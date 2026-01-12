NACIONAL
Delfina Gómez e Isaac Montoya suman esfuerzos por la rehabilitación integral del Periférico Norte
La gobernadora mexiquense y el alcalde de Naucalpan dan solución histórica a un reclamo ciudadano en los últimos 25 años * Un total de 108 kilómetros se intervendrán con concreto asfáltico desde Naucalpan, a la altura del Toreo, hasta la caseta de Tepotzotlán en ambos sentidos * Es el mejor regalo de Reyes para naucalpenses, expresa el presidente municipal
EL TOPO
Al pie de las Torres de Satélite, la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez, y el presidente municipal de Naucalpan, Isaac Montoya Márquez, dieron el Banderazo de inicio a la Rehabilitación Integral del Periférico Norte, acompañados de alcaldes vecinos de Tepotzotlán, Cuautitlán Izcalli, Tlalnepantla y Tultitlán.
El alcalde Isaac Montoya reconoció y agradeció el compromiso de la gobernadora por modernizar la infraestructura urbana de esta vialidad que se encuentra deteriorada por el abandono en los últimos 25 años. “Este es el mejor regalo de Reyes que se puede entregar a la ciudadanía, es un hecho histórico, en más de 20 años no se hacía una intervención del tamaño que se va a hacer”, añade.
Enfatizó: “Sin duda esta importante obra mejorará la calidad de vida de todas y todos los habitantes, que son millones, de todo este corredor estratégico y que finalmente es la principal puerta de acceso o de salida, según se vea a la Ciudad de México.
“Eso es gracias a usted, a su visión, a su sensibilidad y a que tiene la claridad de lo que padecen los mexiquenses” refiere el alcalde a la gobernadora.
Un total de 108 kilómetros se intervendrán con concreto asfáltico desde Naucalpan, a la altura del Toreo, hasta la caseta de Tepotzotlán en ambos sentidos y en cuatro cuerpos (carriles) para rehabilitar esta vía por la que circulan más de 200 mil vehículos al día, tanto de transporte particular como comercial.
Para esta obra, el Gobierno del Estado de México destinó alrededor de mil 200 millones de pesos provenientes del GIDEM (Gasto de Inversión para el Desarrollo del Estado de México).
Montoya Márquez destaca que la obra beneficiará a quienes utilizan el transporte público, a conductores al acudir a sus centros de trabajo o a la escuela y de igual forma impulsará la economía para contar con una mejor vialidad para el transporte de carga, así como a las zonas aledañas, los fraccionamientos, colonias, zonas industriales que están directamente conectadas al Periférico y en general, pues a todas y todos los que pasan por esta vialidad principal.
La maestra Delfina Gómez dice que se trata de una obra que contempla una nueva carpeta asfáltica, señalización de vanguardia, iluminación tipo LED, balizamiento completo y en general una mayor seguridad para las y los automovilistas en beneficio de más de 15 millones de mexiquenses.
El gobierno priorizó la contratación de empresas mexiquenses para la realización de la obra que se contempla termine en el mes de abril.
Refirió que se da inicio a una obra que el pueblo mexiquense ha esperado por muchos años, se habían hecho trabajos de bacheo y mínimos, que no solucionaron el problema.
“Desde el inicio de mi administración tomamos la decisión de recuperar precisamente lo que son caminos, carreteras y espacios donde necesitan vehículos, por ello es tan importante que el Periférico Norte esté en buenas condiciones, que sea un camino seguro, que esté a la altura del compromiso que tenemos con el pueblo mexiquense”, añade.
Agradeció a la Presidenta Claudia Sheinbaum por el apoyo para la realización de esta obra y en general de la renovación urbana en la localidad mexiquense.
De igual forma destacó el apoyo de los alcaldes que acudieron al evento, por donde cruza esta vialidad y refirió: “Queda muy claro que el trabajo en equipo ayuda mucho para lograr mejores objetivos”.
La obra es posible gracias al cumplimiento de la aportación de sus impuestos y del buen manejo de los recursos por parte del gobierno.
Se trata de una obra que perdurará por años y pidió comprensión durante los meses que dure el trabajo que se llevará a cabo de manera diurna y nocturna.
“Se construye una vialidad moderna, segura, y digna, que servirá a sus hijos y a sus nietos, que estará a la altura de lo que el pueblo mexiquense necesita”, añade.
NACIONAL
Fructífera llamada telefónica entre Sheinbaum y Trump
Descartada una intervención militar de EU en suelo mexicano * Omar García Harfuch, Juan Ramón de la Fuente y Roberto Velasco Álvarez, presentes durante la conversación cordial entre ambos mandatarios
ERIC GARCÍA
El pasado 12 de enero, la Primera Presidenta Claudia Sheinbaum sostuvo una llamada con su homólogo estadounidense Donald Trump.
La conversación se dio tras las amenazas que realizó el mandatario del país del norte sobre ataques terrestres contra los cárteles narcotraficantes en México.
En la llamada estuvieron presentes el secretario de Relaciones Exteriores, Juan Ramón de la Fuente, el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, y el subsecretario para América del Norte, Roberto Velasco Álvarez.
Durante la reunión se habló de temas como “seguridad con respeto a nuestras soberanías, la disminución del tráfico de drogas, el comercio y las inversiones”.
La Primera Mandataria anunció de última hora del domingo 11 de enero que retrasaba el inicio de su Mañanera del Pueblo para sostener la llamada con el presidente de Estados Unidos.
La conversación telefónica entre los líderes se produjo después de la que sostuvieron un día antes el secretario de Estado de EU, Marco Rubio, y el canciller mexicano, Juan Ramón de la Fuente, quien declaró que la conversación se dio “bajo los principios de respeto irrestricto a la soberanía e integridad territorial, responsabilidad compartida, confianza mutua y colaboración sin subordinación”.
Sheinbaum ha reiterado la defensa de la soberanía del país luego de que Trump asegurara que va a “empezar a atacar por tierra” a los cárteles mexicanos, que según sostuvo “están dirigiendo México”.
Ante esto, 75 congresistas demócratas alertaron a Rubio, secretario de Estado, del “desastre” que implicaría bombardear México.
REUNIÓN POR LA REFORMA ELECTORAL
Sheinbaum Pardo también informó que sostendrá una reunión con los integrantes de la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral, en donde, adelantó, “se tomarán algunas decisiones al respecto”.
Sobre el tratado comercial con Estados Unidos y Canadá, confía en una buena revisión del T-MEC, pese a tensiones que pudieran presentarse.
“Yo tengo confianza en que la revisión del Tratado va a ser buena, va a ser buena. Yo tengo confianza en que este año se van a resolver, van a haber sus tensiones en ciertos temas, pero va a ser bueno.
“Yo tengo esa confianza porque hay mucha integración económica, entre las dos economías”, dijo.
“El pueblo de México tiene que saber primero que su Presidenta nunca va a negociar la soberanía ni la integridad territorial, jamás. Segundo, que buscamos coordinación sin subordinación, como iguales. Y tercero, que esto es permanente, ya llevamos casi un año de relación con el presidente Trump y ha habido sus momentos (…)”, añade.
Claudia Sheinbaum revela que en la conversación Donald Trump le insistió en ofrecerle ayuda de las Fuerzas Armadas de su país para combatir a los cárteles del narcotráfico, a lo que le reiteró que “eso no estaba sobre la mesa”.
La Presidenta asegura que está “descartada” la intervención militar en México, como había amenazado el mandatario hace unos días al apuntar posibles ataques terrestres a los cárteles del narcotráfico.
NACIONAL
La “guerra sucia” no ensucia la imagen de Ale Rojo
La alcaldesa de la Cuauhtémoc, la principal figura de la oposición que goza de la preferencia ciudadana * El temor brota en la 4T, por lo que permanentemente la también activista y feminista es el tiro al blanco de los ataques de los gobiernos y liderazgos de Morena
EL TOPO
Alessandra Rojo de la Vega Piccolo, alcaldesa de la Cuauhtémoc, mantiene la cercanía con la ciudadanía y eso la ha catapultado como una gran figura de la oposición, la única que habla duro y directo, sin hipocresías, y una voz autorizada para hablar de los problemas de la Ciudad de México y de todo el país.
Para muchos especialistas ya no existen partidos de oposición, pero hay una figura femenina que se observa como el único obstáculo para que los morenistas recuperen el gobierno de la capital del país.
Se trata de la alcaldesa de la demarcación Cuauhtémoc, “la joya de la corona de la CDMX”, Rojo de la Vega Piccolo, la primera autoridad del espacio y territorio en el que despacha la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y la jefa de Gobierno Clara Brugada Molina.
En los pasillos del partido guinda catalogan a Alessandra Rojo de la Vega como una verdadera amenaza para sus planes, quizá porque representa una fuerza femenina en los tiempos que ellos mismos han definido que son para la mujer, “que llegaron todas”, pero realmente la única que llegó con todo es Alessandra Rojo.
Ante esto, el temor brota en la 4T, por lo que permanentemente es el tiro al blanco de los ataques de los gobiernos y liderazgos de Morena, tanto del ámbito local como del federal.
Para Ale Rojo, los ataques le hacen lo que el viento a Juárez, ha salido avante… y eso molesta en el partido oficial porque la también activista está mejor posicionada, con un nivel de aprobación entre sus gobernados que ronda el 60 por ciento, muy cercano al de la Mandataria Sheinbaum Pardo y al de la propia jefa de Gobierno de la CDMX, Clara Brugada.
En el equipo de la alcaldía Cuauhtémoc se tiene claro que en el horizonte se ve la “tormenta perfecta”, una lucha en donde hacen mucho con poco, de ahí que el equipo cercano de Rojo de la Vega Piccolo trabaja con ahínco, empeño y profesionalismo en pro de los colonos y vecinos, porque esa es la única forma de tener el apoyo de la gente.
Mientras Alessandra Rojo de la Vega sea una funcionaria de resultados, Morena no tiene nada que hacer, pues mientras más la ataquen, más la catapultan.
Alessandra Rojo sí usa la escoba y barre de arriba hacia abajo, pues en colonias complejas de la capital como la Morelos, la Doctores, la Obrera y la Peralvillo, realizó un programa de limpieza total al liberar decenas de canchas de futbol en espacios que antes estaban secuestrados por autos abandonados, basura y objetos de franeleros.
Con Ale Rojo “Brilla Cuauhtémoc” y redujo la percepción de inseguridad en un 30 por ciento; también rompió con el modelo de la “burocracia de ventanilla”, para agilizar los servicios a los ciudadanos mediante la innovación digital.
También mejoró las condiciones de vida de las mujeres al bajar la incidencia de violencia de género en espacios públicos y una disminución del 85 por ciento en feminicidios locales.
El que está apuntado para la Cuauhtémoc es el diputado Arturo Ávila e incluso ya arrancó una serie de jornadas para levantar basura y asambleas con los vecinos para “compartir los logros de la 4T”.
Se necesita algo más que eso para hacerle sombra a la también activista, su pasión de toda la vida.
Es de resaltar que Ávila, en los pasados procesos electorales de Aguascalientes, los resultados le han sido adversos.
La confrontación entre el partido guinda y Ale Rojo es inevitable, pero la oposición puede estar tranquila teniendo a una figura de mucho peso y con un futuro halagador en el mundo de la política, debido a que para ella es un privilegio tener la vocación de servicio.
Repito, la piedrita en el zapato guinda tiene nombre y apellidos: Alessandra Rojo de la Vega Piccolo.
NACIONAL
Raciel Pérez, impulsor de los programas sociales de alto impacto
“La Cocina del Bienestar” garantizó más de 200 mil raciones de alimento saludable durante el último año * El alcalde de Tlalnepantla termina con gran éxito los festejos de Reyes
EL TOPO
Cabildo de Tlalnepantla aprueba por unanimidad las reglas de operación del programa “La Cocina del Bienestar”, así como los lineamientos y la convocatoria para el programa “Transformando Tlalnepantla”.
El presidente municipal, Raciel Pérez Cruz, informa que durante 2025, el programa “La Cocina del Bienestar” otorgó más de 200 mil raciones de comida caliente, saludable y de calidad, fortaleciendo la participación comunitaria y la cohesión social en diversas zonas del municipio.
Al dar continuidad a esta iniciativa -que ya cuenta con presupuesto autorizado por el actual ayuntamiento- se reafirma el compromiso de construir condiciones de vida dignas y equitativas para la ciudadanía.
Este programa social tiene como objetivo garantizar el acceso a una alimentación digna a costos accesibles, fomentando simultáneamente la economía local.
Sobre “Transformando Tlalnepantla”, Pérez Cruz destaca los alcances obtenidos.
“El año pasado se intervinieron más de 800 mil metros cuadrados en distintas comunidades, lo que permitió atender de manera oportuna los efectos climáticos, mitigar riesgos y salvaguardar el patrimonio de las familias”, añade.
El edil subraya que la continuidad de este programa es vital para recuperar y dignificar el espacio público, generar empleos y promover la participación ciudadana.
En la misma sesión, se aprobó el Programa Anual de Mejora Regulatoria Municipal para el ejercicio fiscal 2026. Dichas acciones están vinculadas a procesos de simplificación y digitalización que reducirán las cargas regulatorias y estandarizarán procedimientos mediante herramientas tecnológicas, eliminando así trámites burocráticos innecesarios.
Durante la sesión de Cabildo, el edil expresó sus mejores deseos para las y los habitantes de Tlalnepantla en este inicio de año, comprometiéndose a seguir trabajando en políticas públicas que consoliden al municipio como un lugar seguro y próspero para las nuevas generaciones.
UN GRAN REY MAGO
El Gobierno municipal de Tlalnepantla de Baz cerró los festejos con motivo del Día de Reyes con una jornada de actividades que se extendió durante cuatro días y recorrió distintos puntos del territorio local, con el objetivo de fortalecer la convivencia comunitaria y mantener vivas las tradiciones dirigidas a la niñez.
Las actividades fueron encabezadas por el presidente municipal Raciel Pérez, quien informó que los eventos registraron una asistencia histórica y permitieron la participación de miles de niñas y niños acompañados de sus familias en espacios deportivos y comunitarios del municipio.
Durante las jornadas se realizó la rifa y entrega de regalos, entre ellos bicicletas, pelotas, muñecas, carros y juguetes didácticos, además del reparto de la tradicional rosca de Reyes, como parte de las actividades programadas para la temporada.
En su mensaje, el alcalde destaca la importancia de iniciar el año con actividades de convivencia familiar y subraya el valor de preservar las tradiciones.
El recorrido incluyó sedes como el Deportivo Cri-Cri, el Deportivo Edson Álvarez y el Deportivo El Polvorín, para concluir en el Deportivo Los Lagos, donde se llevaron a cabo actividades recreativas y espectáculos dirigidos al público infantil y familiar.
En el cierre de los festejos se presentaron números de entretenimiento como el show “Las Guerras K-pop”, una exhibición de lucha libre y un espectáculo de payasos, en un ambiente de convivencia entre autoridades, niñas, niños y padres de familia.
Durante los eventos, Raciel Pérez Cruz estuvo acompañado por la presidenta honoraria del Sistema Municipal DIF Tlalnepantla, Rocío Pérez Cruz, así como por integrantes del cuerpo edilicio, titulares de dependencias municipales y responsables de áreas vinculadas a la atención social.
LA REVISTA NO ES RESPONSABLE DE LA OPINIÓN DE LOS COLABORADORES
Fructífera llamada telefónica entre Sheinbaum y Trump
La “guerra sucia” no ensucia la imagen de Ale Rojo
Raciel Pérez, impulsor de los programas sociales de alto impacto
La historia del origen del quebranto de la Cooperativa Cruz Azul
Prioridad, la defensa de México: Vargas del Villar
Día infernal en la México-Querétaro
¡No hay fecha que no se cumpla! Bad Bunny, listo para deleitar a sus fans mexicanos
¡Todo listo para Coca-Cola Flow Fest, el evento musical de reggaetón más grande del mundo!
Ale Rojo, una alcaldesa con liderazgo y vocación de servicio
DESTACADO
-
NACIONALHace 6 días
Opera CNBV con parálisis en supervisión
-
PULPO POLÍTICOHace 7 días
¿Quién sigue?
-
SILENCIO ROTOHace 7 días
El 2025, año fatídico y amargo para Morena
-
TEXTUAL-ESHace 7 días
La Doctrina Donroe
-
PUNTO… Y SEGUIMOSHace 7 días
Bajo advertencia no hay engaño
-
NACIONALHace 6 días
Inicia Isaac Montoya el 2026 con grandes beneficios para naucalpenses
-
NACIONALHace 6 días
Dejar atrás la división y mantener la unidad nacional: Enrique Vargas
-
NACIONALHace 6 días
Cuando el sismo de la Brecha de Guerrero nos alcance