IMPACTUS
Adiós a los ‘abrazos no balazos’
El Gabinete de Seguridad asesta golpe mortal al ‘huachicoleo fiscal’ * Caen empresarios y servidores públicos * El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana reitera que habrá cero tolerancia en el combate a la corrupción e impunidad
GAEL BUENDÍA
La Agencia Nacional de Aduanas de México y la Fiscalía General de la República (FGR) preparan un operativo de gran alcance contra funcionarios y empresarios presuntamente implicados en el contrabando de combustible.
Según información publicada por El Universal, ya se solicitaron más de 200 órdenes de aprehensión que alcanzan a agentes aduanales, militares, exfuncionarios y empresarios.
Tras revelarse la red de huachicol fiscal con la llegada del megabuque de EU, se reporta que sólo 6 trabajadores de Pemex han sido detenidos por huachicol en 10 años, por lo que advierten impunidad y fortalecimiento del crimen organizado.
Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), anuncia la detención de 14 personas relacionadas con el tráfico de hidrocarburos, entre ellas: Tres empresarios, cinco marinos en activo, un marino retirado y cinco exfuncionarios de Aduanas.
Los detenidos por la red de huachicol fiscal en Tampico son los siguientes: Manuel Roberto N., Clímaco N., Humberto Enrique N., Sergio N., Carlos de Jesús N., Fernando Ernesto N., Francisco Javier N., Endira Xóchitl N., Perla Elizabeth N., Anatalia N., Ismael N., Anuar N., Héctor Manuel N. y José N.
“Se confirmó la existencia de una organización dedicada al robo y comercialización ilegal de hidrocarburo en la que estarían implicados principalmente empresarios y algunas autoridades”, expresa García Harfuch.
RED DE HUACHICOL
Las investigaciones revelan que los implicados declaraban falsamente el ingreso de sustancias como aditivos para aceites, sosa cáustica o nitratos. En realidad, se trataba de millones de litros de gasolina y diésel que entraban al país sin pagar impuestos.
Los sobornos a funcionarios aduanales permitieron que buques y trenes pasaran combustible ilegal bajo documentación apócrifa.
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) también detectó depósitos millonarios, compra de inmuebles y vehículos de lujo entre los investigados.
DECOMISOS MÁS RELEVANTES
Omar García, gracias a sus golpes contra la delincuencia organizada, se ha convertido en el terror del huachicol fiscal y en los últimos meses ha realizado aseguramientos históricos, como los siguientes:
*** El 7 de julio se decomisó 15 millones de litros de huachicol en Coahuila.
*** En marzo, en Tampico, Tamaulipas, se incautaron 10 millones de litros de diésel y se detuvieron a 14 personas.
*** El 10 de marzo el buque-tanque High Challenge intentó ingresar 50 millones de litros de combustible ilegal.
*** El 20 de marzo el Torm Agnes, de una empresa china, transportaba 10 millones de litros.
*** El 31 de marzo, el petrolero Challenge Procyon pretendía ingresar 20 millones de litros.
*** El 23 de junio, en Nuevo Laredo, se realizó un decomiso de 80 pipas y 100 carrotanques, equivalentes a 20 millones de litros.
En un principio se mencionó entre los involucrados a Ernesto Ruffo Appel, por su empresa Ingemar que nació en 2018 como una firma de relaciones públicas y construcción, pero en 2019 amplió su objeto social para operar en el sector energético.
En 2021, Ruffo Appel se incorporó como socio mayoritario.
Dos años después, obtuvo un permiso federal para importar 500 millones de litros de combustibles, a pesar de que en ese momento estaban congelados miles de permisos similares.
Tras el decomiso de sus carrotanques, el exgobernador declaró que está dispuesto a colaborar con las autoridades: “Absolutamente. Yo ando aquí haciendo mis negocios en el país, aquí estoy en México y listo, si me llaman y me citan”, añade.
García Harfuch ya afirmó de manera categórica que no hay orden de aprehensión contra Ernesto Ruffo Appel, como lo mencionó la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda.
El titular de la SSPC negó que existan mandamientos judiciales en contra del exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, así como del exsenador de Morena, Gerardo Novelo Osuna.
Este pronunciamiento se origina en parte por las declaraciones de la gobernadora Marina del Pilar, quien aseguró que las investigaciones por huachicol incluían a un exgobernador del PAN.
Aunque no mencionó el nombre, se refería al exgobernador Ruffo Appel.
NEGOCIO ILÍCITO
El huachicol fiscal representa una red que involucra a aduanas, empresas importadoras y comercializadoras. Sólo entre 2015 y 2024, la Comisión Reguladora de Energía (CRE) recibió 983 solicitudes de permisos de comercialización, de las cuales 586 siguen vigentes.
La magnitud del negocio ilícito ha llevado al gobierno a instalar puntos de control en aduanas del norte del país con apoyo de la Guardia Nacional, Marina y Sedena, en un intento por cortar el flujo de combustible ilegal que genera ganancias por miles de millones de dólares.
Las autoridades advierten que el proceso será largo y que no todas las detenciones serán anunciadas públicamente, dado el sigilo de la investigación.
El secretario García Harfuch reitera que está firme el combate a la corrupción e impunidad y que habrá cero tolerancia.
“El gobierno federal no tolerará prácticas ilícitas que perjudiquen al desarrollo nacional ni a los intereses del Estado mexicano”, enfatiza.
GRAN GOLPE DEL GABINETE DE SEGURIDAD
El secretario García Harfuch explicó que, tras el aseguramiento de 10 millones de litros de diésel en marzo de este año en el puerto de Tampico -uno de los más grandes en la historia reciente-, se llevaron a cabo durante varios meses labores de investigación e inteligencia que permitieron revelar la existencia de una estructura criminal. Dichas indagatorias también hicieron posible identificar su logística de operaciones, basada en la utilización de documentación apócrifa para facilitar el traslado de combustible, en el que participaron empresas de transporte, agencias aduanales y algunos servidores públicos.
Se realizaron despliegues operativos en Nuevo León, Tamaulipas, Veracruz y Ciudad de México, donde se ejecutaron las órdenes de aprehensión contra tres empresarios, cinco marinos en activo, uno en retiro y cinco exfuncionarios de Aduanas.
Destacó que estas personas participaron en la red de contrabando de combustible que ha afectado la economía en miles de millones de pesos, por lo cual, quedaron a disposición de las autoridades competentes y se colaborará de manera plena y transparente, a fin de avanzar en respeto al debido proceso y determinar responsabilidades.
Omar García también resaltó que para desmantelar la red de corrupción que facilitaba la introducción ilícita de hidrocarburos al país, se contó con la colaboración de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), para identificar depósitos y retiros en efectivo, adquisición de inmuebles y vehículos de lujo, así como la contratación de pólizas de vida y primas de seguros por montos superiores, situaciones incongruentes con el perfil de las personas investigadas.
“Estas acciones fueron realizadas en concordancia con los principios que caracterizan a la presente administración para combatir la corrupción y la impunidad”, añade.
El secretario de Marina, almirante Raymundo Pedro Morales, afirmó que el activo más valioso de la institución es su personal, por lo que mantienen mecanismos permanentes para detectar y sancionar malas prácticas conforme a derecho. “En la Marina no hay espacio para la impunidad”, dijo.
El titular de la FGR, Alejandro Gertz Manero, apuntó que la fortaleza de la República está en el combate a la corrupción.
Recordó que, hace dos años, el entonces secretario de Marina, almirante Rafael Ojeda, presentó ante la Fiscalía una denuncia sobre diversas irregularidades detectadas en distintas áreas.
Derivado de las investigaciones relacionadas con estas denuncias, se lograron obtener órdenes de aprehensión, así como el aseguramiento de cuentas bancarias, propiedades y vehículos, destacando principalmente el inicio de acciones legales contra quienes han traicionado la confianza del Estado Mexicano.
Impunidad rampante
La exoneración de Pío López Obrador es un caso emblemático * Tras la decisión del INE, revelan nuevo video de David León entregando dinero para campaña de Morena en Chiapas
ARMANDO GARCÍA
La decisión del Instituto Nacional Electoral (INE) de cerrar sin sanciones la investigación contra Pío López Obrador, hermano del expresidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, ha encendido un debate sobre la impunidad y la fragilidad institucional en México.
El fallo, basado en la prescripción de los hechos ocurridos en 2015, ha sido duramente criticado por opositores, especialistas y organizaciones civiles, que lo ven como una confirmación de que los casos que involucran a figuras cercanas al poder rara vez enfrentan consecuencias.
LEGALIDAD CONTRA LEGITIMIDAD
El INE argumentó que los hechos ya no podían ser sancionados debido a que habían prescrito, es decir, el plazo para investigar y castigar había vencido. Con esa decisión, el caso se archivó de manera definitiva.
Sin embargo, para muchos analistas, el fallo abre una brecha entre lo que dicta la ley y lo que percibe la ciudadanía.
“El instituto evita entrar al fondo del asunto: la existencia de dinero en efectivo, no reportado, que pudo haber financiado campañas políticas. Jurídicamente pueden cerrar el caso, pero socialmente lo que se refuerza es la idea de impunidad”, señala un especialista en derecho electoral.
La crítica no sólo recae en el INE, sino en el sistema en su conjunto: En la Fiscalía General de la República (FGR), que dilató las investigaciones, en los tribunales que permitieron alargar los tiempos, y en un diseño institucional que carece de herramientas eficaces para fiscalizar en tiempo real.
DISCURSO ANTICORRUPCIÓN, BAJO PRESIÓN
El caso también pone contra las cuerdas el discurso presidencial. Desde 2018, la Cuarta Transformación se ha presentado como un movimiento contra la corrupción y el influyentismo. Sin embargo, la exoneración de Pío López Obrador contrasta con esa narrativa.
Dirigentes opositores lo calificaron como un “blindaje familiar” y un ejemplo de privilegio político.
“Este es el verdadero rostro de la 4T: cuando se trata de los suyos, la justicia simplemente no llega”, señaló un dirigente panista.
DINERO OPACO Y DEMOCRACIA VULNERABLE
El tema de fondo, advierten organizaciones como Transparencia Mexicana, es que la decisión del INE envía un mensaje preocupante ante nuevas elecciones: Que los recursos paralelos, las llamadas “aportaciones” en efectivo, seguirán sin un control real ni sanciones efectivas.
“La resolución no inhibe las prácticas ilegales; las normaliza. Si los políticos saben que basta con dejar pasar el tiempo para quedar libres de culpa, el financiamiento oscuro seguirá contaminando los procesos electorales”, apunta un investigador de México Evalúa.
CASI UNA DÉCADA DE DILACIONES
En 2015, Pío López Obrador aparece en videos recibiendo sobres con dinero de David León Romero, operador político en Chiapas. El dinero habría sido destinado a campañas de Morena.
En agosto de 2020, los videos se difunden en Latinus. El Presidente López Obrador admite su autenticidad, pero los justifica como “aportaciones voluntarias”.
En 2020, la FGR abre una carpeta de investigación y el INE inicia indagatorias en materia de fiscalización.
En 2021, Pío López Obrador interpone amparos para frenar la investigación de la FGR. El caso queda estancado.
En 2022, organizaciones civiles presionan para avanzar en el caso; INE y FGR mantienen expedientes sin resolución.
En 2023, el TEPJF ordena al INE pronunciarse sobre el caso y no mantenerlo indefinidamente abierto.
En agosto de 2025, el INE rechaza sancionar a Morena y a Pío Lorenzo López Obrador, hermano del expresidente Andrés Manuel López Obrador, bajo el argumento de la falta de colaboración de las autoridades para recabar pruebas financieras.
CASO CERRADO, PERCEPCIÓN ABIERTA
Aunque en términos jurídicos el caso quedó cerrado, en la percepción pública sigue siendo un símbolo de impunidad. Las imágenes de Pío López Obrador recibiendo sobres con dinero permanecerán como un recordatorio incómodo de que la justicia en México puede detenerse cuando se trata de los círculos más cercanos al poder.
La pregunta de fondo sigue en el aire: ¿Puede la democracia mexicana garantizar que todos los actores políticos, sin importar su apellido, rindan cuentas ante la ley?
REVELAN NUEVO VIDEO DE DAVID LEÓN
A unos días de que el Instituto Nacional Electoral exonerara a Pío López Obrador, tras la difusión de un videoescándalo donde David León le entregaba dinero en efectivo durante un proceso electoral, un nuevo video revela otra entrega de recursos, esta vez a José Antonio Moreno Alvarado, general en retiro y candidato de Morena a una alcaldía en Chiapas en 2015.
El clip, ventilado por el periodista Carlos Loret de Mola, muestra a David León entregando 300 mil pesos en efectivo a Moreno Alvarado, quien entonces competía por la alcaldía de Villaflores.
En las imágenes se ve cómo David León desciende de su vehículo, instala de manera clandestina la cámara y entra a la vivienda del general sin que éste note que lo está grabando. Entonces le entrega un sobre con dinero y se les escucha decir:
—Te manda estos 300 mil pesos mi tío el gober. Dice: ‘dile que lo quiero mucho y que le meta con todo’.
—Yo también, es mi líder, te lo repito nuevamente, tengo mucha fe en que voy a ganar, está puesto todo y obviamente voy a trabajar en línea con él. Es mi líder, es mi gobernador, cómo no lo voy a hacer, me entiendes. Él es mi líder, con él empecé y lo voy a seguir haciendo.
De acuerdo con lo publicado por Latinus, la entrega ocurrió unos días antes de las elecciones municipales del 19 de julio de 2015 y en fechas cercanas a las grabaciones donde León entregó sobres con fajos de dinero a Pío López Obrador.
MANUEL VELASCO NIEGA COLUSIÓN
El martes, Manuel Velasco Coello, actual coordinador del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) en el Senado y gobernador de Chiapas en ese periodo, afirmó en conferencia que su administración no financió campañas ni realizó aportaciones a título personal o institucional, eso antes de la revelación del nuevo clip.
“Siempre he sido muy claro, muy puntual. Mi gobierno no dio ninguna participación económica hacia ningún movimiento ni a la persona en lo particular (Pío López Obrador)”, declaró ante la prensa.
Cabe apuntar que en el centro de la polémica se encuentra Manuel Velasco, pues David León era su entonces operador político y consultor de comunicación.
LOS HECHOS DEL CASO PÍO
El caso de los videos de 2015 se remonta a una entrega previa exhibida en 2020, en la que Pío López Obrador recibió sobres amarillos con dinero en efectivo de manos de David León. En esas grabaciones, el propio León solicita a Pío que aclare que el dinero lo entrega para el movimiento de su hermano, entonces líder nacional de Morena. La cantidad señalada en esa grabación ascendía a 400 mil pesos, cifra que supuestamente se repitió cada mes durante año y medio.
Al respecto, tras cinco años de investigación, el pasado 21 de agosto de 2025, el INE resolvió no imponer sanciones tras no encontrar pruebas de que los fondos entregados a Pío López Obrador hubieran sido canalizados a la campaña presidencial de Andrés Manuel López Obrador o a las actividades de Morena en el periodo 2015-2018.
El organismo informó que la investigación no permitió rastrear movimientos bancarios, registros contables ni comprobaciones fiscales que acreditaran el uso de los recursos dentro del partido o en beneficio del hermano del exmandatario.
Cuando salió el video, Andrés Manuel López Obrador reconoció públicamente que los fondos recibidos fueron “aportaciones al movimiento” y que estos sustentaron gastos logísticos en asambleas, servicios de sonido e insumos para movilización política.
La doble cara de la 4T
Controversia sobre su posible nacionalidad española * En una carta Beatriz Gutiérrez Müeller desmiente que ella y su hijo Jesús Ernesto vivan en España * Mientras la Presidenta Claudia Sheinbaum expresa que “ya lo sabía”, Luisa María Alcalde señala que “ella puede hacer lo que quiera”
ERIC GARCÍA
Beatriz Gutiérrez Müller, reconocida escritora, doctora en teoría literaria, profesora e investigadora, ha provocado una nueva ola de debate público tras los reportes de que ha iniciado el trámite para obtener la nacionalidad española, utilizando la Ley de Memoria Democrática (Ley 20/2022).
Fuentes diplomáticas consultadas por el diario español ABC indican que Gutiérrez Müller acudió a la embajada española en la Ciudad de México en abril de 2025 para presentar su solicitud, amparada bajo la Ley de Memoria Democrática, que permite a nietos de españoles -particularmente aquellos cuyos antepasados fueron exiliados por razones políticas- optar por la nacionalidad española.
Según esas fuentes, su vinculación a España se debe a raíces familiares: su abuelo paterno, Agustín Gutiérrez Arias, nació en Castilla y León.
La solicitud estaría motivada por intereses académicos. Se especula que de obtener la nacionalidad española facilitaría sus actividades de investigación y docencia en universidades europeas.
LA DOBLE CARA
La decisión ha generado controversia por su simbolismo: Gutiérrez Müller fue una de las principales impulsoras de una carta enviada en 2019 por el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador al rey Felipe VI, exigiendo disculpas por los agravios cometidos durante la Conquista española.
Esa misiva marcó el inicio de una etapa de tensión entre México y España.
El columnista Raymundo Riva Palacio calificó este movimiento como “incongruente e hipócrita”.
REACCIONES Y POLÉMICA
Beatriz Gutiérrez evitó confirmar ni desmentir los rumores directamente. En una publicación en Instagram, respondió a un seguidor que la saludaba desde su “nueva patria” escribiendo: “Yo vivo en nuestro bello México”, aunque no negó el trámite de la nacionalidad.
La organización civil Resistencia Civil Activa y Pacífica (Recap) solicitó a la embajada española revisar el trámite, al considerar que durante el sexenio, Gutiérrez y López Obrador desacreditaron al rey Felipe VI y a España como nación, lo cual, a su juicio, contradecía la concesión de nacionalidad.
DOS REALIDADES
Claro que es una decisión personal de la esposa del expresidente mexicano en medio de una narrativa pública compleja.
En el trasfondo de esta noticia se cruzan dos realidades: La trayectoria académica e independiente de una intelectual que ha marcado distancia del protocolo político; y una movida que, por su carga simbólica, reaviva viejas tensiones diplomáticas y genera fuertes debates en medios e instituciones.
DE CRÍTICA HISTÓRICA A POSIBLE CIUDADANA ESPAÑOLA
Es la paradoja de Beatriz Gutiérrez y su vínculo académico-divorciado tras las tensiones México-España.
Mientras busca la nacionalidad española bajo la Ley de Memoria Democrática por razones académicas, retoma visores sobre su pasado crítico hacia la Corona y desata nuevas tensiones con actores de la opinión pública.
BEATRIZ NIEGA MUDANZA A ESPAÑA
Beatriz Gutiérrez Müller, por medio de una carta, niega que viva en España.
El lunes pasado, Gutiérrez Müller desmintió que haya cambiado de residencia. Señaló que continúa con su vida familiar en México y con sus labores académicas en una universidad pública.
“No me he mudado allá ni a ningún otro lado”, afirma, al tiempo que reitera que tanto ella como su hijo Jesús Ernesto permanecen en México.
También enfatiza que su prioridad sigue siendo la docencia y la investigación, actividades que ha ejercido por décadas en el ámbito académico nacional.
Con ello, la escritora rechazó los rumores sobre una presunta mudanza y dejó abierta la posibilidad de emprender acciones legales contra quienes difundieron dicha versión.
Y es que la polémica inició luego de que diversos medios aseguraran que la familia del expresidente Andrés Manuel López Obrador había cambiado su residencia al extranjero. Ante ello, el productor Epigmenio Ibarra cuestionó en su cuenta de X:
“¿A qué horas comienzan a ofrecer disculpas?.. Mintieron otra vez (…) A ningún lado se irán Beatriz Gutiérrez Müller y Jesús. Podrían hacerlo si quisieran”.
A este mensaje, Gutiérrez Müller respondió: “…Pues yo creo que hay que esperar sentados, porque así como avientan la piedra, esconden la mano… Una buena: Entrará en funciones el nuevo Poder Judicial y está la opción real de denunciarlos y que se haga justicia”.
Ante la pregunta directa de una usuaria sobre si habrá demanda, la investigadora contestó: “Lo consideraré”.
YA SABÍA QUE VIVÍA EN MÉXICO: SHEINBAUM PARDO
La Primera Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, en la Mañanera del Pueblo, respondió al enfoque que se le ha dado a esta noticia como algo negativo.
Destacó, nuevamente, la reducción de la pobreza y cómo este logro ha sido relegado por rumores como los de la historiadora.
“Yo ya sabía que ella vivía en México. Ella vive en México. ¿Por qué me refiero a esto? Porque, a pesar de una buena parte de los medios que… ni siquiera pueden destacar algo tan extraordinario como que trece punto cuatro millones de personas salieron de la pobreza entre 2018 y 2024. Eso no, no es algo bueno para el país”, aclara.
Esta expresión la dijo en su momento el exmandatario Enrique Peña Nieto cuando era muy criticado por la oposición, que ahora es la gobierna en el país.
Peña Nieto siempre resultaba los logros de su administración, pero era más el escándalo y el golpeteo contra el expresidente.
A raíz de esto, Peña Nieto expresaba: “Las buenas noticias también son noticia” e incluso pedía a los medios de comunicación que las rescataran.
ES LIBRE DE HACER LO QUE QUIERA: ALCALDE LUJÁN
La presidenta nacional de Morena, Luisa María Alcalde, defendió a Beatriz Gutiérrez Müller, esposa del expresidente Andrés Manuel López Obrador, por su decisión de vivir en Madrid, pese a sus ataques a España, y denunció que hay acoso en su contra.
“Ella es libre de hacer lo que quiera. Desconozco, no sé de primera mano cuál sean sus deseos o dónde esté pensando vivir, pero ella es una mujer extraordinaria y libre. Entonces, ¡es el colmo!”, declaró el domingo pasado tras el arranque de los Comités Seccionales de Morena en la alcaldía Coyoacán, en la Ciudad de México.
La exsecretaria de Gobernación en el sexenio obradorista fue cuestionada por la prensa sobre la publicación que hizo el medio español ABC sobre que, a pesar de que en 2019 Gutiérrez Müller fue “la eminencia gris” de la carta que el gobierno del tabasqueño envió a su homólogo español para exigir disculpas por la Conquista, ella y su hijo Jesús Ernesto López Gutiérrez decidieron vivir en un lujoso barrio madrileño.
La prensa preguntó si esa decisión no era una incongruencia de Gutiérez Müller. En respuesta, alzando la voz, Alcalde Luján insistió en que la historiadora “es una mujer ¡de pri-me-ra!”.
Luego, la lideresa morenista acusó que la segunda esposa de Andrés Manuel era víctima de acoso de la oposición, pues ésta quiere opacar que 13.4 millones de personas salieron de la pobreza en la anterior administración, según datos difundidos por el INEGI la semana pasada.
De ahí, la exfuncionaria federal desvió su respuesta para resaltar los resultados de combate a la pobreza en el país de los gobiernos morenistas, contra los del priísta Enrique Peña Nieto y el panista Felipe Calderón Hinojosa.
Y acusó de nuevo: “Estamos ante la resistencia, los embates de la derecha, pero demostrando lo que significa esta frase o este concepto de que ‘por el bien de todos, primero los pobres’”.
Hipocresía, el mandato
La presidenta nacional de Morena llama a sus militantes evitar lujos, incluso si se tiene con qué costearlos * La imagen del partido guinda está por los suelos, practican la doble moral e incluso se llevan entre las patas al fundador del movimiento, Andrés Manuel López Obrador, quien siempre dijo que no podía haber gobierno rico con pueblo pobre
ERIC GARCÍA
Ante una oleada de críticas por viajes y estilos de vida ostentosos exhibidos por figuras del partido oficial Movimiento Regeneración Nacional (Morena), Luisa María Alcalde Luján, presidenta nacional del partido guinda, hace un llamado contundente.
Señala Alcalde Luján que aun cuando cuenten con los recursos para vivir a todo lujo, los dirigentes deben mantener la coherencia con los principios de Austeridad Republicana de la Cuarta Transformación.
Durante su gira por Morelos y tras presentarse en Querétaro, Luisa María Alcalde exhorta a los militantes a “vivir en la justa medianía” y adoptar una conducta que refleje que “el poder es humildad”, tal como lo enseñaron las máximas juaristas.
Aclara Alcalde que, aunque los viajes a destinos como Europa o Japón se pagaron con recursos propios y no constituyen actos de corrupción, mostrar una vida de lujo atenta contra la imagen del movimiento transformador.
El mensaje cobra mayor fuerza en el marco donde líderes como Andrés Manuel López Beltrán, secretario general de Morena, Ricardo Monreal Ávila, coordinador de los diputados morenistas, y Mario Delgado Carrillo, titular de la Secretaría de Educación Pública, fueron captados en destinos considerados como exclusivos, lo que aumentó la presión de la oposición por la supuesta incongruencia entre la narrativa de humildad y los actos privados de la dirigencia.
La imagen del partido guinda está por los suelos, practican la doble moral e incluso se llevan entre las patas al fundador del movimiento, Andrés Manuel López Obrador, quien siempre dijo que no podía haber gobierno rico con pueblo pobre.
Alcalde advierte además sobre el riesgo político que implica para el partido esta desconexión con sus principios.
“Si dañamos a Morena… ¿qué le queda de alternativa a este país? ¿Que regrese el PAN o el PRI?”, expresa y hace énfasis en que el costo político trasciende lo individual.
El llamado de Alcalde Luján se suma a un paquete de nuevas reglas internas aprobadas recientemente por Morena, con sanciones a viajes en primera clase, el uso de vehículos de lujo o actos ostentosos, medidas que buscan reforzar la Austeridad Republicana como estilo de vida y que no quede como discurso.
CINISMO
En un llamado desesperado, Luisa María Alcalde exhorta a sus morenistas -hechos millonarios por su función con dinero público- esconder sus ropas y joyas caras para demostrar su Pobreza Franciscana y justa medianía.
Alcalde les dice que -aunque se hayan hecho millonarios y tengan recursos- no presuman ropa de diseñador y mejor mientan diciendo que sí son austeros.
En resumen: Es loable de reconocimiento que la presidenta nacional impulse una austeridad congruente y ejemplar.
No se trata de prohibir el uso de recursos propios, sino de preservar la imagen de humildad y cercanía que Morena ha defendido como distintivo de su identidad política. Así de sencillo.
El discurso de que son austeros y que no son igual con los personajes del pasado, pues también ya nadie se los cree. Sería mejor, y para evitarse críticas y escándalos, ya no decir y pregonar que practican la Austeridad Republicana.
FUNCIONARIOS DEFIENDEN QUE GASTAR CON RECURSOS PROPIOS NO CONTRADICE LA AUSTERIDAD REPUBLICANA
En medio de crecientes críticas por viajes y gastos personales ostentosos atribuibles a figuras de Morena, funcionarios del partido guinda han defendido con firmeza que el uso de recursos propios no implica violar los principios de la Austeridad Republicana.
Subrayan que no se trata de prohibir la posibilidad de gastar, sino de preservar coherencia y humildad, incluso en lo privado.
Los morenistas están en contra de lo expresado por la presidenta nacional y aseveran que “viajar al extranjero o tomarse vacaciones no es un delito ni un acto de corrupción si se hace con dinero personal”.
En la misma línea, otros líderes del partido recalcaron que todos los servidores públicos -sin importar afiliación partidista- deben ejercer su cargo con humildad. Resaltaron que el mensaje de austeridad es colectivo y debe regir hacia adentro, sin excepciones.
El secretario de Organización de Morena, Andrés Manuel López Beltrán, defendió a ultranza su reciente viaje a Japón.
Aclaró que usó recursos propios, negó usar un avión militar y aseguró hospedarse en un hotel modesto -pagó alrededor de 7 mil 700 pesos diarios-.
Andy enfatiza que su conducta estuvo en congruencia con los principios del partido, declaraciones que ya nadie cree.
TENSIÓN INTERNA
No sólo mandan al carajo a Luisa María Alcalde, sino también a la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, quien intensifica su mensaje de que “el poder se ejerce con humildad y sencillez”, además de subrayar la necesidad de que los dirigentes sean coherentes con la transformación que promueven.
Repito, la incongruencia está en que se muestran ostentosos, en donde para Morena la percepción y la coherencia moral son parte sustancial de su discurso.
El argumento de los funcionarios del partido guinda, en que viajaron con recursos propios, no ha logrado apagar el fuego mediático ni calmar la tensión interna.
No lleva ni un año el Segundo Piso de la Cuarta Transformación y el equilibrio entre principios y circunstancias sigue siendo un desafío latente.
NOROÑA CONTRADICE A LUISA MARÍA ALCALDE
En un cruce público de ideas dentro del partido guinda, Luisa María Alcalde pide a dirigentes “poner el ejemplo de la justa medianía”.
Más rápido que furioso, Gerardo Fernández Noroña, presidente de la Mesa Directiva del Senado, asevera que la “justa medianía” debe calibrarse según el ingreso de cada servidor público y no convertirse en una restricción a su forma de vivir.
“(Benito) Juárez fue muy claro: La medianía, decorosa medianía, como le decía, es en base a tu ingreso, la justa medianía, lo que tú puedes pagar con tu ingreso es correcto”, añade.
Con esa referencia histórica, Fernández Noroña critica el llamado de la presidenta nacional de Morena y sostiene que establecer límites rígidos sobre la vestimenta o los viajes abre “un flanco a la derecha” que acusaría a Morena de incoherencia.
Es innegable que las críticas llueven a cántaros… y es que ya se ve en los hechos que hay gobierno rico con pueblo pobre.
Adrián LeBaron, en su cuenta de Twitter (antes X), lanza su voz de reclamo ante la falta de seguridad en el país.
“La tragedia, es que mientras los políticos disfrutan de Europa en su ‘justa medianía’, en México se muere con la ‘INJUSTA MEDIANÍA’ como la mamá que perdió a su niño por no poder pagar mil pesos”, expresa en redes sociales.
LLAMADO A LA HIPOCRESÍA
La presidenta nacional de Morena reitera que los líderes del partido deben evitar ostentar riquezas o lujos, incluso si cuentan con los recursos para hacerlo.
“Reforcemos la idea de que nuestros dirigentes, aunque tengan los recursos para ponerse ropa muy cara, a lo mejor yo tengo los recursos para comprarme un abrigo de piel de no sé qué cosa, pero no hacerlo; somos dirigentes de un movimiento que tiene que poner el ejemplo de la justa medianía”, añade.
La dirigente insiste en que su exhorto no prohíbe viajar ni usar recursos propios, sino en mantener coherencia entre la vida pública y los valores del movimiento.
El colmo del cinismo es que, en Morelos, repito, pidió a líderes de Morena fingir austeridad, aunque no lo sean. ¡Qué barbaros! ¿Cómo lo ve, estimado lector?
“Aunque tengan los recursos, no lo hagan”, añade.
¡AL DIABLO LOS ESTATUTOS DE MORENA!
El debate se cruza con un acuerdo interno de Morena aprobado por su Consejo Nacional, donde se establecen principios de conducta para sus representantes.
El documento, aprobado el 6 de mayo pasado, obliga a conducirse con sobriedad, humildad y apego a la Austeridad Republicana y contiene prohibiciones explícitas que, en el texto del partido, incluyen:
***Viajes aéreos en primera clase o en vehículos privados.
***Uso de vehículos blindados o servicios de seguridad excesivos, salvo justificación.
***Vestimenta ostentosa, ropa de marca y celebraciones lujosas.
A principios de agosto, la Primera Presidenta señaló -en sus Mañaneras del Pueblo- que los viajes lujosos y la vida ostentosa “no van acorde a los que pertenecemos a este movimiento”, remitiendo al legado de Austeridad Republicana y la máxima juarista de que “el poder es humildad”.
Aparte de los ya conocidos por sus viajes de vacaciones, hay otros que tienen una vida de lujos y son los siguientes:
Pedro Haces festejó su cumpleaños en el salón Caroline’s Four Hundred del hotel St. Regis en la CDMX, con la presencia de personajes como Dolores Padierna y Cuauhtémoc Blanco.
Diana Karina Barreras (PT) y Sergio Gutiérrez Luna, señalados por un gasto de 340 mil pesos en una fiesta durante el Gran Premio de México.
Layda Sansores, captada con rumbo a Ámsterdam desde el AICM.
A los funcionarios guindas se les olvida el concepto de justa medianía, promovido por Benito Juárez hace más de un siglo, pues eso implica vivir con dignidad, sin excesos ni derroches, además de rechazar privilegios que distancien a los gobernantes de la gente.
Eso debe saberlo Gerardo Fernández Noroña, quien ya es viajero VIP con destino a Europa.
En marzo viajó a Estrasburgo, Francia, para asistir a una reunión parlamentaria, donde fue fotografiado en la clase business de Air France, con el costo redondo de entre 66 mil y 76 mil pesos, una diferencia de más de 30 mil pesos a los que le dio el Senado como para un vuelo turista.
Fernández Noroña, en su defensa, dijo: “El viaje lo pagué con mi dinero”.
Unos meses después regresó a pisos europeos, ahora en Roma, Italia, para participar en la Segunda Conferencia Parlamentaria sobre el Diálogo Interreligioso.
Una vez más fue ampliamente criticado y esta vez afirmó de manera categórica que “no le costó al Senado ni un centavo”.
Con lo expresado por Luisa María Alcalde sobre el exhorto a morenistas, se puede decir que la hipocresía ya es un mandato.
Adiós a los ‘abrazos no balazos’
A seguir pagando la maldita deuda corrupta de Pemex: Sheinbaum Pardo
Será negociación difícil la revisión del T-MEC: Marcelo Ebrard
La historia del origen del quebranto de la Cooperativa Cruz Azul
Prioridad, la defensa de México: Vargas del Villar
Día infernal en la México-Querétaro
