Organizaciones civiles y David Torres Cadena, contra las denuncias falsas
La marcha tiene como fin exigir medidas efectivas para prevenir y sancionar este tipo de prácticas, así como reforma a los protocolos de las fiscalías
JOSÉ LUIS MÁRQUEZ
El pasado 9 de septiembre, el licenciado David Torres Cadena encabezó una manifestación contra las denuncias falsas, acompañado de diversas organizaciones civiles.
La marcha, que recorrió las principales calles de la ciudad, tuvo como objetivo visibilizar el impacto negativo que las denuncias falsas tienen en la sociedad y exigir medidas efectivas para prevenir y sancionar este tipo de prácticas, así como reforma a los protocolos de las fiscalías.
AFECTA A TODOS
Las denuncias falsas son un problema que afecta no sólo a las personas acusadas injustamente, sino también a la sociedad en general.
La falta de veracidad en las acusaciones puede llevar a la pérdida de confianza en el sistema de justicia, la estigmatización de personas inocentes y el desperdicio de recursos públicos en investigaciones y procesos judiciales innecesarios.
ORGANIZACIONES HACEN ESCUCHAR SU VOZ
La presencia de No Más Hijos Rehenes, encabezada por Víctor David Cabrera Razo, Presos de Corazón Negro, Equipo David T. Cadena, Los Indomables y demás organizaciones civiles en la manifestación demostraron que la sociedad en su conjunto está en pie de lucha contra las denuncias falsas.
Las organizaciones antes mencionadas han trabajado incansablemente para promover la justicia y proteger los derechos de las personas afectadas por este problema.
EXHORTO A LA ACCIÓN
La manifestación del 9 de septiembre pasado fue un llamado a la acción para las autoridades y la sociedad en general.
El prestigiado abogado Torres Cadena y las organizaciones civiles exigieron medidas concretas para prevenir y sancionar las denuncias falsas, además de proteger los derechos de las personas inocentes.
La cita inició en la Cámara de Diputados y posteriormente se dio un espacio en los juzgados federales de San Lázaro al grito de “si no resuelves nada, vete a la chingada”, coreado por más de 250 personas, incluidos Víctor Cabrera y David T. Cadena.
UN PASO HACIA LA JUSTICIA
La movilización contra las denuncias falsas es un paso importante hacia la justicia y la protección de los derechos humanos.
Ojalá las autoridades tomen en cuenta las demandas de la sociedad civil y trabajen para encontrar soluciones efectivas a este problema.
La lucha contra las denuncias falsas es un desafío que requiere la colaboración de todos.
La manifestación hace recordar la importancia de promover la justicia y proteger los derechos humanos.
Se espera que la movilización tenga un impacto positivo en la sociedad y contribuya a crear un entorno más justo y equitativo para todos.
Un reconocimiento a las organizaciones civiles y al especialista David Torres por luchar por una mejor sociedad. Que así sea por el bien de todos.
Somos una opción real para corregir el rumbo del país: Vargas del Villar
Para el 2027 sí se puede ganar en unidad * El vicecoordinador de los senadores panistas pide fortalecer la militancia y recuperar municipios con trabajo territorial, estrategia y perfiles cercanos a la gente
EL TOPO
“Sí se pueden ganar elecciones cuando hay unidad”, afirma de manera categórica Enrique Vargas del Villar, vicecoordinador de los senadores panistas, quien llamó a la militancia del Partido Acción Nacional (PAN) a mantenerse cohesionada rumbo a 2027.
Durante la segunda Reunión Plenaria del grupo parlamentario del PAN, Vargas del Villar subraya la necesidad de contar con perfiles sólidos que recorran diariamente las calles del Estado de México, llevando un mensaje claro: El bienestar de las familias es la prioridad.
“Tenemos que recuperar municipios y distritos. Somos una opción real para defender a México y corregir el rumbo del país”, añade.
El senador blanquiazul insiste en que el PAN debe llegar a 2027 con estrategia, propuestas claras y el respaldo de su militancia.
“Quienes aspiren a encabezar una planilla deben ganarse ese lugar con trabajo en territorio. No hay espacio para errores. Hay que seguir cerca de la gente, demostrar con hechos de qué está hecho Acción Nacional”, enfatiza Enrique Vargas, quien está listo para el 2027… y el 2029.
SEGUNDA REUNIÓN PLENARIA
Durante la segunda reunión plenaria del PAN en el Estado de México se contó con la participación de Beatriz Pagés con la ponencia “Camino a la dictadura”; “La nueva realidad de la democracia en México”, en voz de Lorenzo Córdova; “Legislar desde la oposición”, con la diputada Kenia López, y las intervenciones de los senadores Ricardo Anaya y Enrique Vargas, que reflexionaron sobre el futuro del blanquiazul en los meses por venir.
La mala salud oral provoca infartos y Alzheimer
México, país latinoamericano con mayor índice de pérdida dental prematura * Ya es un problema de salud pública por la desatención gubernamental
OCTAVIO CAMPOS
La falta de salud oral no sólo provoca pérdida dental temprana, sino que está asociada a padecimientos cardiovasculares, bacterias orales -endocarditis bacteriana-, vinculadas a riesgo de infartos y complicaciones sistémicas como partos prematuros, enfermedades respiratorias y deterioro cognitivo, advierte la doctora Liliana Bueno, especialista en implantología dental y con un cuarto de siglo de experiencia en odontología digital.
Urgió la necesidad de atender a la población de escasos recursos con problemas bucales, no por estética sino como problema de salud pública que acorta la vida o niega a la gente una calidad de vida y bienestar.
La facultativa alerta que la periodontitis (infección crónica de las encías) en pacientes con diabetes hace resistencia a la insulina y empeora el control glucémico.
Añade que estudios científicos demuestran que la bacteria de las caries puede incidir en el desarrollo del Alzheimer.
En conferencia de prensa, la doctora Bueno informa que, según la OMS, México es el país de América Latina con mayor índice de pérdida dental prematura por el limitado acceso a diagnósticos tempranos y tratamientos preventivos. Por ello, instó al gobierno mexicano a ver las enfermedades bucales como un problema de salud pública y reconocer que la gente de escasos recursos no tiene acceso a instituciones del sector, o no están equipadas para atender la salud bucal por falta de especialistas, instrumental o medicamentos.
FALTA CULTURA DE LA ATENCIÓN BUCAL
Señala la galena Liliana Bueno que en nuestro país el 90 por ciento de la población padece de caries y el 70 por ciento de los adultos mayores tiene pérdida de piezas dentales.
Para avanzar hacia un México libre de caries habrá que empezar por la atención de los niños y reconocer que la boca no es un ente sólo para hablar o comer, sino parte integral del organismo y que se asocia con el buen estado o deterioro de otros órganos.
Dice la doctora Bueno que da tristeza ver que, por exceso de consumo de azúcares, a infantes de doce años ya se le extraen los molares inferiores, primeras piezas de la dentadura permanente.
Son necesarias las campañas de prevención no únicamente del gobierno, sino también del sector privado, a quien pidió más responsabilidad social.
La especialista Liliana pone a disposición del pueblo la fundación que lleva su nombre para atender a población de escasos recursos, especialmente niños y adultos mayores, así como a empleados de empresas que cuentan con programas de prevención de la salud para los trabajadores. También puso en marcha la iniciativa Dental Tech Academy para la capacitación de profesionales o estudiantes universitarios.
Especialistas como Liliana Bueno requiere el país por un México con una bella sonrisa y con una mejor calidad de vida.
A seguir pagando la maldita deuda corrupta de Pemex: Sheinbaum Pardo
El Paquete Económico 2026 seguirá rescatando a Petróleos Mexicanos * El próximo año se tendría que pagar solito 250 mil millones de pesos de vencimientos de pago de intereses, expresa la Presidenta de la República
ARMANDO GARCÍA
La Primera Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirma que con el Paquete Económico 2026 se seguirá rescatando a Petróleos Mexicanos (Pemex) y continuar pagando “la maldita deuda corrupta de Calderón y Peña”.
La titular del Poder Ejecutivo federal señaló en conferencia de prensa que no se puede dejar de pagar esta deuda porque son deudas a bancos, fondos, entre otros.
“Tenemos que seguir rescatando Pemex por esa terrible deuda que adquirieron Calderón y Peña. El próximo año Pemex tendría que pagar solito 250 mil millones de pesos de vencimientos de pago de intereses, imagínense, 250 mil millones, 250 mil millones de pesos. ¿De qué tamaño es eso?
“Pues nada más les platico, el AIFA costó 75 mil millones. fíjense nada más, esta deuda irresponsable, corrupta que adquirieron Calderón y Peña a través de Pemex. Nos toca pagarla a nosotros en esta administración, los vencimientos”, añade.
“¿Podemos no pagar? No, no se puede no pagar, no se puede no pagar, tenemos que pagar, son deudas a los bancos, fondos, etcétera. ¿Entonces qué estamos haciendo? Si lo tuviera que pagar solito Pemex la deuda saldría muy cara porque los intereses con Pemex son muy caros por esa maldita deuda corrupta de Calderón y Peña. Así le vamos a llamar: ‘La maldita deuda corrupta de Calderón y Peña en Pemex’”.
En Palacio Nacional, la Primera Mandataria acusó que en los gobiernos de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto optaron por endeudar a Pemex y bajar la producción.
“Endeudaron Pemex y se produjo menos petróleo”, asegura de manera categórica la Presidenta Sheinbaum Pardo.
