Adiós a los ‘abrazos no balazos’

La presidenta nacional de Morena llama a sus militantes evitar lujos, incluso si se tiene con qué costearlos * La imagen del partido guinda está por los suelos, practican la doble moral e incluso se llevan entre las patas al fundador del movimiento, Andrés Manuel López Obrador, quien siempre dijo que no podía haber gobierno rico con pueblo pobre

ERIC GARCÍA

Ante una oleada de críticas por viajes y estilos de vida ostentosos exhibidos por figuras del partido oficial Movimiento Regeneración Nacional (Morena), Luisa María Alcalde Luján, presidenta nacional del partido guinda, hace un llamado contundente.

Señala Alcalde Luján que aun cuando cuenten con los recursos para vivir a todo lujo, los dirigentes deben mantener la coherencia con los principios de Austeridad Republicana de la Cuarta Transformación.

Durante su gira por Morelos y tras presentarse en Querétaro, Luisa María Alcalde exhorta a los militantes a “vivir en la justa medianía” y adoptar una conducta que refleje que “el poder es humildad”, tal como lo enseñaron las máximas juaristas.

Aclara Alcalde que, aunque los viajes a destinos como Europa o Japón se pagaron con recursos propios y no constituyen actos de corrupción, mostrar una vida de lujo atenta contra la imagen del movimiento transformador.

El mensaje cobra mayor fuerza en el marco donde líderes como Andrés Manuel López Beltrán, secretario general de Morena, Ricardo Monreal Ávila, coordinador de los diputados morenistas, y Mario Delgado Carrillo, titular de la Secretaría de Educación Pública, fueron captados en destinos considerados como exclusivos, lo que aumentó la presión de la oposición por la supuesta incongruencia entre la narrativa de humildad y los actos privados de la dirigencia.

La imagen del partido guinda está por los suelos, practican la doble moral e incluso se llevan entre las patas al fundador del movimiento, Andrés Manuel López Obrador, quien siempre dijo que no podía haber gobierno rico con pueblo pobre.

Alcalde advierte además sobre el riesgo político que implica para el partido esta desconexión con sus principios.

“Si dañamos a Morena… ¿qué le queda de alternativa a este país? ¿Que regrese el PAN o el PRI?”, expresa y hace énfasis en que el costo político trasciende lo individual.

El llamado de Alcalde Luján se suma a un paquete de nuevas reglas internas aprobadas recientemente por Morena, con sanciones a viajes en primera clase, el uso de vehículos de lujo o actos ostentosos, medidas que buscan reforzar la Austeridad Republicana como estilo de vida y que no quede como discurso.

CINISMO

En un llamado desesperado, Luisa María Alcalde exhorta a sus morenistas -hechos millonarios por su función con dinero público- esconder sus ropas y joyas caras para demostrar su Pobreza Franciscana y justa medianía.

Alcalde les dice que -aunque se hayan hecho millonarios y tengan recursos- no presuman ropa de diseñador y mejor mientan diciendo que sí son austeros.

En resumen: Es loable de reconocimiento que la presidenta nacional impulse una austeridad congruente y ejemplar.

No se trata de prohibir el uso de recursos propios, sino de preservar la imagen de humildad y cercanía que Morena ha defendido como distintivo de su identidad política. Así de sencillo.

El discurso de que son austeros y que no son igual con los personajes del pasado, pues también ya nadie se los cree. Sería mejor, y para evitarse críticas y escándalos, ya no decir y pregonar que practican la Austeridad Republicana.

FUNCIONARIOS DEFIENDEN QUE GASTAR CON RECURSOS PROPIOS NO CONTRADICE LA AUSTERIDAD REPUBLICANA

En medio de crecientes críticas por viajes y gastos personales ostentosos atribuibles a figuras de Morena, funcionarios del partido guinda han defendido con firmeza que el uso de recursos propios no implica violar los principios de la Austeridad Republicana.

Subrayan que no se trata de prohibir la posibilidad de gastar, sino de preservar coherencia y humildad, incluso en lo privado.

Los morenistas están en contra de lo expresado por la presidenta nacional y aseveran que “viajar al extranjero o tomarse vacaciones no es un delito ni un acto de corrupción si se hace con dinero personal”.

En la misma línea, otros líderes del partido recalcaron que todos los servidores públicos -sin importar afiliación partidista- deben ejercer su cargo con humildad. Resaltaron que el mensaje de austeridad es colectivo y debe regir hacia adentro, sin excepciones.

El secretario de Organización de Morena, Andrés Manuel López Beltrán, defendió a ultranza su reciente viaje a Japón.

Aclaró que usó recursos propios, negó usar un avión militar y aseguró hospedarse en un hotel modesto -pagó alrededor de 7 mil 700 pesos diarios-.

Andy enfatiza que su conducta estuvo en congruencia con los principios del partido, declaraciones que ya nadie cree.

TENSIÓN INTERNA

No sólo mandan al carajo a Luisa María Alcalde, sino también a la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, quien intensifica su mensaje de que “el poder se ejerce con humildad y sencillez”, además de subrayar la necesidad de que los dirigentes sean coherentes con la transformación que promueven.

Repito, la incongruencia está en que se muestran ostentosos, en donde para Morena la percepción y la coherencia moral son parte sustancial de su discurso.

El argumento de los funcionarios del partido guinda, en que viajaron con recursos propios, no ha logrado apagar el fuego mediático ni calmar la tensión interna.

No lleva ni un año el Segundo Piso de la Cuarta Transformación y el equilibrio entre principios y circunstancias sigue siendo un desafío latente.

NOROÑA CONTRADICE A LUISA MARÍA ALCALDE

En un cruce público de ideas dentro del partido guinda, Luisa María Alcalde pide a dirigentes “poner el ejemplo de la justa medianía”.

Más rápido que furioso, Gerardo Fernández Noroña, presidente de la Mesa Directiva del Senado, asevera que la “justa medianía” debe calibrarse según el ingreso de cada servidor público y no convertirse en una restricción a su forma de vivir.

“(Benito) Juárez fue muy claro: La medianía, decorosa medianía, como le decía, es en base a tu ingreso, la justa medianía, lo que tú puedes pagar con tu ingreso es correcto”, añade.

Con esa referencia histórica, Fernández Noroña critica el llamado de la presidenta nacional de Morena y sostiene que establecer límites rígidos sobre la vestimenta o los viajes abre “un flanco a la derecha” que acusaría a Morena de incoherencia.

Es innegable que las críticas llueven a cántaros… y es que ya se ve en los hechos que hay gobierno rico con pueblo pobre.

Adrián LeBaron, en su cuenta de Twitter (antes X), lanza su voz de reclamo ante la falta de seguridad en el país.

“La tragedia, es que mientras los políticos disfrutan de Europa en su ‘justa medianía’, en México se muere con la ‘INJUSTA MEDIANÍA’ como la mamá que perdió a su niño por no poder pagar mil pesos”, expresa en redes sociales.

LLAMADO A LA HIPOCRESÍA

La presidenta nacional de Morena reitera que los líderes del partido deben evitar ostentar riquezas o lujos, incluso si cuentan con los recursos para hacerlo.

“Reforcemos la idea de que nuestros dirigentes, aunque tengan los recursos para ponerse ropa muy cara, a lo mejor yo tengo los recursos para comprarme un abrigo de piel de no sé qué cosa, pero no hacerlo; somos dirigentes de un movimiento que tiene que poner el ejemplo de la justa medianía”, añade.

La dirigente insiste en que su exhorto no prohíbe viajar ni usar recursos propios, sino en mantener coherencia entre la vida pública y los valores del movimiento.

El colmo del cinismo es que, en Morelos, repito, pidió a líderes de Morena fingir austeridad, aunque no lo sean. ¡Qué barbaros! ¿Cómo lo ve, estimado lector?

“Aunque tengan los recursos, no lo hagan”, añade.

¡AL DIABLO LOS ESTATUTOS DE MORENA!

El debate se cruza con un acuerdo interno de Morena aprobado por su Consejo Nacional, donde se establecen principios de conducta para sus representantes.

El documento, aprobado el 6 de mayo pasado, obliga a conducirse con sobriedad, humildad y apego a la Austeridad Republicana y contiene prohibiciones explícitas que, en el texto del partido, incluyen:

***Viajes aéreos en primera clase o en vehículos privados.

***Uso de vehículos blindados o servicios de seguridad excesivos, salvo justificación.

***Vestimenta ostentosa, ropa de marca y celebraciones lujosas.

A principios de agosto, la Primera Presidenta señaló -en sus Mañaneras del Pueblo- que los viajes lujosos y la vida ostentosa “no van acorde a los que pertenecemos a este movimiento”, remitiendo al legado de Austeridad Republicana y la máxima juarista de que “el poder es humildad”.

Aparte de los ya conocidos por sus viajes de vacaciones, hay otros que tienen una vida de lujos y son los siguientes:

Pedro Haces festejó su cumpleaños en el salón Caroline’s Four Hundred del hotel St. Regis en la CDMX, con la presencia de personajes como Dolores Padierna y Cuauhtémoc Blanco.

Diana Karina Barreras (PT) y Sergio Gutiérrez Luna, señalados por un gasto de 340 mil pesos en una fiesta durante el Gran Premio de México.

Layda Sansores, captada con rumbo a Ámsterdam desde el AICM.

A los funcionarios guindas se les olvida el concepto de justa medianía, promovido por Benito Juárez hace más de un siglo, pues eso implica vivir con dignidad, sin excesos ni derroches, además de rechazar privilegios que distancien a los gobernantes de la gente.

Eso debe saberlo Gerardo Fernández Noroña, quien ya es viajero VIP con destino a Europa.

En marzo viajó a Estrasburgo, Francia, para asistir a una reunión parlamentaria, donde fue fotografiado en la clase business de Air France, con el costo redondo de entre 66 mil y 76 mil pesos, una diferencia de más de 30 mil pesos a los que le dio el Senado como para un vuelo turista.

Fernández Noroña, en su defensa, dijo: “El viaje lo pagué con mi dinero”.

Unos meses después regresó a pisos europeos, ahora en Roma, Italia, para participar en la Segunda Conferencia Parlamentaria sobre el Diálogo Interreligioso.

Una vez más fue ampliamente criticado y esta vez afirmó de manera categórica que “no le costó al Senado ni un centavo”.

Con lo expresado por Luisa María Alcalde sobre el exhorto a morenistas, se puede decir que la hipocresía ya es un mandato.