A seguir pagando la maldita deuda corrupta de Pemex: Sheinbaum Pardo
El Paquete Económico 2026 seguirá rescatando a Petróleos Mexicanos * El próximo año se tendría que pagar solito 250 mil millones de pesos de vencimientos de pago de intereses, expresa la Presidenta de la República
ARMANDO GARCÍA
La Primera Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirma que con el Paquete Económico 2026 se seguirá rescatando a Petróleos Mexicanos (Pemex) y continuar pagando “la maldita deuda corrupta de Calderón y Peña”.
La titular del Poder Ejecutivo federal señaló en conferencia de prensa que no se puede dejar de pagar esta deuda porque son deudas a bancos, fondos, entre otros.
“Tenemos que seguir rescatando Pemex por esa terrible deuda que adquirieron Calderón y Peña. El próximo año Pemex tendría que pagar solito 250 mil millones de pesos de vencimientos de pago de intereses, imagínense, 250 mil millones, 250 mil millones de pesos. ¿De qué tamaño es eso?
“Pues nada más les platico, el AIFA costó 75 mil millones. fíjense nada más, esta deuda irresponsable, corrupta que adquirieron Calderón y Peña a través de Pemex. Nos toca pagarla a nosotros en esta administración, los vencimientos”, añade.
“¿Podemos no pagar? No, no se puede no pagar, no se puede no pagar, tenemos que pagar, son deudas a los bancos, fondos, etcétera. ¿Entonces qué estamos haciendo? Si lo tuviera que pagar solito Pemex la deuda saldría muy cara porque los intereses con Pemex son muy caros por esa maldita deuda corrupta de Calderón y Peña. Así le vamos a llamar: ‘La maldita deuda corrupta de Calderón y Peña en Pemex’”.
En Palacio Nacional, la Primera Mandataria acusó que en los gobiernos de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto optaron por endeudar a Pemex y bajar la producción.
“Endeudaron Pemex y se produjo menos petróleo”, asegura de manera categórica la Presidenta Sheinbaum Pardo.
Será negociación difícil la revisión del T-MEC: Marcelo Ebrard
Pese a todo, habrá ventajas * El gobierno de México prevé imponer aranceles a ciertas importaciones de autos, plásticos y partes de electrónica originarios de China, añade el secretario de Economía
ERIC GARCÍA
En el marco del próximo año de la revisión del T-MEC, Marcelo Ebrard Casaubón, secretario de Economía, afirma de manera categórica que será una negociación difícil, pero que habrá ventajas.
Justo en un momento en donde México está a la mitad del camino de las pláticas, Ebrard Casaubón proyecta que vienen negociaciones difíciles, pero al final México será beneficiado por la relocalización que se busca hacer desde Asia.
Señala que el gobierno de México prevé imponer aranceles a ciertas importaciones de autos, plásticos y partes de electrónica originarios de China.
Entrevistado en el marco de la inauguración Expo Pyme 2025, en Monterrey, Nuevo León, Marcelo Ebrard señala que los nuevos aranceles se aplicarían en sectores donde haya déficits comerciales altos de México con China y con una tendencia creciente.
A las preguntas “¿qué medidas van a tomar para reducir el déficit de México con China? ¿Implica esto algunos aranceles y en qué sectores estarían analizando aplicarlos?”, Ebrard responde: “Aranceles sí, sí, es un instrumento. De hecho, ya lo pusimos en práctica con textiles. Se aplicó un arancel del 35 por ciento. Y ahora va a haber aranceles a otros sectores en donde vemos que está creciendo mucho el déficit de México. O sea, esto es una medida para tratar de reducirlo. Autos ligeros, plásticos, partes de electrónica”.
Es de resaltar que México duplicó su déficit en el comercio de productos con China en la última década, hasta alcanzar un récord de 119,858 millones de dólares en 2024, de acuerdo con datos del INEGI.
En ese último año, las exportaciones de México fueron de 9,937 millones de dólares, con un segundo descenso interanual seguido, y las importaciones subieron a un máximo histórico de 129,795 millones de dólares.
“Claro, hay que cuidar que tengas reemplazo, porque si no lo puedes reemplazar, no le puedes imponer un arancel. Entonces, eso es lo que se va a trabajar, sobre todo porque eso es lo congruente con lo Hecho en México si sigue subiendo el déficit. Cada vez que sube, menos empresas vamos a tener en México”, añade.
Una gran parte de las importaciones mexicanas de productos chinos corresponde a bienes intermedios que se utilizan para producir bienes finales de exportación, lo que está relacionado, a su vez, con una baja integración nacional de cadenas productivas en ciertas industrias en México, como la de los televisores, y por la alta competitividad mundial de insumos, partes y componentes chinos.
En los primeros cinco meses de 2024, México registró un déficit comercial de 47,554 millones de dólares con China, un alza de 1.2% a tasa anual. En el comercio bilateral durante este periodo, las exportaciones mexicanas cayeron 1.5%, a 3,827 millones, y las exportaciones chinas crecieron 1%, a 51,382 millones.
“Hay que tratar de proteger a nuestras empresas con una estrategia razonable, porque tampoco puedes poner aranceles a todo”, enfatiza Ebrard Casaubón.
Ecatepec impone Récord Guinness: Casi 150 mil personas recolectan basura
Azucena Cisneros recibe el reconocimiento internacional * “Cuando se quiere se puede unir un pueblo y cambiar las cosas, sobre todo romper estigmas”, expresa la presidenta municipal
ALFREDO IBÁÑEZ
En una jornada histórica, el gobierno municipal y vecinos de Ecatepec rompen el Récord Mundial Guinness del mayor número de personas recolectando basura de manera simultánea al contabilizarse 148 mil 525 mil vecinos.
Alfredo Arista Rueda, juez adjudicador oficial para Guinness World Records, entrega a la alcaldesa Azucena Cisneros Coss el reconocimiento de la imposición del récord.
El domingo 7 de septiembre pasado se designaron 73 puntos masivos del municipio, en donde se concentraron de entre 2 mil y hasta 8 mil personas por lugar; además de 229 escuelas e iglesias y puntos vecinales. Los vecinos se abocaron a recoger basura de las calles, plazas, jardines, camellones, barrancas y vía pública.
La jornada estuvo encabezada por la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez, y la presidenta municipal, Azucena Cisneros Coss; además de cinco secretarios estatales, Marina, Sedena, Policía Estatal y municipal, entre otras.
Desde temprana hora, los vecinos fueron convocados en los diversos puntos del municipio donde se les repartieron guantes, cubre bocas, y diversos implementos de limpieza. Al filo de las 10:00 horas se dio el inicio de la jornada cuando se activaron los silbatos. La gente simultáneamente comenzó a recoger la basura.
En el punto la colonia Tolotzin I, a un costado del Gran Canal, debajo del puente del Siervo de la Nación, se registró la mayor convocatoria de personas con más de 8 mil personas entre funcionarios públicos, maestros, elementos policiacos y vecinos.
Ahí la alcaldesa Azucena Cisneros y la gobernadora Delfina Gómez encabezaron la jornada de recolección de basura. A lo largo unos 2 kilómetros del gran canal fueron recolectadas toneladas de desechos.
Otros puntos donde se congregaron miles de personas fueron: Avenida Las Torres, en ampliación Tulpetlac; deportivo Bicentenario, en la comunidad de Hank González; avenida Adolfo López Mateos o R-1, y avenida Valle del Don, en la zona oriente del municipio, y en la colonia Ejidal Emiliano Zapata, entre otras.
Además, hubo otros puntos de recolección como escuelas, comercios, espacios deportivos, iglesias y fábricas de los parques industriales. Participaron transportistas, diversos líderes, estudiantes, comerciantes, entre otros.
Al final el conteo de los participantes fue de 148 mil 525 vecinos, superando al anterior Récord Guinness impuesto de 146 mil 700 personas en el distrito Minato de Tokio en 2018.
“Cuando se quiere se puede unir un pueblo y cambiar las cosas, sobre todo romper estigmas. Ecatepec es una comunidad que busca transformar su entorno.
“Nosotros ya ganamos porque es una fuerza vital, es participación, unidad y cambio, estamos limpiando. El Récord Guinness es un pretexto maravilloso para poder seguir generando organización comunitaria”, expresa Azucena Cisneros Coss.
La gobernadora, Delfina Gómez Álvarez, consideró que este esfuerzo de recolección de basura se debe de replicarse en otros municipios y afirmó que la recuperación de espacios es importante para mejorar la calidad de vida de la población.
Armando Quintero Martínez, representante del gobierno federal, afirmó que este evento muestra un nuevo estilo de gobernar con la alcaldesa Azucena Cisneros, para sumar esfuerzos en territorio.
Raciel Pérez otorga tranquilidad patrimonial a tlalnepantlenses
El presidente municipal brinda a familias certeza jurídica * El alcalde firma un convenio de colaboración con el INSUS, que estipuló una meta de 350 mil escrituras en el Estado de México * Esta iniciativa, impulsada por la Presidenta Claudia Sheinbaum, tendrá como resultado la entrega de 1 millón 100 mil escrituras
EL TOPO
Las familias de Tlalnepantla, Estado de México, podrán obtener certeza jurídica sobre su patrimonio con la firma del Convenio de Colaboración entre el Gobierno Municipal y el Instituto Nacional del Suelo Sustentable (Insus).
El presidente municipal Raciel Pérez Cruz mencionó que, durante años, algunas familias no han podido tener certidumbre sobre la propiedad de sus hogares, por lo que celebró esta política pública que permitirá agilizar tiempos y trámites a los beneficiarios.
Reconoció la disposición de autoridades federales y estatales para trabajar de manera coordinada en esta materia y aseguró que, en poco tiempo, se podrán constatar los avances que tendrán gran impacto en las comunidades.
Anteriormente Pérez Cruz signó otro convenio con la gobernadora mexiquense, Delfina Gómez Álvarez, y representantes de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano del gobierno federal para apoyar a los habitantes que se encuentran frenados en su regularización por deudas de predial, catastro o agua, brindando facilidades administrativas y financieras.
Luis Miguel Lona Hernández, representante regional del Insus en Ciudad de México, Estado de México, Hidalgo y Morelos, precisa que la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo trazó una meta de 1 millón 100 mil escrituras otorgadas, con un enfoque principalmente en el Edomex, en donde el objetivo son 350 mil escrituras.
“Este convenio nos va a permitir, en primera instancia, dar seguimiento a las acciones que se han venido ejecutando en Tlalnepantla, aquí hemos entregado aproximadamente 22 mil escrituras y nos falta dar cumplimiento a más de mil viviendas”, añade.
El funcionario explicó que, actualmente, se solicita el apoyo de los ayuntamientos para la entrega de certificados de no adeudo de clave, valor catastral y traslado de dominio, posteriormente se pasa a la notaría para la elaboración de la escritura sin requerir el pago de agua, alcantarillado, ni otro impuesto municipal.
“El avecindado obtiene tranquilidad familiar al poder heredar porque su propiedad queda inscrita en el Instituto de la Función Registral, eso le permite que no se pueda hacer ningún juicio en su contra, además de que se eleva el valor de su casa porque ya hay un documento que respalda esa propiedad y da más estabilidad financiera”, expresa.
