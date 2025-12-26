LOS MALOSOS
Arturo Ávila, el “héroe” desconocido
El diputado morenista deja plantado a sus “miles” de seguidores en la Plaza Allende * Al vocero del partido guinda nadie lo conoce, por lo que debe ponerse las pilas y demostrar que quiere ser un digno defensor de los derechos del pueblo y no un negocio más como acostumbran demostrarlo todos los políticos * Le falta mucho para llegar a ser un digno aspirante a la alcaldía Cuauhtémoc
LOS MALOSOS
Lo que se anunció con bombo y platillo fue un total fracaso.
El evento que se realizó en la Plaza Allende del enigmático Tlatelolco estuvo más desolado que el Zócalo capitalino en la madrugada.
En teoría sería una gran posada en donde habría piñatas y aguinaldos, encabezado por el diputado morenista Arturo Ávila, pero ni máiz paloma, el vocero no llegó y dejó plantados a sus “miles” de seguidores.
Es de reconocer que el equipo de Ávila hizo su mejor esfuerzo para que hubiera ambiente en la posada, pero todo fue inútil… no “prendió”… y más cuando el equipo organizador señaló que Arturo estaba en Aguascalientes y que su vuelo estaba con retraso.
Ante los hechos, se constata que el diputado morenista no lo conocen ni en Tlatelolco. Tendrá que trabajar mucho para “pegar” en el ánimo ciudadano.
Es innegable que Ávila es muy conocido, pero no porque tenga arrastre popular, sino por hacer el ridículo y defender lo indefendible ante los cuestionamientos certeros y bien fundamentados por los panistas Federico Döring y Damián Zepeda.
Arturo hace su chamba, atacar a la oposición, sobre todo a Alessandra Rojo de la Vega Piccolo, pues su misión es bajarla de la preferencia ciudadana, pero así no lo logrará. La mejor carta de presentación es cumplirle a la gente y entregar buenos resultados, puntos que no cumple para nada Arturo Ávila, más que vocero es boxero, pues con todo mundo se pelea.
Ávila tiene cercanía con Pedro Haces y con Ricardo Monreal, y piensa que eso le da para ganar la Cuauhtémoc… eso pensaba Catalina y resulta que perdió ante Rojo de la Vega Piccolo.
Arturo quiere la Cuauhtémoc y confía en ganar la alcaldía con el apoyo de la maquinaria electoral de Morena.
Àvila se siente el “héroe” de la Cuarta Transformación, defiende a capa y espada a los morenistas, critica a los opositores, pero ni aún así lo conocen. Es, para ser más claros, y ante los hechos, el “héroe desconocido”.
No la Haces mi buen Arturo. A diferencia de Ale Rojo, Ávila es más de escritorio que de territorio, no practica la cercanía con la ciudadanía. Así es muy difícil ganarse la confianza del pueblo.
El diputado morenista la tiene muy difícil porque Alessandra Rojo de la Vega, en base a sus buenos resultados, ya conectó con la gente, colonos y vecinos la quieren y la apoyarán en cualquier proyecto político que emprenda.
Ale Rojo es una aguerrida, valiente, firme en sus ideas y con la convicción de servir a la gente… y si a eso le agrega que posee un gran carisma y la confianza ciudadana, es innegable que se ha convertido en la piedrita en el zapato del partido guinda, el temor de Morena, pues saben que Rojo tiene todo para seguir escalando en el mundo de la política, una Resistencia a toda prueba… y si no la paran ahorita, después será casi una misión imposible.
Nadie imaginó que una simple activista, feminista y ambientalista creciera en el ánimo de la gente, hay una gran diferencia entre la chica que se movilizaba en defensa de las mujeres a lo que es ahora: una alcaldesa con vocación de servicio.
EL BOXERO DE MORENA
El sello de Ávila es atacar a la oposición y pelear con todo mundo… por algo en los corrillos ya no se le dice vocero sino boxero, al estilo Gerardo Fernández Noroña.
Ávila critica a Ale Rojo por los baches, parques abandonados, falta de recolección de basura y mercados públicos inoperantes, pero, con todo respeto, eso no es exclusivo de la Cuauhtémoc, eso pasa también en las alcaldías morenistas y de eso nada dice.
En concreto: Está al Rojo vivo el miedo de Morena.
LOS HECHOS
El diputado federal Arturo Ávila, del partido oficialista Morena, dejó plantados a los vecinos de la Unidad Habitacional Tlatelolco la noche del miércoles 17 pasado, con lo que demuestra el poco interés para estar con el pueblo que lo esperó durante horas y no llegó.
Se trató de la Segunda Posada organizada por los vecinos de Tlatelolco en la Plaza Allende, pero la reunión careció de una real organización.
Comprobamos una total desorganización, los vecinos no tuvieron un recibimiento digno, pues ni un café les ofrecieron, pese a la temperatura que osciló entre los diez grados.
Todos con su chamarra y algunos con bufanda, pero los anfitriones no fueron nada corteses con la asistencia.
Bien sabemos que el diputado Arturo Ávila pretende ser el próximo alcalde en la Cuauhtémoc, pero derrocha desinterés y abandona a los vecinos de esa alcaldía.
Lo más relevante de la posada fue la entrega de los llamados “aguinaldos’, que son bolsitas con dulces, y hasta ahí.
Los niños se divirtieron con las piñatas, mientras los adultos esperaban al político para recibirlo con entusiasmo, pero Arturo Ávila no llegó, al menos nosotros no lo vimos. Realmente el diputado Ávila no pudo ir… ¿o no quiso ir?
Ninguno de los vecinos dijo algo al respecto, pero no se vale que la gente del pueblo sea maltratada de esa forma.
El diputado morenista Arturo Ávila debe ponerse las pilas y demostrar que quiere ser un digno defensor de los derechos del pueblo y no un negocio más como acostumbran demostrarlo todos los políticos.
¿A qué va la gente a una posada? Pues a bailar, a pasar unas horas divertidas, en convivio con los vecinos y a conocer gente, pero eso no pasó.
LOS MALOSOS
Reacomodo en el Metro; primero la política y luego la administración
Paulina Moreno, lista para la Subdirección General de Administración y Finanzas del Metro, fue corrida de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de México; sería bueno que la jefa de Gobierno Clara Brugada preguntara a Delfina Gómez el motivo de su salida
LOS MALOSOS
Nos comentan que antes de hablar de nombres hay que entender el momento: el Metro atraviesa una etapa de alta sensibilidad interna, con un sindicato activo, demandas salariales en curso y una exigencia clara de interlocución directa.
Nos señalan que en ese contexto cualquier movimiento en la administración deja de ser técnico y se vuelve político, y que el margen para improvisar es prácticamente nulo.
Aun así, nos dicen que el relevo ya se mueve y que el nombre que vuelve a circular es el de Paulina Moreno.
Su historial, nos comentan, genera resistencias: retrasos presupuestales y choques recurrentes en el Estado de México, incluida una confrontación directa con Horacio Duarte que la volvió políticamente insostenible.
Delfina Gómez optó por removerla sin escalar el conflicto. A ello se suma el antecedente en Nafin, cuando trabajadores sindicalizados bloquearon Insurgentes tras no ser atendidos, derivando en un paro laboral, y un paso posterior por Pemex que tampoco se consolidó.
El trasfondo del movimiento, nos dicen, estaría vinculado al entorno de Andrés Manuel López Beltrán, con Juan Pablo de Botton empujando la decisión y Adrián Rubalcava como el operador encargado de procesar el ajuste.
En los corrillos no lo colocan como puente con el sindicato, sino como un perfil formado en la lógica del control y la confrontación, lo que enciende alertas en un sistema que depende de acuerdos finos para funcionar.
El punto, nos señalan, es que el Metro no requiere una administración de choque, sino una capaz de contener, negociar y sostener la gobernabilidad cotidiana.
La pregunta que empieza a ordenarse es si la jefa de Gobierno Clara Brugada priorizará estabilidad y diálogo o permitirá un reacomodo donde el control del presupuesto pese más que la paz laboral. Porque cuando la política falla en el Metro, nos dicen, el costo no se queda en la oficina: se traslada directo a los usuarios.
LOS MALOSOS
A Arturo Ávila no lo conocen ni en Tlatelolco
El diputado morenista deja plantado a sus “miles” de seguidores en la Plaza Allende
LOS MALOSOS
Lo que se anunció con bombo y platillo fue un total fracaso.
El evento que se realizó en la Plaza Allende del enigmático Tlatelolco estuvo más desolado que el Zócalo capitalino en la madrugada.
En teoría sería una gran posada en donde habría piñatas y aguinaldos, encabezado por el diputado morenista Arturo Ávila, pero ni máiz paloma, el vocero no llegó y dejó plantados a sus “miles” de seguidores.
Es de reconocer que el equipo de Ávila hizo su mejor esfuerzo para que hubiera ambiente en la posada, pero todo fue inútil… no “prendió”… y más cuando el equipo organizador señaló que Arturo estaba en Aguascalientes y que su vuelo estaba con retraso.
Ante los hechos, se constata que el diputado morenista no lo conocen ni en Tlatelolco. Tendrá que trabajar mucho para “pegar” en el ánimo ciudadano.
Es innegable que Ávila es muy conocido, pero no porque tenga arrastre popular, sino por hacer el ridículo y defender lo indefendible ante los cuestionamientos certeros y bien fundamentados por los panistas Federico Döring y Damián Zepeda.
Arturo hace su chamba, atacar a la oposición, sobre todo a Alessandra Rojo de la Vega Piccolo, pues su misión es bajarla de la preferencia ciudadana, pero así no lo logrará. La mejor carta de presentación es cumplirle a la gente y entregar buenos resultados, puntos que no cumple para nada Arturo Ávila, más que vocero es boxero, pues con todo mundo se pelea.
Ávila tiene cercanía con Pedro Haces y con Ricardo Monreal, y piensa que eso le da para ganar la Cuauhtémoc… eso pensaba Catalina y resulta que perdió ante Rojo de la Vega Piccolo.
Arturo quiere la Cuauhtémoc y confía en ganar la alcaldía con el apoyo de la maquinaria electoral de Morena.
El diputado morenista la tiene muy difícil porque Alessandra Rojo de la Vega, en base a sus buenos resultados, ya conectó con la gente, colonos y vecinos la quieren y la apoyarán en cualquier proyecto político que emprenda.
Ale Rojo es una aguerrida, valiente, firme en sus ideas y con la convicción de servir a la gente… y si a eso le agrega que posee un gran carisma y la confianza ciudadana, es innegable que se ha convertido en la piedrita en el zapato del partido guinda, el temor de Morena, pues saben que Rojo tiene todo para seguir escalando en el mundo de la política, una Resistencia a toda prueba… y si no la paran ahorita, después será casi una misión imposible.
Nadie imaginó que una simple activista, feminista y ambientalista creciera en el ánimo de la gente, hay una gran diferencia entre la chica que se movilizaba en defensa de las mujeres a lo que es ahora: una alcaldesa con vocación de servicio.
EL BOXERO DE MORENA
El sello de Ávila es atacar a la oposición y pelear con todo mundo… por algo en los corrillos ya no se le dice vocero sino boxero, al estilo Gerardo Fernández Noroña.
Ávila critica a Ale Rojo por los baches, parques abandonados, falta de recolección de basura y mercados públicos inoperantes, pero, con todo respeto, eso no es exclusivo de la Cuauhtémoc, eso pasa también en las alcaldías morenistas y de eso nada dice.
En concreto: Está al Rojo vivo el miedo de Morena.
LOS MALOSOS
Con la 4T impera la corrupción en Hidalgo
Revelan tráfico de influencias en el negocio de los autobuses con licitaciones hechas a modo * ¿Y el gobernador Julio Menchaca? Bien, gracias
LOS MALOSOS
El hedor a azufre y a componendas políticas se respira en los pasillos de la Oficialía Mayor de Hidalgo, donde la tan anunciada “renovación” del parque vehicular del Sistema Integrado de Transporte Masivo (Sitmah) ha destapado una cloaca de intereses creados y licitaciones hechas a modo.
Con el número EA-913003989-N879-2025, se cocinó la Licitación Pública Nacional para arrendar 80 autobuses. Pero la pregunta que flota en el ambiente (y que no contesta el gobernador Julio Menchaca o se hace el occiso) es: ¿Qué pasó con la supuesta adquisición de 42 unidades que presumió a mitad de año? ¿Será que una “arrendadora amiga” le endulzó el oído con la nueva política de la 4T?
EL CÍRCULO DE SOSPECHA: LAS EMPRESAS FAVORITAS DEL RÉGIMEN
Nuestro equipo de investigación, con lupa y grabadora en mano, ha detectado la participación de las mismas de siempre, esas que tienen un pacto de sangre con el gobierno federal y ahora buscan anidar en Hidalgo.
JETVAN CAR RENTAL, S. A. DE C. V.- La “todoterreno” que opera en los tres niveles de gobierno, pero que carga con el pecadillo de una inhabilitación federal. ¿Su más reciente hazaña? El contrato de los autobuses BinniBus en Oaxaca. ¡Nada los detiene!
FORZA ARRENDADORA AUTOMOTRIZ, S. A. DE C. V.- Con contratos jugosos en Nuevo León, esta empresa huele a conflicto de interés. ¿Por qué? Resulta que el representante de Forza es el mismo que firmó por Jetvan en un contrato de Morelos en 2020.
La SFP ya sabía de este doble juego que causa “incertidumbre legal”. Se dice en los círculos del poder que ambas son la cara bonita para colocar los autobuses chinos de FOTON (representada por LDR Solutions), la misma marca que ya le colocó ocho unidades al Sitmah.
ROMMIFY CAPITAL, S. A. DE C. V.- Ubicada en la zona más adinerada de Pachuca (Zona Plateada), esta arrendadora tiene una colección de estrellas y contratos multimillonarios con el Gobierno de Hidalgo: patrullas para Pachuca, Pick-ups para la Oficialía Mayor, vehículos para el DIF estatal… ¡Todo un suculento negocio! Su representante, Carlos Antonio Rodríguez Sandoval, parece tener la fórmula mágica para hacer crecer su negocio a costa del erario. Y no olvidemos el fantasma de Green Movi, la empresa beneficiada en el sexenio de Omar Fayad, cuyo representante legal era Luis Ricardo Guinea Prado… ¡quien también fue director de Rommify!
BASES DE LICITACIÓN: UN TRAJE HECHO A LA MEDIDA
La Oficialía Mayor, dirigida por el incoloro Édgar Orlando Ángeles Pérez (quien, dicen, sólo ejecuta órdenes sin liderazgo), extendió el plazo de entrega para los autobuses de 50 pasajeros y limitó a una sola carrocería y una sola marca de camiones, por lo que no es una libre competencia, al contrario, es un traje hecho a la medida.
La cereza del pastel es la exigencia de motores con tecnología EURO VI o EPA24, que ni siquiera el mercado mexicano puede fabricar masivamente. ¿Acaso esperan que los asiáticos vendan autobuses por Alibaba o Shein? ¡Qué falta de conocimiento del mercado o qué burda estrategia para limitar la libre participación y dejar el camino libre al favorito de la casa! ¿Así o más claro el millonario negocio?
EL RESULTADO DE LA FARSA: ¿QUIÉN SE LLEVA EL BOTÍN?
El pasado viernes 13 de diciembre, día de la mala suerte para el erario, se conocieron las ofertas:
JETVAN CAR RENTAL: $431’976,805.17
ARRENDADORA DE BIENES Y MUEBLES E INMUEBLES: $625’914,760.91
ROMMIFY CAPITAL, S. A. DE C. V.: $662’421,775.24
Ya falta poco para saber en qué termina esto, pues este lunes a las 11:00 am se dará el fallo, y el estado de Hidalgo contiene la respiración.
¿Se impondrá la agresividad de Jetvan (la favorita del gobierno federal, conocida por no cumplir con sus contratos, ha sido inhabilitada), la oferta media de la sureña Arrendadora que no sabemos de dónde salió, o Rommify Capital, S. A. de C. V., se saldrá con la suya, contando con la bendición del oficial mayor, el Sitmah de Humberto Cabrera Román y la Secretaría de Movilidad?
La cancelación del encendido del árbol de Navidad (que ahorró $60 millones) fue una decisión acertada… ¿Será éste un acierto o el negocio más oscuro de la 4T hidalguense? Estaremos pendiente y a unas horas de conocer el fallo.
LA REVISTA NO ES RESPONSABLE DE LA OPINIÓN DE LOS COLABORADORES
Arturo Ávila, el “héroe” desconocido
A identificar los celulares para que el gobierno nos cuide
Los retos del 2026
La historia del origen del quebranto de la Cooperativa Cruz Azul
Prioridad, la defensa de México: Vargas del Villar
Día infernal en la México-Querétaro
¡No hay fecha que no se cumpla! Bad Bunny, listo para deleitar a sus fans mexicanos
¡Todo listo para Coca-Cola Flow Fest, el evento musical de reggaetón más grande del mundo!
Ale Rojo, una alcaldesa con liderazgo y vocación de servicio
DESTACADO
-
NACIONALHace 4 días
Con descuentos Isaac Montoya se solidariza con naucalpenses
-
PULPO POLÍTICOHace 7 días
¡Aguas con la llegada del 2026!
-
NACIONALHace 4 días
¡Histórico Presupuesto de Egresos 2026 para Tlalnepantla!
-
EL ÁGORAHace 7 días
Democracia, seguridad y posverdad
-
LOS MALOSOSHace 3 días
Reacomodo en el Metro; primero la política y luego la administración
-
NACIONALHace 3 días
Acusa empresario “fabricación de delitos”
-
TEXTUAL-ESHace 1 día
Migrantes, vital para la economía estadounidense
-
SILENCIO ROTOHace 1 día
Con atropellos laborales pulverizan al Canal 11