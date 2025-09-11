Organizaciones civiles y David Torres Cadena, contra las denuncias falsas

La marcha tiene como fin exigir medidas efectivas para prevenir y sancionar este tipo de prácticas, así como reforma a los protocolos de las fiscalías

JOSÉ LUIS MÁRQUEZ

El pasado 9 de septiembre, el licenciado David Torres Cadena encabezó una manifestación contra las denuncias falsas, acompañado de diversas organizaciones civiles.

La marcha, que recorrió las principales calles de la ciudad, tuvo como objetivo visibilizar el impacto negativo que las denuncias falsas tienen en la sociedad y exigir medidas efectivas para prevenir y sancionar este tipo de prácticas, así como reforma a los protocolos de las fiscalías.

AFECTA A TODOS

Las denuncias falsas son un problema que afecta no sólo a las personas acusadas injustamente, sino también a la sociedad en general.

La falta de veracidad en las acusaciones puede llevar a la pérdida de confianza en el sistema de justicia, la estigmatización de personas inocentes y el desperdicio de recursos públicos en investigaciones y procesos judiciales innecesarios.

ORGANIZACIONES HACEN ESCUCHAR SU VOZ

La presencia de No Más Hijos Rehenes, encabezada por Víctor David Cabrera Razo, Presos de Corazón Negro, Equipo David T. Cadena, Los Indomables y demás organizaciones civiles en la manifestación demostraron que la sociedad en su conjunto está en pie de lucha contra las denuncias falsas.

Las organizaciones antes mencionadas han trabajado incansablemente para promover la justicia y proteger los derechos de las personas afectadas por este problema.

EXHORTO A LA ACCIÓN

La manifestación del 9 de septiembre pasado fue un llamado a la acción para las autoridades y la sociedad en general.

El prestigiado abogado Torres Cadena y las organizaciones civiles exigieron medidas concretas para prevenir y sancionar las denuncias falsas, además de proteger los derechos de las personas inocentes.

La cita inició en la Cámara de Diputados y posteriormente se dio un espacio en los juzgados federales de San Lázaro al grito de “si no resuelves nada, vete a la chingada”, coreado por más de 250 personas, incluidos Víctor Cabrera y David T. Cadena.

UN PASO HACIA LA JUSTICIA

La movilización contra las denuncias falsas es un paso importante hacia la justicia y la protección de los derechos humanos.

Ojalá las autoridades tomen en cuenta las demandas de la sociedad civil y trabajen para encontrar soluciones efectivas a este problema.

La lucha contra las denuncias falsas es un desafío que requiere la colaboración de todos.

La manifestación hace recordar la importancia de promover la justicia y proteger los derechos humanos.

Se espera que la movilización tenga un impacto positivo en la sociedad y contribuya a crear un entorno más justo y equitativo para todos.

Un reconocimiento a las organizaciones civiles y al especialista David Torres por luchar por una mejor sociedad. Que así sea por el bien de todos.