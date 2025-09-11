A seguir pagando la maldita deuda corrupta de Pemex: Sheinbaum Pardo

Pese a todo, habrá ventajas * El gobierno de México prevé imponer aranceles a ciertas importaciones de autos, plásticos y partes de electrónica originarios de China, añade el secretario de Economía

ERIC GARCÍA

En el marco del próximo año de la revisión del T-MEC, Marcelo Ebrard Casaubón, secretario de Economía, afirma de manera categórica que será una negociación difícil, pero que habrá ventajas.

Justo en un momento en donde México está a la mitad del camino de las pláticas, Ebrard Casaubón proyecta que vienen negociaciones difíciles, pero al final México será beneficiado por la relocalización que se busca hacer desde Asia.

Señala que el gobierno de México prevé imponer aranceles a ciertas importaciones de autos, plásticos y partes de electrónica originarios de China.

Entrevistado en el marco de la inauguración Expo Pyme 2025, en Monterrey, Nuevo León, Marcelo Ebrard señala que los nuevos aranceles se aplicarían en sectores donde haya déficits comerciales altos de México con China y con una tendencia creciente.

A las preguntas “¿qué medidas van a tomar para reducir el déficit de México con China? ¿Implica esto algunos aranceles y en qué sectores estarían analizando aplicarlos?”, Ebrard responde: “Aranceles sí, sí, es un instrumento. De hecho, ya lo pusimos en práctica con textiles. Se aplicó un arancel del 35 por ciento. Y ahora va a haber aranceles a otros sectores en donde vemos que está creciendo mucho el déficit de México. O sea, esto es una medida para tratar de reducirlo. Autos ligeros, plásticos, partes de electrónica”.

Es de resaltar que México duplicó su déficit en el comercio de productos con China en la última década, hasta alcanzar un récord de 119,858 millones de dólares en 2024, de acuerdo con datos del INEGI.

En ese último año, las exportaciones de México fueron de 9,937 millones de dólares, con un segundo descenso interanual seguido, y las importaciones subieron a un máximo histórico de 129,795 millones de dólares.

“Claro, hay que cuidar que tengas reemplazo, porque si no lo puedes reemplazar, no le puedes imponer un arancel. Entonces, eso es lo que se va a trabajar, sobre todo porque eso es lo congruente con lo Hecho en México si sigue subiendo el déficit. Cada vez que sube, menos empresas vamos a tener en México”, añade.

Una gran parte de las importaciones mexicanas de productos chinos corresponde a bienes intermedios que se utilizan para producir bienes finales de exportación, lo que está relacionado, a su vez, con una baja integración nacional de cadenas productivas en ciertas industrias en México, como la de los televisores, y por la alta competitividad mundial de insumos, partes y componentes chinos.

En los primeros cinco meses de 2024, México registró un déficit comercial de 47,554 millones de dólares con China, un alza de 1.2% a tasa anual. En el comercio bilateral durante este periodo, las exportaciones mexicanas cayeron 1.5%, a 3,827 millones, y las exportaciones chinas crecieron 1%, a 51,382 millones.

“Hay que tratar de proteger a nuestras empresas con una estrategia razonable, porque tampoco puedes poner aranceles a todo”, enfatiza Ebrard Casaubón.