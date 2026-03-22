LA FERIA
Trump, delincuente convicto
El 30 de mayo de 2024, encontrado culpable de 34 cargos de falsificación * Primera Presidenta Claudia Sheinbaum, todo mundo sabe lo que quieren los Estados Unidos, le guste o no. Es hora de cumplirle a México
ADOLFO LÓPEZ MAÑÓN
Cumplirle a México.
Tía Chelo (Consuelo), de las de Autlán, aparte de guapa de descarrilar un tren, era de natural sosiego, nunca hacía escenas y años y años, le aguantó muchas a tío Gaspar. Lo más que hacía era decirle sin alzar la voz, “te vas a arrepentir, Gaspar”.
Y le cumplió: una vez que regresó sin calcetines de otra de sus parrandas, incendió la casa. No quedó nada… de la casa ni del matrimonio, claro.
LA PRUEBA VIVIENTE DE QUE NO ES GRAN IDEA ELEGIR POR VOTO POPULAR A UN JEFE DE ESTADO
Primero, pongámonos de acuerdo en que el tal Trump es un delincuente. No sufre este menda un ataque de patriotismo modelo “el acero aprestad y el bridón”, no, es un hecho, el tipo es un delincuente convicto, varias veces.
La más reciente, el 30 de mayo de 2024, cuando fue encontrado culpable de 34 cargos de falsificación.
El juez del caso, Juan M. Merchan, de la Corte Suprema de Manhattan, suspendió la sentencia que le tocaba de hasta cuatro años de cárcel (hay que entender: iba a verse fatal que el presidente de los EU, despachara tras las rejas).
También en diciembre de 2022, su empresa Organización Trump, fue declarada culpable de 17 cargos penales.
Luego, en enero de 2023, lo multaron con cerca de un millón de dólares, porque “recurre repetidamente a los tribunales para vengarse de sus adversarios políticos”.
Luego fue condenado a pagar 5 millones de dólares de multa en mayo de 2023, por abuso sexual contra la señora E. Jean Carroll, y otro jurado federal lo encontró culpable en enero de 2024, de difamación contra la misma señora y lo condenó a pagar 83.3 millones de dólares por daños (imagine usted cuánto daño habrá hecho el Trump para que lo multaran con esa barbaridad de dinero).
Y no se nos olvide que, a lo largo de décadas, ha sido acusado por 25 mujeres de acoso y abuso sexual. Se puede dudar de una denuncia, digamos, dos… bueno, tres… pero ¿de 25?
Ese es Trump. Eso es Trump. Es la prueba viviente de que no es la gran idea elegir por voto popular al jefe de Estado; que no es así en varios países muy seriecitos, como Reino Unido, Alemania, Israel, Italia, Grecia, Irlanda, Hungría, Singapur, República Checa, India, ni en otros, pero falta espacio y además es otro asunto (y si es usted católico, tenga muy presente que es la hora que no se eligen por voto popular obispos, cardenales ni Papas y algo han de saber, son 2 mil años de experiencia).
El punto es que por lo que sea y como sea, esa sabandija del Trump es el presidente del país más poderoso del mundo; y con él tiene que lidiar la Primera Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, quien ojalá tenga muy presente que, con esa calaña del hospedado en la Casa Blanca, hay que andar con cuidado, mucho cuidado, como aconsejaba José José.
No basta torearlo, señito. No alcanza con ceder en casi todo (como hace, no nos hagamos). No es suficiente con desdeñar las habladas de ese delincuente diciendo que “ya sabemos cómo habla”. Y su tan ingeniosa frase de la “cabeza fría”, da frío… usted con cabeza fría y la situación en llamas.
Señito, el Trump es un delincuente, es peligroso y sus patrióticas proclamas de usted, defendiendo la soberanía nacional, a él le dan risa.
Para mayor información, dirigirse a Venezuela, Irán, Cuba, sin olvidar que nada más en este su segundo mandato, el Trump también ha bombardeado Yemen, Siria, Irak, Somalia, Níger y Nigeria, y en su primer mandato (2017-2021) lanzó bombardeos y ordenó operaciones de fuerzas especiales en Somalia, Siria, Yemen, Irak, Irán (sí, señor), Libia y Afganistán (les echó la bomba convencional más potente que existe, la MOAB, ‘Madre de todas las bombas’). Y quería el Nobel de la Paz.
Hay un agravante: Mucho se equivoca quien piense que el problema es el Trump, un viejo niño rico berrinchudo que en lugar de soltar una maldición cuando se pone de malas al recordar las deficiencias de presión hidráulica propias de su provecta edad (el 14 de junio cumple 80… contra los 55 de Melania, digo) avienta bombas a otros países… no, los EU no funcionan así. No es Trump el que por sus chones decide semejantes cosas, aunque por supuesto él las agrava porque carece de convicciones éticas, morales y políticas.
No es que el Trump sea como es, un barbaján. El muy educadito y caballeroso Joe Biden, tan correcto él, ordenó bombardeos y acciones militares contra Siria e Irak (febrero y junio de 2021; marzo de 2023 y febrero de 2024); Yemen; Afganistán (antes de sacar de esa guerra a su país, en 2021, se dio el gusto de machacar su capital, Kabul, ciudad con 3,500 años de antigüedad y casi cinco millones de habitantes).
Agregue a lo anterior sus envíos de tropas y armas a Polonia, Rumania (por si Putin se ponía en mal plan).
Nada de eso en ese país sucede por decisión unipersonal de su Presidente, no es como acá. Allá sí hay gobierno con poderosas instancias internas que no se dejan mangonear, no es como acá. Allá sí hay proyecto nacional, que no, que no es como acá, con nuestra caricatura de plan de desarrollo sexenal: allá es por siglo, en serio y lo cumplen en serio, para bien o para mal del vecindario y del mundo. No de balde -ni por buenecitos- hicieron de su país la principal potencia mundial.
Y ahora resulta que la Presidenta cree que puede darle por su lado al Trump y con eso mantener a raya a los EU… ¡dioses!, un puñado de funcionarios corruptos cómplices de delincuentes de monte, no asustan al tío Sam, de botana se los come.
Son ya muchas advertencias de Trump y del mundo: el crimen organizado está incrustado en el gobierno nacional, como nunca antes.
Apenas el 10 de marzo de este año, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), de la Organización de Estados Americanos (OEA), declaró que “el crimen organizado en México es una crisis estructural”; ¿necesita traducción, señora Sheinbaum?, la estructura del país es el gobierno.
El viernes pasado Trump dijo: “Me ofrecí a deshacerme de los cárteles en México y por alguna razón ella (usted, doñita), no quiere hacer eso (…), los cárteles, nos guste o no, están manejando México”.
Doña Sheinbaum, todos sabemos qué quieren los EU, le guste o no. Es hora de cumplirle a México.
LA FERIA
Trump está tendiendo la cama
Migración ilegal y el crimen organizado, la excusa perfecta para hacer lo que le venga en gana en nuestro continente y en México * Las amenazas del Tío Sam no son puntadas ni se desinflan con galanas declaraciones de la Presidenta desde su casa
ADOLFO LÓPEZ MAÑÓN
Tendiendo la cama.
Un joven generalote de la Revolución, analfabeto, de huarache, muy valiente y mejor jinete, fue a decirle al papá de tía Elisa, que se llevaba a “la niña”, a la buena o huérfana.
Tía Elisa tenía 16 de edad -contado por ella-, lo vio, garrudo, hecho a marro, macizo… y le gustó.
Dijo ella que nadie se iba a morir, que mandara por el cura y era suya. Y como su papá le dijo que no se sacrificara por él, le contestó: -Papá, con usted vivo o muerto, conmigo va a pasar lo mismo, mejor a la buena –y fueron muy felices. El generalote acabó siendo refinado y culto, se llamaba Joaquín.
‘ESTRATEGIA DE SEGURIDAD NACIONAL’
El tenochca simplex puede hacer chistes sobre el Manos Chicas Trump; pensar que nunca se va a atrever a lanzar misiles contra los narcos mexicanos; que es puro pico. Bueno, ojalá.
Está bien para plática de cafetería, pero más nos vale que la señora del bastón de juguete esté bien asesorada (no se ría, no sea así).
Las amenazas de Trump no son puntadas ni se desinflan con galanas declaraciones de la Presidenta desde su casa (hoy Palacio Nacional).
Las declaraciones del Copetón embozan otra cosa, de mayor envergadura. Lo de la migración ilegal y las bandas del crimen organizado ya definidas como organizaciones terroristas, son una especie de ‘casus belli’, excusa para con legitimidad en el papel, hacer lo que le venga en gana en nuestro continente y en México.
Y no, no se preocupe ni se entusiasme (hay de todo), no van a invadir el país ni van a fumigar a México de cuatroteros y similares.
Es obsesión de siempre de los EU, su preeminencia en el vecindario, en toda América. Esa es la Doctrina Monroe de 1823, ninguna intervención de nadie en América Latina y el Caribe, excepto la de ellos, claro.
De esa doctrina siguió el llamado ‘Corolario Roosevelt’, del patán de Teodoro Roosevelt que, ante su Congreso, en diciembre de 1904, dijo:
“Una mala conducta crónica, o una impotencia que resulte en un debilitamiento general de los lazos de la sociedad civilizada, puede requerir en América, como en otro lugar, la intervención en última instancia de alguna nación civilizada, y en el hemisferio occidental la adhesión de Estados Unidos a la Doctrina Monroe puede obligarnos, aunque sea de mala gana (él dijo: ‘however reluctantly’), en casos flagrantes de tal mala conducta o impotencia, a ejercer un poder policial internacional”.
Si quiere vuélvalo a leer: “(…) la Doctrina Monroe puede obligarnos, aunque sea de mala gana, en casos flagrantes de tal mala conducta o impotencia, a ejercer un poder policial internacional”.
En concreto: Ellos califican la conducta, claro, y no intervienen a regañadientes: les encanta.
Con el corolario Roosevelt, en el siglo XX, en América Latina y el Caribe, hicieron y deshicieron, asesinaron presidentes, tiraron gobiernos, impusieron dictadores, no dejaron títere con cabeza; con México después de quedarse con más de la mitad de nuestro territorio, no se metieron más, no hacía falta y los gobiernos del PRI imperial oficialmente trompudos con el tío Sam, se arreglaban en lo oscurito (repase la Guerra Fría y lo verá).
Ya sin la amenaza de la URSS ni de Rusia -que anda haciendo el ridículo en Ucrania-, ahora estamos en el “Corolario Trump”.
Y el Tío Sam lo ha puesto por escrito y publicado el 4 de diciembre de 2025, como ‘Estrategia de Seguridad Nacional’, que tiene por premisa que “la fuerza es el mejor factor disuasorio”, y como es cínico explica en su página 5:
“(…) queremos un Hemisferio cuyos gobiernos cooperen con nosotros contra narcoterroristas, cárteles y otras organizaciones criminales transnacionales; queremos un Hemisferio libre de incursiones extranjeras hostiles o de la propiedad de activos clave, y que apoye cadenas de suministro cruciales; y queremos asegurar nuestro acceso continuo a ubicaciones estratégicas clave. En otras palabras, afirmaremos y haremos cumplir un ‘Corolario Trump’ de la Doctrina Monroe”. Tan tan. Sin trapitos calientes.
Y en su página 15, agrega: “(…) Estados Unidos reafirmará y aplicará la Doctrina Monroe para restaurar la preeminencia estadounidense (dominio militar, dice en la Estrategia de Defensa Nacional), en el hemisferio occidental y proteger nuestro territorio nacional y nuestro acceso a geografías clave en toda la región. Negaremos a competidores no hemisféricos la capacidad de posicionar fuerzas u otras capacidades amenazantes, o de poseer o controlar activos estratégicamente vitales en nuestro hemisferio (…)”.
Lo de Venezuela no fue para quitarles un dictador infame a los pobrecitos venezolanos, de ninguna manera, al Tío Sam esas cosas le dan flojera. Fue para bloquear el petróleo de Venezuela a China y Rusia. Ni que fuera tan difícil de entender.
No es una puntada de un colérico y neurótico Donald Trump, su proclamación el domingo pasado, de su iniciativa ‘Escudo de las Américas’, que establece la ‘Coalición Anti-cártel de las Américas’, es parte de la ‘Estrategia de Seguridad Nacional’, que tampoco es una puntada sino que se emite conforme manda la Ley Goldwater-Nichols de 1986. No por babosos, los EU son el imperio que son.
Dijo Trump que al ‘Escudo de las Américas’, ya se adhirieron 17 países de América Latina y el Caribe.
El domingo estuvieron doce con él en Florida, firmaron y se palmotearon los lomos.
México no fue invitado; el Departamento de Estado de EU aclaró antes: “Estados Unidos recibirá a nuestros aliados más fuertes y afines del hemisferio para promover la libertad, la seguridad y la prosperidad en nuestra región”. ¡Áchis!
Luego de la firma de eso, Trump declaró ‘urbi et orbi’: “El epicentro de la violencia de los cárteles es México (…), tenemos que erradicarlos, los tenemos que golpear como el infierno (…), están tomando a ese país. Los cárteles controlan México”.
Si los EU nos hacen una travesura sumando un soldadito de cada uno de esos doce países, dirá que fue una fuerza multinacional.
Ándese con cuidado señora Sheinbaum, el tipo es de cuidado y con saliva no lo para. Usted sabe qué quiere, a sus compañeritos… y le está tendiendo la cama.
LA FERIA
Sheinbaum se resigna a la derrota electoral
Considera que ya le cumplió al pueblo con mandar su proyecto al Congreso de la Unión * Anticipa la Primera Presidenta que, si no se la aprueban, porque no tiene los votos, será una victoria porque no cedió
ADOLFO LÓPEZ MAÑÓN
Casa de lenocinio.
Tía Concha (materno toluqueña) cocinaba mal, pero tan mal que el perro no se acercaba a su cazuela (chillaba).
Y creía que era una consumada chef porque decía (y era cierto) que todas las señoras de la familia eran muy buenas guisando.
La abuela Virgen, la de los siete hijos, que en la cocina era una emperatriz, le quiso enseñar, pero fue inútil: -No tiene mano –decía la abuela.
El problema lo resolvió su hija, Concha chica, que cocinó desde los ocho años.
GOBIERNO VA MAL
Uno no sabe de medicina, pero nomás de verlo, sabe si un hijo está enfermo; tampoco sabe de mecánica, pero sabe si debe llevar el coche al taller.
Y de muchas otras cosas no sabe uno, por ejemplo, de psicología, pero sabe muy bien cuándo debe abstenerse de preguntar a la esposa: ¿te pasa algo? (al revés no aplica, las señoras no necesitan preguntar).
Dicho lo anterior, sin licenciatura en Ciencias Políticas, el tenochca promedio pensante sabe que el gobierno, este, el federal, va mal.
Va mal, en primer lugar porque quien está al frente del Poder Ejecutivo, doña Claudia Sheinbaum Pardo, no tiene oficio político, que ser político no se adquiere por contagio y andar en el ambiente político y entre políticos, no da las habilidades que exige tan difícil profesión, la más difícil de todas, nada más piense usted que su materia de trabajo es la gente… y cada cabeza es un mundo.
Lo básico que debe tener un profesional de la política (tema para otro día) es un natural sentido de la justicia y de la prudencia; y los que quedan en la historia como hombres de Estado, suman a esas dos virtudes, la fortaleza y la templanza.
Doña Sheinbaum Pardo claramente carece del sentido de la justicia como prueba, por poner un solo ejemplo, su permisividad ante los delitos cometidos por funcionarios, correligionarios y cercanos a su mentor, el Pejestorio.
Y tampoco es prudente, si no, recapacite en cómo impuso a trancas y barrancas la reforma al Poder Judicial, sin medir consecuencias, no para nosotros los del peladaje que no importamos, sino para los Estados Unidos que nos la va a cobrar en la revisión del T-MEC.
Son sólo dos botones de muestra; el catálogo de esperpentos es largo.
Y eso se refleja en la acumulación de problemas sin visos de solución. En inseguridad: homicidios, desapariciones, extorsiones, influencia del crimen organizado en los tres niveles del gobierno y amplias regiones del país (lo del Mencho tuvo eco en 22 estados), y el huachicol fiscal que sigue.
La corrupción estructural que nunca habíamos tenido en este país (81 mil millones de pesos de pensiones pagadas a viejos que no existen… ¿a dónde va a dar esa cantidad sideral de dinero?).
La economía estancada sin inversión, por más que festejen la llegada “histórica” de capitales, puro cuento.
El continuado abasto insuficiente de medicamentos, la nunca resuelta fragmentación del sistema de salud. Y otras cosas, no se trata de abrumarlo a usted.
Por su falta de oficio político, ya en pleno segundo año de gobierno, la señora del bastón de juguete no tiene el control del Congreso, de los suyos en el Congreso, ni de su gabinete en el que los cargos más estratégicos obedecen a otra voz de mando, no la suya; ni de su partido en el que se manejan por la libre; ni consigue interlocución definitoria de asuntos nacionales con los diferentes grupos de poder.
¡Ah!, y por su falta de olfato político, ni cuenta se ha dado de que, gracias a los desatinos mal intencionados del entonces Pejecutivo, las Fuerzas Armadas ya son un factor del poder político y económico en el país, dentro del gobierno, como no eran desde enero de 1946, cuando el presidente Ávila Camacho, al cambiar de PRM a PRI, eliminó el Sector Militar de la estructura del partido, para consolidar el poder civil, el gobierno civil. Cuidado, doñita.
Ahora, esta semana que inicia, empieza la discusión en el Congreso de la Unión su iniciativa de reforma político-electoral y ya anticipó que si no se la aprueban, porque no tiene los votos, será una victoria porque no cedió, lo que ratifica que la política no es lo suyo.
Y agregó que al mandar ese proyecto “ya cumplió” con lo que le pidió “el pueblo”… mentira esférica, por donde la vea es mentira, la gente no pidió eso, ni remotamente.
¿Entonces a quien le cumplió?… pues al Pejestorio. No se nos olvide que el entonces arrimado en Palacio Nacional, intentó tres veces modificar nuestras normas electorales:
La primera en abril de 2022, cuando propuso cargarse al Instituto Nacional Electoral (INE) y los diputados lo mandaron a volar.
La segunda, el mismo día que los diputados rechazaron la primera, mandó su Plan B, modificando leyes sin meterse con la Constitución Política y para eso sí tenía los votos y se la aprobaron (muchas gracias), pero la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) la invalidó por el batidero que fue la cosa (ahí selló su destino el Poder Judicial).
Y la tercera, el Plan C, en febrero del 2024, cuando mandó un paquete de 20 reformas que incluyó la extinción de órganos constitucionales autónomos, lo de la Guardia Nacional, dinamitar el Poder Judicial y, por supuesto, cambiar las normas electorales.
Ese tercer plan dependía de conseguir la mayoría calificada en el Congreso y la consiguió, con cómplices de los partidos Verde Ecologista de México (PVEM) y Del Trabajo (PT), más legisladores amenazados y chantajeados, y así todo han concedido al gusto del Pejehová.
Les falta lo electoral y ahora que presente la iniciativa la doñita, ella ya cumplió, le cumplió a su Jechu queridísimo.
No crea nadie que la intención de ese batidillo de reforma es para dotar a la patria con una democracia fortachona, vitaminada, con extraproteína y fibra, no, de ninguna manera, sino todo lo contrario: Conseguir lo que es su único proyecto, conservar el poder.
No tienen los votos para modificar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pero no hay lugar para el optimismo, están negociando con las mandamases que regentean el Partido Verde y el Del Trabajo, y con algunos de tacón dorado de otros partidos, porque hay porciones de la reforma que salen con mayoría simple.
Bueno, puede obtener, si no todo, sí buena parte de lo que quiere… pero eso señora Claudia Sheinbaum Pardo, no es hacer política, eso es hacer al Congreso, casa de lenocinio.
LA FERIA
‘Estado mafioso’
En todo gobierno, en todo tiempo y país, puede haber incapaces, simuladores y corruptos * No olvidar el caso del exmandatario venezolano, Nicolás Maduro; el camino a esa debacle fue el lodazal
ADOLFO LÓPEZ MAÑÓN
Lealtad sospechosa.
Ya le conté de unos tíos del lado materno (sin nombres), que eran ejemplo de virtudes cristianas, y mejor avenidos que santa Celia y san Luis (único matrimonio que ha sido canonizado en pareja, en 2015… el único).
Por eso fue un terremoto cuando se separaron (en esos tiempos no se divorciaban).
Por Pepe, el más impresentable primo que tenerse pueda, se vino a enterar este menda que todo en ellos era mentira: el tío, inclinado a donceles discretos; la tía, a la vida muelle y él era rico; con el entusiasta auxilio de un compadre, tuvieron sus tres hijos y la razón de ese enredo la explicó Pepe: -El tío necesitaba aparentar lo que no era… y la tía… de mil amores, vivía como reina… pero se acabó el dinero y ¡abur! -cosas veredes.
LODAZAL
Hay quien dice que el gobierno federal del 2019 al 2026 (y contando) es un lodazal. Hay quien matiza diciendo que todos nuestros gobiernos han sido de albañal.
Sobre los que por el contrario, afirman que los gobiernos cuatroteros son miríficos (que no caiga en desuso tan bonita palabra), maravillosos, y que toda crítica en su contra ratifica la perversidad de sus enemigos, que por serlo lo son de la patria -¡del pueblo!-, no se comenta nada, de unos, porque cualquiera que padece retraso mental profundo, merece compasión, y de los otros defensores, que hieden a la cadaverina que despide la carroña en que medran por poder, dinero y privilegios… esos obligarían a este juntapalabras a usar adjetivos malsonantes que por respeto, evita su texto servidor (… hijos de la…).
Gran verdad es que en todo gobierno en todo tiempo y país, puede haber incapaces, simuladores y corruptos. Es la pasta humana. La rareza en la historia son las cleptocracias. Son pocas.
Los más sonados casos de presidentes, expresidentes y altos funcionarios, en el mundo, condenados por corrupción y lindezas varias, son prueba de que esos gobiernos no estaban del todo podridos y aplicaron la ley.
Cleptocracia es el gobierno de los ladrones y no alcanza a definir gobiernos estructuralmente corruptos, porque la corrupción en sentido lato, no es sólo robar sino también y peor todavía, trastocar la ley, abusar del poder.
Este juntapalabras prefiere llamarlos ‘Estado mafioso’, gobiernos cohesionados por la corrupción, que funcionan asegurando impunidad a sus altos funcionarios, cuya lealtad depende de esa tolerancia que simultáneamente los hace vulnerables; no hay ideales hay complicidad, pacto ilícito, colusión, no adhesión a una buena causa ni se privilegia en todo asunto de gobierno el bien común.
En el ‘Estado mafioso’, quienes lo integran, por supuesto disponen del erario en su beneficio (roban), con la tranquilidad de saber que tanto el aparato político como el judicial, están bajo la autoridad del jefe de Estado y de su estructura de control político: No importa el escándalo público, nunca, no hay consecuencias mientras se mantenga la boca cerrada, la complicidad, la lealtad mafiosa.
El ‘Estado mafioso’ implica nepotismo, amiguismo, clientelismo, sobornos, extorsiones, abusos de poder, desinformación, opacidad y la connivencia en grado de complicidad con el crimen organizado, visto como aliado funcional, acostumbrado a la maldad y la secrecía, autosuficiente, nunca pide dinero, lo da, en abundancia.
El ‘Estado mafioso’ persigue a la prensa crítica, acosa a los opositores y cuando conviene, selectivamente, como la vieja mafia de Nueva York, asesina.
En los tiempos que corren, dada la incontenible información que propicia la tecnología digital, el ‘Estado mafioso’ simula actuar en bien de las mayorías, reparte recursos, asigna pensiones, decreta incrementos salariales y abruma con propaganda en su favor, pero la magnitud de su extravío impide ocultar los desvíos del erario, la degradación de los servicios públicos de salud, educación e infraestructura.
El ‘Estado mafioso’ socava la democracia, recurre a un amplio instrumental de manipulación electoral y sin percibirlo, entra en una espiral de problemas: Destruye la confianza en las instituciones de gobierno y en sus tribunales; ahuyenta la inversión, deprime la economía, propicia la economía informal; hasta que -para mantenerse en el poder- no tiene más remedio que el descaro, nada lo detiene, miente con cinismo, alardea sin recato.
Recuerde nada más a Nicolás Maduro. El camino a esa debacle, fue el lodazal.
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA NO ERA CÓMPLICE DE NADA Y DE NADIE
Y asómbrese, en México eso no pasaba desde principios del siglo XX. Hubo casos, muchos, de corrupción, abusos, atropellos, sí, pero no los cobijaba el poder, era mal visto, había límites y reglas; y la Presidencia de la República no era cómplice de nada, nunca, de nadie.
No eran santos los presidentes, claro que no, en esta tierra no hay santos. Eran gente normal y la gente normal no es mala.
Como nunca falta el antipriísta febril, le pongo dos ejemplos de presidentes que tal vez injustamente no tienen el aprecio público: Carlos Salinas de Gortari y Enrique Peña Nieto.
Salinas de Gortari removió a 17 gobernadores; con él, escandaletes y tropelías, no, a la calle o a la cárcel, punto.
Y Peña Nieto, él tan frívolo echó a doce gobernadores y les abrió causa judicial y encarceló, a cuatro, que recuerde este menda… y cosas de la vida, él quedó con fama de corrupto por aquello de la Casa Blanca de su esposa, asunto de siete millones de dólares, una cosa de bebito sin destetar a la vista de los asuntos de ogaño.
Otro escándalo de Peña, la Estafa Maestra, que la verdad es cosa de niños comparado con lo del Segalmex y el huachifol fiscal… y no pasa nada.
Ahora, de regreso al inicio de esto: sí, estamos en un lodazal y los gobiernos de antes no eran un albañal.
El México actual no se construyó con fango y estiércol, sino con los empeños de empresarios que se la jugaron con el país, con políticos que no daban vergüenza, con todas las excepciones que usted quiera, y con presidentes que con todas sus debilidades y errores, sí respetaban instituciones y leyes, sin ser santos, se repite, pero tampoco demonios: no se valía todo ni a cualquier precio.
Presidenta, en sus manos está intentar la consolidación de un Estado mafioso. Su lealtad a su antecesor, entérese, es una lealtad sospechosa.
LA REVISTA NO ES RESPONSABLE DE LA OPINIÓN DE LOS COLABORADORES
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