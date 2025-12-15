LOS MALOSOS
Con la 4T impera la corrupción en Hidalgo
Revelan tráfico de influencias en el negocio de los autobuses con licitaciones hechas a modo * ¿Y el gobernador Julio Menchaca? Bien, gracias
El hedor a azufre y a componendas políticas se respira en los pasillos de la Oficialía Mayor de Hidalgo, donde la tan anunciada “renovación” del parque vehicular del Sistema Integrado de Transporte Masivo (Sitmah) ha destapado una cloaca de intereses creados y licitaciones hechas a modo.
Con el número EA-913003989-N879-2025, se cocinó la Licitación Pública Nacional para arrendar 80 autobuses. Pero la pregunta que flota en el ambiente (y que no contesta el gobernador Julio Menchaca o se hace el occiso) es: ¿Qué pasó con la supuesta adquisición de 42 unidades que presumió a mitad de año? ¿Será que una “arrendadora amiga” le endulzó el oído con la nueva política de la 4T?
EL CÍRCULO DE SOSPECHA: LAS EMPRESAS FAVORITAS DEL RÉGIMEN
Nuestro equipo de investigación, con lupa y grabadora en mano, ha detectado la participación de las mismas de siempre, esas que tienen un pacto de sangre con el gobierno federal y ahora buscan anidar en Hidalgo.
JETVAN CAR RENTAL, S. A. DE C. V.- La “todoterreno” que opera en los tres niveles de gobierno, pero que carga con el pecadillo de una inhabilitación federal. ¿Su más reciente hazaña? El contrato de los autobuses BinniBus en Oaxaca. ¡Nada los detiene!
FORZA ARRENDADORA AUTOMOTRIZ, S. A. DE C. V.- Con contratos jugosos en Nuevo León, esta empresa huele a conflicto de interés. ¿Por qué? Resulta que el representante de Forza es el mismo que firmó por Jetvan en un contrato de Morelos en 2020.
La SFP ya sabía de este doble juego que causa “incertidumbre legal”. Se dice en los círculos del poder que ambas son la cara bonita para colocar los autobuses chinos de FOTON (representada por LDR Solutions), la misma marca que ya le colocó ocho unidades al Sitmah.
ROMMIFY CAPITAL, S. A. DE C. V.- Ubicada en la zona más adinerada de Pachuca (Zona Plateada), esta arrendadora tiene una colección de estrellas y contratos multimillonarios con el Gobierno de Hidalgo: patrullas para Pachuca, Pick-ups para la Oficialía Mayor, vehículos para el DIF estatal… ¡Todo un suculento negocio! Su representante, Carlos Antonio Rodríguez Sandoval, parece tener la fórmula mágica para hacer crecer su negocio a costa del erario. Y no olvidemos el fantasma de Green Movi, la empresa beneficiada en el sexenio de Omar Fayad, cuyo representante legal era Luis Ricardo Guinea Prado… ¡quien también fue director de Rommify!
BASES DE LICITACIÓN: UN TRAJE HECHO A LA MEDIDA
La Oficialía Mayor, dirigida por el incoloro Édgar Orlando Ángeles Pérez (quien, dicen, sólo ejecuta órdenes sin liderazgo), extendió el plazo de entrega para los autobuses de 50 pasajeros y limitó a una sola carrocería y una sola marca de camiones, por lo que no es una libre competencia, al contrario, es un traje hecho a la medida.
La cereza del pastel es la exigencia de motores con tecnología EURO VI o EPA24, que ni siquiera el mercado mexicano puede fabricar masivamente. ¿Acaso esperan que los asiáticos vendan autobuses por Alibaba o Shein? ¡Qué falta de conocimiento del mercado o qué burda estrategia para limitar la libre participación y dejar el camino libre al favorito de la casa! ¿Así o más claro el millonario negocio?
EL RESULTADO DE LA FARSA: ¿QUIÉN SE LLEVA EL BOTÍN?
El pasado viernes 13 de diciembre, día de la mala suerte para el erario, se conocieron las ofertas:
JETVAN CAR RENTAL: $431’976,805.17
ARRENDADORA DE BIENES Y MUEBLES E INMUEBLES: $625’914,760.91
ROMMIFY CAPITAL, S. A. DE C. V.: $662’421,775.24
Ya falta poco para saber en qué termina esto, pues este lunes a las 11:00 am se dará el fallo, y el estado de Hidalgo contiene la respiración.
¿Se impondrá la agresividad de Jetvan (la favorita del gobierno federal, conocida por no cumplir con sus contratos, ha sido inhabilitada), la oferta media de la sureña Arrendadora que no sabemos de dónde salió, o Rommify Capital, S. A. de C. V., se saldrá con la suya, contando con la bendición del oficial mayor, el Sitmah de Humberto Cabrera Román y la Secretaría de Movilidad?
La cancelación del encendido del árbol de Navidad (que ahorró $60 millones) fue una decisión acertada… ¿Será éste un acierto o el negocio más oscuro de la 4T hidalguense? Estaremos pendiente y a unas horas de conocer el fallo.
Secretario de Finanzas del Edomex hace política en Tlaxcala… ¡mientras cobra del erario mexiquense!
Dulce Silva y Óscar Flores tienen una relación de telenovela, pues son “amigos y rivales” porque buscan la gubernatura de Tlaxcala * Mandan al carajo la instrucción presidencial de Sheinbaum Pardo, quien exigió congruencia a sus funcionarios
Dice un refrán popular “Dios los cría y ellos se juntan” y esto enmarca bien la relación de la exdiputada Dulce Silva con Óscar Flores, secretario de Finanzas del gobierno del Estado de México.
Resulta que en plena jornada laboral y apenas un día después de que la Primera Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo hiciera un llamado público a que todo funcionario que aspire a un cargo de elección popular renuncie a su puesto, se presentó un hecho que ha levantado ámpula en suelo mexiquense.
Y es que el secretario de Finanzas del Gobierno del Estado de México, Óscar Flores, apareció muy sonriente en una reunión con la exdiputada y eterna aspirante a la gubernatura de Tlaxcala, Dulce Silva.
La propia Silva publicó la fotografía en sus redes sociales con un mensaje que dice: “Hoy tuve el gusto de saludar a un gran tlaxcalteca que ha brillado con luz propia y me refiero a mi amigo Óscar Flores, que actualmente es el secretario de Finanzas del Estado de México, le reconozco su gran trabajo y compromiso con México. ¡Juntos somos más fuertes mi líder adorado!”.
Para muchos fue un encuentro cordial y Dulce Silva se mostró muy diplomática en la reunión con Óscar Flores. Para otros fue la hipocresía andando, pues ambos quieren la gubernatura de Tlaxcala… y para unos fue un acto meramente institucional.
Pues será el sereno moreno, matanga dijo la changa, pero el encuentro ha levantado cejas dentro y fuera del Estado de México, pues, repito, se sabe que Óscar Flores también busca la candidatura de Morena para gobernar Tlaxcala, es decir, pretende suceder a Lorena Cuéllar en 2027.
Un detalle que brinca de forma notoria es que el funcionario mexiquense, en funciones y bajo las órdenes de la gobernadora Delfina Gómez Álvarez, dedique tiempo laboral para reunirse con otra aspirante del mismo estado.
En los cafés políticos el encuentro que sostuvieron fue interpretado como un movimiento anticipado de corte político más que institucional.
La pregunta que flota en el aire es si Delfina Gómez le dio permiso a su secretario para hacer política en Tlaxcala mientras cobra del erario mexiquense.
Por su parte la Primera Mandataria Claudia Sheinbaum, quien ha sido tajante en exigir orden y congruencia a sus funcionarios, está al tanto de estos encuentros.
Y es que mientras el discurso oficial llama a la disciplina, algunos ya parecen estar en campaña… y en cafeterías ajenas al horario de trabajo.
Lo que brinca es que todavía estamos en el 2025 y ya muchos hacen su luchita, en 2027 son las elecciones, pero ya desde ahorita están metiéndole la carne al asador.
Esto recuerda mucho a los espectaculares de las “corcholatas”, en donde Adán Augusto López Hernández y Sheinbaum Pardo brillaron de forma “espectacular”, pues fueron anuncios desplegados por todo el país… y eso que todavía no iniciaba la campaña presidencial del 2024, por lo que para muchos eso fue considerado como actos anticipados de campaña.
Pues esa estrategia ya está siendo replicada por Dulce Silva y Óscar Flores, falta mucho para el 2027, pero ellos ya están en campaña, valiéndoles máiz el proceso electoral… y el llamado presidencial de Claudia Sheinbaum.
En concreto: Con el erario mexiquense Óscar Flores hace campaña en Tlaxcala… y en horas de trabajo.
Óscar tiene una relación de telenovela con Dulce Silva, “amigos y rivales”, pues ambos quieren la gubernatura de Tlaxcala.
La imagen dice más que mil palabras: ¿Amistad, diplomacia, campaña o hipocresía? Usted, estimado lector, tiene la última palabra.
Pero la frase de Dulce Silva., “¡Juntos somos más fuertes mi líder adorado!”, da mucho en qué pensar.
¿Harán mancuerna por la gubernatura? Conste, es sólo pregunta que flota en el ambiente político.
Celia Marín alza la mano para suceder a Rafael Guerra
En el marco de la sucesión de la Presidencia del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México * ¿Y dónde están los dineros del PRD-CDMX?
Quien se mueve y alza la mano para ser la sucesora del presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, Rafael Guerra, es la ministra de la Quinta Sala Penal, Celia Marín Sasaki, a quien por cierto sus pares no ven con buenos ojos, más bien con recelo por su cercanía con la gente del partido político de Acción Nacional.
Cabe recordar que la abogada para llegar a ser magistrada contó con el apoyo de Mariana Gómez del Campo, prima de la esposa del expresidente Felipe Calderón, Margarita Zavala, quien por cierto también la impulsó.
Por esa relación tan cercana con los azules, sus pares no confían en ella, pero además se fue por la libre, es decir, no tiene el consenso ni el visto bueno de sus compañeros.
Por otro lado, quien también mueve sus piezas en este tablero de ajedrez para lograr su reelección es el presidente del Tribunal de Justicia capitalino, Rafael Guerra, quien a todo pulmón dice a quien quiera escucharlo que tiene la venia, la aprobación de los huéspedes de Palacio Nacional y del Ayuntamiento, lo cual todos saben que es una mentira para presionar y ganar votos en la próxima elección, además gente cercana a él busca por todos los medios desprestigiar a los magistrados y magistradas que no están de acuerdo con su reelección debido a que han hecho circular una lista en la que los califica de corruptos y de estar al mejor postor.
La cosa no para ahí, ya que se conoce de sus reuniones con varios legisladores locales de Morena, como es el caso de Pedro Haces Lago, Fernando Zárate y de Alberto Venegas, así como del legislador federal Julio César Moreno, cacique de la alcaldía Venustiano Carranza, cuyo objetivo es que ellos convenzan a sus pares de que él es el bueno, el ungido.
No cabe duda que Rafael Guerra Álvarez usará todo tipo de argucias no legales para repetir, por lo que uno se cuestiona ¿de esa forma se conduce al frente del Tribunal?
Es decir, ¿primero está su ambición que el Estado de Derecho? Es pregunta.
¿EN DÓNDE ESTÁN LOS RECURSOS FINANCIEROS DEL PRDCDMX?
El pleno del Congreso local exhorta a la Auditoría Superior de la Ciudad de México a informar el estatus que guarda la solicitud que hizo conforme a los puntos de acuerdo presentados y aprobados en las sesiones de los días 26 de septiembre y 21 de noviembre de 2024, en que se pide a la autoridad fiscalizadora realizar una amplia y exhaustiva auditoría a las finanzas del Partido de la Revolución Democrática en la capital.
La propuesta de la diputada Nora Arias Contreras (PRD) solicita la información de la auditoría correspondiente a los años 2023 y 2024, periodo del cual se desconoce el destino y manejo de los recursos financieros de este partido político.
Al exponer su punto de acuerdo, la legisladora Arias Contreras expresó su preocupación de que después de dos exhortos del Congreso local para realizar esta auditoría, aún no se cuente con una “respuesta concreta a esta solicitud por parte del órgano fiscalizador.
Por lo anterior, exigió una resolución puntual, al ser obligación de esta instancia revisar y auditar “el correcto uso de los recursos públicos que son de todas y todos los capitalinos”, y calificó de inaceptable no contar con una respuesta a esta petición, después de haber cumplido con los procedimientos legales.
Expresó que la ASCDMX no puede ni debe guardar silencio, ni retrasar sus resoluciones, “mucho menos utilizar el tiempo como excusa para dejar en la incertidumbre una legítima petición”.
Recordó que el PRD es un partido que ha luchado por la democracia y ha exigido la rendición de cuentas y la revisión de los recursos públicos, por lo que no se debe permitir la simulación y tolerar la omisión “porque el silencio de la Auditoría de la Ciudad de México no sólo alimenta la sospecha, sino que da paso a la complicidad, dejando abierta la puerta a la manipulación”.
Esta ciudad, insistió, ha sido referente de derechos y libertades, por lo que “no podemos permitir que las instituciones actúen con discrecionalidad y sesgo partidista”.
Nuevos aires en SAPASA
En cuestión de horas Pedro Rodríguez, presidente municipal de Atizapán de Zaragoza, designará al nuevo director tras la salida de Vences * Es de sabios cambiar de opinión y Luis René Elías Ramírez, hombre de casa, bien podría sacar adelante la crisis hídrica
LOS MALOSOS
Es por todos conocido que la crisis hídrica “ahoga” a los habitantes del Valle de México y Atizapán de Zaragoza, Estado de México, no es la excepción.
SAPASA siempre ha estado en el ojo del huracán y las movilizaciones contra los directores generales ha sido “el pan nuestro de cada día”.
Es por todos sabido que el agua siempre ha sido un gran negocio, hay muchos intereses y la grilla al interior de SAPASA está muy fuerte.
El alcalde Pedro Rodríguez Villegas ha tenido como prioridad abastecer el vital líquido a los atizapenses, pero no ha tenido los resultados esperados, por lo que es una asignatura pendiente en sus administraciones.
Alfredo Vázquez González hizo un gran trabajo e intentó hacer cambios en pro de los habitantes, pero afectó intereses dentro de SAPASA, por lo que fue bloqueado y le montaron plantones para provocar su salida, cosa que finalmente sucedió.
Vázquez González dio a conocer a la opinión pública que la mitad de los atizapenses no paga agua. Una verdad de a kilo que no le cayó nada bien a los morosos.
Luis René Elías Ramírez fue el sucesor y tomó el toro por el cuerno, capacidad la tenía de sobra, debido a que sus más de 20 años en el interior de SAPASA conocía de pe a pa el teje y maneje del organismo. Logró grandes resultados e hizo mejoras, además de implementar bien el programa de tandeo.
Trabajó toda una vida en SAPASA, por lo que todavía nadie se explica su salida (diplomáticamente le llaman renuncia), pese a su gran experiencia, capacidad y profesionalismo.
Sus más de 20 años de trabajo de nada le sirvieron, pues le dieron una patada en el trasero.
El que llegó con mucho bombo y platillo fue Jaime Alejandro Vences Mejía, con muchas cartas credenciales, pero SAPASA salió de Guatemala para entrar a Guatepeor.
Vences Mejía no dio el ancho, nada que ver con lo que hicieron Elías Ramírez y Vázquez González.
Jaime Alejandro Vences ya se fue, por lo que en las próximas horas el presidente municipal Rodríguez Villegas nombrará al nuevo director de SAPASA.
Es de sabios cambiar de opinión y Pedro Rodríguez seguramente ya tiene tomada la decisión, pero Luis René Elías es un funcionario que no puede estar en el banquillo, no se debe desaprovechar su experiencia y seguramente tendrá cabida en cualquier ayuntamiento, pero para Elías Ramírez SAPASA es su casa.
Otra opción es Alfredo Vázquez, pero él tiene tantas ocupaciones que su retorno sería una decisión que lo analizaría muy bien, pero capacidad la tiene… y de sobra.
ANDRÉS VALENCIA HACE MUCHO CON POCO
El que sufre las de Caín es Andrés Valencia Pacheco, quien hace lo que puede y con lo que tiene.
Valencia Pacheco recibe en carne propia las protestas de los habitantes de Atizapán de Zaragoza por la falta de agua, una situación en donde Andrés Valencia no tiene vela en el entierro porque la Comisión del Agua del Estado del Estado de México sólo les manda 480 litros por segundo, cuando antes recibía mil 200 en el 2020.
Pese a que los inconformes se quejan porque el programa de tandeo les está fallando, el subdirector de Operación de SAPASA señala que se trabaja de acuerdo con las condiciones y con el volumen de agua que tienen disponibles.
Valencia no es mago, pero sí muestra y demuestra que hace mucho con poco.
Con la 4T impera la corrupción en Hidalgo
Enrique Vargas, respaldado por todos los gremios de Huixquilucan
‘Brilla Cuauhtémoc’ con el encendido del árbol navideño
La historia del origen del quebranto de la Cooperativa Cruz Azul
Prioridad, la defensa de México: Vargas del Villar
Día infernal en la México-Querétaro
¡No hay fecha que no se cumpla! Bad Bunny, listo para deleitar a sus fans mexicanos
¡Todo listo para Coca-Cola Flow Fest, el evento musical de reggaetón más grande del mundo!
Ale Rojo, una alcaldesa con liderazgo y vocación de servicio
