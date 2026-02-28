LA FERIA
‘Estado mafioso’
En todo gobierno, en todo tiempo y país, puede haber incapaces, simuladores y corruptos * No olvidar el caso del exmandatario venezolano, Nicolás Maduro; el camino a esa debacle fue el lodazal
ADOLFO LÓPEZ MAÑÓN
Lealtad sospechosa.
Ya le conté de unos tíos del lado materno (sin nombres), que eran ejemplo de virtudes cristianas, y mejor avenidos que santa Celia y san Luis (único matrimonio que ha sido canonizado en pareja, en 2015… el único).
Por eso fue un terremoto cuando se separaron (en esos tiempos no se divorciaban).
Por Pepe, el más impresentable primo que tenerse pueda, se vino a enterar este menda que todo en ellos era mentira: el tío, inclinado a donceles discretos; la tía, a la vida muelle y él era rico; con el entusiasta auxilio de un compadre, tuvieron sus tres hijos y la razón de ese enredo la explicó Pepe: -El tío necesitaba aparentar lo que no era… y la tía… de mil amores, vivía como reina… pero se acabó el dinero y ¡abur! -cosas veredes.
LODAZAL
Hay quien dice que el gobierno federal del 2019 al 2026 (y contando) es un lodazal. Hay quien matiza diciendo que todos nuestros gobiernos han sido de albañal.
Sobre los que por el contrario, afirman que los gobiernos cuatroteros son miríficos (que no caiga en desuso tan bonita palabra), maravillosos, y que toda crítica en su contra ratifica la perversidad de sus enemigos, que por serlo lo son de la patria -¡del pueblo!-, no se comenta nada, de unos, porque cualquiera que padece retraso mental profundo, merece compasión, y de los otros defensores, que hieden a la cadaverina que despide la carroña en que medran por poder, dinero y privilegios… esos obligarían a este juntapalabras a usar adjetivos malsonantes que por respeto, evita su texto servidor (… hijos de la…).
Gran verdad es que en todo gobierno en todo tiempo y país, puede haber incapaces, simuladores y corruptos. Es la pasta humana. La rareza en la historia son las cleptocracias. Son pocas.
Los más sonados casos de presidentes, expresidentes y altos funcionarios, en el mundo, condenados por corrupción y lindezas varias, son prueba de que esos gobiernos no estaban del todo podridos y aplicaron la ley.
Cleptocracia es el gobierno de los ladrones y no alcanza a definir gobiernos estructuralmente corruptos, porque la corrupción en sentido lato, no es sólo robar sino también y peor todavía, trastocar la ley, abusar del poder.
Este juntapalabras prefiere llamarlos ‘Estado mafioso’, gobiernos cohesionados por la corrupción, que funcionan asegurando impunidad a sus altos funcionarios, cuya lealtad depende de esa tolerancia que simultáneamente los hace vulnerables; no hay ideales hay complicidad, pacto ilícito, colusión, no adhesión a una buena causa ni se privilegia en todo asunto de gobierno el bien común.
En el ‘Estado mafioso’, quienes lo integran, por supuesto disponen del erario en su beneficio (roban), con la tranquilidad de saber que tanto el aparato político como el judicial, están bajo la autoridad del jefe de Estado y de su estructura de control político: No importa el escándalo público, nunca, no hay consecuencias mientras se mantenga la boca cerrada, la complicidad, la lealtad mafiosa.
El ‘Estado mafioso’ implica nepotismo, amiguismo, clientelismo, sobornos, extorsiones, abusos de poder, desinformación, opacidad y la connivencia en grado de complicidad con el crimen organizado, visto como aliado funcional, acostumbrado a la maldad y la secrecía, autosuficiente, nunca pide dinero, lo da, en abundancia.
El ‘Estado mafioso’ persigue a la prensa crítica, acosa a los opositores y cuando conviene, selectivamente, como la vieja mafia de Nueva York, asesina.
En los tiempos que corren, dada la incontenible información que propicia la tecnología digital, el ‘Estado mafioso’ simula actuar en bien de las mayorías, reparte recursos, asigna pensiones, decreta incrementos salariales y abruma con propaganda en su favor, pero la magnitud de su extravío impide ocultar los desvíos del erario, la degradación de los servicios públicos de salud, educación e infraestructura.
El ‘Estado mafioso’ socava la democracia, recurre a un amplio instrumental de manipulación electoral y sin percibirlo, entra en una espiral de problemas: Destruye la confianza en las instituciones de gobierno y en sus tribunales; ahuyenta la inversión, deprime la economía, propicia la economía informal; hasta que -para mantenerse en el poder- no tiene más remedio que el descaro, nada lo detiene, miente con cinismo, alardea sin recato.
Recuerde nada más a Nicolás Maduro. El camino a esa debacle, fue el lodazal.
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA NO ERA CÓMPLICE DE NADA Y DE NADIE
Y asómbrese, en México eso no pasaba desde principios del siglo XX. Hubo casos, muchos, de corrupción, abusos, atropellos, sí, pero no los cobijaba el poder, era mal visto, había límites y reglas; y la Presidencia de la República no era cómplice de nada, nunca, de nadie.
No eran santos los presidentes, claro que no, en esta tierra no hay santos. Eran gente normal y la gente normal no es mala.
Como nunca falta el antipriísta febril, le pongo dos ejemplos de presidentes que tal vez injustamente no tienen el aprecio público: Carlos Salinas de Gortari y Enrique Peña Nieto.
Salinas de Gortari removió a 17 gobernadores; con él, escandaletes y tropelías, no, a la calle o a la cárcel, punto.
Y Peña Nieto, él tan frívolo echó a doce gobernadores y les abrió causa judicial y encarceló, a cuatro, que recuerde este menda… y cosas de la vida, él quedó con fama de corrupto por aquello de la Casa Blanca de su esposa, asunto de siete millones de dólares, una cosa de bebito sin destetar a la vista de los asuntos de ogaño.
Otro escándalo de Peña, la Estafa Maestra, que la verdad es cosa de niños comparado con lo del Segalmex y el huachifol fiscal… y no pasa nada.
Ahora, de regreso al inicio de esto: sí, estamos en un lodazal y los gobiernos de antes no eran un albañal.
El México actual no se construyó con fango y estiércol, sino con los empeños de empresarios que se la jugaron con el país, con políticos que no daban vergüenza, con todas las excepciones que usted quiera, y con presidentes que con todas sus debilidades y errores, sí respetaban instituciones y leyes, sin ser santos, se repite, pero tampoco demonios: no se valía todo ni a cualquier precio.
Presidenta, en sus manos está intentar la consolidación de un Estado mafioso. Su lealtad a su antecesor, entérese, es una lealtad sospechosa.
¡Así cómo! Sheinbaum gobierna con un gabinete leal a AMLO
Lázaro Cárdenas, para poder mandar en el país, quitó a todos los funcionarios leales a Plutarco Elías Calles * No hace tanto, nuestros mandatarios parecían presidentes y equivocándose o no, trabajaban para México, no para su tótem y de rodillas
ADOLFO LÓPEZ MAÑÓN
De rodillas.
En aquellos lejanos tiempos en que la gente no se divorciaba, Tía Rosa se separó de tío Fernando y se las ingenió para sacar adelante a sus siete hijos varones.
Ya viejita, le confió a este menda que nunca dejó de querer a su marido y que entre más años pasaban, más lo extrañaba, pero que lo dejó para que no fuera a echar a perder a sus hijos, porque el señor era peor que Juan Charrasqueado. Hizo bien.
LEALES AL PEJESTORIO
Al menos en los últimos 86 años, México no estuvo en medio de un huracán de problemas tan serios.
En lo interior, por lo que todos sabemos; en lo exterior, por Donald Trump y sus halcones, con un descrédito internacional inocultable.
Lo grave es que al timón está una Presidenta que pretende gobernar con un gabinete que no es de ella: De 21 secretarías de Estado, descontemos tres (Hacienda -ajena a los vaivenes de la alta grilla-, Defensa y Marina, que -bendito sea Dios- no se enredan en jaloneos palaciegos); de las 18 restantes, ella nombró gente de ella en siete y las otras once carteras las ocupan pejistas de tomo y lomo, leales al Pejestorio, no a ella.
Ante esta situación, es una Presidenta que no tiene el control de su partido ni del Congreso.
¿Qué tiene?… Su discurso de frases hechas, inspiradas en su mentor, el Señor de los Abrazos… ¡ah!, y su Kalimán Harfuch. Los asuntos nacionales van mal. Sin tremendismo.
Hay quien supone que poco a poco va a ir tomando el mando. ¡Caray!, está en su segundo año de gobierno con aroma de quinto.
También hay quien espera que los Estados Unidos arreglen nuestro tiradero, vana esperanza, el Tío Sam le va a sacar el tuétano a doña Sheinbaum Pardo en lo de su interés y lo demás… es nuestro problema.
Es de preocuparse la equivocada lealtad de doña Sheinbaum a quien la puso en La Silla.
Acomoda recordar una situación similar cuando el general Lázaro Cárdenas se sacudió el maximato de Plutarco Elías Calles, no el día 10 de abril de 1936 cuando este salió del país, sino desde antes, preparando las cosas, con la renuncia de todo su gabinete, por callistas.
El cambio de gobernadores en diez estados, por lo mismo: Sonora (gobernado por Rodolfo, hijo de Plutarco), Sinaloa, Guanajuato, Guerrero, Tabasco, Veracruz, Hidalgo, Colima, Chiapas y Estado de México.
Junto con todo ese meneo, Cárdenas removió a los generales jefes de zona y mandos superiores del Ejército, entre ellos el importantísimo general Joaquín Amaro, el que organizó el Ejército Mexicano como lo conocemos.
En lotes fue sacando del Congreso a los diputados y senadores callistas y no eran agachones como tantos en estos tiempos, no, esa gente venía de la revolución y había que hilar fino y si hacía falta, desenfundar (que registre este tecladista, en esos tiempos y por pleitos de callistas contra leales a Cárdenas, se armó una balacera en la Cámara de Diputados el 21 de diciembre de 1936, hubo dos fiambres).
Y muy importante: cambió la dirigencia del Partido Nacional Revolucionario (PNR, luego PRI); y tome en cuenta que el PNR lo concibió Calles y ahí todos le eran fieles hasta la muerte (y no era verso, era en serio, se mataban). Qué tiempos.
También se dicen muchas cosas muy ajenas a qué y cómo hizo Cárdenas para que el poderoso Plutarco Elías Calles se fuera del país.
Le anticipo que no es cierto que lo tomaron por sorpresa y en pijama, casi a empujones, se lo llevaron a los llanos de Balbuena, en donde estaba el aeropuerto (es un decir, era un terregal).
EXTRACTOS DE LAS ‘MEMORIAS’ DE LÁZARO CÁRDENAS
Mire usted algunos extractos de las ‘Memorias’ de Lázaro Cárdenas, de su puño y letra, copia fiel, ortografía incluida, no trampea este menda (las encuentra en https://www.memoriapoliticademexico.org/Textos/6Revolucion/1936ALC.html).
3 de mayo de 1935. “Distintos amigos del general Calles, entre ellos algunos de los que forman parte del Gabinete, vienen insistiéndole en que debe seguir interviniendo en la política del país. Estas gentes lo perderán”.
14 de junio de 1935. “A las 19 horas reuní al Gabinete en el Palacio Nacional manifestándoles que considerando embarazosa su situación por la amistad que los liga con el General Calles, aceptaba presentaran su renuncia, lo que desde luego hicieron”. (Todo el gabinete a la calle)
22 de diciembre de 1935. “El distanciamiento definitivo con el general Calles me ha deprimido, pero su actitud inconsecuente frente a mi responsabilidad me obliga a cumplir con mis deberes de representante de la Nación”. (“Cumplir con mis deberes de representante de la Nación”… ¡Ay!, doña Claudia).
7 de abril de 1936. “El General Calles optó por salir él del país sin conocer los nombres de los generales y sí de los civiles que saldrían con él, y que son Luis N. Morones, ingeniero Luis León y Melchor Ortega”. (Ojo: Calles lo decidió por no dejar a los suyos en la estacada).
9 de abril de 1936. “Hoy se giraron instrucciones para que salgan del país los señores General Plutarco Elías Calles, Luis N. Morones, ingeniero Luis León y Melchor Ortega.
“El General Rafael Navarro Cortina, jefe de la Guarnición de la plaza, comunicó a las 22 horas al General Calles, las instrucciones recibidas de que debía de salir del país al día siguiente, manifestando el propio General Calles que estaría preparado por la mañana”.
9 de abril de 1936. “Mucho reflexioné para tomar esta decisión y hube de disciplinar mi condición sentimental, por lo que se refiere al señor General Calles, y obrar como responsable de los destinos de la Nación”. (Pues sí, de eso se trata La Silla).
El 11 de abril, ya con Calles en Texas, Cárdenas publicó una carta en la prensa explicando al país lo sucedido; entre otras cosas dice: “(…) cuando la situación ha llegado a extremos tales en los que, sin recato alguno, estos elementos mantienen una labor delictuosa (…) ha parecido indispensable al Ejecutivo Federal abandonar su actitud vigilante y adoptar medidas de emergencia, a fin de evitar a la Nación trastornos de mayor magnitud (…) por imperativo de salud pública (…)”.
Nostalgia. No hace tanto, nuestros presidentes parecían presidentes y equivocándose o no, trabajaban para México, no para su tótem y de rodillas.
Quién es quién en los sermones para el pueblo
Casi un millón 400 mil palabras de Sheinbaum en sus Mañaneras * Sin tanto rollo, en sus cuatro sermones en total, Jesucristo dijo casi 8 mil palabras y cambió al mundo para bien * The New York Times publica que para la Primera Presidenta eliminar a los cárteles tiene un precio político, pues podría significar desmantelar los cimientos del poder local en México y enfrentarse a miembros de su propia coalición
ADOLFO LÓPEZ MAÑÓN
Sentido del humor.
Tío Chencho (Crescencio) tenía fama de estúpido, era.
Pero vivía de dar conferencias de historia y alguna vez este menda, no de buena fe, fue a una y quedó pasmado: su disertación fue luminosa y muy aplaudida.
Lo comentó con Pepe, el más impresentable primo que tenerse pueda, que todo sabía de la familia y explicó: -Se las escribe un doctor en historia, él nomás las lee -¡claro!
LAS ESTADÍSTICAS NO MIENTEN
Usted y todos, sabemos quién fue Jesús, el Cristo. Se crea o no en su divinidad, todos, hasta los ateos, saben que es una figura determinante de la civilización occidental y de gran influencia mundial.
Cree en su prédica poco más de la tercera parte de la población del planeta, en todas las presentaciones del cristianismo, unos 2,600 millones de un total de 8,200 millones de terrícolas.
No se asuste, este menda no se apresta a soltar un sermón, ni es de su cuerda ni califica para tal cosa.
Se lo comento porque la prédica del Mesías es aproximadamente 7,856 palabras, dividiendo entre cuatro el total que consignan los evangelios como dichas directamente por el Nazareno. Esas palabras caben en unas 16 hojas tamaño carta… y cambió al mundo para bien. No es dato para la enciclopedia del saber inútil.
La Primera Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, desde que asumió la responsabilidad de cuidar La Silla de su pejedilecto y seguir sus pasos, su caminar, desde Palacio que es su hogar, en sus conferencias de prensa diarias, embeleso de chicos y grandes, ha dicho… es cosa seria, siéntese bien, pase el trago de café (vaya a salpicar): UN MILLÓN 392 MIL 600 PALABRAS.
No inventa este juntapalabras, se tomó la molestia (y fue molesto) de copiar del portal del gobierno varias madrugadoras, borrar todo lo dicho por otros, dejar sólo las presidenciales palabras, sumarlas (lo hace la computadora, no aplauda), sacar el promedio diario de palabras y lo multiplicó por el número de Mañaneras del 2 de octubre de 2024 al viernes 6 de febrero pasado.
Puede ser poco más o poco menos, pero sí ronda esa cifra: Marcador Corona: Jesucristo, en toda su vida, 7,856 palabras; Claudia Sheinbaum, en un año y cuatro meses, 1’392,600 palabras (a ella le gustan las estadísticas, servida, señora).
Por supuesto se puede hablar diario, eso y más, sin decir estupideces, con el sistema Chencho o hablando de la propia especialidad profesional.
Lo que es casi imposible es dar una conferencia de prensa diaria, hablando de todo y expuesto a alguna pregunta imprevista (porque todos sabemos que, si no todas, sí muchas preguntas son “sembradas”).
La señora del bastón de juguete no puede igualar al que la designó su sucesora, porque ese que fue Pejecutivo, es un consumado profesional de la mentira con amplia experiencia en tomarle el pelo al tenochca simplex, aparte de tener la cara de concreto armado y jamás ruborizarse si algún reportero lo exhibía en sus medias verdades y completas falsedades, que era cuando recurría a su muletilla cínica: “Yo tengo otros datos”.
No es el caso Sheinbaum, no se le da eso de responder de bote pronto, de encontrar la mentira que acomoda al momento.
Mete la pata (se enoja, se le nota) y debe estar convencida de que lo hace muy bien.
Pero no. Lo hace mal. Sería de ayuda para lo que le resta de sexenio dejar las madrugadoras. Allá ella.
ELIMINAR A CÁRTELES TIENE PRECIO POLÍTICO: NYT
Se lo comento porque, el viernes pasado, le preguntaron sobre el ensayo escrito por la muy respetada veterana y laureada periodista Mary Beth Sheridan, publicado por un periodiquito, The New York Times, en el que se afirma que para doña Sheinbaum eliminar a los cárteles tiene un precio político, porque “combatir a los cárteles no sólo implica enfrentarse a los narcotraficantes. Para Sheinbaum podría significar desmantelar los cimientos del poder local en México y enfrentarse a miembros de su propia coalición”.
O sea, lo que medio México sabe y la otra mitad sospecha, que es bien cierto que la verdad no peca, pero incomoda. La doñita del segundo piso (al fondo a la izquierda) respondió:
“Es un artículo ficción porque no hay ninguna prueba, pues es parte de la campaña desde que estaba el presidente López Obrador, de narcopresidente, a todos se les olvidó García Luna (…)”.
¿Ve?, no es lo suyo, lo de ella es dar órdenes y tronar los dedos.
Señito: No es artículo, es ensayo, y no es ficción (se me hace que ni lo ha leído).
Sacar a García Luna ya no sirve, entérese, se fue hace más de 13 años. Y lo de que “no hay ninguna prueba”, es un argumento de abogado defensor de cliente culpable.
Luego dijo la del segundo piso: “No tendríamos los resultados que tenemos si hubiera una colusión”… pues resulta que precisamente, doñita, no tiene resultados y sólo ella cree que no sabemos que sus estadísticas oficiales de homicidios dolosos están muy manipuladas: No cuentan los cuerpos que aparece en fosas clandestinas, sólo suman los que tienen carpeta de averiguación y sigue creciendo el número de homicidios culposos, muertes por “otras causas”, muerte accidental o nada.
Para tener una idea: En la Ciudad de México, entre enero y octubre del año pasado, reportaron 714 homicidios dolosos, pero registraron 1,037 víctimas de “otros delitos contra la vida” y 1,998 desaparecidos… a ver, alégueles.
MÉXICO, PRIMER LUGAR MUNDIAL EN MERCADOS CRIMINALES
No hay una conspiración internacional en contra de su gobierno, señito.
Pero el Índice Global de Crimen Organizado 2025 califica a México en primer lugar mundial de sus mercados criminales y alerta sobre “la libertad con la que operan las organizaciones criminales”.
El mundialmente respetado ‘Proyecto de datos de ubicación y eventos de conflictos armados’ (ACLED por sus siglas en inglés), considerado la base de datos más completa sobre incidentes de conflicto en todo el mundo, en su Índice de Conflictos y Violencia Política 2025, destaca que de los países que no están en guerra, México es el más violento del mundo, “con altos niveles de riesgo extremo y una intensa actividad de grupos armados”; y somos el cuarto lugar mundial contando a los que sí están en guerra.
Ya no nos repita sus estadísticas, doñita, mándelas a la ACLED, a ver si allá tienen sentido del humor.
¡Aguas, Primera Presidenta! Donald Trump no es de fiar
Es como la Chimoltrufia: Así como dice una cosa, dice otra * En su Orden Ejecutiva, el mandatario de EU señala que “el régimen cubano se alinea con numerosos países hostiles y actores malignos (…)” * Si la inquilina de Palacio mantiene su fraternal relación con la dictadura de Cuba, México será considerado como país hostil, maligno… pero ella es “maravillosa e inteligente”… ¡Que alguien me explique!
ADOLFO LÓPEZ MAÑÓN
Victoria pírrica.
Dispuso nuestra madre natura que la prima Rita, a los 16 años, estuviera lista para destrozar corazones, carteras y matrimonios.
No era común del lado materno-toluqueño, pero la prima Rita, a esa tierna edad, ya estaba espectacular, para cinemascope. Y pizpireta.
Así, un día en una sobremesa con sus papás, salió en la plática Pepe, el más impresentable primo que tenerse pueda, y la prima dijo que era “sensacional”. ¡A Irlanda!, internada con monjitas tres años.
La familia al saberlo, aprobó por aclamación. Pepe sonreía negando con la cabeza. Nadie le creía.
¡CUIDADO CON LAS ALABANZAS DEL TÍO SAM!
El jueves pasado, 29 de enero, no se le pase anotarlo en su diario.
La Primera Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó en X que había tenido una plática “productiva y cordial” con el tal Trump… y luego, en su madrugadora, con una sonrisa de comer tostadas, repitió que el copetón de la Casa Blanca le echó un telefonazo y pidió que se proyectara en la pantalla el mensaje traducido que puso después en su red social el tipo ese… y agradeció el comentario porque dijo de ella: “(…) México tiene una líder maravillosa e inteligente. Deberían estar muy contentos por ello”. ¡Aleluya!, ¡campanas al viento!
Se recomienda precaución. Mala cosa cuando el diablo alaba a alguien. La Primera Mandataria olvida que el mismo Trump ha dicho de ella que tiene tanto miedo que no puede gobernar, aparte de tachar a su gobierno -de ella- (el 1 de febrero del año pasado) de tener una “alianza intolerable” con los cárteles del crimen organizado.
Además, una alabanza del Trump es como para llamar a consultas al embajador yanqui (“llamar a consultas” es una seria protesta).
Mire usted unos cuántos que ha alabado el Trump: Putin, Xi Jinping, Recep Erdogan, Viktor Orbán, Kim Jong-un (el temible gordito asesino de Corea del Norte), Saddam Hussein, Muammar Gaddafi… y Hitler (no hay espacio, pero créale a su texto servidor que tiene citas y fechas precisas).
Donald Trump alaba a dos tipos de líderes: a los autoritarios de mano de hierro y a los que se doblan y le conceden sus caprichos.
Si duda eso último, recuerde lo que dijo el Trump el pasado 14 de enero, de la antes odiada y denostada, Delcy Rodríguez, esa bajuna que de vicepresidenta y mano derecha de Nicolás Maduro, pasó a ama de llaves de Trump en su nueva finca, Venezuela: “(…) sostuve una larga y genial conversación con ella por teléfono, es una persona estupenda”.
Y la Delcy, secándose las manos en el delantal, le correspondió diciendo que la conversación “(…) fue larga y cortés, se desarrolló en un marco de respeto mutuo”. Suena familiar.
Por supuesto, doña Sheinbaum no está rodeada por imbéciles y ella, tontita, no es.
Deben saber muy bien que el padrote de América Latina, el Trump, no es de fiar y no es entrón cuando le plantan cara, por eso se rajó con lo de Groenlandia.
Pero también es cambiante porque, aparte de ser un patán, se va de boca: apenas el 10 de diciembre pasado, dijo de los jefes de Estado europeos, que eran “malos líderes (…) realmente estúpidos”, y al día siguiente: “Son todos muy buenos líderes, muy buenos amigos míos”. Repito, al estilo Chimoltrufia.
No es íntegro, ni leal, ni honesto, pero nadie se equivoque, no tiene dentro del cráneo chongos zamoranos, es malo, y con la excusa de volver a hacer grande a los EU, infla su inmenso ego… pero lo dice en serio.
La operadora tal vez más influyente en el Partido Republicano de EU, la señorona Susie Wiles, actual jefa de gabinete de la Casa Blanca (primera mujer en ese cargo), en entrevista con la revista ‘Vanity Fair’, publicada apenas en diciembre pasado, dijo que Trump, “actúa con la idea de que no hay nada que no pueda hacer. Nada, cero, nada”. Y es presidente del país más poderoso del mundo… ¡cuidado!
Como si el Trump supiera lo que iba a teclear este López, repito, el jueves pasado en la tardecita, hizo algo que ratifica todo lo antes dicho: después de los elogios a la doñita de Palacio, firmó una Orden Ejecutiva en la que establece que podrán cobrar aranceles a los bienes que importen los EU de países que vendan o proporcionen petróleo a Cuba.
Ya nada más queda México como proveedor de Cuba, a Rusia le regresaron un buque tanque los del US Navy (lo corretearon hasta el Mar del Norte), a Venezuela ya lo fumigaron y México canceló su último embarque, pero la Primera Presidenta, jugando con fuego, insistió en que seguiría la “ayuda humanitaria”.
Que le piense doña Sheinbaum Pardo, esa arbitraria Orden Ejecutiva del Trump, dice:
“Considero que la situación con respecto a Cuba constituye una amenaza inusual y extraordinaria para la seguridad nacional y la política exterior de Estados Unidos, y por la presente declaro una emergencia nacional con respecto a esa amenaza”.
Y como ese gañán yanqui es claridoso, añadió: “El régimen cubano se alinea con numerosos países hostiles y actores malignos (…)”. Clarito: si México… no, no es cierto, si la señora de Palacio se pone necia en mantener su fraternal relación con la dictadura de Cuba, México (ahora sí), será considerado por los EU como país hostil, maligno… pero ella es “maravillosa e inteligente”.
No son bromas, señito, la Orden Ejecutiva le manda al Departamento de Comercio de los EU, identificar qué países puedan estar suministrando petróleo y determinarán entonces qué arancel adicional se debe imponer. Y allá sí obedecen, no como acá.
También el jueves pasado, especialistas en la materia comercial, advirtieron que viendo el cielo tan encapotado, lo previsible es que respecto de México, en la inminente revisión de T-MEC, los EU incluyan objetivos ajenos al tratado, objetivos políticos.
El Trump va mal rumbo a las elecciones de noviembre, necesita goles y los va anotar con Cuba y México. Y son dos pájaros de un tiro.
Las alabanzas del Trump a doña Claudia Sheinbaum sólo significan una cosa: aceptó sus exigencias. Sí, damas y caballeros, soberanía rima con fantasía.
De despedida, ahí le explican a la dama de Palacio, que en política no se dejan heridos, sólo muertos (políticamente)… Salinas Pliego está herido y eso es de pronóstico reservado. También díganle a la doctora en física, lo que es una victoria pírrica.
