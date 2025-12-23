Reacomodo en el Metro; primero la política y luego la administración

Revelan tráfico de influencias en el negocio de los autobuses con licitaciones hechas a modo * ¿Y el gobernador Julio Menchaca? Bien, gracias

LOS MALOSOS

El hedor a azufre y a componendas políticas se respira en los pasillos de la Oficialía Mayor de Hidalgo, donde la tan anunciada “renovación” del parque vehicular del Sistema Integrado de Transporte Masivo (Sitmah) ha destapado una cloaca de intereses creados y licitaciones hechas a modo.

Con el número EA-913003989-N879-2025, se cocinó la Licitación Pública Nacional para arrendar 80 autobuses. Pero la pregunta que flota en el ambiente (y que no contesta el gobernador Julio Menchaca o se hace el occiso) es: ¿Qué pasó con la supuesta adquisición de 42 unidades que presumió a mitad de año? ¿Será que una “arrendadora amiga” le endulzó el oído con la nueva política de la 4T?

EL CÍRCULO DE SOSPECHA: LAS EMPRESAS FAVORITAS DEL RÉGIMEN

​Nuestro equipo de investigación, con lupa y grabadora en mano, ha detectado la participación de las mismas de siempre, esas que tienen un pacto de sangre con el gobierno federal y ahora buscan anidar en Hidalgo.

​JETVAN CAR RENTAL, S. A. DE C. V.- La “todoterreno” que opera en los tres niveles de gobierno, pero que carga con el pecadillo de una inhabilitación federal. ¿Su más reciente hazaña? El contrato de los autobuses BinniBus en Oaxaca. ¡Nada los detiene!

​FORZA ARRENDADORA AUTOMOTRIZ, S. A. DE C. V.- Con contratos jugosos en Nuevo León, esta empresa huele a conflicto de interés. ¿Por qué? Resulta que el representante de Forza es el mismo que firmó por Jetvan en un contrato de Morelos en 2020.

La SFP ya sabía de este doble juego que causa “incertidumbre legal”. Se dice en los círculos del poder que ambas son la cara bonita para colocar los autobuses chinos de FOTON (representada por LDR Solutions), la misma marca que ya le colocó ocho unidades al Sitmah.

​ROMMIFY CAPITAL, S. A. DE C. V.- Ubicada en la zona más adinerada de Pachuca (Zona Plateada), esta arrendadora tiene una colección de estrellas y contratos multimillonarios con el Gobierno de Hidalgo: patrullas para Pachuca, Pick-ups para la Oficialía Mayor, vehículos para el DIF estatal… ¡Todo un suculento negocio! Su representante, Carlos Antonio Rodríguez Sandoval, parece tener la fórmula mágica para hacer crecer su negocio a costa del erario. Y no olvidemos el fantasma de Green Movi, la empresa beneficiada en el sexenio de Omar Fayad, cuyo representante legal era Luis Ricardo Guinea Prado… ¡quien también fue director de Rommify!

BASES DE LICITACIÓN: UN TRAJE HECHO A LA MEDIDA

​La Oficialía Mayor, dirigida por el incoloro Édgar Orlando Ángeles Pérez (quien, dicen, sólo ejecuta órdenes sin liderazgo), extendió el plazo de entrega para los autobuses de 50 pasajeros y limitó a una sola carrocería y una sola marca de camiones, por lo que no es una libre competencia, al contrario, es un traje hecho a la medida.

La cereza del pastel es la exigencia de motores con tecnología EURO VI o EPA24, que ni siquiera el mercado mexicano puede fabricar masivamente. ¿Acaso esperan que los asiáticos vendan autobuses por Alibaba o Shein? ¡Qué falta de conocimiento del mercado o qué burda estrategia para limitar la libre participación y dejar el camino libre al favorito de la casa! ¿Así o más claro el millonario negocio?

EL RESULTADO DE LA FARSA: ¿QUIÉN SE LLEVA EL BOTÍN?

​El pasado viernes 13 de diciembre, día de la mala suerte para el erario, se conocieron las ofertas:

JETVAN CAR RENTAL: $431’976,805.17

​ARRENDADORA DE BIENES Y MUEBLES E INMUEBLES: $625’914,760.91

​ROMMIFY CAPITAL, S. A. DE C. V.: $662’421,775.24

Ya falta poco para saber en qué termina esto, pues este lunes a las 11:00 am se dará el fallo, y el estado de Hidalgo contiene la respiración.

¿Se impondrá la agresividad de Jetvan (la favorita del gobierno federal, conocida por no cumplir con sus contratos, ha sido inhabilitada), la oferta media de la sureña Arrendadora que no sabemos de dónde salió, o Rommify Capital, S. A. de C. V., se saldrá con la suya, contando con la bendición del oficial mayor, el Sitmah de Humberto Cabrera Román y la Secretaría de Movilidad?

​La cancelación del encendido del árbol de Navidad (que ahorró $60 millones) fue una decisión acertada… ¿Será éste un acierto o el negocio más oscuro de la 4T hidalguense? Estaremos pendiente y a unas horas de conocer el fallo.