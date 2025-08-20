Juventud, presente y futuro de México: Enrique Vargas

El legislador les pide soñar en grande y transformar a México * El trabajo de los notarios es muy importante para que las familias tengan seguridad jurídica, expresa el vicecoordinador de los senadores panistas

En el marco del Día Internacional de la Juventud, Enrique Vargas del Villar, vicecoordinador de los senadores panistas, sostuvo un encuentro con jóvenes entusiastas, a quienes motivó a perseguir sus sueños con determinación y a involucrarse activamente en la vida política y social del país.

“Que no dejen de cumplir sus sueños, es lo más importante. Salgan adelante, den lo mejor de ustedes todos los días y usen esa fuerza para cambiar su entorno y ayudar a la gente”, expresa el legislador, subrayando que la juventud no es sólo el futuro sino el presente de México.

Vargas del Villar destaca que cada generación tiene la capacidad de marcar una diferencia y que la actual debe asumir el reto de construir un país más productivo, con mayores inversiones y oportunidades.

“Sueñen en grande, piensen en un México que salga adelante. Vean siempre hacia arriba y aspiren a lo mejor”, añade.

El senador compartió que para él es motivo de celebración poder dialogar con jóvenes interesados en la política y en el trabajo legislativo.

Afirma que siempre estará dispuesto a participar en foros, encuentros y actividades que fomenten la participación juvenil.

“Quiero que ustedes lleven a México hacia un mejor destino. Aquí está su amigo Enrique Vargas para lo que necesiten”, asevera.

‘NO PERMITIREMOS REFORMAS EN CONTRA DE LOS NOTARIOS’

Al acudir a la firma del convenio y relanzamiento de la Ventanilla Digital de Trámites Notariales, en Huixquilucan, e Vargas dijo a los notarios del país, cuyo trabajo es muy importante para que las familias tengan seguridad jurídica, que levantará la voz en favor del notariado del país.

“No permitamos que se hagan reformas en contra de las y los notarios de México. Voy a levantar la voz en lo que necesiten y sobre todo, no permitiremos que se hagan reformas en contra de las y los notarios en el país”, agrega.

“Quiero que cuenten conmigo desde el Senado de la República”, reitera el vicecoordinador de la fracción parlamentaria del Partido Acción Nacional en el Senado.

Durante la firma del convenio y relanzamiento de la Ventanilla Digital de Trámites Notariales, en Huixquilucan, Dice el legislador que debe haber trabajo coordinado entre gobiernos y ciudadanos, para que al país lleguen las inversiones y no los despojos, es por ello que celebró el convenio firmado y el trabajo que realizan los notarios. “Quiero un México donde se hable de inversión y no de familias que son víctimas de delincuentes que se dedican a quitar las propiedades de las personas”, expresa.

Reitera que el trabajo en equipo fortalece al gobierno y a la sociedad y como ejemplo citó al gobierno municipal de Huixquilucan que desde el 2016 se ha mantenido en los primeros lugares en el país como la mejor administración. “En inicio con mi persona y ahora con la presidenta Romina Contreras que está consolidando mucho del trabajo iniciado; por ello Acción Nacional seguirá al frente del gobierno para que continúe el desarrollo y el bienestar de las familias”, afirma.