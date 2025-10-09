CONGRESO DE LA UNIÓN
La Ley de Amparo blinda al Ejecutivo y deja indefenso al pueblo: Vargas del Villar
Morena busca limitar las libertades alcanzadas en México * Desde Acción Nacional vamos a seguir defendiendo a tu familia, a sus libertades y a tus derechos humanos, señala el vicecoordinador de los senadores panistas
EL TOPO
Enrique Vargas del Villar, vicecoordinador del Partido Acción Nacional (PAN) en el Senado de la República, rechazó la reforma a la Ley de Amparo aprobada por mayoría en la Cámara Alta.
El senador morenista sostiene que las modificaciones representan un retroceso en la defensa de los derechos de los ciudadanos y advirtió que Morena busca limitar las libertades alcanzadas en México.
Cabe señalar que el Senado avaló, con mayoría de votos de Morena y sus aliados, cambios a la Ley de Amparo que incluyen la aplicación retroactiva en determinados casos. Según la oposición, esta medida restringe la posibilidad de que los ciudadanos hagan valer las sentencias de un juez para protegerse de actos de autoridad.
Durante la sesión, Vargas del Villar reitera que estas reformas “representan un retroceso más en nuestro país, en donde la defensa de las y los mexicanos prácticamente ha quedado limitada”.
El senador por el Estado de México señala que el nuevo marco legal blinda al Ejecutivo federal y reduce la capacidad de los ciudadanos para defenderse.
“Hoy, con la Ley de Amparo, lo que quieren es blindar al Ejecutivo y dejar indefenso al pueblo de México”, enfatiza Vargas.
Añade que su bancada votó en contra porque considera que la medida vulnera derechos fundamentales y atenta contra el sistema de justicia.
“Desde Acción Nacional vamos a seguir defendiendo a tu familia, a sus libertades y a tus derechos humanos”, agrega.
Tras concluir la votación, Enrique Vargas afirma que, pese a la aprobación de Morena y sus aliados, los senadores del PAN continuarán denunciando lo que calificó como iniciativas autoritarias.
El legislador panista adelanta que su grupo parlamentario mantendrá una postura firme en defensa de las familias mexicanas y de las próximas generaciones.
“Vamos a seguir alzando la voz en contra de los intentos de someter a la oposición y de limitar las libertades que hemos ganado durante décadas”, declaró.
El debate en torno a la Ley de Amparo ha generado división en el Senado. Mientras Morena argumenta que la reforma busca evitar que se utilicen los amparos como mecanismos para frenar políticas públicas, la oposición advierte que se trata de un instrumento para debilitar la protección ciudadana frente a decisiones del gobierno.
El rechazo del PAN se sumó al de otras fuerzas políticas de oposición, quienes han advertido que estas modificaciones podrían enfrentar cuestionamientos constitucionales.
CONGRESO DE LA UNIÓN
Fortalecen lazos de amistad y colaboración México–Reino de Marruecos
El embajador Abdelfettah Lebbar subraya la fructífera reunión entre legisladores mexicanos y el representante del Reino de Marruecos, Rachid Talbi El Alami, la cual reafirma la voluntad compartida, la consolidación del diálogo y el fortalecimiento de la confianza mutua
ERIC GARCÍA
Teniendo como sede el recinto legislativo de San Lázaro, este martes quedó formalmente instalado el Grupo de Amistad México–Reino de Marruecos.
Dicho grupo es encabezado por la diputada Nayeli Arlen Fernández Cruz, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, quien representa a las y los diputados de la LXVI Legislatura federal, y por el excelentísimo embajador del rey Mohamed VI del Reino de Marruecos, Sr. Abdelfettah Lebbar, acompañados por diversos embajadores y embajadoras de naciones amigas.
Este grupo de amistad entre ambas naciones recuerda los 62 años de relaciones diplomáticas y refrenda la visión a futuro para expandir los vínculos comerciales, económicos, educativos, culturales y turísticos, con especial atención a la conservación del medio ambiente entre México y Marruecos.
La diputada Fernández Cruz destacó que Marruecos se distingue por la planta solar Noor Ouarzazate, una de las más grandes del mundo, mientras que México avanza con sus parques eólicos y solares, promoviendo así un futuro más limpio. Asimismo, se comprometió a que esta Legislatura refrende la histórica amistad entre ambas naciones.
En su oportunidad, el embajador Abdelfettah Lebbar subrayó la fructífera reunión sostenida meses atrás entre legisladores mexicanos y el representante del Reino de Marruecos, Rachid Talbi El Alami, la cual reafirmó la voluntad compartida, la consolidación del diálogo y el fortalecimiento de la confianza mutua.
Lebbar expresó también su beneplácito por los encuentros de alto nivel entre empresarios marroquíes y organismos como el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) y la Concamin.
Asimismo, remarcó los convenios entre universidades que han consolidado un puente intelectual entre el mundo hispano y el mundo árabe-africano.
En materia turística, señaló que Marruecos se ha convertido en un destino predilecto para las y los mexicanos que visitan África, así como para marroquíes que viajan a América. Estas cifras, afirmó, se incrementarán con eventos deportivos como la Copa del Mundo 2026 y la de 2030, que se celebrará en Marruecos, España y Portugal. No obstante, recalcó que sigue pendiente establecer una conexión aérea directa entre Ciudad de México y Marruecos.
“Marruecos y México no son países que compiten, sino que se complementan. Nuestras posiciones geográficas privilegiadas nos llaman a construir puentes estratégicos entre regiones clave del planeta. Marruecos es la entrada al mundo árabe-africano y México la plataforma natural de América del Norte, Latinoamérica y el Caribe, lo que nos abre enormes oportunidades de cooperación en sectores estratégicos como energías renovables, industria agroalimentaria, infraestructura portuaria y marítima, pesca sostenible, promoción y nuevas tecnologías”, subrayó el embajador del rey Mohamed VI.
Hoy Marruecos ha afianzado su presencia en México, posicionando a nuestro país como su principal socio comercial en la región MENA y el segundo en todo el Continente Africano.
En cuanto a la presencia territorial y la promoción descentralizada, se informa que se han comenzado a instalar distintos consulados en México, iniciando con el primero que comenzó operaciones en 2025 en la ciudad de Puebla de Zaragoza.
Finalmente, las y los diputados integrantes de este grupo de amistad -entre ellos la ministra en retiro Olga Sánchez Cordero- subrayaron la importancia de la cooperación internacional, el diálogo y el respeto mutuo que han consolidado un valioso vínculo en esta diplomacia parlamentaria, reconociendo además la destacada labor del excelentísimo embajador del Reino de Marruecos.
Este encuentro confirma que la amistad entre México y Marruecos no solo se mantiene firme, sino que se proyecta hacia un futuro de mayores logros, cooperación y fraternidad entre ambos pueblos.
CONGRESO DE LA UNIÓN
Juventud, presente y futuro de México: Enrique Vargas
El legislador les pide soñar en grande y transformar a México * El trabajo de los notarios es muy importante para que las familias tengan seguridad jurídica, expresa el vicecoordinador de los senadores panistas
EL TOPO
En el marco del Día Internacional de la Juventud, Enrique Vargas del Villar, vicecoordinador de los senadores panistas, sostuvo un encuentro con jóvenes entusiastas, a quienes motivó a perseguir sus sueños con determinación y a involucrarse activamente en la vida política y social del país.
“Que no dejen de cumplir sus sueños, es lo más importante. Salgan adelante, den lo mejor de ustedes todos los días y usen esa fuerza para cambiar su entorno y ayudar a la gente”, expresa el legislador, subrayando que la juventud no es sólo el futuro sino el presente de México.
Vargas del Villar destaca que cada generación tiene la capacidad de marcar una diferencia y que la actual debe asumir el reto de construir un país más productivo, con mayores inversiones y oportunidades.
“Sueñen en grande, piensen en un México que salga adelante. Vean siempre hacia arriba y aspiren a lo mejor”, añade.
El senador compartió que para él es motivo de celebración poder dialogar con jóvenes interesados en la política y en el trabajo legislativo.
Afirma que siempre estará dispuesto a participar en foros, encuentros y actividades que fomenten la participación juvenil.
“Quiero que ustedes lleven a México hacia un mejor destino. Aquí está su amigo Enrique Vargas para lo que necesiten”, asevera.
‘NO PERMITIREMOS REFORMAS EN CONTRA DE LOS NOTARIOS’
Al acudir a la firma del convenio y relanzamiento de la Ventanilla Digital de Trámites Notariales, en Huixquilucan, e Vargas dijo a los notarios del país, cuyo trabajo es muy importante para que las familias tengan seguridad jurídica, que levantará la voz en favor del notariado del país.
“No permitamos que se hagan reformas en contra de las y los notarios de México. Voy a levantar la voz en lo que necesiten y sobre todo, no permitiremos que se hagan reformas en contra de las y los notarios en el país”, agrega.
“Quiero que cuenten conmigo desde el Senado de la República”, reitera el vicecoordinador de la fracción parlamentaria del Partido Acción Nacional en el Senado.
Durante la firma del convenio y relanzamiento de la Ventanilla Digital de Trámites Notariales, en Huixquilucan, Dice el legislador que debe haber trabajo coordinado entre gobiernos y ciudadanos, para que al país lleguen las inversiones y no los despojos, es por ello que celebró el convenio firmado y el trabajo que realizan los notarios. “Quiero un México donde se hable de inversión y no de familias que son víctimas de delincuentes que se dedican a quitar las propiedades de las personas”, expresa.
Reitera que el trabajo en equipo fortalece al gobierno y a la sociedad y como ejemplo citó al gobierno municipal de Huixquilucan que desde el 2016 se ha mantenido en los primeros lugares en el país como la mejor administración. “En inicio con mi persona y ahora con la presidenta Romina Contreras que está consolidando mucho del trabajo iniciado; por ello Acción Nacional seguirá al frente del gobierno para que continúe el desarrollo y el bienestar de las familias”, afirma.
CONGRESO DE LA UNIÓN
En una democracia todas las voces cuentan y valen por igual: Vargas del Villar
¿Realmente México requiere de una reforma electoral? * Ahora más que nunca el diálogo, el consenso y los acuerdos deben regresar al Senado y a la Cámara de Diputados, expresa el vicecoordinador de los senadores panistas
EL TOPO
Sin duda que un tema que inquieta a todos los sectores de la sociedad es la nueva reforma electoral, impulsada por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.
La eliminación de los plurinominales es una decisión muy espinosa, no del agrado de los partidos políticos, incluso no la ven con buenos ojos los aliados de Morena, los partidos Verde Ecologista de México (PVEM) y Del Trabajo (PT).
Es más, hasta el propio Ricardo Monreal Ávila mostró su desacuerdo, pero finalmente tuvo que recular por la decisión presidencial.
Es más, hasta el propio legislador zacatecano anunció que hay división al interior de Morena y también la Primera Presidenta anunció que no hay tal situación.
Pero bueno, mientras son peras o manzanas, Enrique Vargas del Villar, vicecoordinador de los senadores panistas, analiza a detalle la reforma electoral en su columna del diario El Universal.
De buenas a primeras, señala Vargas del Villar que el ciudadano sabe que su voto cuenta y vale.
“La primera pregunta sería: ¿México requiere de una reforma electoral? Los procesos electorales recientes se han desarrollado en paz y sin conflictos poselectorales. Atrás quedaron las inconformidades por los resultados, debido a que los electores se han empoderado y saben que su voto cuenta”.
Enfatiza que en una democracia es importante la participación de la oposición.
“La decisión por parte del partido en el poder ya está tomada, habrá reforma electoral y la discusión pública que habrá en torno a ella debe incluir a todas las voces, principalmente a la oposición, porque en una democracia todas las voces cuentan por igual”.
Resalta Enrique Vargas la buena disposición de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, cosa que no sucedió con la reforma al Poder Judicial.
“La Presidenta Claudia Sheinbaum anunció que se va a escuchar a todos. Desde Acción Nacional esperamos que así sea, porque en la discusión de otras reformas, como la del Poder Judicial, no hubo diálogo ni la más mínima intención de la mayoría de Morena en el Congreso de la Unión de incorporar las propuestas que se plantearon desde la oposición”.
Asevera la importancia de la reforma electoral, en donde está en juego la democracia, y que no puede construirse desde la imposición.
“El PAN, como ha señalado nuestro líder nacional Jorge Romero, una reforma de esta magnitud, en donde se estarán modificando las reglas del juego electoral, no se puede construir desde la imposición. Ahora más que nunca el diálogo, el consenso y los acuerdos deben regresar a las cámaras de Senadores y de Diputados. Lo que se estará reformando es el marco jurídico de nuestro sistema electoral y el futuro de la democracia en nuestro país”.
Señala Vargas que la oposición siempre ha sido un factor determinante en el enriquecimiento y legitimación de las reformas electorales.
Revela que harán propuestas serias que enriquezcan la iniciativa, como son la inclusión de una segunda vuelta electoral en la elección presidencial, implementar elecciones primarias, la nulidad de elecciones si hay intervención del crimen organizado. También la implementación del voto electrónico, de gobiernos de coalición, así como eliminar la sobrerrepresentación.
Vargas, comprometido por el bienestar de todos los mexicanos, va con todo porque se construyan consensos con base en acuerdos para lograr un marco jurídico en favor de la democracia.
LA REVISTA NO ES RESPONSABLE DE LA OPINIÓN DE LOS COLABORADORES
La policía, a merced de cualquier grupúsculo político o de la delincuencia
Naucalpan, un municipio universitario
¡Baché-Ale con la alcaldesa en la Cuauhtémoc!
La historia del origen del quebranto de la Cooperativa Cruz Azul
Prioridad, la defensa de México: Vargas del Villar
Día infernal en la México-Querétaro
DESTACADO
-
SILENCIO ROTOHace 1 día
Aduanas, refugio de maleantes
-
PUNTO… Y SEGUIMOSHace 1 día
Ante la falta de resultados, cambios en el gabinete mexiquense
-
NACIONALHace 6 días
Con Montoya Márquez la corrupción no tiene cabida
-
NACIONALHace 6 días
Con Ale Rojo está la ‘Alcaldía en tus manos’
-
NACIONALHace 6 días
Impulsa Raciel Pérez el inglés en todas las escuelas de Tlalnepantla
-
EL ÁGORAHace 6 días
Normalizamos nuestra propia desgracia
-
LA FERIAHace 6 días
¡Aguas cuando hay optimismo oficial!
-
REALIDAD POLÍTICAHace 6 días
Reto y dudas de la Suprema Corte