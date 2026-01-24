García Harfuch, la esperanza de México para el 2030

El Tren Maya falla y el Interoceánico también * “Cuando se descarrile el tren, ya va a ser otro pedo”, la frase que se pone de moda nuevamente * Se debe “esclarecer con mucho rigor lo que ocurrió”, expresa la Primera Presidenta Claudia Sheinbaum

ARMANDO GARCÍA

Siguen las fallas en el tren insignia: Ahora le tocó nuevamente al Interoceánico y el accidente ferroviario ocurrido en el estado de Oaxaca se convirtió en tragedia: Al menos 13 muertos y un centenar de heridos.

Un tren de pasajeros descarriló el domingo pasado con 250 personas a bordo, la segunda locomotora se salió de la vía y arrastró al resto del convoy.

Uno de los cuatro vagones de pasajeros cayó por un barranco de seis metros de profundidad y otro quedó semisuspendido.

Recorría el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, cabeza de lanza junto con el Tren Maya de la política de recuperación de los ferrocarriles por parte de los gobiernos de Morena.

Con sólo dos años de funcionamiento, este es el sexto incidente de gravedad en estas vías de comunicación, aunque el primero con víctimas mortales. Cabe señalar que los dos corredores tuvieron críticas por las prisas en su construcción para cumplir plazos políticos.

La Primera Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró en su Mañanera del Pueblo que la prioridad, además de atender a las víctimas, es investigar las causas y garantizar la seguridad del tren.

Ante la instrucción presidencial, la Fiscalía General de la República (FGR), la Fiscalía estatal y la Agencia Reguladora de Transporte Ferroviario de México revisarán la caja negra del tren y analizarán elementos como la velocidad, los frenos o la forma de conducción del maquinista, que ha salido ileso, para saber qué causó el descarrilamiento.

El Tren Interoceánico nació por la necesidad de tener una alternativa al Canal de Panamá que conectara el Océano Atlántico con el Pacífico.

Este es el segundo accidente en este corredor en este diciembre. El día 20, más al norte, en Chiapas, un camión cisterna trató, sin éxito, de ganar el paso a un tren con 148 pasajeros a bordo. La parte delantera de la locomotora quedó destrozada y el camión volcado. Lo mismo ocurrió en julio de este año, cuando otro vehículo intentó pasar antes que el tren en otro cruce a nivel en Chiapas.

A estos accidentes del Interoceánico hay que sumarles otros tres del Tren Maya, al que muchos llaman también el Tren Falla, el megaproyecto favorito del expresidente Andrés Manuel López Obrador y que traza un lazo por la península de Yucatán de más de 1,500 kilómetros de vía.

El primero fue en marzo de 2024, cuando descarriló un vagón debido a que un sistema automatizado no estaba funcionando en el tramo Mérida-Campeche en Yucatán; el segundo ocurrió cuando un vagón de carga volcó al sur de Quintana Roo en enero de 2025, y el tercero fue un choque entre dos unidades el pasado agosto en la estación de Izamal, en el centro de Yucatán. Todos, afortunadamente, sin víctimas mortales.

Tanto el Tren Maya como el Interoceánico son los primeros megaproyectos de la estrategia nacional de los gobiernos de Morena para reactivar los ferrocarriles de pasajeros y mercancías. Es de resaltar que en la década de los 90, durante los dos últimos periodos del Partido Revolucionario Institucional (PRI), se privatizó la red ferroviaria y desaparecieron los servicios de pasajeros.

Pero con los sexenios de López Obrador y Sheinbaum Pardo se impulsó la recuperación de las vías de pasajeros y una modernización de los sistemas de carga.

En julio de 2024, ya como Presidenta electa, Claudia anunció que su gobierno construiría 3 mil nuevos kilómetros de vías férreas para trenes de pasajeros durante su sexenio, el doble de lo levantado por Andrés Manuel.

Aseguró que se haría “de la misma manera en que se ha construido el Tren Maya, una parte con ingenieros militares y otra parte con empresas”.

PRISAS POR FINALIZAR LOS PROYECTOS FERROVIARIOS

Durante la construcción del Tren Maya -y en menor medida también en la del Corredor Interoceánico- hubo críticas por las prisas de la administración de finalizar el proyecto antes de que López Obrador dejase el poder.

El entonces presidente acudía cada dos meses a supervisar las obras y, en cada visita, apremiaba a las empresas constructoras. En la consultoría que PricewaterhouseCoopers hizo para el Tren Maya en 2019, las principales constructoras de México aseguraron necesitar entre 36 y 48 meses para hacer cada uno de los siete tramos, pero en las licitaciones el gobierno sólo les dio 28 meses.

Como las empresas civiles no terminarían en los plazos políticos, AMLO encargó a los militares los tramos 5, 6 y 7. Todo esto llevó a que, además de incumplir casi todas las leyes ambientales, se dieran diversos conflictos sociales, problemas de contaminación y deforestación, además de sobrecostes.

Con un presupuesto programado de 150 mil millones de pesos (unos 7,100 millones de euros) finalmente superó los 500,000 millones (24,000 millones).

Caso similar fue el Corredor Interoceánico, con denuncias por parte de los pobladores locales de que las consultas para aprobar el proyecto fueron realizadas sin respetar el procedimiento legal, con incluso falsificación de firmas y voto de personas fallecidas. Además, decenas de opositores al proyecto aseguran que han sido criminalizados por las autoridades.

ALGUNOS VAGONES DEL INTEROCEÁNICO PERTENECÍAN AL TREN TURÍSTICO PUEBLA-CHOLULA

Lo que pocos saben es que algunos vagones de esa locomotora pertenecían al tren turístico Puebla-Cholula.

Fue el sábado 26 de agosto de 2024 cuando llegaron al puerto de Coatzacoalcos, Veracruz, las dos máquinas y los vagones de lo que era el Tren Turístico Puebla-Cholula, el cual dejó de funcionar en la administración del exgobernador Miguel Barbosa y fue vendido a la Secretaría de Marina por el también exgobernador Sergio Salomón Céspedes.

Estas máquinas fueron conocidas por algunos poblanos y turistas que las abordaron por allá de 2017, cuando el entonces presidente Enrique Peña Nieto y el gobernador en turno Rafael Moreno Valle inauguraron el tren turístico Puebla-Cholula que iba del Museo de los Ferrocarriles Mexicanos en Puebla a la zona de la pirámide de Cholula.

¿QUÉ FUNCIÓN TENÍA EL HIJO DE AMLO EN LA CONSTRUCCIÓN DEL TREN INTEROCEÁNICO?

Inaugurado apenas en diciembre de 2023, el Tren Interoceánico tiene una extensión de 212 kilómetros y recorre desde Salina Cruz, Oaxaca, hasta Coatzacoalcos, Veracruz.

Luego de la tragedia, el nombre de Gonzalo López Beltrán, hijo del expresidente López Obrador, y quien recibiera el encargo “honorífico” de supervisar la construcción de los trenes recorrió las redes sociales.

El hijo más chico de la primera esposa del expresidente, estudió Sociología en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y si bien no se le conocen empleos, aparte de la fábrica de chocolate, recibió la responsabilidad de supervisar el megaproyecto multimillonario, que tuvo una inversión de unos 65 mil millones de pesos, hasta el pasado gobierno.

Su implicación en las obras, según medios nacionales, permitió que uno de sus amigos, Amílcar Olán, recibiera contratos para suministrar material y si bien la oposición en el Senado solicitó investigar el negocio, Morena con su mayoría desechó el punto de acuerdo.

De la función “honorífica”, el expresidente sólo llegó a comentar que Gonzalo no estaba en la política, sino que ayudaba en el Interoceánico sin cobrar ni trabajando para el gobierno.

Cabe señalar que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) encontró irregularidades por más de 33 millones de pesos en el proyecto del también llamado Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec, en su Línea “Z”.

Una investigación del medio Emeequis a los informes de 2020 y 2023 señaló pagos por obras no ejecutadas, inconsistencias en costos de materiales, falta de inicio de trabajos, letreros, rieles; y personal fantasma y contratos inflados.

SALE A RELUCIR NUEVAMENTE LA FRASE “YA CUANDO SE DESCARRILE EL TREN, YA VA A SER OTRO PEDO”

Pedro Salazar Beltrán, primo de Andy y Bobby López Beltrán, presagió el descarrilamiento del Tren Maya, supuestamente por los malos materiales para su construcción.

Tomó relevancia la frase luego de que se descarrilara un vagón del Tren Maya, cerca de la estación Tixkokob, en Yucatán, afortunadamente sin lesionados.

Se cumplió lo que dijeron dos miembros del llamado Clan de Andrés López Beltrán, vendedores del balasto para ese transporte: “Ya cuando se descarrile el tren, ya va a ser otro pedo”.

Lo lamentable fue que lo dijeron en tono de burla el primo y el amigo de Andy y Gonzalo ‘Bobby’ en las grabaciones presentadas por el periodista Carlos Loret de Mola en las investigaciones realizadas sobre la corrupción en la obra del Tren Maya.

Es una conversación telefónica entre Pedro Salazar Beltrán, primo de Andy y Bobby López Beltrán, y Amílcar Olán, íntimo amigo de ellos, que pasó de ser un discreto empresario a multimillonario beneficiado con contratos millonarios en las obras insigne de López Obrador.

“Ya cuando se descarrile el Tren (Maya), ya va a ser otro pedo”. señala en tono de burla Pedro Salazar Beltrán, primo de los hermanos López Beltrán quien fue grabado en una llamada telefónica con Amílcar Olán y que fue presentada por Latinus, en un reportaje de José Manuel Martínez y Mario Gutiérrez Vega.

Esto en referencia a la mala calidad de la piedra balastro utilizada para las vías del Tren Maya y que le compran a Amilcar Olán, quienes sobornan y le dan su “mochadita” al laboratorio para que avale que el balastro tiene la calidad para ser usado y “ya cuando se descarrile el Tren, ya va a ser otro pedo”, expresan en la grabación.

Se considera que Salazar Beltrán es importante para el funcionamiento del negocio de Amílcar Olán con el Tren Maya, en la refinería Dos Bocas, en el IMSS, en Pemex y en os gobiernos de Morena.

SE DEBE “ESCLARECER CON MUCHO RIGOR LO QUE OCURRIÓ”: SHEINBAUM

La Primera Mandataria Claudia Sheinbaum Pardo dio a conocer que hay tres prioridades para el gobierno federal tras el accidente del Tren Interoceánico en Oaxaca, entre las que destaca el esclarecimiento “con rigor” de las causas.

La titular del Poder Ejecutivo indica que primero se debe garantizar la atención a las víctimas y familiares, y para ello están la Secretaría de Marina, los titulares del IMSS Bienestar, del IMSS, además de un equipo del ISSSTE.

En segundo lugar, añadió Sheinbaum Pardo, es “esclarecer con mucho rigor lo que ocurrió”, las causas de “este lamentable accidente. En este sentido dijo que las investigaciones estarán a cargo de la Fiscalía General de la República (FGR) y de la Agencia Reguladora de Transporte Ferroviario.

La Presidenta manifiesta que la tercera prioridad es garantizar la seguridad del tren, en la que también debe trabajar la agencia y se revisará con la Secretaría de Marina “para que tengamos la certeza de que las vías y todo lo demás están en condiciones para operar nuevamente”.

Afirma que las líneas férreas que se construyeron durante el mandato de López Obrador y las nuevas que se están haciendo en su administración, “se construyen con todos los requisitos técnicos, tienen certificados de seguridad”.

Mencionó al vehículo que va a adelante todos los días antes de que inicie operaciones la locomotora para certificar que las vías están bien y este vehículo informó que estaban bien.