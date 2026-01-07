NACIONAL
Celebro la libertad, no la intervención extranjera: Ale Rojo
Desea con toda el alma que Venezuela recupere pronto su democracia * “El dictador Nicolás Maduro ha caído, pero la verdad es que ya había sido derrotado mucho antes, derrotado por la paz, por la dignidad, por los votos”, afirma la alcaldesa de la Cuauhtémoc
EL TOPO
Alessandra Rojo de la Vega Piccolo, alcaldesa de la Cuauhtémoc, fijó su postura ante la detención de Nicolás Maduro.
Señala que no celebra la intervención extranjera, pero sí la libertad.
“No celebro la intervención extranjera, me duele que se haya llegado a este punto, pero reconozco una verdad, todas las vías pacíficas habían sido destruidas por la dictadura, no celebro la fuerza, celebro la libertad, porque esto no va de izquierdas o de derechas, pero va de algo mucho más profundo, democracia u autoritarismo, libertad o miedo”.
Rojo de la Vega Piccolo pide que se reconozca la voluntad del pueblo.
“Aún falta mucho, pero deseo con toda el alma que Venezuela recupere pronto su democracia, que se reconozca la voluntad del 28 de julio y que ningún país del mundo vuelva a vivir bajo una tiranía, que nadie vuelva a callar, que nadie vuelva a pedir permiso para ser libre”.
La también activista reitera que siempre estará del lado de la gente.
“Yo estoy y estaré siempre del lado de la gente, de la democracia, de la verdad, de los derechos humanos, del voto libre y el respeto a los pueblos”, añade.
“En México sabemos lo que cuesta la democracia, la historia siempre pone a cada quien en su lugar y el único lugar al que pertenecen los pueblos es la democracia”, agrega la también feminista.
MADURO HABÍA SIDO DERROTADO DESDE ANTES
“El dictador Nicolás Maduro ha caído pero la verdad es que ya había sido derrotado mucho antes, derrotado por la paz, por la dignidad, por los votos”, expresa Alessandra Rojo de la Vega.
“La soberanía no es un permiso para el abuso, la dictadura y la violación a todos los derechos humanos”, comenta en sus redes sociales.
Rojo de la Vega recuerda que el 28 de julio de 2024, los venezolanos votaron “masivamente” por el candidato Edmundo González y que gran parte de la comunidad internacional guardó silencio ante el fraude electoral y acusó a Maduro de tomar el poder por la fuerza y sin legitimidad.
“El régimen chavista-madurista durante 28 años fue denunciado por diversos crímenes y convertir a Venezuela en un cártel criminal”, enfatiza la también feminista.
Así es la postura de una mexicana ante la detención de Nicolás Maduro en el amanecer de este 2026.
Cuando el sismo de la Brecha de Guerrero nos alcance
Es el gigante dormido, está inactivo desde hace 114 años * México debe estar preparado: es una amenaza real que acabaría con la Ciudad de México * El gran terremoto es como la muerte… llegará tarde o temprano, pero no sabemos cuándo
EFE | REPORTAJES
Una realidad que tarde o temprano llegará a la Ciudad de México: La capital mexicana siempre está a la espera del sismo fuerte que vendrá de Guerrero, no es una maldición de algún Dios colérico, más bien es consecuencia de la decisión de los fundadores de la urbe de levantarla sobre un lago.
El último sismo de la Brecha de Guerrero ocurrió la madrugada del 7 de junio de 1911.
“Le preguntaron al eminente arquitecto Mario Pani por qué se caían en los temblores algunos de sus edificios y dio la mejor respuesta: la culpa es de los aztecas”, expresó en entrevista para EFE el arquitecto Iván Salcido, estudioso de la sismología en la metrópoli.
Además de ser el historiador de los sismos en la Ciudad de México, Salcido es un conocedor de la calidad de los suelos del lugar y se sabe de memoria la tendencia de sus movimientos sísmicos.
“En 2023 registramos un promedio de 90 temblores diarios. Cada año y medio suele ocurrir uno de magnitud superior a 7.0 en la escala de Richter; el último fue en 2022. Según esa tendencia, pronto sufriremos uno grande, aunque la estadística no tiene que ver con la sismología”, afirma.
No es un juego de dados la relación de México con los terremotos.
Según el experto, al estar construida sobre un antiguo lago, el suelo de la capital es débil; tiene mucha agua abajo.
“Es un lodo, una gelatina amplificadora de las ondas sísmicas”, añade.
UN GIGANTE DORMIDO ACECHA A LA CDMX
Casi todos los habitantes de la capital, situada a 2,240 metros sobre el nivel del mar, ignoran que viven amenazados por un gigante dormido: la Brecha de Guerrero, de unos 200 kilómetros de longitud, inactiva en los últimos 114 años.
“Es una bomba de tiempo. Si se llega a liberar, de un solo golpe puede generar un seísmo igual o mayor al de 1985, con la desventaja de estar más cerca. Y eso es independiente de que ocurra un terremoto en cualquier otra parte del centro del país”, explica Salcido.
Lamentablemente es un pronóstico desolador, pero el arquitecto es un optimista y tiene números para demostrar cómo la ciudad está cada vez más preparada para minimizar los daños cuando la tierra se vuelva a mover.
“En el terremoto del 2017 hubo 49 edificios colapsados, sólo uno de ellos fue construido después de 1985. O sea, los nuevos reglamentos de construcción funcionan cada vez mejor”, añade.
HISTORIA DE TERREMOTOS EN MÉXICO
Salcido tiene siete libros escritos sobre los temblores. El más emblemático es un volumen de más de quinientas páginas que cuenta las historias humanas de la catástrofe de hace cuarenta años, la más grande sufrida por la capital.
El investigador había acabado de salir de la niñez cuando comenzó a escrutar y posee tanta información que debió extenderse a lo digital.
“Historia de terremotos” se llama su canal de Youtube, donde cuenta la tragedia de 1985 con mirada de cronista.
Concentrado en lo humano, el investigador recrea en 249 videos desde la vivencia del tenor Plácido Domingo, metido entre los escombros del edificio Nuevo León, hasta la del matrimonio sobreviviente después de cuatro días debajo de los cascajos.
El experto ha recolectado muy diversos testimonios. Desde los de rescatistas del grupo Topos, que sacó a varios sobrevivientes debajo de la tierra, hasta el de protagonistas de milagros como el niño extraído del vientre de su madre muerta en un derrumbe ocurrido en la Plaza Garibaldi.
En un país místico, entregado a la Virgen de Guadalupe que millones honran cada año en peregrinaciones multitudinarias, Salcido no va a la contraria, aunque apoya su fe con los mandamientos de la ciencia.
“Muchos hablan de que sufrimos tanto como consecuencia de un castigo divino. No hay nada de eso; los temblores son inevitables, sin embargo, con buenas construcciones se disminuyen los riesgos. La inexperiencia para construir y la falta de información cuando se levantaron edificios, ha sido la causa de tanto dolor”, concluye.
ALERTAS CON LA ALERTA SÍSMICA
La alerta sísmica fue implementada desde un principio en Guerrero, porque de ahí se espera el gran terremoto, por lo que hay que estar preparados.
El sismo en el amanecer de este 2026 nos indica que hay que estar bien alertas.
El terremoto que viene llegará tarde o temprano. No es la peor noticia, el peligro está en los muchos inmuebles en mal estado en la ciudad. De seguir así, caerán en pedazos, vaticina.
“Es lo que sí preocupa”, asegura el estudioso y uno se pregunta si el gobierno federal sabe eso. O si le importa.
La llegada del gran terremoto de la Brecha de Guerrero es como la muerte: sabemos que vendrá tarde o temprano, pero no sabemos cuándo.
Dejar atrás la división y mantener la unidad nacional: Enrique Vargas
La polarización social a nadie conviene * Hay mucho futuro por delante, como el Mundial de Futbol y la revisión del T-MEC, expresa el vicecoordinador de los senadores panistas
EL TOPO
Enrique Vargas del Villar, vicecoordinador de los senadores panistas, señala que tras las fiestas de fin de año y con el amanecer del 2026 hay que dejar atrás los conflictos cotidianos y de la confrontación.
El senador panista exhorta a la convivencia sin estridencias ni confrontaciones y el poder contar con la posibilidad de pensar de manera independiente, de expresar diversos puntos de vista con plena libertad.
Vargas del Villar enfatiza en su columna de El Universal que es prioritario recuperar la cohesión social, una característica que tenemos los mexicanos, porque no podemos seguir divididos.
“México ha tenido que afrontar momentos muy difíciles durante toda nuestra historia y siempre hemos salido adelante con una base muy sólida que es la unidad”, añade.
“Diferencias de opinión siempre existirán, visiones encontradas son parte de la diversidad de pensamiento que prevalece en cualquier sociedad. Pero esas diferencias no pueden ser motivo de una ruptura social que nos lleve a la confrontación o incluso a la división. Llevamos ya algunos años en un ambiente de polarización social que no es sano para nadie, porque todos somos mexicanos y siempre hemos caminado juntos para construir día con día nuestro extraordinario país”, agrega.
Reconoce la solidaridad que siempre hemos tenido los mexicanos en momentos de tragedia.
“La solidaridad que nos caracteriza existe, ahí está presente siempre en momentos de desgracia, donde siempre salimos a apoyar a quienes se encuentren en alguna situación de emergencia. Los desastres naturales siempre son el mejor ejemplo de cómo las y los mexicanos nos unimos para ayudarnos”, expresa Enrique Vargas.
En estos momentos pide dejar atrás la polarización.
“No dejemos que la discusión política nos divida. Sigamos siendo el país unido de siempre y dejemos atrás eso que han llamado polarización y que no es más que una perversa intención de separarnos”, añade.
“Tenemos por delante mucho futuro. El próximo año los ojos del mundo estarán en México con motivo del Mundial de Fútbol. También tendremos la revisión del T-MEC con Estados Unidos y Canadá. No podemos estar al margen de algo tan importante como lo es el futuro de las relaciones comerciales de los próximos años con nuestros vecinos del norte”, agrega.
Vargas también comenta los retos políticos por venir.
“El próximo año será de discusión de temas de enorme trascendencia para México, como la reforma electoral, que definirá un nuevo marco legal para la realización de elecciones, por lo que tendremos que estar pendientes de defender el respeto a la voluntad popular a través del voto”, expresa el senador panista.
“Hay que dejar atrás la división y mantener la unidad nacional, que es la base de nuestra fortaleza como país. Juntas y juntos seguiremos construyendo un mejor país para nuestras familias”, enfatiza Vargas del Villar, vicecoordinador de los senadores panistas, quien trabaja por un mejor país para beneficio de todos los mexicanos.
Inicia Isaac Montoya el 2026 con grandes beneficios para naucalpenses
De la mano del Gobierno del Estado de México continúan magnas obras de movilidad * Para fortalecer la conectividad del municipio, manos a la obra con la Línea 3 del Mexicable y la reconstrucción integral del Periférico Norte
EL TOPO
El Gobierno de Naucalpan, encabezado por el alcalde Isaac Montoya Márquez, concluye el 2025 con la entrega de diversas obras, el tramo recién reabierto del Periférico Norte totalmente rehabilitado, así como la intervención del boulevard Luis Donaldo Colosio y la rehabilitación con concreto hidráulico del Polígono de El Chamizal.
Aunado a estas obras, con el impulso del Gobierno del Estado de México, siguen grandes beneficios para las y los naucalpenses, avanza la Línea 3 del Mexicable y la rehabilitación integral del Periférico Norte.
“Estamos avanzando de la mano con el Gobierno del Estado de México en materia de movilidad, en materia de seguridad, en todos los aspectos, porque hoy, hay un mismo proyecto con principios compartidos, con ideales comunes, con una visión de Municipio, de Estado, que es la misma y es buscar la transformación profunda de nuestras comunidades, desde Naucalpan, vamos a trabajar siempre con este apoyo”, enfatiza el presidente municipal.
La gobernadora Delfina Gómez Álvarez, quien acompañó al alcalde a la inauguración del tramo recién rehabilitado del Periférico Norte, anuncia que en los próximos días se iniciará un plan histórico y ambicioso, la reconstrucción integral de 108 km de una de las vías más importantes para el Estado de México, tras más de una década de abandono.
Dada la coordinación y colaboración con Gómez Álvarez, el gobierno del alcalde Isaac Montoya fue reconocido por las obras que realiza y por la buena administración de los recursos públicos.
Informó que esta reconstrucción histórica se realizará desde Naucalpan hasta Tepotzotlán y será una restauración total para mejorar la movilidad en la entidad mexiquense.
Asimismo, como impulsor de la construcción de la Línea 3 del Mexicable, el edil apoya el avance de esta magna obra que conectará las zonas altas y de difícil acceso de Naucalpan con el Sistema de Transporte Colectivo Metro, a través de la estación “Mexipuerto Cuatro Caminos”; será un medio de transporte integral, intermodal y metropolitano, que beneficiará la movilidad de más de 700 mil mexiquenses.
El Gobierno del Estado de México detalla, en el fin de este 2025, que avanza la construcción de la Línea 3 del Mexicable y se trabaja en la colocación del Poste 23, lo que implica que en este 2026 se espera la conclusión de esta obra histórica para miles de naucalpenses.
Esta obra también permitirá el rescate integral del abandonado paradero norte de Cuatro Caminos, constará de 62 postes a lo largo de sus 9.5 kilómetros y estará integrada por 10 estaciones distribuidas en tres estructuras principales.
Así, de manera coordinada, los gobiernos de Naucalpan y del Estado de México trabajan por y para las comunidades históricamente olvidadas y que padecieron abandono y desdén de otros gobiernos.
