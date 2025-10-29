CONGRESO DE LA UNIÓN
Selene Ávila, la morenista incómoda para… ¡Morena!
Revela la legisladora que sólo los cercanos a Monreal y Haces tienen privilegios * La diputada federal denuncia un acto de violencia política de género luego de que se le negara el permiso para viajar a Ginebra y participar en una reunión de la Comisión de Salud de la UIP
EL TOPO
Definitivamente Selene Ávila es una legisladora morenista incómoda para sus propios compañeros de partido.
Demostró su valentía y amor al pueblo cuando criticó a los diputados morenistas por no dar los recursos económicos para la reconstrucción de Acapulco, Guerrero, tras el paso del huracán Otis.
Tan molesta estaba porque se le negó la ayuda al pueblo guerrerense que presentó su renuncia a la bancada de Morena, decisión que finalmente no le fue aceptada.
Ahora se lanza a la yugular contra Ricardo Monreal y Pedro Haces por sufrir violencia política de género.
“No tengo un carácter dejado, pero eso no me hace reventadora ni antisistema… yo vengo a trabajar”, afirma la diputada morenista con un claro mensaje para Haces y para Monreal, quien le negó la autorización para viajar a Ginebra a la reunión de la Comisión de Salud, de la Asamblea de la Unión Interparlamentaria (UIP), evento en el que la legisladora buscaría presidir dicho Comité en nombre de México.
“Ricardo Monreal sabía que yo estaba nominada y me dio como respuesta que no hay dinero”, explica Ávila, quien interpretó la negativa como una muestra de favoritismo hacia ciertos grupos.
“No es posible que a un grupito les diga que sí a todo”, añade Selene, quien ya es miembro del Comité Internacional de Salud de la UIP.
“No tengo nada en contra del señor @RicardoMonrealA, no tengo nada contra el señor @PedrohacesO, los respeto, pero no coincido en sus formas. No puede ser nada más que un grupito cercano a ellos sean los privilegiados”, agrega.
En entrevista con Gabriela Warkentin para “Así las Cosas”, la diputada morenista revela una conversación con el senador Pedro Haces, quien le habría dicho: “A ver Selenita, te voy a llevar dos días antes de shopping a Ginebra”, un comentario que podría ser considerado como violencia política de género.
Selene comenta que cuando llegó al evento, los organizadores le dijeron: “Usted no está acreditada como parte de la delegación”, lo que consideró una humillación espantosa.
El objetivo del viaje era presentar varios proyectos clave en el ámbito de la salud. Entre ellos, destacó la necesidad urgente de que el país canalice al menos el 6% de su Producto Interno Bruto (PIB) al sector salud, lamentando que en México “no estamos ni a la mitad” de esa meta.
Pese al rechazo sufrido, la diputada destaca el apoyo de figuras como el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, y la Primera Presidenta Sheinbaum Pardo, quienes han mostrado empatía con ella.
Sin embargo, lamentó que sus compañeros legisladores busquen relegarla a tareas secundarias como entregar premios a cantantes. “Eso es violencia de género”, afirma de manera categórica Selene Ávila, quien es una mujer con principios, defensora de las mujeres y servidora del pueblo de México. Personajes y liderazgo como ella es lo que requiere nuestro país.
Vargas del Villar, solidario con niños y adolescentes
Propone jueces especializados en adopciones para agilizar procesos * La medida pretende garantizar la restitución de derechos de los menores y asegurar que puedan desarrollarse en un entorno familiar estable y protegido
EL TOPO
El senador Enrique Vargas del Villar, vicecoordinador del Grupo Parlamentario del PAN, presenta una iniciativa de ley para que todas las entidades federativas cuenten con Juzgados Especializados en Adopciones.
El objetivo es agilizar los procesos legales, reducir la sobrecarga de los Juzgados de lo Familiar y garantizar que niñas, niños y adolescentes en desamparo puedan acceder más rápido a una familia.
Actualmente, México enfrenta un retraso importante en los procesos de adopción. De acuerdo con datos del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), más de 30 mil menores se encuentran en centros de asistencia social públicos y privados esperando ser adoptados, mientras que sólo el 19.5% de las solicitudes de adopción recibidas entre 2014 y 2024 se han concluido.
Vargas del Villar explicó que los Juzgados de lo Familiar en los 32 estados del país enfrentan una alta carga de trabajo, lo que provoca retrasos significativos en los procesos de adopción.
La iniciativa busca que cada entidad cuente con jueces capacitados específicamente en materia de adopción, lo que permitiría resolver los casos de manera más ágil y con mayor especialización.
Además, los jueces especializados tendrían un plazo improrrogable de 90 días hábiles para emitir sentencias sobre la patria potestad en procesos de adopción, contando a partir del día siguiente de la presentación de la demanda. Esta medida pretende garantizar la restitución de derechos de los menores y asegurar que puedan desarrollarse en un entorno familiar estable y protegido.
OBJETIVOS
*** Reducir la sobrecarga de los Juzgados de lo Familiar en todo el país.
*** Garantizar procesos de adopción más expeditos para menores en desamparo.
*** Capacitar a jueces en materia de adopciones, fortaleciendo la atención especializada.
*** Establecer un plazo máximo de 90 días hábiles para la resolución de cada caso.
*** Promover la protección integral de niñas, niños y adolescentes conforme a la Convención sobre los Derechos del Niño.
*** Fortalecer mecanismos legales para garantizar que el Estado promueva la adopción como restitución de derechos.
*** Favorecer el desarrollo integral de los menores, proporcionándoles cuidados afectivos y materiales adecuados.
*** Reducir la incertidumbre de tutores interesados en adoptar y mejorar la eficiencia del sistema judicial.
Según datos del DIF, actualmente hay más de 30 mil menores en espera de adopción en centros de asistencia social. Entre 2014 y 2024, de 754 solicitudes de adopción recibidas, únicamente el 19.5% se concluyó, evidenciando un rezago significativo que afecta el derecho de los menores a vivir en familia.
La iniciativa de Vargas del Villar pretende corregir estas deficiencias y garantizar que cada menor pueda acceder a una familia que le proporcione cuidado, protección y desarrollo integral.
La Ley de Amparo blinda al Ejecutivo y deja indefenso al pueblo: Vargas del Villar
Morena busca limitar las libertades alcanzadas en México * Desde Acción Nacional vamos a seguir defendiendo a tu familia, a sus libertades y a tus derechos humanos, señala el vicecoordinador de los senadores panistas
EL TOPO
Enrique Vargas del Villar, vicecoordinador del Partido Acción Nacional (PAN) en el Senado de la República, rechazó la reforma a la Ley de Amparo aprobada por mayoría en la Cámara Alta.
El senador morenista sostiene que las modificaciones representan un retroceso en la defensa de los derechos de los ciudadanos y advirtió que Morena busca limitar las libertades alcanzadas en México.
Cabe señalar que el Senado avaló, con mayoría de votos de Morena y sus aliados, cambios a la Ley de Amparo que incluyen la aplicación retroactiva en determinados casos. Según la oposición, esta medida restringe la posibilidad de que los ciudadanos hagan valer las sentencias de un juez para protegerse de actos de autoridad.
Durante la sesión, Vargas del Villar reitera que estas reformas “representan un retroceso más en nuestro país, en donde la defensa de las y los mexicanos prácticamente ha quedado limitada”.
El senador por el Estado de México señala que el nuevo marco legal blinda al Ejecutivo federal y reduce la capacidad de los ciudadanos para defenderse.
“Hoy, con la Ley de Amparo, lo que quieren es blindar al Ejecutivo y dejar indefenso al pueblo de México”, enfatiza Vargas.
Añade que su bancada votó en contra porque considera que la medida vulnera derechos fundamentales y atenta contra el sistema de justicia.
“Desde Acción Nacional vamos a seguir defendiendo a tu familia, a sus libertades y a tus derechos humanos”, agrega.
Tras concluir la votación, Enrique Vargas afirma que, pese a la aprobación de Morena y sus aliados, los senadores del PAN continuarán denunciando lo que calificó como iniciativas autoritarias.
El legislador panista adelanta que su grupo parlamentario mantendrá una postura firme en defensa de las familias mexicanas y de las próximas generaciones.
“Vamos a seguir alzando la voz en contra de los intentos de someter a la oposición y de limitar las libertades que hemos ganado durante décadas”, declaró.
El debate en torno a la Ley de Amparo ha generado división en el Senado. Mientras Morena argumenta que la reforma busca evitar que se utilicen los amparos como mecanismos para frenar políticas públicas, la oposición advierte que se trata de un instrumento para debilitar la protección ciudadana frente a decisiones del gobierno.
El rechazo del PAN se sumó al de otras fuerzas políticas de oposición, quienes han advertido que estas modificaciones podrían enfrentar cuestionamientos constitucionales.
Fortalecen lazos de amistad y colaboración México–Reino de Marruecos
El embajador Abdelfettah Lebbar subraya la fructífera reunión entre legisladores mexicanos y el representante del Reino de Marruecos, Rachid Talbi El Alami, la cual reafirma la voluntad compartida, la consolidación del diálogo y el fortalecimiento de la confianza mutua
ERIC GARCÍA
Teniendo como sede el recinto legislativo de San Lázaro, este martes quedó formalmente instalado el Grupo de Amistad México–Reino de Marruecos.
Dicho grupo es encabezado por la diputada Nayeli Arlen Fernández Cruz, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, quien representa a las y los diputados de la LXVI Legislatura federal, y por el excelentísimo embajador del rey Mohamed VI del Reino de Marruecos, Sr. Abdelfettah Lebbar, acompañados por diversos embajadores y embajadoras de naciones amigas.
Este grupo de amistad entre ambas naciones recuerda los 62 años de relaciones diplomáticas y refrenda la visión a futuro para expandir los vínculos comerciales, económicos, educativos, culturales y turísticos, con especial atención a la conservación del medio ambiente entre México y Marruecos.
La diputada Fernández Cruz destacó que Marruecos se distingue por la planta solar Noor Ouarzazate, una de las más grandes del mundo, mientras que México avanza con sus parques eólicos y solares, promoviendo así un futuro más limpio. Asimismo, se comprometió a que esta Legislatura refrende la histórica amistad entre ambas naciones.
En su oportunidad, el embajador Abdelfettah Lebbar subrayó la fructífera reunión sostenida meses atrás entre legisladores mexicanos y el representante del Reino de Marruecos, Rachid Talbi El Alami, la cual reafirmó la voluntad compartida, la consolidación del diálogo y el fortalecimiento de la confianza mutua.
Lebbar expresó también su beneplácito por los encuentros de alto nivel entre empresarios marroquíes y organismos como el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) y la Concamin.
Asimismo, remarcó los convenios entre universidades que han consolidado un puente intelectual entre el mundo hispano y el mundo árabe-africano.
En materia turística, señaló que Marruecos se ha convertido en un destino predilecto para las y los mexicanos que visitan África, así como para marroquíes que viajan a América. Estas cifras, afirmó, se incrementarán con eventos deportivos como la Copa del Mundo 2026 y la de 2030, que se celebrará en Marruecos, España y Portugal. No obstante, recalcó que sigue pendiente establecer una conexión aérea directa entre Ciudad de México y Marruecos.
“Marruecos y México no son países que compiten, sino que se complementan. Nuestras posiciones geográficas privilegiadas nos llaman a construir puentes estratégicos entre regiones clave del planeta. Marruecos es la entrada al mundo árabe-africano y México la plataforma natural de América del Norte, Latinoamérica y el Caribe, lo que nos abre enormes oportunidades de cooperación en sectores estratégicos como energías renovables, industria agroalimentaria, infraestructura portuaria y marítima, pesca sostenible, promoción y nuevas tecnologías”, subrayó el embajador del rey Mohamed VI.
Hoy Marruecos ha afianzado su presencia en México, posicionando a nuestro país como su principal socio comercial en la región MENA y el segundo en todo el Continente Africano.
En cuanto a la presencia territorial y la promoción descentralizada, se informa que se han comenzado a instalar distintos consulados en México, iniciando con el primero que comenzó operaciones en 2025 en la ciudad de Puebla de Zaragoza.
Finalmente, las y los diputados integrantes de este grupo de amistad -entre ellos la ministra en retiro Olga Sánchez Cordero- subrayaron la importancia de la cooperación internacional, el diálogo y el respeto mutuo que han consolidado un valioso vínculo en esta diplomacia parlamentaria, reconociendo además la destacada labor del excelentísimo embajador del Reino de Marruecos.
Este encuentro confirma que la amistad entre México y Marruecos no solo se mantiene firme, sino que se proyecta hacia un futuro de mayores logros, cooperación y fraternidad entre ambos pueblos.
Omar García, el favorito de los mexicanos
Revelan abuso de autoridad y tráfico de influencias en el Cefereso de Santa Martha Acatitla
En la extorsión, contubernio oficial
La historia del origen del quebranto de la Cooperativa Cruz Azul
Prioridad, la defensa de México: Vargas del Villar
Día infernal en la México-Querétaro
