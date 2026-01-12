Delfina Gómez e Isaac Montoya suman esfuerzos por la rehabilitación integral del Periférico Norte

La gobernadora mexiquense y el alcalde de Naucalpan dan solución histórica a un reclamo ciudadano en los últimos 25 años * Un total de 108 kilómetros se intervendrán con concreto asfáltico desde Naucalpan, a la altura del Toreo, hasta la caseta de Tepotzotlán en ambos sentidos * Es el mejor regalo de Reyes para naucalpenses, expresa el presidente municipal

Al pie de las Torres de Satélite, la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez, y el presidente municipal de Naucalpan, Isaac Montoya Márquez, dieron el Banderazo de inicio a la Rehabilitación Integral del Periférico Norte, acompañados de alcaldes vecinos de Tepotzotlán, Cuautitlán Izcalli, Tlalnepantla y Tultitlán.

El alcalde Isaac Montoya reconoció y agradeció el compromiso de la gobernadora por modernizar la infraestructura urbana de esta vialidad que se encuentra deteriorada por el abandono en los últimos 25 años. “Este es el mejor regalo de Reyes que se puede entregar a la ciudadanía, es un hecho histórico, en más de 20 años no se hacía una intervención del tamaño que se va a hacer”, añade.

Enfatizó: “Sin duda esta importante obra mejorará la calidad de vida de todas y todos los habitantes, que son millones, de todo este corredor estratégico y que finalmente es la principal puerta de acceso o de salida, según se vea a la Ciudad de México.

“Eso es gracias a usted, a su visión, a su sensibilidad y a que tiene la claridad de lo que padecen los mexiquenses” refiere el alcalde a la gobernadora.

Un total de 108 kilómetros se intervendrán con concreto asfáltico desde Naucalpan, a la altura del Toreo, hasta la caseta de Tepotzotlán en ambos sentidos y en cuatro cuerpos (carriles) para rehabilitar esta vía por la que circulan más de 200 mil vehículos al día, tanto de transporte particular como comercial.

Para esta obra, el Gobierno del Estado de México destinó alrededor de mil 200 millones de pesos provenientes del GIDEM (Gasto de Inversión para el Desarrollo del Estado de México).

Montoya Márquez destaca que la obra beneficiará a quienes utilizan el transporte público, a conductores al acudir a sus centros de trabajo o a la escuela y de igual forma impulsará la economía para contar con una mejor vialidad para el transporte de carga, así como a las zonas aledañas, los fraccionamientos, colonias, zonas industriales que están directamente conectadas al Periférico y en general, pues a todas y todos los que pasan por esta vialidad principal.

La maestra Delfina Gómez dice que se trata de una obra que contempla una nueva carpeta asfáltica, señalización de vanguardia, iluminación tipo LED, balizamiento completo y en general una mayor seguridad para las y los automovilistas en beneficio de más de 15 millones de mexiquenses.

El gobierno priorizó la contratación de empresas mexiquenses para la realización de la obra que se contempla termine en el mes de abril.

Refirió que se da inicio a una obra que el pueblo mexiquense ha esperado por muchos años, se habían hecho trabajos de bacheo y mínimos, que no solucionaron el problema.

“Desde el inicio de mi administración tomamos la decisión de recuperar precisamente lo que son caminos, carreteras y espacios donde necesitan vehículos, por ello es tan importante que el Periférico Norte esté en buenas condiciones, que sea un camino seguro, que esté a la altura del compromiso que tenemos con el pueblo mexiquense”, añade.

Agradeció a la Presidenta Claudia Sheinbaum por el apoyo para la realización de esta obra y en general de la renovación urbana en la localidad mexiquense.

De igual forma destacó el apoyo de los alcaldes que acudieron al evento, por donde cruza esta vialidad y refirió: “Queda muy claro que el trabajo en equipo ayuda mucho para lograr mejores objetivos”.

La obra es posible gracias al cumplimiento de la aportación de sus impuestos y del buen manejo de los recursos por parte del gobierno.

Se trata de una obra que perdurará por años y pidió comprensión durante los meses que dure el trabajo que se llevará a cabo de manera diurna y nocturna.

“Se construye una vialidad moderna, segura, y digna, que servirá a sus hijos y a sus nietos, que estará a la altura de lo que el pueblo mexiquense necesita”, añade.