Fortalecen lazos de amistad y colaboración México–Reino de Marruecos

El embajador Abdelfettah Lebbar subraya la fructífera reunión entre legisladores mexicanos y el representante del Reino de Marruecos, Rachid Talbi El Alami, la cual reafirma la voluntad compartida, la consolidación del diálogo y el fortalecimiento de la confianza mutua

ERIC GARCÍA

Teniendo como sede el recinto legislativo de San Lázaro, este martes quedó formalmente instalado el Grupo de Amistad México–Reino de Marruecos.

Dicho grupo es encabezado por la diputada Nayeli Arlen Fernández Cruz, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, quien representa a las y los diputados de la LXVI Legislatura federal, y por el excelentísimo embajador del rey Mohamed VI del Reino de Marruecos, Sr. Abdelfettah Lebbar, acompañados por diversos embajadores y embajadoras de naciones amigas.

Este grupo de amistad entre ambas naciones recuerda los 62 años de relaciones diplomáticas y refrenda la visión a futuro para expandir los vínculos comerciales, económicos, educativos, culturales y turísticos, con especial atención a la conservación del medio ambiente entre México y Marruecos.

La diputada Fernández Cruz destacó que Marruecos se distingue por la planta solar Noor Ouarzazate, una de las más grandes del mundo, mientras que México avanza con sus parques eólicos y solares, promoviendo así un futuro más limpio. Asimismo, se comprometió a que esta Legislatura refrende la histórica amistad entre ambas naciones.

En su oportunidad, el embajador Abdelfettah Lebbar subrayó la fructífera reunión sostenida meses atrás entre legisladores mexicanos y el representante del Reino de Marruecos, Rachid Talbi El Alami, la cual reafirmó la voluntad compartida, la consolidación del diálogo y el fortalecimiento de la confianza mutua.

Lebbar expresó también su beneplácito por los encuentros de alto nivel entre empresarios marroquíes y organismos como el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) y la Concamin.

Asimismo, remarcó los convenios entre universidades que han consolidado un puente intelectual entre el mundo hispano y el mundo árabe-africano.

En materia turística, señaló que Marruecos se ha convertido en un destino predilecto para las y los mexicanos que visitan África, así como para marroquíes que viajan a América. Estas cifras, afirmó, se incrementarán con eventos deportivos como la Copa del Mundo 2026 y la de 2030, que se celebrará en Marruecos, España y Portugal. No obstante, recalcó que sigue pendiente establecer una conexión aérea directa entre Ciudad de México y Marruecos.

“Marruecos y México no son países que compiten, sino que se complementan. Nuestras posiciones geográficas privilegiadas nos llaman a construir puentes estratégicos entre regiones clave del planeta. Marruecos es la entrada al mundo árabe-africano y México la plataforma natural de América del Norte, Latinoamérica y el Caribe, lo que nos abre enormes oportunidades de cooperación en sectores estratégicos como energías renovables, industria agroalimentaria, infraestructura portuaria y marítima, pesca sostenible, promoción y nuevas tecnologías”, subrayó el embajador del rey Mohamed VI.

Hoy Marruecos ha afianzado su presencia en México, posicionando a nuestro país como su principal socio comercial en la región MENA y el segundo en todo el Continente Africano.

En cuanto a la presencia territorial y la promoción descentralizada, se informa que se han comenzado a instalar distintos consulados en México, iniciando con el primero que comenzó operaciones en 2025 en la ciudad de Puebla de Zaragoza.

Finalmente, las y los diputados integrantes de este grupo de amistad -entre ellos la ministra en retiro Olga Sánchez Cordero- subrayaron la importancia de la cooperación internacional, el diálogo y el respeto mutuo que han consolidado un valioso vínculo en esta diplomacia parlamentaria, reconociendo además la destacada labor del excelentísimo embajador del Reino de Marruecos.

Este encuentro confirma que la amistad entre México y Marruecos no solo se mantiene firme, sino que se proyecta hacia un futuro de mayores logros, cooperación y fraternidad entre ambos pueblos.