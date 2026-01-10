NACIONAL
Claudia Sheinbaum y Azucena Cisneros, unidas por la seguridad y bienestar de ecatepenses
La alcaldía de Ecatepec contribuyó a bajar a nivel nacional el delito de homicidios en cerca de 40 por ciento, debido a la puesta en marcha de la estrategia impulsada por la Primera Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, con la intervención coordinada de fuerzas federales, estatales y municipales
ALFREDO IBÁÑEZ
Ecatepec contribuye a bajar a nivel nacional el delito de homicidios en cerca del 40 por ciento y hay resultados fehacientes gracias al trabajo coordinado entre el gobierno federal y la administración que preside la alcaldesa Azucena Cisneros Coss.
De acuerdo con información del gobierno federal, los homicidios dolosos en México presentaron disminución en el promedio diario, con una tendencia sostenida a la baja entre septiembre de 2024 y diciembre de 2025, lo que representa 34 asesinatos menos diariamente.
En ese marco la alcaldía de Ecatepec contribuyó a bajar a nivel nacional el delito de homicidios en cerca de 40 por ciento, debido a la puesta en marcha de la estrategia impulsada por la Primera Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, con la intervención coordinada de fuerzas federales, estatales y municipales, y que este año será reforzada para mantener a la baja los ilícitos de alto impacto.
La presidenta municipal de Ecatepec, Azucena Cisneros Coss, recordó que desde los primeros meses de su gobierno hay trabajo coordinado con Marina, Sedena, Guardia Nacional y la Policía Estatal, que refuerzan la estrategia de seguridad municipal con presencia permanente en territorio y proximidad social, además de una vinculación estrecha con las fiscalías General de la República y del Estado de México.
Estadísticas de la Fiscalía General de Justicia mexiquense indican que los homicidios dolosos en Ecatepec tuvieron una considerable reducción, de más del 33 por ciento, en comparación con el 2024, al pasar de 199 a 134, mientras que las víctimas se redujeron en 32 por ciento, con una tendencia general a la baja durante el año que concluyó.
La baja en este ilícito es resultado de acciones de prevención, una puntual coordinación interinstitucional y atención focalizada para contener la violencia letal en el municipio con presencia permanente en territorio y proximidad social en zonas de alta incidencia, con operativos que este año serán reforzados con planeación operativa estratégica.
NACIONAL
Celebro la libertad, no la intervención extranjera: Ale Rojo
Desea con toda el alma que Venezuela recupere pronto su democracia * “El dictador Nicolás Maduro ha caído, pero la verdad es que ya había sido derrotado mucho antes, derrotado por la paz, por la dignidad, por los votos”, afirma la alcaldesa de la Cuauhtémoc
EL TOPO
Alessandra Rojo de la Vega Piccolo, alcaldesa de la Cuauhtémoc, fijó su postura ante la detención de Nicolás Maduro.
Señala que no celebra la intervención extranjera, pero sí la libertad.
“No celebro la intervención extranjera, me duele que se haya llegado a este punto, pero reconozco una verdad, todas las vías pacíficas habían sido destruidas por la dictadura, no celebro la fuerza, celebro la libertad, porque esto no va de izquierdas o de derechas, pero va de algo mucho más profundo, democracia u autoritarismo, libertad o miedo”.
Rojo de la Vega Piccolo pide que se reconozca la voluntad del pueblo.
“Aún falta mucho, pero deseo con toda el alma que Venezuela recupere pronto su democracia, que se reconozca la voluntad del 28 de julio y que ningún país del mundo vuelva a vivir bajo una tiranía, que nadie vuelva a callar, que nadie vuelva a pedir permiso para ser libre”.
La también activista reitera que siempre estará del lado de la gente.
“Yo estoy y estaré siempre del lado de la gente, de la democracia, de la verdad, de los derechos humanos, del voto libre y el respeto a los pueblos”, añade.
“En México sabemos lo que cuesta la democracia, la historia siempre pone a cada quien en su lugar y el único lugar al que pertenecen los pueblos es la democracia”, agrega la también feminista.
MADURO HABÍA SIDO DERROTADO DESDE ANTES
“El dictador Nicolás Maduro ha caído pero la verdad es que ya había sido derrotado mucho antes, derrotado por la paz, por la dignidad, por los votos”, expresa Alessandra Rojo de la Vega.
“La soberanía no es un permiso para el abuso, la dictadura y la violación a todos los derechos humanos”, comenta en sus redes sociales.
Rojo de la Vega recuerda que el 28 de julio de 2024, los venezolanos votaron “masivamente” por el candidato Edmundo González y que gran parte de la comunidad internacional guardó silencio ante el fraude electoral y acusó a Maduro de tomar el poder por la fuerza y sin legitimidad.
“El régimen chavista-madurista durante 28 años fue denunciado por diversos crímenes y convertir a Venezuela en un cártel criminal”, enfatiza la también feminista.
Así es la postura de una mexicana ante la detención de Nicolás Maduro en el amanecer de este 2026.
NACIONAL
Cuando el sismo de la Brecha de Guerrero nos alcance
Es el gigante dormido, está inactivo desde hace 114 años * México debe estar preparado: es una amenaza real que acabaría con la Ciudad de México * El gran terremoto es como la muerte… llegará tarde o temprano, pero no sabemos cuándo
EFE | REPORTAJES
Una realidad que tarde o temprano llegará a la Ciudad de México: La capital mexicana siempre está a la espera del sismo fuerte que vendrá de Guerrero, no es una maldición de algún Dios colérico, más bien es consecuencia de la decisión de los fundadores de la urbe de levantarla sobre un lago.
El último sismo de la Brecha de Guerrero ocurrió la madrugada del 7 de junio de 1911.
“Le preguntaron al eminente arquitecto Mario Pani por qué se caían en los temblores algunos de sus edificios y dio la mejor respuesta: la culpa es de los aztecas”, expresó en entrevista para EFE el arquitecto Iván Salcido, estudioso de la sismología en la metrópoli.
Además de ser el historiador de los sismos en la Ciudad de México, Salcido es un conocedor de la calidad de los suelos del lugar y se sabe de memoria la tendencia de sus movimientos sísmicos.
“En 2023 registramos un promedio de 90 temblores diarios. Cada año y medio suele ocurrir uno de magnitud superior a 7.0 en la escala de Richter; el último fue en 2022. Según esa tendencia, pronto sufriremos uno grande, aunque la estadística no tiene que ver con la sismología”, afirma.
No es un juego de dados la relación de México con los terremotos.
Según el experto, al estar construida sobre un antiguo lago, el suelo de la capital es débil; tiene mucha agua abajo.
“Es un lodo, una gelatina amplificadora de las ondas sísmicas”, añade.
UN GIGANTE DORMIDO ACECHA A LA CDMX
Casi todos los habitantes de la capital, situada a 2,240 metros sobre el nivel del mar, ignoran que viven amenazados por un gigante dormido: la Brecha de Guerrero, de unos 200 kilómetros de longitud, inactiva en los últimos 114 años.
“Es una bomba de tiempo. Si se llega a liberar, de un solo golpe puede generar un seísmo igual o mayor al de 1985, con la desventaja de estar más cerca. Y eso es independiente de que ocurra un terremoto en cualquier otra parte del centro del país”, explica Salcido.
Lamentablemente es un pronóstico desolador, pero el arquitecto es un optimista y tiene números para demostrar cómo la ciudad está cada vez más preparada para minimizar los daños cuando la tierra se vuelva a mover.
“En el terremoto del 2017 hubo 49 edificios colapsados, sólo uno de ellos fue construido después de 1985. O sea, los nuevos reglamentos de construcción funcionan cada vez mejor”, añade.
HISTORIA DE TERREMOTOS EN MÉXICO
Salcido tiene siete libros escritos sobre los temblores. El más emblemático es un volumen de más de quinientas páginas que cuenta las historias humanas de la catástrofe de hace cuarenta años, la más grande sufrida por la capital.
El investigador había acabado de salir de la niñez cuando comenzó a escrutar y posee tanta información que debió extenderse a lo digital.
“Historia de terremotos” se llama su canal de Youtube, donde cuenta la tragedia de 1985 con mirada de cronista.
Concentrado en lo humano, el investigador recrea en 249 videos desde la vivencia del tenor Plácido Domingo, metido entre los escombros del edificio Nuevo León, hasta la del matrimonio sobreviviente después de cuatro días debajo de los cascajos.
El experto ha recolectado muy diversos testimonios. Desde los de rescatistas del grupo Topos, que sacó a varios sobrevivientes debajo de la tierra, hasta el de protagonistas de milagros como el niño extraído del vientre de su madre muerta en un derrumbe ocurrido en la Plaza Garibaldi.
En un país místico, entregado a la Virgen de Guadalupe que millones honran cada año en peregrinaciones multitudinarias, Salcido no va a la contraria, aunque apoya su fe con los mandamientos de la ciencia.
“Muchos hablan de que sufrimos tanto como consecuencia de un castigo divino. No hay nada de eso; los temblores son inevitables, sin embargo, con buenas construcciones se disminuyen los riesgos. La inexperiencia para construir y la falta de información cuando se levantaron edificios, ha sido la causa de tanto dolor”, concluye.
ALERTAS CON LA ALERTA SÍSMICA
La alerta sísmica fue implementada desde un principio en Guerrero, porque de ahí se espera el gran terremoto, por lo que hay que estar preparados.
El sismo en el amanecer de este 2026 nos indica que hay que estar bien alertas.
El terremoto que viene llegará tarde o temprano. No es la peor noticia, el peligro está en los muchos inmuebles en mal estado en la ciudad. De seguir así, caerán en pedazos, vaticina.
“Es lo que sí preocupa”, asegura el estudioso y uno se pregunta si el gobierno federal sabe eso. O si le importa.
La llegada del gran terremoto de la Brecha de Guerrero es como la muerte: sabemos que vendrá tarde o temprano, pero no sabemos cuándo.
NACIONAL
Opera CNBV con parálisis en supervisión
Analistas sostienen que la actual conducción carece del perfil técnico profundo necesario para la supervisión prudencial en áreas críticas como normativa contable, administración de riesgos, criterios de capitalización y marcos de Basilea
ILDEFONSO PEREYRA
La supervisión de las finanzas populares en México atraviesa uno de sus momentos más delicados en años. Diversas fuentes del sector, académicos y analistas financieros coinciden en que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) opera actualmente bajo un esquema marcado por la parálisis operativa, la pérdida de talento técnico y la toma de decisiones discrecionales.
Esta situación ha generado una erosión en la confianza hacia el supervisor, pilar fundamental del sistema financiero.
Las críticas del sector apuntan directamente a la Vicepresidencia de Supervisión de Banca de Desarrollo y Finanzas Populares, encabezada por Eugenio Laris González, y al papel operativo de Jorge Manfred Ramírez Castañeda.
Desde la llegada de Laris, funcionarios y entidades supervisadas han señalado una etapa caracterizada por la salida acelerada de personal técnico especializado, renuncias de funcionarios clave y un ambiente de inmovilidad interna.
Analistas sostienen que la actual conducción carece del perfil técnico profundo necesario para la supervisión prudencial en áreas críticas como normativa contable, administración de riesgos, criterios de capitalización y marcos de Basilea.
Por su parte, Ramírez Castañeda es descrito como un operador con alta concentración de decisiones e injerencia en procesos de revocación y recálculo prudencial, bajo un estilo que participantes del sistema califican de opaco y confrontativo.
El deterioro de la supervisión preventiva ha quedado de manifiesto en casos recientes.
El colapso de CAME se ha convertido en el símbolo de una “supervisión reactiva”.
Según cronologías del mercado, existió un deterioro extremo de indicadores y hallazgos de liquidez crítica sin que la autoridad actuara con la oportunidad requerida, derivando en una intervención tardía y protestas de ahorradores.
Asimismo, el caso de Acción y Evolución encendió alertas debido a un recálculo del Nicap (Nivel de Capitalización) realizado “por oficio” bajo instrucción administrativa.
Este movimiento reclasificó a la entidad de Categoría I (solvente) a Categoría IV (insolvencia) de forma abrupta.
La falta de transparencia metodológica y la ausencia de una explicación técnica pública en este proceso han puesto en duda la credibilidad del marco prudencial.
La tendencia institucional preocupa al sector debido a la acumulación de revocaciones de entidades como FICREA, Proyecto Coincidir, La Perseverancia del Valle de Tehuacán y Financiera Auxi, entre otras.
El diagnóstico general apunta a que la CNBV llega tarde a las señales de alerta, lo que incrementa los costos para las entidades y los ahorradores.
El sistema de finanzas populares atiende a millones de mexicanos y, ante el escenario actual, diversos actores del mercado exigen respuestas claras sobre la estrategia para frenar la fuga de personal y los criterios utilizados en las decisiones prudenciales.
Para los especialistas, el reto inmediato de la CNBV es reconstruir la credibilidad institucional y garantizar una supervisión técnica y predecible.
LA REVISTA NO ES RESPONSABLE DE LA OPINIÓN DE LOS COLABORADORES
Claudia Sheinbaum y Azucena Cisneros, unidas por la seguridad y bienestar de ecatepenses
¿El destino nos alcanzará?
Celebro la libertad, no la intervención extranjera: Ale Rojo
La historia del origen del quebranto de la Cooperativa Cruz Azul
Prioridad, la defensa de México: Vargas del Villar
Día infernal en la México-Querétaro
¡No hay fecha que no se cumpla! Bad Bunny, listo para deleitar a sus fans mexicanos
¡Todo listo para Coca-Cola Flow Fest, el evento musical de reggaetón más grande del mundo!
Ale Rojo, una alcaldesa con liderazgo y vocación de servicio
DESTACADO
-
NACIONALHace 3 días
Opera CNBV con parálisis en supervisión
-
PULPO POLÍTICOHace 4 días
¿Quién sigue?
-
SILENCIO ROTOHace 4 días
El 2025, año fatídico y amargo para Morena
-
NACIONALHace 5 días
Impuesto Predial fortalece los servicios y moderniza la infraestructura: Raciel Pérez
-
TEXTUAL-ESHace 4 días
La Doctrina Donroe
-
PUNTO… Y SEGUIMOSHace 4 días
Bajo advertencia no hay engaño
-
NACIONALHace 3 días
Inicia Isaac Montoya el 2026 con grandes beneficios para naucalpenses
-
NACIONALHace 3 días
Dejar atrás la división y mantener la unidad nacional: Enrique Vargas