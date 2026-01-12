Raciel Pérez, impulsor de los programas sociales de alto impacto

“La Cocina del Bienestar” garantizó más de 200 mil raciones de alimento saludable durante el último año * El alcalde de Tlalnepantla termina con gran éxito los festejos de Reyes

EL TOPO

Cabildo de Tlalnepantla aprueba por unanimidad las reglas de operación del programa “La Cocina del Bienestar”, así como los lineamientos y la convocatoria para el programa “Transformando Tlalnepantla”.

El presidente municipal, Raciel Pérez Cruz, informa que durante 2025, el programa “La Cocina del Bienestar” otorgó más de 200 mil raciones de comida caliente, saludable y de calidad, fortaleciendo la participación comunitaria y la cohesión social en diversas zonas del municipio.

Al dar continuidad a esta iniciativa -que ya cuenta con presupuesto autorizado por el actual ayuntamiento- se reafirma el compromiso de construir condiciones de vida dignas y equitativas para la ciudadanía.

Este programa social tiene como objetivo garantizar el acceso a una alimentación digna a costos accesibles, fomentando simultáneamente la economía local.

Sobre “Transformando Tlalnepantla”, Pérez Cruz destaca los alcances obtenidos.

“El año pasado se intervinieron más de 800 mil metros cuadrados en distintas comunidades, lo que permitió atender de manera oportuna los efectos climáticos, mitigar riesgos y salvaguardar el patrimonio de las familias”, añade.

El edil subraya que la continuidad de este programa es vital para recuperar y dignificar el espacio público, generar empleos y promover la participación ciudadana.

En la misma sesión, se aprobó el Programa Anual de Mejora Regulatoria Municipal para el ejercicio fiscal 2026. Dichas acciones están vinculadas a procesos de simplificación y digitalización que reducirán las cargas regulatorias y estandarizarán procedimientos mediante herramientas tecnológicas, eliminando así trámites burocráticos innecesarios.

Durante la sesión de Cabildo, el edil expresó sus mejores deseos para las y los habitantes de Tlalnepantla en este inicio de año, comprometiéndose a seguir trabajando en políticas públicas que consoliden al municipio como un lugar seguro y próspero para las nuevas generaciones.

UN GRAN REY MAGO

El Gobierno municipal de Tlalnepantla de Baz cerró los festejos con motivo del Día de Reyes con una jornada de actividades que se extendió durante cuatro días y recorrió distintos puntos del territorio local, con el objetivo de fortalecer la convivencia comunitaria y mantener vivas las tradiciones dirigidas a la niñez.

Las actividades fueron encabezadas por el presidente municipal Raciel Pérez, quien informó que los eventos registraron una asistencia histórica y permitieron la participación de miles de niñas y niños acompañados de sus familias en espacios deportivos y comunitarios del municipio.

Durante las jornadas se realizó la rifa y entrega de regalos, entre ellos bicicletas, pelotas, muñecas, carros y juguetes didácticos, además del reparto de la tradicional rosca de Reyes, como parte de las actividades programadas para la temporada.

En su mensaje, el alcalde destaca la importancia de iniciar el año con actividades de convivencia familiar y subraya el valor de preservar las tradiciones.

El recorrido incluyó sedes como el Deportivo Cri-Cri, el Deportivo Edson Álvarez y el Deportivo El Polvorín, para concluir en el Deportivo Los Lagos, donde se llevaron a cabo actividades recreativas y espectáculos dirigidos al público infantil y familiar.

En el cierre de los festejos se presentaron números de entretenimiento como el show “Las Guerras K-pop”, una exhibición de lucha libre y un espectáculo de payasos, en un ambiente de convivencia entre autoridades, niñas, niños y padres de familia.

Durante los eventos, Raciel Pérez Cruz estuvo acompañado por la presidenta honoraria del Sistema Municipal DIF Tlalnepantla, Rocío Pérez Cruz, así como por integrantes del cuerpo edilicio, titulares de dependencias municipales y responsables de áreas vinculadas a la atención social.