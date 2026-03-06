Sheinbaum se resigna a la derrota electoral

Considera que ya le cumplió al pueblo con mandar su proyecto al Congreso de la Unión * Anticipa la Primera Presidenta que, si no se la aprueban, porque no tiene los votos, será una victoria porque no cedió

ADOLFO LÓPEZ MAÑÓN

Casa de lenocinio.

Tía Concha (materno toluqueña) cocinaba mal, pero tan mal que el perro no se acercaba a su cazuela (chillaba).

Y creía que era una consumada chef porque decía (y era cierto) que todas las señoras de la familia eran muy buenas guisando.

La abuela Virgen, la de los siete hijos, que en la cocina era una emperatriz, le quiso enseñar, pero fue inútil: -No tiene mano –decía la abuela.

El problema lo resolvió su hija, Concha chica, que cocinó desde los ocho años.

GOBIERNO VA MAL

Uno no sabe de medicina, pero nomás de verlo, sabe si un hijo está enfermo; tampoco sabe de mecánica, pero sabe si debe llevar el coche al taller.

Y de muchas otras cosas no sabe uno, por ejemplo, de psicología, pero sabe muy bien cuándo debe abstenerse de preguntar a la esposa: ¿te pasa algo? (al revés no aplica, las señoras no necesitan preguntar).

Dicho lo anterior, sin licenciatura en Ciencias Políticas, el tenochca promedio pensante sabe que el gobierno, este, el federal, va mal.

Va mal, en primer lugar porque quien está al frente del Poder Ejecutivo, doña Claudia Sheinbaum Pardo, no tiene oficio político, que ser político no se adquiere por contagio y andar en el ambiente político y entre políticos, no da las habilidades que exige tan difícil profesión, la más difícil de todas, nada más piense usted que su materia de trabajo es la gente… y cada cabeza es un mundo.

Lo básico que debe tener un profesional de la política (tema para otro día) es un natural sentido de la justicia y de la prudencia; y los que quedan en la historia como hombres de Estado, suman a esas dos virtudes, la fortaleza y la templanza.

Doña Sheinbaum Pardo claramente carece del sentido de la justicia como prueba, por poner un solo ejemplo, su permisividad ante los delitos cometidos por funcionarios, correligionarios y cercanos a su mentor, el Pejestorio.

Y tampoco es prudente, si no, recapacite en cómo impuso a trancas y barrancas la reforma al Poder Judicial, sin medir consecuencias, no para nosotros los del peladaje que no importamos, sino para los Estados Unidos que nos la va a cobrar en la revisión del T-MEC.

Son sólo dos botones de muestra; el catálogo de esperpentos es largo.

Y eso se refleja en la acumulación de problemas sin visos de solución. En inseguridad: homicidios, desapariciones, extorsiones, influencia del crimen organizado en los tres niveles del gobierno y amplias regiones del país (lo del Mencho tuvo eco en 22 estados), y el huachicol fiscal que sigue.

La corrupción estructural que nunca habíamos tenido en este país (81 mil millones de pesos de pensiones pagadas a viejos que no existen… ¿a dónde va a dar esa cantidad sideral de dinero?).

La economía estancada sin inversión, por más que festejen la llegada “histórica” de capitales, puro cuento.

El continuado abasto insuficiente de medicamentos, la nunca resuelta fragmentación del sistema de salud. Y otras cosas, no se trata de abrumarlo a usted.

Por su falta de oficio político, ya en pleno segundo año de gobierno, la señora del bastón de juguete no tiene el control del Congreso, de los suyos en el Congreso, ni de su gabinete en el que los cargos más estratégicos obedecen a otra voz de mando, no la suya; ni de su partido en el que se manejan por la libre; ni consigue interlocución definitoria de asuntos nacionales con los diferentes grupos de poder.

¡Ah!, y por su falta de olfato político, ni cuenta se ha dado de que, gracias a los desatinos mal intencionados del entonces Pejecutivo, las Fuerzas Armadas ya son un factor del poder político y económico en el país, dentro del gobierno, como no eran desde enero de 1946, cuando el presidente Ávila Camacho, al cambiar de PRM a PRI, eliminó el Sector Militar de la estructura del partido, para consolidar el poder civil, el gobierno civil. Cuidado, doñita.

Ahora, esta semana que inicia, empieza la discusión en el Congreso de la Unión su iniciativa de reforma político-electoral y ya anticipó que si no se la aprueban, porque no tiene los votos, será una victoria porque no cedió, lo que ratifica que la política no es lo suyo.

Y agregó que al mandar ese proyecto “ya cumplió” con lo que le pidió “el pueblo”… mentira esférica, por donde la vea es mentira, la gente no pidió eso, ni remotamente.

¿Entonces a quien le cumplió?… pues al Pejestorio. No se nos olvide que el entonces arrimado en Palacio Nacional, intentó tres veces modificar nuestras normas electorales:

La primera en abril de 2022, cuando propuso cargarse al Instituto Nacional Electoral (INE) y los diputados lo mandaron a volar.

La segunda, el mismo día que los diputados rechazaron la primera, mandó su Plan B, modificando leyes sin meterse con la Constitución Política y para eso sí tenía los votos y se la aprobaron (muchas gracias), pero la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) la invalidó por el batidero que fue la cosa (ahí selló su destino el Poder Judicial).

Y la tercera, el Plan C, en febrero del 2024, cuando mandó un paquete de 20 reformas que incluyó la extinción de órganos constitucionales autónomos, lo de la Guardia Nacional, dinamitar el Poder Judicial y, por supuesto, cambiar las normas electorales.

Ese tercer plan dependía de conseguir la mayoría calificada en el Congreso y la consiguió, con cómplices de los partidos Verde Ecologista de México (PVEM) y Del Trabajo (PT), más legisladores amenazados y chantajeados, y así todo han concedido al gusto del Pejehová.

Les falta lo electoral y ahora que presente la iniciativa la doñita, ella ya cumplió, le cumplió a su Jechu queridísimo.

No crea nadie que la intención de ese batidillo de reforma es para dotar a la patria con una democracia fortachona, vitaminada, con extraproteína y fibra, no, de ninguna manera, sino todo lo contrario: Conseguir lo que es su único proyecto, conservar el poder.

No tienen los votos para modificar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pero no hay lugar para el optimismo, están negociando con las mandamases que regentean el Partido Verde y el Del Trabajo, y con algunos de tacón dorado de otros partidos, porque hay porciones de la reforma que salen con mayoría simple.

Bueno, puede obtener, si no todo, sí buena parte de lo que quiere… pero eso señora Claudia Sheinbaum Pardo, no es hacer política, eso es hacer al Congreso, casa de lenocinio.