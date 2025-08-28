IMPACTUS
Impunidad rampante
La exoneración de Pío López Obrador es un caso emblemático * Tras la decisión del INE, revelan nuevo video de David León entregando dinero para campaña de Morena en Chiapas
ARMANDO GARCÍA
La decisión del Instituto Nacional Electoral (INE) de cerrar sin sanciones la investigación contra Pío López Obrador, hermano del expresidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, ha encendido un debate sobre la impunidad y la fragilidad institucional en México.
El fallo, basado en la prescripción de los hechos ocurridos en 2015, ha sido duramente criticado por opositores, especialistas y organizaciones civiles, que lo ven como una confirmación de que los casos que involucran a figuras cercanas al poder rara vez enfrentan consecuencias.
LEGALIDAD CONTRA LEGITIMIDAD
El INE argumentó que los hechos ya no podían ser sancionados debido a que habían prescrito, es decir, el plazo para investigar y castigar había vencido. Con esa decisión, el caso se archivó de manera definitiva.
Sin embargo, para muchos analistas, el fallo abre una brecha entre lo que dicta la ley y lo que percibe la ciudadanía.
“El instituto evita entrar al fondo del asunto: la existencia de dinero en efectivo, no reportado, que pudo haber financiado campañas políticas. Jurídicamente pueden cerrar el caso, pero socialmente lo que se refuerza es la idea de impunidad”, señala un especialista en derecho electoral.
La crítica no sólo recae en el INE, sino en el sistema en su conjunto: En la Fiscalía General de la República (FGR), que dilató las investigaciones, en los tribunales que permitieron alargar los tiempos, y en un diseño institucional que carece de herramientas eficaces para fiscalizar en tiempo real.
DISCURSO ANTICORRUPCIÓN, BAJO PRESIÓN
El caso también pone contra las cuerdas el discurso presidencial. Desde 2018, la Cuarta Transformación se ha presentado como un movimiento contra la corrupción y el influyentismo. Sin embargo, la exoneración de Pío López Obrador contrasta con esa narrativa.
Dirigentes opositores lo calificaron como un “blindaje familiar” y un ejemplo de privilegio político.
“Este es el verdadero rostro de la 4T: cuando se trata de los suyos, la justicia simplemente no llega”, señaló un dirigente panista.
DINERO OPACO Y DEMOCRACIA VULNERABLE
El tema de fondo, advierten organizaciones como Transparencia Mexicana, es que la decisión del INE envía un mensaje preocupante ante nuevas elecciones: Que los recursos paralelos, las llamadas “aportaciones” en efectivo, seguirán sin un control real ni sanciones efectivas.
“La resolución no inhibe las prácticas ilegales; las normaliza. Si los políticos saben que basta con dejar pasar el tiempo para quedar libres de culpa, el financiamiento oscuro seguirá contaminando los procesos electorales”, apunta un investigador de México Evalúa.
CASI UNA DÉCADA DE DILACIONES
En 2015, Pío López Obrador aparece en videos recibiendo sobres con dinero de David León Romero, operador político en Chiapas. El dinero habría sido destinado a campañas de Morena.
En agosto de 2020, los videos se difunden en Latinus. El Presidente López Obrador admite su autenticidad, pero los justifica como “aportaciones voluntarias”.
En 2020, la FGR abre una carpeta de investigación y el INE inicia indagatorias en materia de fiscalización.
En 2021, Pío López Obrador interpone amparos para frenar la investigación de la FGR. El caso queda estancado.
En 2022, organizaciones civiles presionan para avanzar en el caso; INE y FGR mantienen expedientes sin resolución.
En 2023, el TEPJF ordena al INE pronunciarse sobre el caso y no mantenerlo indefinidamente abierto.
En agosto de 2025, el INE rechaza sancionar a Morena y a Pío Lorenzo López Obrador, hermano del expresidente Andrés Manuel López Obrador, bajo el argumento de la falta de colaboración de las autoridades para recabar pruebas financieras.
CASO CERRADO, PERCEPCIÓN ABIERTA
Aunque en términos jurídicos el caso quedó cerrado, en la percepción pública sigue siendo un símbolo de impunidad. Las imágenes de Pío López Obrador recibiendo sobres con dinero permanecerán como un recordatorio incómodo de que la justicia en México puede detenerse cuando se trata de los círculos más cercanos al poder.
La pregunta de fondo sigue en el aire: ¿Puede la democracia mexicana garantizar que todos los actores políticos, sin importar su apellido, rindan cuentas ante la ley?
REVELAN NUEVO VIDEO DE DAVID LEÓN
A unos días de que el Instituto Nacional Electoral exonerara a Pío López Obrador, tras la difusión de un videoescándalo donde David León le entregaba dinero en efectivo durante un proceso electoral, un nuevo video revela otra entrega de recursos, esta vez a José Antonio Moreno Alvarado, general en retiro y candidato de Morena a una alcaldía en Chiapas en 2015.
El clip, ventilado por el periodista Carlos Loret de Mola, muestra a David León entregando 300 mil pesos en efectivo a Moreno Alvarado, quien entonces competía por la alcaldía de Villaflores.
En las imágenes se ve cómo David León desciende de su vehículo, instala de manera clandestina la cámara y entra a la vivienda del general sin que éste note que lo está grabando. Entonces le entrega un sobre con dinero y se les escucha decir:
—Te manda estos 300 mil pesos mi tío el gober. Dice: ‘dile que lo quiero mucho y que le meta con todo’.
—Yo también, es mi líder, te lo repito nuevamente, tengo mucha fe en que voy a ganar, está puesto todo y obviamente voy a trabajar en línea con él. Es mi líder, es mi gobernador, cómo no lo voy a hacer, me entiendes. Él es mi líder, con él empecé y lo voy a seguir haciendo.
De acuerdo con lo publicado por Latinus, la entrega ocurrió unos días antes de las elecciones municipales del 19 de julio de 2015 y en fechas cercanas a las grabaciones donde León entregó sobres con fajos de dinero a Pío López Obrador.
MANUEL VELASCO NIEGA COLUSIÓN
El martes, Manuel Velasco Coello, actual coordinador del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) en el Senado y gobernador de Chiapas en ese periodo, afirmó en conferencia que su administración no financió campañas ni realizó aportaciones a título personal o institucional, eso antes de la revelación del nuevo clip.
“Siempre he sido muy claro, muy puntual. Mi gobierno no dio ninguna participación económica hacia ningún movimiento ni a la persona en lo particular (Pío López Obrador)”, declaró ante la prensa.
Cabe apuntar que en el centro de la polémica se encuentra Manuel Velasco, pues David León era su entonces operador político y consultor de comunicación.
LOS HECHOS DEL CASO PÍO
El caso de los videos de 2015 se remonta a una entrega previa exhibida en 2020, en la que Pío López Obrador recibió sobres amarillos con dinero en efectivo de manos de David León. En esas grabaciones, el propio León solicita a Pío que aclare que el dinero lo entrega para el movimiento de su hermano, entonces líder nacional de Morena. La cantidad señalada en esa grabación ascendía a 400 mil pesos, cifra que supuestamente se repitió cada mes durante año y medio.
Al respecto, tras cinco años de investigación, el pasado 21 de agosto de 2025, el INE resolvió no imponer sanciones tras no encontrar pruebas de que los fondos entregados a Pío López Obrador hubieran sido canalizados a la campaña presidencial de Andrés Manuel López Obrador o a las actividades de Morena en el periodo 2015-2018.
El organismo informó que la investigación no permitió rastrear movimientos bancarios, registros contables ni comprobaciones fiscales que acreditaran el uso de los recursos dentro del partido o en beneficio del hermano del exmandatario.
Cuando salió el video, Andrés Manuel López Obrador reconoció públicamente que los fondos recibidos fueron “aportaciones al movimiento” y que estos sustentaron gastos logísticos en asambleas, servicios de sonido e insumos para movilización política.
IMPACTUS
La doble cara de la 4T
Controversia sobre su posible nacionalidad española * En una carta Beatriz Gutiérrez Müeller desmiente que ella y su hijo Jesús Ernesto vivan en España * Mientras la Presidenta Claudia Sheinbaum expresa que “ya lo sabía”, Luisa María Alcalde señala que “ella puede hacer lo que quiera”
ERIC GARCÍA
Beatriz Gutiérrez Müller, reconocida escritora, doctora en teoría literaria, profesora e investigadora, ha provocado una nueva ola de debate público tras los reportes de que ha iniciado el trámite para obtener la nacionalidad española, utilizando la Ley de Memoria Democrática (Ley 20/2022).
Fuentes diplomáticas consultadas por el diario español ABC indican que Gutiérrez Müller acudió a la embajada española en la Ciudad de México en abril de 2025 para presentar su solicitud, amparada bajo la Ley de Memoria Democrática, que permite a nietos de españoles -particularmente aquellos cuyos antepasados fueron exiliados por razones políticas- optar por la nacionalidad española.
Según esas fuentes, su vinculación a España se debe a raíces familiares: su abuelo paterno, Agustín Gutiérrez Arias, nació en Castilla y León.
La solicitud estaría motivada por intereses académicos. Se especula que de obtener la nacionalidad española facilitaría sus actividades de investigación y docencia en universidades europeas.
LA DOBLE CARA
La decisión ha generado controversia por su simbolismo: Gutiérrez Müller fue una de las principales impulsoras de una carta enviada en 2019 por el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador al rey Felipe VI, exigiendo disculpas por los agravios cometidos durante la Conquista española.
Esa misiva marcó el inicio de una etapa de tensión entre México y España.
El columnista Raymundo Riva Palacio calificó este movimiento como “incongruente e hipócrita”.
REACCIONES Y POLÉMICA
Beatriz Gutiérrez evitó confirmar ni desmentir los rumores directamente. En una publicación en Instagram, respondió a un seguidor que la saludaba desde su “nueva patria” escribiendo: “Yo vivo en nuestro bello México”, aunque no negó el trámite de la nacionalidad.
La organización civil Resistencia Civil Activa y Pacífica (Recap) solicitó a la embajada española revisar el trámite, al considerar que durante el sexenio, Gutiérrez y López Obrador desacreditaron al rey Felipe VI y a España como nación, lo cual, a su juicio, contradecía la concesión de nacionalidad.
DOS REALIDADES
Claro que es una decisión personal de la esposa del expresidente mexicano en medio de una narrativa pública compleja.
En el trasfondo de esta noticia se cruzan dos realidades: La trayectoria académica e independiente de una intelectual que ha marcado distancia del protocolo político; y una movida que, por su carga simbólica, reaviva viejas tensiones diplomáticas y genera fuertes debates en medios e instituciones.
DE CRÍTICA HISTÓRICA A POSIBLE CIUDADANA ESPAÑOLA
Es la paradoja de Beatriz Gutiérrez y su vínculo académico-divorciado tras las tensiones México-España.
Mientras busca la nacionalidad española bajo la Ley de Memoria Democrática por razones académicas, retoma visores sobre su pasado crítico hacia la Corona y desata nuevas tensiones con actores de la opinión pública.
BEATRIZ NIEGA MUDANZA A ESPAÑA
Beatriz Gutiérrez Müller, por medio de una carta, niega que viva en España.
El lunes pasado, Gutiérrez Müller desmintió que haya cambiado de residencia. Señaló que continúa con su vida familiar en México y con sus labores académicas en una universidad pública.
“No me he mudado allá ni a ningún otro lado”, afirma, al tiempo que reitera que tanto ella como su hijo Jesús Ernesto permanecen en México.
También enfatiza que su prioridad sigue siendo la docencia y la investigación, actividades que ha ejercido por décadas en el ámbito académico nacional.
Con ello, la escritora rechazó los rumores sobre una presunta mudanza y dejó abierta la posibilidad de emprender acciones legales contra quienes difundieron dicha versión.
Y es que la polémica inició luego de que diversos medios aseguraran que la familia del expresidente Andrés Manuel López Obrador había cambiado su residencia al extranjero. Ante ello, el productor Epigmenio Ibarra cuestionó en su cuenta de X:
“¿A qué horas comienzan a ofrecer disculpas?.. Mintieron otra vez (…) A ningún lado se irán Beatriz Gutiérrez Müller y Jesús. Podrían hacerlo si quisieran”.
A este mensaje, Gutiérrez Müller respondió: “…Pues yo creo que hay que esperar sentados, porque así como avientan la piedra, esconden la mano… Una buena: Entrará en funciones el nuevo Poder Judicial y está la opción real de denunciarlos y que se haga justicia”.
Ante la pregunta directa de una usuaria sobre si habrá demanda, la investigadora contestó: “Lo consideraré”.
YA SABÍA QUE VIVÍA EN MÉXICO: SHEINBAUM PARDO
La Primera Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, en la Mañanera del Pueblo, respondió al enfoque que se le ha dado a esta noticia como algo negativo.
Destacó, nuevamente, la reducción de la pobreza y cómo este logro ha sido relegado por rumores como los de la historiadora.
“Yo ya sabía que ella vivía en México. Ella vive en México. ¿Por qué me refiero a esto? Porque, a pesar de una buena parte de los medios que… ni siquiera pueden destacar algo tan extraordinario como que trece punto cuatro millones de personas salieron de la pobreza entre 2018 y 2024. Eso no, no es algo bueno para el país”, aclara.
Esta expresión la dijo en su momento el exmandatario Enrique Peña Nieto cuando era muy criticado por la oposición, que ahora es la gobierna en el país.
Peña Nieto siempre resultaba los logros de su administración, pero era más el escándalo y el golpeteo contra el expresidente.
A raíz de esto, Peña Nieto expresaba: “Las buenas noticias también son noticia” e incluso pedía a los medios de comunicación que las rescataran.
ES LIBRE DE HACER LO QUE QUIERA: ALCALDE LUJÁN
La presidenta nacional de Morena, Luisa María Alcalde, defendió a Beatriz Gutiérrez Müller, esposa del expresidente Andrés Manuel López Obrador, por su decisión de vivir en Madrid, pese a sus ataques a España, y denunció que hay acoso en su contra.
“Ella es libre de hacer lo que quiera. Desconozco, no sé de primera mano cuál sean sus deseos o dónde esté pensando vivir, pero ella es una mujer extraordinaria y libre. Entonces, ¡es el colmo!”, declaró el domingo pasado tras el arranque de los Comités Seccionales de Morena en la alcaldía Coyoacán, en la Ciudad de México.
La exsecretaria de Gobernación en el sexenio obradorista fue cuestionada por la prensa sobre la publicación que hizo el medio español ABC sobre que, a pesar de que en 2019 Gutiérrez Müller fue “la eminencia gris” de la carta que el gobierno del tabasqueño envió a su homólogo español para exigir disculpas por la Conquista, ella y su hijo Jesús Ernesto López Gutiérrez decidieron vivir en un lujoso barrio madrileño.
La prensa preguntó si esa decisión no era una incongruencia de Gutiérez Müller. En respuesta, alzando la voz, Alcalde Luján insistió en que la historiadora “es una mujer ¡de pri-me-ra!”.
Luego, la lideresa morenista acusó que la segunda esposa de Andrés Manuel era víctima de acoso de la oposición, pues ésta quiere opacar que 13.4 millones de personas salieron de la pobreza en la anterior administración, según datos difundidos por el INEGI la semana pasada.
De ahí, la exfuncionaria federal desvió su respuesta para resaltar los resultados de combate a la pobreza en el país de los gobiernos morenistas, contra los del priísta Enrique Peña Nieto y el panista Felipe Calderón Hinojosa.
Y acusó de nuevo: “Estamos ante la resistencia, los embates de la derecha, pero demostrando lo que significa esta frase o este concepto de que ‘por el bien de todos, primero los pobres’”.
IMPACTUS
Hipocresía, el mandato
La presidenta nacional de Morena llama a sus militantes evitar lujos, incluso si se tiene con qué costearlos * La imagen del partido guinda está por los suelos, practican la doble moral e incluso se llevan entre las patas al fundador del movimiento, Andrés Manuel López Obrador, quien siempre dijo que no podía haber gobierno rico con pueblo pobre
ERIC GARCÍA
Ante una oleada de críticas por viajes y estilos de vida ostentosos exhibidos por figuras del partido oficial Movimiento Regeneración Nacional (Morena), Luisa María Alcalde Luján, presidenta nacional del partido guinda, hace un llamado contundente.
Señala Alcalde Luján que aun cuando cuenten con los recursos para vivir a todo lujo, los dirigentes deben mantener la coherencia con los principios de Austeridad Republicana de la Cuarta Transformación.
Durante su gira por Morelos y tras presentarse en Querétaro, Luisa María Alcalde exhorta a los militantes a “vivir en la justa medianía” y adoptar una conducta que refleje que “el poder es humildad”, tal como lo enseñaron las máximas juaristas.
Aclara Alcalde que, aunque los viajes a destinos como Europa o Japón se pagaron con recursos propios y no constituyen actos de corrupción, mostrar una vida de lujo atenta contra la imagen del movimiento transformador.
El mensaje cobra mayor fuerza en el marco donde líderes como Andrés Manuel López Beltrán, secretario general de Morena, Ricardo Monreal Ávila, coordinador de los diputados morenistas, y Mario Delgado Carrillo, titular de la Secretaría de Educación Pública, fueron captados en destinos considerados como exclusivos, lo que aumentó la presión de la oposición por la supuesta incongruencia entre la narrativa de humildad y los actos privados de la dirigencia.
La imagen del partido guinda está por los suelos, practican la doble moral e incluso se llevan entre las patas al fundador del movimiento, Andrés Manuel López Obrador, quien siempre dijo que no podía haber gobierno rico con pueblo pobre.
Alcalde advierte además sobre el riesgo político que implica para el partido esta desconexión con sus principios.
“Si dañamos a Morena… ¿qué le queda de alternativa a este país? ¿Que regrese el PAN o el PRI?”, expresa y hace énfasis en que el costo político trasciende lo individual.
El llamado de Alcalde Luján se suma a un paquete de nuevas reglas internas aprobadas recientemente por Morena, con sanciones a viajes en primera clase, el uso de vehículos de lujo o actos ostentosos, medidas que buscan reforzar la Austeridad Republicana como estilo de vida y que no quede como discurso.
CINISMO
En un llamado desesperado, Luisa María Alcalde exhorta a sus morenistas -hechos millonarios por su función con dinero público- esconder sus ropas y joyas caras para demostrar su Pobreza Franciscana y justa medianía.
Alcalde les dice que -aunque se hayan hecho millonarios y tengan recursos- no presuman ropa de diseñador y mejor mientan diciendo que sí son austeros.
En resumen: Es loable de reconocimiento que la presidenta nacional impulse una austeridad congruente y ejemplar.
No se trata de prohibir el uso de recursos propios, sino de preservar la imagen de humildad y cercanía que Morena ha defendido como distintivo de su identidad política. Así de sencillo.
El discurso de que son austeros y que no son igual con los personajes del pasado, pues también ya nadie se los cree. Sería mejor, y para evitarse críticas y escándalos, ya no decir y pregonar que practican la Austeridad Republicana.
FUNCIONARIOS DEFIENDEN QUE GASTAR CON RECURSOS PROPIOS NO CONTRADICE LA AUSTERIDAD REPUBLICANA
En medio de crecientes críticas por viajes y gastos personales ostentosos atribuibles a figuras de Morena, funcionarios del partido guinda han defendido con firmeza que el uso de recursos propios no implica violar los principios de la Austeridad Republicana.
Subrayan que no se trata de prohibir la posibilidad de gastar, sino de preservar coherencia y humildad, incluso en lo privado.
Los morenistas están en contra de lo expresado por la presidenta nacional y aseveran que “viajar al extranjero o tomarse vacaciones no es un delito ni un acto de corrupción si se hace con dinero personal”.
En la misma línea, otros líderes del partido recalcaron que todos los servidores públicos -sin importar afiliación partidista- deben ejercer su cargo con humildad. Resaltaron que el mensaje de austeridad es colectivo y debe regir hacia adentro, sin excepciones.
El secretario de Organización de Morena, Andrés Manuel López Beltrán, defendió a ultranza su reciente viaje a Japón.
Aclaró que usó recursos propios, negó usar un avión militar y aseguró hospedarse en un hotel modesto -pagó alrededor de 7 mil 700 pesos diarios-.
Andy enfatiza que su conducta estuvo en congruencia con los principios del partido, declaraciones que ya nadie cree.
TENSIÓN INTERNA
No sólo mandan al carajo a Luisa María Alcalde, sino también a la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, quien intensifica su mensaje de que “el poder se ejerce con humildad y sencillez”, además de subrayar la necesidad de que los dirigentes sean coherentes con la transformación que promueven.
Repito, la incongruencia está en que se muestran ostentosos, en donde para Morena la percepción y la coherencia moral son parte sustancial de su discurso.
El argumento de los funcionarios del partido guinda, en que viajaron con recursos propios, no ha logrado apagar el fuego mediático ni calmar la tensión interna.
No lleva ni un año el Segundo Piso de la Cuarta Transformación y el equilibrio entre principios y circunstancias sigue siendo un desafío latente.
NOROÑA CONTRADICE A LUISA MARÍA ALCALDE
En un cruce público de ideas dentro del partido guinda, Luisa María Alcalde pide a dirigentes “poner el ejemplo de la justa medianía”.
Más rápido que furioso, Gerardo Fernández Noroña, presidente de la Mesa Directiva del Senado, asevera que la “justa medianía” debe calibrarse según el ingreso de cada servidor público y no convertirse en una restricción a su forma de vivir.
“(Benito) Juárez fue muy claro: La medianía, decorosa medianía, como le decía, es en base a tu ingreso, la justa medianía, lo que tú puedes pagar con tu ingreso es correcto”, añade.
Con esa referencia histórica, Fernández Noroña critica el llamado de la presidenta nacional de Morena y sostiene que establecer límites rígidos sobre la vestimenta o los viajes abre “un flanco a la derecha” que acusaría a Morena de incoherencia.
Es innegable que las críticas llueven a cántaros… y es que ya se ve en los hechos que hay gobierno rico con pueblo pobre.
Adrián LeBaron, en su cuenta de Twitter (antes X), lanza su voz de reclamo ante la falta de seguridad en el país.
“La tragedia, es que mientras los políticos disfrutan de Europa en su ‘justa medianía’, en México se muere con la ‘INJUSTA MEDIANÍA’ como la mamá que perdió a su niño por no poder pagar mil pesos”, expresa en redes sociales.
LLAMADO A LA HIPOCRESÍA
La presidenta nacional de Morena reitera que los líderes del partido deben evitar ostentar riquezas o lujos, incluso si cuentan con los recursos para hacerlo.
“Reforcemos la idea de que nuestros dirigentes, aunque tengan los recursos para ponerse ropa muy cara, a lo mejor yo tengo los recursos para comprarme un abrigo de piel de no sé qué cosa, pero no hacerlo; somos dirigentes de un movimiento que tiene que poner el ejemplo de la justa medianía”, añade.
La dirigente insiste en que su exhorto no prohíbe viajar ni usar recursos propios, sino en mantener coherencia entre la vida pública y los valores del movimiento.
El colmo del cinismo es que, en Morelos, repito, pidió a líderes de Morena fingir austeridad, aunque no lo sean. ¡Qué barbaros! ¿Cómo lo ve, estimado lector?
“Aunque tengan los recursos, no lo hagan”, añade.
¡AL DIABLO LOS ESTATUTOS DE MORENA!
El debate se cruza con un acuerdo interno de Morena aprobado por su Consejo Nacional, donde se establecen principios de conducta para sus representantes.
El documento, aprobado el 6 de mayo pasado, obliga a conducirse con sobriedad, humildad y apego a la Austeridad Republicana y contiene prohibiciones explícitas que, en el texto del partido, incluyen:
***Viajes aéreos en primera clase o en vehículos privados.
***Uso de vehículos blindados o servicios de seguridad excesivos, salvo justificación.
***Vestimenta ostentosa, ropa de marca y celebraciones lujosas.
A principios de agosto, la Primera Presidenta señaló -en sus Mañaneras del Pueblo- que los viajes lujosos y la vida ostentosa “no van acorde a los que pertenecemos a este movimiento”, remitiendo al legado de Austeridad Republicana y la máxima juarista de que “el poder es humildad”.
Aparte de los ya conocidos por sus viajes de vacaciones, hay otros que tienen una vida de lujos y son los siguientes:
Pedro Haces festejó su cumpleaños en el salón Caroline’s Four Hundred del hotel St. Regis en la CDMX, con la presencia de personajes como Dolores Padierna y Cuauhtémoc Blanco.
Diana Karina Barreras (PT) y Sergio Gutiérrez Luna, señalados por un gasto de 340 mil pesos en una fiesta durante el Gran Premio de México.
Layda Sansores, captada con rumbo a Ámsterdam desde el AICM.
A los funcionarios guindas se les olvida el concepto de justa medianía, promovido por Benito Juárez hace más de un siglo, pues eso implica vivir con dignidad, sin excesos ni derroches, además de rechazar privilegios que distancien a los gobernantes de la gente.
Eso debe saberlo Gerardo Fernández Noroña, quien ya es viajero VIP con destino a Europa.
En marzo viajó a Estrasburgo, Francia, para asistir a una reunión parlamentaria, donde fue fotografiado en la clase business de Air France, con el costo redondo de entre 66 mil y 76 mil pesos, una diferencia de más de 30 mil pesos a los que le dio el Senado como para un vuelo turista.
Fernández Noroña, en su defensa, dijo: “El viaje lo pagué con mi dinero”.
Unos meses después regresó a pisos europeos, ahora en Roma, Italia, para participar en la Segunda Conferencia Parlamentaria sobre el Diálogo Interreligioso.
Una vez más fue ampliamente criticado y esta vez afirmó de manera categórica que “no le costó al Senado ni un centavo”.
Con lo expresado por Luisa María Alcalde sobre el exhorto a morenistas, se puede decir que la hipocresía ya es un mandato.
IMPACTUS
El fortalecido Omar García Harfuch
Tras los nombramientos de la Primera Presidenta Sheinbaum * Omar Reyes Colmenares y José Luis Rodríguez Díaz de León apuntalan al secretario de Seguridad y Protección Ciudadana rumbo al 2030
EL TOPO
La salida de Pablo Gómez de la titularidad de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) tomó de sorpresa a muchos y fue calificado como una liberación de la Primera Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo de su antecesor, Andrés Manuel López Obrador, para ya empezar a formar su propio equipo de trabajo.
Omar Reyes Colmenares, el relevo en la UIF, es un hombre muy cercano a García Harfuch, por lo que el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) se fortalece.
Pero no fue el único nombramiento importante, pues la Primera Mandataria designó a José Luis Rodríguez Díaz de León como subsecretario de Política Criminal, Vinculación y Protección Civil en la SSPC.
Esta jugada, aunque pareciera insignificante, tiene mucho de trasfondo, debido a que los hechos todo indica que Rodríguez Díaz de León tendrá la misión de apuntalar a García Harfuch para el todavía lejano 2030, año de la próxima elección presidencial.
La decisión de Claudia Sheinbaum ya está tomada: Omar García será su “gallo” para la Grande, algo que no es bien visto en las tribus morenistas, y es que no quieren que un personaje que no viene con ellos desde su movimiento se lleve todo el pastel.
El proyecto transformador de la Cuarta Transformación, creada e impulsada por AMLO, va por Andy López Beltrán, pero que podría cambiar su decisión debido a que está “muy verde”.
Los trenes ya estarían encarrilados con destino hacia el 2030: García Harfuch contra López Beltrán.
Hagan sus apuestas, señores, pero el pueblo es sabio y tendrá la última palabra.
REYES COLMENARES, CERCANO A GARCÍA HARFUCH
La Primera Presidenta anuncia que Omar Reyes Colmenares, funcionario cercano a Omar García, será el nuevo titular de la Unidad de Inteligencia Financiera.
Su llegada se da luego de que Pablo Gómez fuera designado nuevo encargado de la Comisión Presidencial para la reforma electoral.
“Hoy sale su semblanza, su biografía y tiene que pasar por la Comisión Permanente para su aprobación. Es un hombre muy inteligente, ahora estaba en el área de centros penitenciarios, también estuvo conmigo trabajando en la ciudad, primero en un área de inteligencia y después fue responsable en centros penitenciarios, es muy buen perfil”, confirma la Primera Mandataria en su Mañanera del Pueblo del lunes pasado.
Reyes Colmenares es una persona de toda la confianza de García Harfuch, quien en 2020 lo integró al área de inteligencia de la Policía Bancaria Industrial (PBI) en la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México.
Dos años después, Reyes Colmenares ocupó la dirección General de la Fuerza de Seguridad e Inteligencia en la Subsecretaría del Sistema Penitenciario de la Ciudad de México.
Es de resaltar que la UIF tiene la facultad de solicitar el bloqueo de cuentas bancarias cuando existen indicios fundados de que están relacionadas con actividades ilícitas, con el objetivo de inmovilizar los recursos de procedencia ilícita.
La UIF trabaja en coordinación con otras autoridades nacionales (como la Fiscalía y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores) y con sus homólogas en otros países para intercambiar información y fortalecer la lucha global contra el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo.
RODRÍGUEZ DÍAZ DE LEÓN, DOS VERTIENTES
Otro nombramiento que apuntala al titular de la SSPC es la José Luis Rodríguez Díaz de León como subsecretario de Política Criminal, Vinculación y Protección Civil en la SSPC.
Rodríguez Díaz de León fue presidente magistrado del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje.
Su nueva función es una distinción a su desempeño en el Tribunal y es innegable que respaldará de manera incondicional al titular de la dependencia, Omar García Harfuch.
Por si no lo saben, José Luis estuvo a cargo de la precampaña del “Batman mexicano” cuando aspiraba a la candidatura para la Jefatura de Gobierno de la CDMX. Fue exitoso su trabajo que Omar García le ganó 3 de 3 a Clara Brugada Molina. El desenlace ya es del dominio público.
Así que la carta está echada para que José Luis apuntale a García Harfuch en la aún distante fecha sucesoria de 2030.
¿Qué dirá Andy? Pues ahorita no le importa y más cuando está “recargado de energías” para lo que viene, luego de su viaje a Japón.
¿POR QUÉ SE FUE PABLO GÓMEZ?
Las conjeturas ya salieron y Riva Palacio Neri escribió en su columna ‘Estrictamente Personal’, en El Financiero, que la salida de Pablo Gómez ocurre con nueve meses de atraso, puesto que hubo cambio de gobierno (AMLO-Sheinbaum) y generalmente suelen cambiar el equipo de seguridad.
Gómez rechazó entregar su cargo ya que AMLO lo respaldaba, un hecho que fue un problema para García Harfuch, quien necesita colocar funcionarios que le respondan a él para dirigir la nueva estrategia de seguridad nacional.
La gota que derramó el vaso para su salida fue que Gómez Álvarez no alertó al gobierno mexicano que el Departamento del Tesoro de EU investigaba la Casa de Bolsa Vector, Intercam y CIBanco, por presuntamente tener relaciones con cárteles de la droga y empresas chinas que trafican fentanilo.
Pero eso no fue lo más grave, pues el jefe de la UIF envió un alto volumen de información confidencial al Departamento del Tesoro de empresarios y operaciones financieras sospechosas.
Para muchos fue un acto de rebeldía o traición pensando que su salida de la UIF ya era inminente.
Ya se fue, ahora Omar Reyes será su relevo en la UIF y con esto se fortalece García Harfuch.
AMLO y su sombra, herencia pesada
Se acerca otoño, se acerca NFL
No claudicaremos para pacificar Ecatepec: Azucena Cisneros
La historia del origen del quebranto de la Cooperativa Cruz Azul
Prioridad, la defensa de México: Vargas del Villar
Día infernal en la México-Querétaro
