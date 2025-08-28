Impunidad rampante

La exoneración de Pío López Obrador es un caso emblemático * Tras la decisión del INE, revelan nuevo video de David León entregando dinero para campaña de Morena en Chiapas

ARMANDO GARCÍA

La decisión del Instituto Nacional Electoral (INE) de cerrar sin sanciones la investigación contra Pío López Obrador, hermano del expresidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, ha encendido un debate sobre la impunidad y la fragilidad institucional en México.

El fallo, basado en la prescripción de los hechos ocurridos en 2015, ha sido duramente criticado por opositores, especialistas y organizaciones civiles, que lo ven como una confirmación de que los casos que involucran a figuras cercanas al poder rara vez enfrentan consecuencias.

LEGALIDAD CONTRA LEGITIMIDAD

El INE argumentó que los hechos ya no podían ser sancionados debido a que habían prescrito, es decir, el plazo para investigar y castigar había vencido. Con esa decisión, el caso se archivó de manera definitiva.

Sin embargo, para muchos analistas, el fallo abre una brecha entre lo que dicta la ley y lo que percibe la ciudadanía.

“El instituto evita entrar al fondo del asunto: la existencia de dinero en efectivo, no reportado, que pudo haber financiado campañas políticas. Jurídicamente pueden cerrar el caso, pero socialmente lo que se refuerza es la idea de impunidad”, señala un especialista en derecho electoral.

La crítica no sólo recae en el INE, sino en el sistema en su conjunto: En la Fiscalía General de la República (FGR), que dilató las investigaciones, en los tribunales que permitieron alargar los tiempos, y en un diseño institucional que carece de herramientas eficaces para fiscalizar en tiempo real.

DISCURSO ANTICORRUPCIÓN, BAJO PRESIÓN

El caso también pone contra las cuerdas el discurso presidencial. Desde 2018, la Cuarta Transformación se ha presentado como un movimiento contra la corrupción y el influyentismo. Sin embargo, la exoneración de Pío López Obrador contrasta con esa narrativa.

Dirigentes opositores lo calificaron como un “blindaje familiar” y un ejemplo de privilegio político.

“Este es el verdadero rostro de la 4T: cuando se trata de los suyos, la justicia simplemente no llega”, señaló un dirigente panista.

DINERO OPACO Y DEMOCRACIA VULNERABLE

El tema de fondo, advierten organizaciones como Transparencia Mexicana, es que la decisión del INE envía un mensaje preocupante ante nuevas elecciones: Que los recursos paralelos, las llamadas “aportaciones” en efectivo, seguirán sin un control real ni sanciones efectivas.

“La resolución no inhibe las prácticas ilegales; las normaliza. Si los políticos saben que basta con dejar pasar el tiempo para quedar libres de culpa, el financiamiento oscuro seguirá contaminando los procesos electorales”, apunta un investigador de México Evalúa.

CASI UNA DÉCADA DE DILACIONES

En 2015, Pío López Obrador aparece en videos recibiendo sobres con dinero de David León Romero, operador político en Chiapas. El dinero habría sido destinado a campañas de Morena.

En agosto de 2020, los videos se difunden en Latinus. El Presidente López Obrador admite su autenticidad, pero los justifica como “aportaciones voluntarias”.

En 2020, la FGR abre una carpeta de investigación y el INE inicia indagatorias en materia de fiscalización.

En 2021, Pío López Obrador interpone amparos para frenar la investigación de la FGR. El caso queda estancado.

En 2022, organizaciones civiles presionan para avanzar en el caso; INE y FGR mantienen expedientes sin resolución.

En 2023, el TEPJF ordena al INE pronunciarse sobre el caso y no mantenerlo indefinidamente abierto.

En agosto de 2025, el INE rechaza sancionar a Morena y a Pío Lorenzo López Obrador, hermano del expresidente Andrés Manuel López Obrador, bajo el argumento de la falta de colaboración de las autoridades para recabar pruebas financieras.

CASO CERRADO, PERCEPCIÓN ABIERTA

Aunque en términos jurídicos el caso quedó cerrado, en la percepción pública sigue siendo un símbolo de impunidad. Las imágenes de Pío López Obrador recibiendo sobres con dinero permanecerán como un recordatorio incómodo de que la justicia en México puede detenerse cuando se trata de los círculos más cercanos al poder.

La pregunta de fondo sigue en el aire: ¿Puede la democracia mexicana garantizar que todos los actores políticos, sin importar su apellido, rindan cuentas ante la ley?

REVELAN NUEVO VIDEO DE DAVID LEÓN

A unos días de que el Instituto Nacional Electoral exonerara a Pío López Obrador, tras la difusión de un videoescándalo donde David León le entregaba dinero en efectivo durante un proceso electoral, un nuevo video revela otra entrega de recursos, esta vez a José Antonio Moreno Alvarado, general en retiro y candidato de Morena a una alcaldía en Chiapas en 2015.

El clip, ventilado por el periodista Carlos Loret de Mola, muestra a David León entregando 300 mil pesos en efectivo a Moreno Alvarado, quien entonces competía por la alcaldía de Villaflores.

En las imágenes se ve cómo David León desciende de su vehículo, instala de manera clandestina la cámara y entra a la vivienda del general sin que éste note que lo está grabando. Entonces le entrega un sobre con dinero y se les escucha decir:

—Te manda estos 300 mil pesos mi tío el gober. Dice: ‘dile que lo quiero mucho y que le meta con todo’.

—Yo también, es mi líder, te lo repito nuevamente, tengo mucha fe en que voy a ganar, está puesto todo y obviamente voy a trabajar en línea con él. Es mi líder, es mi gobernador, cómo no lo voy a hacer, me entiendes. Él es mi líder, con él empecé y lo voy a seguir haciendo.

De acuerdo con lo publicado por Latinus, la entrega ocurrió unos días antes de las elecciones municipales del 19 de julio de 2015 y en fechas cercanas a las grabaciones donde León entregó sobres con fajos de dinero a Pío López Obrador.

MANUEL VELASCO NIEGA COLUSIÓN

El martes, Manuel Velasco Coello, actual coordinador del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) en el Senado y gobernador de Chiapas en ese periodo, afirmó en conferencia que su administración no financió campañas ni realizó aportaciones a título personal o institucional, eso antes de la revelación del nuevo clip.

“Siempre he sido muy claro, muy puntual. Mi gobierno no dio ninguna participación económica hacia ningún movimiento ni a la persona en lo particular (Pío López Obrador)”, declaró ante la prensa.

Cabe apuntar que en el centro de la polémica se encuentra Manuel Velasco, pues David León era su entonces operador político y consultor de comunicación.

LOS HECHOS DEL CASO PÍO

El caso de los videos de 2015 se remonta a una entrega previa exhibida en 2020, en la que Pío López Obrador recibió sobres amarillos con dinero en efectivo de manos de David León. En esas grabaciones, el propio León solicita a Pío que aclare que el dinero lo entrega para el movimiento de su hermano, entonces líder nacional de Morena. La cantidad señalada en esa grabación ascendía a 400 mil pesos, cifra que supuestamente se repitió cada mes durante año y medio.

Al respecto, tras cinco años de investigación, el pasado 21 de agosto de 2025, el INE resolvió no imponer sanciones tras no encontrar pruebas de que los fondos entregados a Pío López Obrador hubieran sido canalizados a la campaña presidencial de Andrés Manuel López Obrador o a las actividades de Morena en el periodo 2015-2018.

El organismo informó que la investigación no permitió rastrear movimientos bancarios, registros contables ni comprobaciones fiscales que acreditaran el uso de los recursos dentro del partido o en beneficio del hermano del exmandatario.

Cuando salió el video, Andrés Manuel López Obrador reconoció públicamente que los fondos recibidos fueron “aportaciones al movimiento” y que estos sustentaron gastos logísticos en asambleas, servicios de sonido e insumos para movilización política.