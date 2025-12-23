LOS MALOSOS
Reacomodo en el Metro; primero la política y luego la administración
Paulina Moreno, lista para la Subdirección General de Administración y Finanzas del Metro, fue corrida de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de México; sería bueno que la jefa de Gobierno Clara Brugada preguntara a Delfina Gómez el motivo de su salida
Nos comentan que antes de hablar de nombres hay que entender el momento: el Metro atraviesa una etapa de alta sensibilidad interna, con un sindicato activo, demandas salariales en curso y una exigencia clara de interlocución directa.
Nos señalan que en ese contexto cualquier movimiento en la administración deja de ser técnico y se vuelve político, y que el margen para improvisar es prácticamente nulo.
Aun así, nos dicen que el relevo ya se mueve y que el nombre que vuelve a circular es el de Paulina Moreno.
Su historial, nos comentan, genera resistencias: retrasos presupuestales y choques recurrentes en el Estado de México, incluida una confrontación directa con Horacio Duarte que la volvió políticamente insostenible.
Delfina Gómez optó por removerla sin escalar el conflicto. A ello se suma el antecedente en Nafin, cuando trabajadores sindicalizados bloquearon Insurgentes tras no ser atendidos, derivando en un paro laboral, y un paso posterior por Pemex que tampoco se consolidó.
El trasfondo del movimiento, nos dicen, estaría vinculado al entorno de Andrés Manuel López Beltrán, con Juan Pablo de Botton empujando la decisión y Adrián Rubalcava como el operador encargado de procesar el ajuste.
En los corrillos no lo colocan como puente con el sindicato, sino como un perfil formado en la lógica del control y la confrontación, lo que enciende alertas en un sistema que depende de acuerdos finos para funcionar.
El punto, nos señalan, es que el Metro no requiere una administración de choque, sino una capaz de contener, negociar y sostener la gobernabilidad cotidiana.
La pregunta que empieza a ordenarse es si la jefa de Gobierno Clara Brugada priorizará estabilidad y diálogo o permitirá un reacomodo donde el control del presupuesto pese más que la paz laboral. Porque cuando la política falla en el Metro, nos dicen, el costo no se queda en la oficina: se traslada directo a los usuarios.
A Arturo Ávila no lo conocen ni en Tlatelolco
El diputado morenista deja plantado a sus “miles” de seguidores en la Plaza Allende
Lo que se anunció con bombo y platillo fue un total fracaso.
El evento que se realizó en la Plaza Allende del enigmático Tlatelolco estuvo más desolado que el Zócalo capitalino en la madrugada.
En teoría sería una gran posada en donde habría piñatas y aguinaldos, encabezado por el diputado morenista Arturo Ávila, pero ni máiz paloma, el vocero no llegó y dejó plantados a sus “miles” de seguidores.
Es de reconocer que el equipo de Ávila hizo su mejor esfuerzo para que hubiera ambiente en la posada, pero todo fue inútil… no “prendió”… y más cuando el equipo organizador señaló que Arturo estaba en Aguascalientes y que su vuelo estaba con retraso.
Ante los hechos, se constata que el diputado morenista no lo conocen ni en Tlatelolco. Tendrá que trabajar mucho para “pegar” en el ánimo ciudadano.
Es innegable que Ávila es muy conocido, pero no porque tenga arrastre popular, sino por hacer el ridículo y defender lo indefendible ante los cuestionamientos certeros y bien fundamentados por los panistas Federico Döring y Damián Zepeda.
Arturo hace su chamba, atacar a la oposición, sobre todo a Alessandra Rojo de la Vega Piccolo, pues su misión es bajarla de la preferencia ciudadana, pero así no lo logrará. La mejor carta de presentación es cumplirle a la gente y entregar buenos resultados, puntos que no cumple para nada Arturo Ávila, más que vocero es boxero, pues con todo mundo se pelea.
Ávila tiene cercanía con Pedro Haces y con Ricardo Monreal, y piensa que eso le da para ganar la Cuauhtémoc… eso pensaba Catalina y resulta que perdió ante Rojo de la Vega Piccolo.
Arturo quiere la Cuauhtémoc y confía en ganar la alcaldía con el apoyo de la maquinaria electoral de Morena.
El diputado morenista la tiene muy difícil porque Alessandra Rojo de la Vega, en base a sus buenos resultados, ya conectó con la gente, colonos y vecinos la quieren y la apoyarán en cualquier proyecto político que emprenda.
Ale Rojo es una aguerrida, valiente, firme en sus ideas y con la convicción de servir a la gente… y si a eso le agrega que posee un gran carisma y la confianza ciudadana, es innegable que se ha convertido en la piedrita en el zapato del partido guinda, el temor de Morena, pues saben que Rojo tiene todo para seguir escalando en el mundo de la política, una Resistencia a toda prueba… y si no la paran ahorita, después será casi una misión imposible.
Nadie imaginó que una simple activista, feminista y ambientalista creciera en el ánimo de la gente, hay una gran diferencia entre la chica que se movilizaba en defensa de las mujeres a lo que es ahora: una alcaldesa con vocación de servicio.
El sello de Ávila es atacar a la oposición y pelear con todo mundo… por algo en los corrillos ya no se le dice vocero sino boxero, al estilo Gerardo Fernández Noroña.
Ávila critica a Ale Rojo por los baches, parques abandonados, falta de recolección de basura y mercados públicos inoperantes, pero, con todo respeto, eso no es exclusivo de la Cuauhtémoc, eso pasa también en las alcaldías morenistas y de eso nada dice.
En concreto: Está al Rojo vivo el miedo de Morena.
Con la 4T impera la corrupción en Hidalgo
Revelan tráfico de influencias en el negocio de los autobuses con licitaciones hechas a modo * ¿Y el gobernador Julio Menchaca? Bien, gracias
El hedor a azufre y a componendas políticas se respira en los pasillos de la Oficialía Mayor de Hidalgo, donde la tan anunciada “renovación” del parque vehicular del Sistema Integrado de Transporte Masivo (Sitmah) ha destapado una cloaca de intereses creados y licitaciones hechas a modo.
Con el número EA-913003989-N879-2025, se cocinó la Licitación Pública Nacional para arrendar 80 autobuses. Pero la pregunta que flota en el ambiente (y que no contesta el gobernador Julio Menchaca o se hace el occiso) es: ¿Qué pasó con la supuesta adquisición de 42 unidades que presumió a mitad de año? ¿Será que una “arrendadora amiga” le endulzó el oído con la nueva política de la 4T?
EL CÍRCULO DE SOSPECHA: LAS EMPRESAS FAVORITAS DEL RÉGIMEN
Nuestro equipo de investigación, con lupa y grabadora en mano, ha detectado la participación de las mismas de siempre, esas que tienen un pacto de sangre con el gobierno federal y ahora buscan anidar en Hidalgo.
JETVAN CAR RENTAL, S. A. DE C. V.- La “todoterreno” que opera en los tres niveles de gobierno, pero que carga con el pecadillo de una inhabilitación federal. ¿Su más reciente hazaña? El contrato de los autobuses BinniBus en Oaxaca. ¡Nada los detiene!
FORZA ARRENDADORA AUTOMOTRIZ, S. A. DE C. V.- Con contratos jugosos en Nuevo León, esta empresa huele a conflicto de interés. ¿Por qué? Resulta que el representante de Forza es el mismo que firmó por Jetvan en un contrato de Morelos en 2020.
La SFP ya sabía de este doble juego que causa “incertidumbre legal”. Se dice en los círculos del poder que ambas son la cara bonita para colocar los autobuses chinos de FOTON (representada por LDR Solutions), la misma marca que ya le colocó ocho unidades al Sitmah.
ROMMIFY CAPITAL, S. A. DE C. V.- Ubicada en la zona más adinerada de Pachuca (Zona Plateada), esta arrendadora tiene una colección de estrellas y contratos multimillonarios con el Gobierno de Hidalgo: patrullas para Pachuca, Pick-ups para la Oficialía Mayor, vehículos para el DIF estatal… ¡Todo un suculento negocio! Su representante, Carlos Antonio Rodríguez Sandoval, parece tener la fórmula mágica para hacer crecer su negocio a costa del erario. Y no olvidemos el fantasma de Green Movi, la empresa beneficiada en el sexenio de Omar Fayad, cuyo representante legal era Luis Ricardo Guinea Prado… ¡quien también fue director de Rommify!
BASES DE LICITACIÓN: UN TRAJE HECHO A LA MEDIDA
La Oficialía Mayor, dirigida por el incoloro Édgar Orlando Ángeles Pérez (quien, dicen, sólo ejecuta órdenes sin liderazgo), extendió el plazo de entrega para los autobuses de 50 pasajeros y limitó a una sola carrocería y una sola marca de camiones, por lo que no es una libre competencia, al contrario, es un traje hecho a la medida.
La cereza del pastel es la exigencia de motores con tecnología EURO VI o EPA24, que ni siquiera el mercado mexicano puede fabricar masivamente. ¿Acaso esperan que los asiáticos vendan autobuses por Alibaba o Shein? ¡Qué falta de conocimiento del mercado o qué burda estrategia para limitar la libre participación y dejar el camino libre al favorito de la casa! ¿Así o más claro el millonario negocio?
EL RESULTADO DE LA FARSA: ¿QUIÉN SE LLEVA EL BOTÍN?
El pasado viernes 13 de diciembre, día de la mala suerte para el erario, se conocieron las ofertas:
JETVAN CAR RENTAL: $431’976,805.17
ARRENDADORA DE BIENES Y MUEBLES E INMUEBLES: $625’914,760.91
ROMMIFY CAPITAL, S. A. DE C. V.: $662’421,775.24
Ya falta poco para saber en qué termina esto, pues este lunes a las 11:00 am se dará el fallo, y el estado de Hidalgo contiene la respiración.
¿Se impondrá la agresividad de Jetvan (la favorita del gobierno federal, conocida por no cumplir con sus contratos, ha sido inhabilitada), la oferta media de la sureña Arrendadora que no sabemos de dónde salió, o Rommify Capital, S. A. de C. V., se saldrá con la suya, contando con la bendición del oficial mayor, el Sitmah de Humberto Cabrera Román y la Secretaría de Movilidad?
La cancelación del encendido del árbol de Navidad (que ahorró $60 millones) fue una decisión acertada… ¿Será éste un acierto o el negocio más oscuro de la 4T hidalguense? Estaremos pendiente y a unas horas de conocer el fallo.
Secretario de Finanzas del Edomex hace política en Tlaxcala… ¡mientras cobra del erario mexiquense!
Dulce Silva y Óscar Flores tienen una relación de telenovela, pues son “amigos y rivales” porque buscan la gubernatura de Tlaxcala * Mandan al carajo la instrucción presidencial de Sheinbaum Pardo, quien exigió congruencia a sus funcionarios
Dice un refrán popular “Dios los cría y ellos se juntan” y esto enmarca bien la relación de la exdiputada Dulce Silva con Óscar Flores, secretario de Finanzas del gobierno del Estado de México.
Resulta que en plena jornada laboral y apenas un día después de que la Primera Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo hiciera un llamado público a que todo funcionario que aspire a un cargo de elección popular renuncie a su puesto, se presentó un hecho que ha levantado ámpula en suelo mexiquense.
Y es que el secretario de Finanzas del Gobierno del Estado de México, Óscar Flores, apareció muy sonriente en una reunión con la exdiputada y eterna aspirante a la gubernatura de Tlaxcala, Dulce Silva.
La propia Silva publicó la fotografía en sus redes sociales con un mensaje que dice: “Hoy tuve el gusto de saludar a un gran tlaxcalteca que ha brillado con luz propia y me refiero a mi amigo Óscar Flores, que actualmente es el secretario de Finanzas del Estado de México, le reconozco su gran trabajo y compromiso con México. ¡Juntos somos más fuertes mi líder adorado!”.
Para muchos fue un encuentro cordial y Dulce Silva se mostró muy diplomática en la reunión con Óscar Flores. Para otros fue la hipocresía andando, pues ambos quieren la gubernatura de Tlaxcala… y para unos fue un acto meramente institucional.
Pues será el sereno moreno, matanga dijo la changa, pero el encuentro ha levantado cejas dentro y fuera del Estado de México, pues, repito, se sabe que Óscar Flores también busca la candidatura de Morena para gobernar Tlaxcala, es decir, pretende suceder a Lorena Cuéllar en 2027.
Un detalle que brinca de forma notoria es que el funcionario mexiquense, en funciones y bajo las órdenes de la gobernadora Delfina Gómez Álvarez, dedique tiempo laboral para reunirse con otra aspirante del mismo estado.
En los cafés políticos el encuentro que sostuvieron fue interpretado como un movimiento anticipado de corte político más que institucional.
La pregunta que flota en el aire es si Delfina Gómez le dio permiso a su secretario para hacer política en Tlaxcala mientras cobra del erario mexiquense.
Por su parte la Primera Mandataria Claudia Sheinbaum, quien ha sido tajante en exigir orden y congruencia a sus funcionarios, está al tanto de estos encuentros.
Y es que mientras el discurso oficial llama a la disciplina, algunos ya parecen estar en campaña… y en cafeterías ajenas al horario de trabajo.
Lo que brinca es que todavía estamos en el 2025 y ya muchos hacen su luchita, en 2027 son las elecciones, pero ya desde ahorita están metiéndole la carne al asador.
Esto recuerda mucho a los espectaculares de las “corcholatas”, en donde Adán Augusto López Hernández y Sheinbaum Pardo brillaron de forma “espectacular”, pues fueron anuncios desplegados por todo el país… y eso que todavía no iniciaba la campaña presidencial del 2024, por lo que para muchos eso fue considerado como actos anticipados de campaña.
Pues esa estrategia ya está siendo replicada por Dulce Silva y Óscar Flores, falta mucho para el 2027, pero ellos ya están en campaña, valiéndoles máiz el proceso electoral… y el llamado presidencial de Claudia Sheinbaum.
En concreto: Con el erario mexiquense Óscar Flores hace campaña en Tlaxcala… y en horas de trabajo.
Óscar tiene una relación de telenovela con Dulce Silva, “amigos y rivales”, pues ambos quieren la gubernatura de Tlaxcala.
La imagen dice más que mil palabras: ¿Amistad, diplomacia, campaña o hipocresía? Usted, estimado lector, tiene la última palabra.
Pero la frase de Dulce Silva., “¡Juntos somos más fuertes mi líder adorado!”, da mucho en qué pensar.
¿Harán mancuerna por la gubernatura? Conste, es sólo pregunta que flota en el ambiente político.
¡Histórico Presupuesto de Egresos 2026 para Tlalnepantla!
La historia del origen del quebranto de la Cooperativa Cruz Azul
Prioridad, la defensa de México: Vargas del Villar
Día infernal en la México-Querétaro
¡No hay fecha que no se cumpla! Bad Bunny, listo para deleitar a sus fans mexicanos
¡Todo listo para Coca-Cola Flow Fest, el evento musical de reggaetón más grande del mundo!
Ale Rojo, una alcaldesa con liderazgo y vocación de servicio
