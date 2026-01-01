IMPACTUS
Sexto accidente ferroviario en sólo dos años
El Tren Maya falla y el Interoceánico también * “Cuando se descarrile el tren, ya va a ser otro pedo”, la frase que se pone de moda nuevamente * Se debe “esclarecer con mucho rigor lo que ocurrió”, expresa la Primera Presidenta Claudia Sheinbaum
ARMANDO GARCÍA
Siguen las fallas en el tren insignia: Ahora le tocó nuevamente al Interoceánico y el accidente ferroviario ocurrido en el estado de Oaxaca se convirtió en tragedia: Al menos 13 muertos y un centenar de heridos.
Un tren de pasajeros descarriló el domingo pasado con 250 personas a bordo, la segunda locomotora se salió de la vía y arrastró al resto del convoy.
Uno de los cuatro vagones de pasajeros cayó por un barranco de seis metros de profundidad y otro quedó semisuspendido.
Recorría el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, cabeza de lanza junto con el Tren Maya de la política de recuperación de los ferrocarriles por parte de los gobiernos de Morena.
Con sólo dos años de funcionamiento, este es el sexto incidente de gravedad en estas vías de comunicación, aunque el primero con víctimas mortales. Cabe señalar que los dos corredores tuvieron críticas por las prisas en su construcción para cumplir plazos políticos.
La Primera Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró en su Mañanera del Pueblo que la prioridad, además de atender a las víctimas, es investigar las causas y garantizar la seguridad del tren.
Ante la instrucción presidencial, la Fiscalía General de la República (FGR), la Fiscalía estatal y la Agencia Reguladora de Transporte Ferroviario de México revisarán la caja negra del tren y analizarán elementos como la velocidad, los frenos o la forma de conducción del maquinista, que ha salido ileso, para saber qué causó el descarrilamiento.
El Tren Interoceánico nació por la necesidad de tener una alternativa al Canal de Panamá que conectara el Océano Atlántico con el Pacífico.
Este es el segundo accidente en este corredor en este diciembre. El día 20, más al norte, en Chiapas, un camión cisterna trató, sin éxito, de ganar el paso a un tren con 148 pasajeros a bordo. La parte delantera de la locomotora quedó destrozada y el camión volcado. Lo mismo ocurrió en julio de este año, cuando otro vehículo intentó pasar antes que el tren en otro cruce a nivel en Chiapas.
A estos accidentes del Interoceánico hay que sumarles otros tres del Tren Maya, al que muchos llaman también el Tren Falla, el megaproyecto favorito del expresidente Andrés Manuel López Obrador y que traza un lazo por la península de Yucatán de más de 1,500 kilómetros de vía.
El primero fue en marzo de 2024, cuando descarriló un vagón debido a que un sistema automatizado no estaba funcionando en el tramo Mérida-Campeche en Yucatán; el segundo ocurrió cuando un vagón de carga volcó al sur de Quintana Roo en enero de 2025, y el tercero fue un choque entre dos unidades el pasado agosto en la estación de Izamal, en el centro de Yucatán. Todos, afortunadamente, sin víctimas mortales.
Tanto el Tren Maya como el Interoceánico son los primeros megaproyectos de la estrategia nacional de los gobiernos de Morena para reactivar los ferrocarriles de pasajeros y mercancías. Es de resaltar que en la década de los 90, durante los dos últimos periodos del Partido Revolucionario Institucional (PRI), se privatizó la red ferroviaria y desaparecieron los servicios de pasajeros.
Pero con los sexenios de López Obrador y Sheinbaum Pardo se impulsó la recuperación de las vías de pasajeros y una modernización de los sistemas de carga.
En julio de 2024, ya como Presidenta electa, Claudia anunció que su gobierno construiría 3 mil nuevos kilómetros de vías férreas para trenes de pasajeros durante su sexenio, el doble de lo levantado por Andrés Manuel.
Aseguró que se haría “de la misma manera en que se ha construido el Tren Maya, una parte con ingenieros militares y otra parte con empresas”.
PRISAS POR FINALIZAR LOS PROYECTOS FERROVIARIOS
Durante la construcción del Tren Maya -y en menor medida también en la del Corredor Interoceánico- hubo críticas por las prisas de la administración de finalizar el proyecto antes de que López Obrador dejase el poder.
El entonces presidente acudía cada dos meses a supervisar las obras y, en cada visita, apremiaba a las empresas constructoras. En la consultoría que PricewaterhouseCoopers hizo para el Tren Maya en 2019, las principales constructoras de México aseguraron necesitar entre 36 y 48 meses para hacer cada uno de los siete tramos, pero en las licitaciones el gobierno sólo les dio 28 meses.
Como las empresas civiles no terminarían en los plazos políticos, AMLO encargó a los militares los tramos 5, 6 y 7. Todo esto llevó a que, además de incumplir casi todas las leyes ambientales, se dieran diversos conflictos sociales, problemas de contaminación y deforestación, además de sobrecostes.
Con un presupuesto programado de 150 mil millones de pesos (unos 7,100 millones de euros) finalmente superó los 500,000 millones (24,000 millones).
Caso similar fue el Corredor Interoceánico, con denuncias por parte de los pobladores locales de que las consultas para aprobar el proyecto fueron realizadas sin respetar el procedimiento legal, con incluso falsificación de firmas y voto de personas fallecidas. Además, decenas de opositores al proyecto aseguran que han sido criminalizados por las autoridades.
ALGUNOS VAGONES DEL INTEROCEÁNICO PERTENECÍAN AL TREN TURÍSTICO PUEBLA-CHOLULA
Lo que pocos saben es que algunos vagones de esa locomotora pertenecían al tren turístico Puebla-Cholula.
Fue el sábado 26 de agosto de 2024 cuando llegaron al puerto de Coatzacoalcos, Veracruz, las dos máquinas y los vagones de lo que era el Tren Turístico Puebla-Cholula, el cual dejó de funcionar en la administración del exgobernador Miguel Barbosa y fue vendido a la Secretaría de Marina por el también exgobernador Sergio Salomón Céspedes.
Estas máquinas fueron conocidas por algunos poblanos y turistas que las abordaron por allá de 2017, cuando el entonces presidente Enrique Peña Nieto y el gobernador en turno Rafael Moreno Valle inauguraron el tren turístico Puebla-Cholula que iba del Museo de los Ferrocarriles Mexicanos en Puebla a la zona de la pirámide de Cholula.
¿QUÉ FUNCIÓN TENÍA EL HIJO DE AMLO EN LA CONSTRUCCIÓN DEL TREN INTEROCEÁNICO?
Inaugurado apenas en diciembre de 2023, el Tren Interoceánico tiene una extensión de 212 kilómetros y recorre desde Salina Cruz, Oaxaca, hasta Coatzacoalcos, Veracruz.
Luego de la tragedia, el nombre de Gonzalo López Beltrán, hijo del expresidente López Obrador, y quien recibiera el encargo “honorífico” de supervisar la construcción de los trenes recorrió las redes sociales.
El hijo más chico de la primera esposa del expresidente, estudió Sociología en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y si bien no se le conocen empleos, aparte de la fábrica de chocolate, recibió la responsabilidad de supervisar el megaproyecto multimillonario, que tuvo una inversión de unos 65 mil millones de pesos, hasta el pasado gobierno.
Su implicación en las obras, según medios nacionales, permitió que uno de sus amigos, Amílcar Olán, recibiera contratos para suministrar material y si bien la oposición en el Senado solicitó investigar el negocio, Morena con su mayoría desechó el punto de acuerdo.
De la función “honorífica”, el expresidente sólo llegó a comentar que Gonzalo no estaba en la política, sino que ayudaba en el Interoceánico sin cobrar ni trabajando para el gobierno.
Cabe señalar que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) encontró irregularidades por más de 33 millones de pesos en el proyecto del también llamado Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec, en su Línea “Z”.
Una investigación del medio Emeequis a los informes de 2020 y 2023 señaló pagos por obras no ejecutadas, inconsistencias en costos de materiales, falta de inicio de trabajos, letreros, rieles; y personal fantasma y contratos inflados.
SALE A RELUCIR NUEVAMENTE LA FRASE “YA CUANDO SE DESCARRILE EL TREN, YA VA A SER OTRO PEDO”
Pedro Salazar Beltrán, primo de Andy y Bobby López Beltrán, presagió el descarrilamiento del Tren Maya, supuestamente por los malos materiales para su construcción.
Tomó relevancia la frase luego de que se descarrilara un vagón del Tren Maya, cerca de la estación Tixkokob, en Yucatán, afortunadamente sin lesionados.
Se cumplió lo que dijeron dos miembros del llamado Clan de Andrés López Beltrán, vendedores del balasto para ese transporte: “Ya cuando se descarrile el tren, ya va a ser otro pedo”.
Lo lamentable fue que lo dijeron en tono de burla el primo y el amigo de Andy y Gonzalo ‘Bobby’ en las grabaciones presentadas por el periodista Carlos Loret de Mola en las investigaciones realizadas sobre la corrupción en la obra del Tren Maya.
Es una conversación telefónica entre Pedro Salazar Beltrán, primo de Andy y Bobby López Beltrán, y Amílcar Olán, íntimo amigo de ellos, que pasó de ser un discreto empresario a multimillonario beneficiado con contratos millonarios en las obras insigne de López Obrador.
“Ya cuando se descarrile el Tren (Maya), ya va a ser otro pedo”. señala en tono de burla Pedro Salazar Beltrán, primo de los hermanos López Beltrán quien fue grabado en una llamada telefónica con Amílcar Olán y que fue presentada por Latinus, en un reportaje de José Manuel Martínez y Mario Gutiérrez Vega.
Esto en referencia a la mala calidad de la piedra balastro utilizada para las vías del Tren Maya y que le compran a Amilcar Olán, quienes sobornan y le dan su “mochadita” al laboratorio para que avale que el balastro tiene la calidad para ser usado y “ya cuando se descarrile el Tren, ya va a ser otro pedo”, expresan en la grabación.
Se considera que Salazar Beltrán es importante para el funcionamiento del negocio de Amílcar Olán con el Tren Maya, en la refinería Dos Bocas, en el IMSS, en Pemex y en os gobiernos de Morena.
SE DEBE “ESCLARECER CON MUCHO RIGOR LO QUE OCURRIÓ”: SHEINBAUM
La Primera Mandataria Claudia Sheinbaum Pardo dio a conocer que hay tres prioridades para el gobierno federal tras el accidente del Tren Interoceánico en Oaxaca, entre las que destaca el esclarecimiento “con rigor” de las causas.
La titular del Poder Ejecutivo indica que primero se debe garantizar la atención a las víctimas y familiares, y para ello están la Secretaría de Marina, los titulares del IMSS Bienestar, del IMSS, además de un equipo del ISSSTE.
En segundo lugar, añadió Sheinbaum Pardo, es “esclarecer con mucho rigor lo que ocurrió”, las causas de “este lamentable accidente. En este sentido dijo que las investigaciones estarán a cargo de la Fiscalía General de la República (FGR) y de la Agencia Reguladora de Transporte Ferroviario.
La Presidenta manifiesta que la tercera prioridad es garantizar la seguridad del tren, en la que también debe trabajar la agencia y se revisará con la Secretaría de Marina “para que tengamos la certeza de que las vías y todo lo demás están en condiciones para operar nuevamente”.
Afirma que las líneas férreas que se construyeron durante el mandato de López Obrador y las nuevas que se están haciendo en su administración, “se construyen con todos los requisitos técnicos, tienen certificados de seguridad”.
Mencionó al vehículo que va a adelante todos los días antes de que inicie operaciones la locomotora para certificar que las vías están bien y este vehículo informó que estaban bien.
IMPACTUS
Adiós a los ‘abrazos no balazos’
El Gabinete de Seguridad asesta golpe mortal al ‘huachicoleo fiscal’ * Caen empresarios y servidores públicos * El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana reitera que habrá cero tolerancia en el combate a la corrupción e impunidad
GAEL BUENDÍA
La Agencia Nacional de Aduanas de México y la Fiscalía General de la República (FGR) preparan un operativo de gran alcance contra funcionarios y empresarios presuntamente implicados en el contrabando de combustible.
Según información publicada por El Universal, ya se solicitaron más de 200 órdenes de aprehensión que alcanzan a agentes aduanales, militares, exfuncionarios y empresarios.
Tras revelarse la red de huachicol fiscal con la llegada del megabuque de EU, se reporta que sólo 6 trabajadore0s de Pemex han sido detenidos por huachicol en 10 años, por lo que advierten impunidad y fortalecimiento del crimen organizado.
Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), anuncia la detención de 14 personas relacionadas con el tráfico de hidrocarburos, entre ellas: Tres empresarios, cinco marinos en activo, un marino retirado y cinco exfuncionarios de Aduanas.
Los detenidos por la red de huachicol fiscal en Tampico son los siguientes: Manuel Roberto N., Clímaco N., Humberto Enrique N., Sergio N., Carlos de Jesús N., Fernando Ernesto N., Francisco Javier N., Endira Xóchitl N., Perla Elizabeth N., Anatalia N., Ismael N., Anuar N., Héctor Manuel N. y José N.
“Se confirmó la existencia de una organización dedicada al robo y comercialización ilegal de hidrocarburo en la que estarían implicados principalmente empresarios y algunas autoridades”, expresa García Harfuch.
RED DE HUACHICOL
Las investigaciones revelan que los implicados declaraban falsamente el ingreso de sustancias como aditivos para aceites, sosa cáustica o nitratos. En realidad, se trataba de millones de litros de gasolina y diésel que entraban al país sin pagar impuestos.
Los sobornos a funcionarios aduanales permitieron que buques y trenes pasaran combustible ilegal bajo documentación apócrifa.
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) también detectó depósitos millonarios, compra de inmuebles y vehículos de lujo entre los investigados.
DECOMISOS MÁS RELEVANTES
Omar García, gracias a sus golpes contra la delincuencia organizada, se ha convertido en el terror del huachicol fiscal y en los últimos meses ha realizado aseguramientos históricos, como los siguientes:
*** El 7 de julio se decomisó 15 millones de litros de huachicol en Coahuila.
*** En marzo, en Tampico, Tamaulipas, se incautaron 10 millones de litros de diésel y se detuvieron a 14 personas.
*** El 10 de marzo el buque-tanque High Challenge intentó ingresar 50 millones de litros de combustible ilegal.
*** El 20 de marzo el Torm Agnes, de una empresa china, transportaba 10 millones de litros.
*** El 31 de marzo, el petrolero Challenge Procyon pretendía ingresar 20 millones de litros.
*** El 23 de junio, en Nuevo Laredo, se realizó un decomiso de 80 pipas y 100 carrotanques, equivalentes a 20 millones de litros.
En un principio se mencionó entre los involucrados a Ernesto Ruffo Appel, por su empresa Ingemar que nació en 2018 como una firma de relaciones públicas y construcción, pero en 2019 amplió su objeto social para operar en el sector energético.
En 2021, Ruffo Appel se incorporó como socio mayoritario.
Dos años después, obtuvo un permiso federal para importar 500 millones de litros de combustibles, a pesar de que en ese momento estaban congelados miles de permisos similares.
Tras el decomiso de sus carrotanques, el exgobernador declaró que está dispuesto a colaborar con las autoridades: “Absolutamente. Yo ando aquí haciendo mis negocios en el país, aquí estoy en México y listo, si me llaman y me citan”, añade.
García Harfuch ya afirmó de manera categórica que no hay orden de aprehensión contra Ernesto Ruffo Appel, como lo mencionó la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda.
El titular de la SSPC negó que existan mandamientos judiciales en contra del exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, así como del exsenador de Morena, Gerardo Novelo Osuna.
Este pronunciamiento se origina en parte por las declaraciones de la gobernadora Marina del Pilar, quien aseguró que las investigaciones por huachicol incluían a un exgobernador del PAN.
Aunque no mencionó el nombre, se refería al exgobernador Ruffo Appel.
NEGOCIO ILÍCITO
El huachicol fiscal representa una red que involucra a aduanas, empresas importadoras y comercializadoras. Sólo entre 2015 y 2024, la Comisión Reguladora de Energía (CRE) recibió 983 solicitudes de permisos de comercialización, de las cuales 586 siguen vigentes.
La magnitud del negocio ilícito ha llevado al gobierno a instalar puntos de control en aduanas del norte del país con apoyo de la Guardia Nacional, Marina y Sedena, en un intento por cortar el flujo de combustible ilegal que genera ganancias por miles de millones de dólares.
Las autoridades advierten que el proceso será largo y que no todas las detenciones serán anunciadas públicamente, dado el sigilo de la investigación.
El secretario García Harfuch reitera que está firme el combate a la corrupción e impunidad y que habrá cero tolerancia.
“El gobierno federal no tolerará prácticas ilícitas que perjudiquen al desarrollo nacional ni a los intereses del Estado mexicano”, enfatiza.
GRAN GOLPE DEL GABINETE DE SEGURIDAD
El secretario García Harfuch explicó que, tras el aseguramiento de 10 millones de litros de diésel en marzo de este año en el puerto de Tampico -uno de los más grandes en la historia reciente-, se llevaron a cabo durante varios meses labores de investigación e inteligencia que permitieron revelar la existencia de una estructura criminal. Dichas indagatorias también hicieron posible identificar su logística de operaciones, basada en la utilización de documentación apócrifa para facilitar el traslado de combustible, en el que participaron empresas de transporte, agencias aduanales y algunos servidores públicos.
Se realizaron despliegues operativos en Nuevo León, Tamaulipas, Veracruz y Ciudad de México, donde se ejecutaron las órdenes de aprehensión contra tres empresarios, cinco marinos en activo, uno en retiro y cinco exfuncionarios de Aduanas.
Destacó que estas personas participaron en la red de contrabando de combustible que ha afectado la economía en miles de millones de pesos, por lo cual, quedaron a disposición de las autoridades competentes y se colaborará de manera plena y transparente, a fin de avanzar en respeto al debido proceso y determinar responsabilidades.
Omar García también resaltó que para desmantelar la red de corrupción que facilitaba la introducción ilícita de hidrocarburos al país, se contó con la colaboración de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), para identificar depósitos y retiros en efectivo, adquisición de inmuebles y vehículos de lujo, así como la contratación de pólizas de vida y primas de seguros por montos superiores, situaciones incongruentes con el perfil de las personas investigadas.
“Estas acciones fueron realizadas en concordancia con los principios que caracterizan a la presente administración para combatir la corrupción y la impunidad”, añade.
El secretario de Marina, almirante Raymundo Pedro Morales, afirmó que el activo más valioso de la institución es su personal, por lo que mantienen mecanismos permanentes para detectar y sancionar malas prácticas conforme a derecho. “En la Marina no hay espacio para la impunidad”, dijo.
El titular de la FGR, Alejandro Gertz Manero, apuntó que la fortaleza de la República está en el combate a la corrupción.
Recordó que, hace dos años, el entonces secretario de Marina, almirante Rafael Ojeda, presentó ante la Fiscalía una denuncia sobre diversas irregularidades detectadas en distintas áreas.
Derivado de las investigaciones relacionadas con estas denuncias, se lograron obtener órdenes de aprehensión, así como el aseguramiento de cuentas bancarias, propiedades y vehículos, destacando principalmente el inicio de acciones legales contra quienes han traicionado la confianza del Estado Mexicano.
IMPACTUS
Impunidad rampante
La exoneración de Pío López Obrador es un caso emblemático * Tras la decisión del INE, revelan nuevo video de David León entregando dinero para campaña de Morena en Chiapas
ARMANDO GARCÍA
La decisión del Instituto Nacional Electoral (INE) de cerrar sin sanciones la investigación contra Pío López Obrador, hermano del expresidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, ha encendido un debate sobre la impunidad y la fragilidad institucional en México.
El fallo, basado en la prescripción de los hechos ocurridos en 2015, ha sido duramente criticado por opositores, especialistas y organizaciones civiles, que lo ven como una confirmación de que los casos que involucran a figuras cercanas al poder rara vez enfrentan consecuencias.
LEGALIDAD CONTRA LEGITIMIDAD
El INE argumentó que los hechos ya no podían ser sancionados debido a que habían prescrito, es decir, el plazo para investigar y castigar había vencido. Con esa decisión, el caso se archivó de manera definitiva.
Sin embargo, para muchos analistas, el fallo abre una brecha entre lo que dicta la ley y lo que percibe la ciudadanía.
“El instituto evita entrar al fondo del asunto: la existencia de dinero en efectivo, no reportado, que pudo haber financiado campañas políticas. Jurídicamente pueden cerrar el caso, pero socialmente lo que se refuerza es la idea de impunidad”, señala un especialista en derecho electoral.
La crítica no sólo recae en el INE, sino en el sistema en su conjunto: En la Fiscalía General de la República (FGR), que dilató las investigaciones, en los tribunales que permitieron alargar los tiempos, y en un diseño institucional que carece de herramientas eficaces para fiscalizar en tiempo real.
DISCURSO ANTICORRUPCIÓN, BAJO PRESIÓN
El caso también pone contra las cuerdas el discurso presidencial. Desde 2018, la Cuarta Transformación se ha presentado como un movimiento contra la corrupción y el influyentismo. Sin embargo, la exoneración de Pío López Obrador contrasta con esa narrativa.
Dirigentes opositores lo calificaron como un “blindaje familiar” y un ejemplo de privilegio político.
“Este es el verdadero rostro de la 4T: cuando se trata de los suyos, la justicia simplemente no llega”, señaló un dirigente panista.
DINERO OPACO Y DEMOCRACIA VULNERABLE
El tema de fondo, advierten organizaciones como Transparencia Mexicana, es que la decisión del INE envía un mensaje preocupante ante nuevas elecciones: Que los recursos paralelos, las llamadas “aportaciones” en efectivo, seguirán sin un control real ni sanciones efectivas.
“La resolución no inhibe las prácticas ilegales; las normaliza. Si los políticos saben que basta con dejar pasar el tiempo para quedar libres de culpa, el financiamiento oscuro seguirá contaminando los procesos electorales”, apunta un investigador de México Evalúa.
CASI UNA DÉCADA DE DILACIONES
En 2015, Pío López Obrador aparece en videos recibiendo sobres con dinero de David León Romero, operador político en Chiapas. El dinero habría sido destinado a campañas de Morena.
En agosto de 2020, los videos se difunden en Latinus. El Presidente López Obrador admite su autenticidad, pero los justifica como “aportaciones voluntarias”.
En 2020, la FGR abre una carpeta de investigación y el INE inicia indagatorias en materia de fiscalización.
En 2021, Pío López Obrador interpone amparos para frenar la investigación de la FGR. El caso queda estancado.
En 2022, organizaciones civiles presionan para avanzar en el caso; INE y FGR mantienen expedientes sin resolución.
En 2023, el TEPJF ordena al INE pronunciarse sobre el caso y no mantenerlo indefinidamente abierto.
En agosto de 2025, el INE rechaza sancionar a Morena y a Pío Lorenzo López Obrador, hermano del expresidente Andrés Manuel López Obrador, bajo el argumento de la falta de colaboración de las autoridades para recabar pruebas financieras.
CASO CERRADO, PERCEPCIÓN ABIERTA
Aunque en términos jurídicos el caso quedó cerrado, en la percepción pública sigue siendo un símbolo de impunidad. Las imágenes de Pío López Obrador recibiendo sobres con dinero permanecerán como un recordatorio incómodo de que la justicia en México puede detenerse cuando se trata de los círculos más cercanos al poder.
La pregunta de fondo sigue en el aire: ¿Puede la democracia mexicana garantizar que todos los actores políticos, sin importar su apellido, rindan cuentas ante la ley?
REVELAN NUEVO VIDEO DE DAVID LEÓN
A unos días de que el Instituto Nacional Electoral exonerara a Pío López Obrador, tras la difusión de un videoescándalo donde David León le entregaba dinero en efectivo durante un proceso electoral, un nuevo video revela otra entrega de recursos, esta vez a José Antonio Moreno Alvarado, general en retiro y candidato de Morena a una alcaldía en Chiapas en 2015.
El clip, ventilado por el periodista Carlos Loret de Mola, muestra a David León entregando 300 mil pesos en efectivo a Moreno Alvarado, quien entonces competía por la alcaldía de Villaflores.
En las imágenes se ve cómo David León desciende de su vehículo, instala de manera clandestina la cámara y entra a la vivienda del general sin que éste note que lo está grabando. Entonces le entrega un sobre con dinero y se les escucha decir:
—Te manda estos 300 mil pesos mi tío el gober. Dice: ‘dile que lo quiero mucho y que le meta con todo’.
—Yo también, es mi líder, te lo repito nuevamente, tengo mucha fe en que voy a ganar, está puesto todo y obviamente voy a trabajar en línea con él. Es mi líder, es mi gobernador, cómo no lo voy a hacer, me entiendes. Él es mi líder, con él empecé y lo voy a seguir haciendo.
De acuerdo con lo publicado por Latinus, la entrega ocurrió unos días antes de las elecciones municipales del 19 de julio de 2015 y en fechas cercanas a las grabaciones donde León entregó sobres con fajos de dinero a Pío López Obrador.
MANUEL VELASCO NIEGA COLUSIÓN
El martes, Manuel Velasco Coello, actual coordinador del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) en el Senado y gobernador de Chiapas en ese periodo, afirmó en conferencia que su administración no financió campañas ni realizó aportaciones a título personal o institucional, eso antes de la revelación del nuevo clip.
“Siempre he sido muy claro, muy puntual. Mi gobierno no dio ninguna participación económica hacia ningún movimiento ni a la persona en lo particular (Pío López Obrador)”, declaró ante la prensa.
Cabe apuntar que en el centro de la polémica se encuentra Manuel Velasco, pues David León era su entonces operador político y consultor de comunicación.
LOS HECHOS DEL CASO PÍO
El caso de los videos de 2015 se remonta a una entrega previa exhibida en 2020, en la que Pío López Obrador recibió sobres amarillos con dinero en efectivo de manos de David León. En esas grabaciones, el propio León solicita a Pío que aclare que el dinero lo entrega para el movimiento de su hermano, entonces líder nacional de Morena. La cantidad señalada en esa grabación ascendía a 400 mil pesos, cifra que supuestamente se repitió cada mes durante año y medio.
Al respecto, tras cinco años de investigación, el pasado 21 de agosto de 2025, el INE resolvió no imponer sanciones tras no encontrar pruebas de que los fondos entregados a Pío López Obrador hubieran sido canalizados a la campaña presidencial de Andrés Manuel López Obrador o a las actividades de Morena en el periodo 2015-2018.
El organismo informó que la investigación no permitió rastrear movimientos bancarios, registros contables ni comprobaciones fiscales que acreditaran el uso de los recursos dentro del partido o en beneficio del hermano del exmandatario.
Cuando salió el video, Andrés Manuel López Obrador reconoció públicamente que los fondos recibidos fueron “aportaciones al movimiento” y que estos sustentaron gastos logísticos en asambleas, servicios de sonido e insumos para movilización política.
IMPACTUS
La doble cara de la 4T
Controversia sobre su posible nacionalidad española * En una carta Beatriz Gutiérrez Müeller desmiente que ella y su hijo Jesús Ernesto vivan en España * Mientras la Presidenta Claudia Sheinbaum expresa que “ya lo sabía”, Luisa María Alcalde señala que “ella puede hacer lo que quiera”
ERIC GARCÍA
Beatriz Gutiérrez Müller, reconocida escritora, doctora en teoría literaria, profesora e investigadora, ha provocado una nueva ola de debate público tras los reportes de que ha iniciado el trámite para obtener la nacionalidad española, utilizando la Ley de Memoria Democrática (Ley 20/2022).
Fuentes diplomáticas consultadas por el diario español ABC indican que Gutiérrez Müller acudió a la embajada española en la Ciudad de México en abril de 2025 para presentar su solicitud, amparada bajo la Ley de Memoria Democrática, que permite a nietos de españoles -particularmente aquellos cuyos antepasados fueron exiliados por razones políticas- optar por la nacionalidad española.
Según esas fuentes, su vinculación a España se debe a raíces familiares: su abuelo paterno, Agustín Gutiérrez Arias, nació en Castilla y León.
La solicitud estaría motivada por intereses académicos. Se especula que de obtener la nacionalidad española facilitaría sus actividades de investigación y docencia en universidades europeas.
LA DOBLE CARA
La decisión ha generado controversia por su simbolismo: Gutiérrez Müller fue una de las principales impulsoras de una carta enviada en 2019 por el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador al rey Felipe VI, exigiendo disculpas por los agravios cometidos durante la Conquista española.
Esa misiva marcó el inicio de una etapa de tensión entre México y España.
El columnista Raymundo Riva Palacio calificó este movimiento como “incongruente e hipócrita”.
REACCIONES Y POLÉMICA
Beatriz Gutiérrez evitó confirmar ni desmentir los rumores directamente. En una publicación en Instagram, respondió a un seguidor que la saludaba desde su “nueva patria” escribiendo: “Yo vivo en nuestro bello México”, aunque no negó el trámite de la nacionalidad.
La organización civil Resistencia Civil Activa y Pacífica (Recap) solicitó a la embajada española revisar el trámite, al considerar que durante el sexenio, Gutiérrez y López Obrador desacreditaron al rey Felipe VI y a España como nación, lo cual, a su juicio, contradecía la concesión de nacionalidad.
DOS REALIDADES
Claro que es una decisión personal de la esposa del expresidente mexicano en medio de una narrativa pública compleja.
En el trasfondo de esta noticia se cruzan dos realidades: La trayectoria académica e independiente de una intelectual que ha marcado distancia del protocolo político; y una movida que, por su carga simbólica, reaviva viejas tensiones diplomáticas y genera fuertes debates en medios e instituciones.
DE CRÍTICA HISTÓRICA A POSIBLE CIUDADANA ESPAÑOLA
Es la paradoja de Beatriz Gutiérrez y su vínculo académico-divorciado tras las tensiones México-España.
Mientras busca la nacionalidad española bajo la Ley de Memoria Democrática por razones académicas, retoma visores sobre su pasado crítico hacia la Corona y desata nuevas tensiones con actores de la opinión pública.
BEATRIZ NIEGA MUDANZA A ESPAÑA
Beatriz Gutiérrez Müller, por medio de una carta, niega que viva en España.
El lunes pasado, Gutiérrez Müller desmintió que haya cambiado de residencia. Señaló que continúa con su vida familiar en México y con sus labores académicas en una universidad pública.
“No me he mudado allá ni a ningún otro lado”, afirma, al tiempo que reitera que tanto ella como su hijo Jesús Ernesto permanecen en México.
También enfatiza que su prioridad sigue siendo la docencia y la investigación, actividades que ha ejercido por décadas en el ámbito académico nacional.
Con ello, la escritora rechazó los rumores sobre una presunta mudanza y dejó abierta la posibilidad de emprender acciones legales contra quienes difundieron dicha versión.
Y es que la polémica inició luego de que diversos medios aseguraran que la familia del expresidente Andrés Manuel López Obrador había cambiado su residencia al extranjero. Ante ello, el productor Epigmenio Ibarra cuestionó en su cuenta de X:
“¿A qué horas comienzan a ofrecer disculpas?.. Mintieron otra vez (…) A ningún lado se irán Beatriz Gutiérrez Müller y Jesús. Podrían hacerlo si quisieran”.
A este mensaje, Gutiérrez Müller respondió: “…Pues yo creo que hay que esperar sentados, porque así como avientan la piedra, esconden la mano… Una buena: Entrará en funciones el nuevo Poder Judicial y está la opción real de denunciarlos y que se haga justicia”.
Ante la pregunta directa de una usuaria sobre si habrá demanda, la investigadora contestó: “Lo consideraré”.
YA SABÍA QUE VIVÍA EN MÉXICO: SHEINBAUM PARDO
La Primera Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, en la Mañanera del Pueblo, respondió al enfoque que se le ha dado a esta noticia como algo negativo.
Destacó, nuevamente, la reducción de la pobreza y cómo este logro ha sido relegado por rumores como los de la historiadora.
“Yo ya sabía que ella vivía en México. Ella vive en México. ¿Por qué me refiero a esto? Porque, a pesar de una buena parte de los medios que… ni siquiera pueden destacar algo tan extraordinario como que trece punto cuatro millones de personas salieron de la pobreza entre 2018 y 2024. Eso no, no es algo bueno para el país”, aclara.
Esta expresión la dijo en su momento el exmandatario Enrique Peña Nieto cuando era muy criticado por la oposición, que ahora es la gobierna en el país.
Peña Nieto siempre resultaba los logros de su administración, pero era más el escándalo y el golpeteo contra el expresidente.
A raíz de esto, Peña Nieto expresaba: “Las buenas noticias también son noticia” e incluso pedía a los medios de comunicación que las rescataran.
ES LIBRE DE HACER LO QUE QUIERA: ALCALDE LUJÁN
La presidenta nacional de Morena, Luisa María Alcalde, defendió a Beatriz Gutiérrez Müller, esposa del expresidente Andrés Manuel López Obrador, por su decisión de vivir en Madrid, pese a sus ataques a España, y denunció que hay acoso en su contra.
“Ella es libre de hacer lo que quiera. Desconozco, no sé de primera mano cuál sean sus deseos o dónde esté pensando vivir, pero ella es una mujer extraordinaria y libre. Entonces, ¡es el colmo!”, declaró el domingo pasado tras el arranque de los Comités Seccionales de Morena en la alcaldía Coyoacán, en la Ciudad de México.
La exsecretaria de Gobernación en el sexenio obradorista fue cuestionada por la prensa sobre la publicación que hizo el medio español ABC sobre que, a pesar de que en 2019 Gutiérrez Müller fue “la eminencia gris” de la carta que el gobierno del tabasqueño envió a su homólogo español para exigir disculpas por la Conquista, ella y su hijo Jesús Ernesto López Gutiérrez decidieron vivir en un lujoso barrio madrileño.
La prensa preguntó si esa decisión no era una incongruencia de Gutiérez Müller. En respuesta, alzando la voz, Alcalde Luján insistió en que la historiadora “es una mujer ¡de pri-me-ra!”.
Luego, la lideresa morenista acusó que la segunda esposa de Andrés Manuel era víctima de acoso de la oposición, pues ésta quiere opacar que 13.4 millones de personas salieron de la pobreza en la anterior administración, según datos difundidos por el INEGI la semana pasada.
De ahí, la exfuncionaria federal desvió su respuesta para resaltar los resultados de combate a la pobreza en el país de los gobiernos morenistas, contra los del priísta Enrique Peña Nieto y el panista Felipe Calderón Hinojosa.
Y acusó de nuevo: “Estamos ante la resistencia, los embates de la derecha, pero demostrando lo que significa esta frase o este concepto de que ‘por el bien de todos, primero los pobres’”.
LA REVISTA NO ES RESPONSABLE DE LA OPINIÓN DE LOS COLABORADORES
Nueva Reforma Política rompería el trato de Morena con aliados
Prioridad de Vargas del Villar es la seguridad, el desarrollo económico y el bienestar social
Me quieren intimidar con mentiras y con toda la fuerza del Estado: Ale Rojo
La historia del origen del quebranto de la Cooperativa Cruz Azul
Prioridad, la defensa de México: Vargas del Villar
Día infernal en la México-Querétaro
¡No hay fecha que no se cumpla! Bad Bunny, listo para deleitar a sus fans mexicanos
¡Todo listo para Coca-Cola Flow Fest, el evento musical de reggaetón más grande del mundo!
Ale Rojo, una alcaldesa con liderazgo y vocación de servicio
DESTACADO
-
PULPO POLÍTICOHace 6 días
¿Fin al populismo de izquierda en América Latina?
-
NACIONALHace 6 días
Encuestas confirman a Ale Rojo como la mejor alcaldesa de la CDMX
-
LA FERIAHace 6 días
A identificar los celulares para que el gobierno nos cuide
-
EL ÁGORAHace 6 días
Los retos del 2026
-
LOS MALOSOSHace 6 días
Arturo Ávila, el “héroe” desconocido
-
ESPECTÁCULOSHace 1 día
Hugo Daniel trasciende fronteras y pone en alto a México
-
TEXTUAL-ESHace 4 horas
¿Espejismo el crecimiento económico?
-
SILENCIO ROTOHace 4 horas
“Ley Esposa”, ambición por el poder