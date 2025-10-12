Vargas del Villar, solidario con niños y adolescentes

Propone jueces especializados en adopciones para agilizar procesos * La medida pretende garantizar la restitución de derechos de los menores y asegurar que puedan desarrollarse en un entorno familiar estable y protegido

EL TOPO

El senador Enrique Vargas del Villar, vicecoordinador del Grupo Parlamentario del PAN, presenta una iniciativa de ley para que todas las entidades federativas cuenten con Juzgados Especializados en Adopciones.

El objetivo es agilizar los procesos legales, reducir la sobrecarga de los Juzgados de lo Familiar y garantizar que niñas, niños y adolescentes en desamparo puedan acceder más rápido a una familia.

Actualmente, México enfrenta un retraso importante en los procesos de adopción. De acuerdo con datos del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), más de 30 mil menores se encuentran en centros de asistencia social públicos y privados esperando ser adoptados, mientras que sólo el 19.5% de las solicitudes de adopción recibidas entre 2014 y 2024 se han concluido.

Vargas del Villar explicó que los Juzgados de lo Familiar en los 32 estados del país enfrentan una alta carga de trabajo, lo que provoca retrasos significativos en los procesos de adopción.

La iniciativa busca que cada entidad cuente con jueces capacitados específicamente en materia de adopción, lo que permitiría resolver los casos de manera más ágil y con mayor especialización.

Además, los jueces especializados tendrían un plazo improrrogable de 90 días hábiles para emitir sentencias sobre la patria potestad en procesos de adopción, contando a partir del día siguiente de la presentación de la demanda. Esta medida pretende garantizar la restitución de derechos de los menores y asegurar que puedan desarrollarse en un entorno familiar estable y protegido.

OBJETIVOS

*** Reducir la sobrecarga de los Juzgados de lo Familiar en todo el país.

*** Garantizar procesos de adopción más expeditos para menores en desamparo.

*** Capacitar a jueces en materia de adopciones, fortaleciendo la atención especializada.

*** Establecer un plazo máximo de 90 días hábiles para la resolución de cada caso.

*** Promover la protección integral de niñas, niños y adolescentes conforme a la Convención sobre los Derechos del Niño.

*** Fortalecer mecanismos legales para garantizar que el Estado promueva la adopción como restitución de derechos.

*** Favorecer el desarrollo integral de los menores, proporcionándoles cuidados afectivos y materiales adecuados.

*** Reducir la incertidumbre de tutores interesados en adoptar y mejorar la eficiencia del sistema judicial.

Según datos del DIF, actualmente hay más de 30 mil menores en espera de adopción en centros de asistencia social. Entre 2014 y 2024, de 754 solicitudes de adopción recibidas, únicamente el 19.5% se concluyó, evidenciando un rezago significativo que afecta el derecho de los menores a vivir en familia.

La iniciativa de Vargas del Villar pretende corregir estas deficiencias y garantizar que cada menor pueda acceder a una familia que le proporcione cuidado, protección y desarrollo integral.