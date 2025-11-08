Secretario de Finanzas del Edomex hace política en Tlaxcala… ¡mientras cobra del erario mexiquense!

Dulce Silva y Óscar Flores tienen una relación de telenovela, pues son “amigos y rivales” porque buscan la gubernatura de Tlaxcala * Mandan al carajo la instrucción presidencial de Sheinbaum Pardo, quien exigió congruencia a sus funcionarios

LOS MALOSOS

Dice un refrán popular “Dios los cría y ellos se juntan” y esto enmarca bien la relación de la exdiputada Dulce Silva con Óscar Flores, secretario de Finanzas del gobierno del Estado de México.

Resulta que en plena jornada laboral y apenas un día después de que la Primera Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo hiciera un llamado público a que todo funcionario que aspire a un cargo de elección popular renuncie a su puesto, se presentó un hecho que ha levantado ámpula en suelo mexiquense.

Y es que el secretario de Finanzas del Gobierno del Estado de México, Óscar Flores, apareció muy sonriente en una reunión con la exdiputada y eterna aspirante a la gubernatura de Tlaxcala, Dulce Silva.

La propia Silva publicó la fotografía en sus redes sociales con un mensaje que dice: “Hoy tuve el gusto de saludar a un gran tlaxcalteca que ha brillado con luz propia y me refiero a mi amigo Óscar Flores, que actualmente es el secretario de Finanzas del Estado de México, le reconozco su gran trabajo y compromiso con México. ¡Juntos somos más fuertes mi líder adorado!”.

Para muchos fue un encuentro cordial y Dulce Silva se mostró muy diplomática en la reunión con Óscar Flores. Para otros fue la hipocresía andando, pues ambos quieren la gubernatura de Tlaxcala… y para unos fue un acto meramente institucional.

Pues será el sereno moreno, matanga dijo la changa, pero el encuentro ha levantado cejas dentro y fuera del Estado de México, pues, repito, se sabe que Óscar Flores también busca la candidatura de Morena para gobernar Tlaxcala, es decir, pretende suceder a Lorena Cuéllar en 2027.

Un detalle que brinca de forma notoria es que el funcionario mexiquense, en funciones y bajo las órdenes de la gobernadora Delfina Gómez Álvarez, dedique tiempo laboral para reunirse con otra aspirante del mismo estado.

En los cafés políticos el encuentro que sostuvieron fue interpretado como un movimiento anticipado de corte político más que institucional.

La pregunta que flota en el aire es si Delfina Gómez le dio permiso a su secretario para hacer política en Tlaxcala mientras cobra del erario mexiquense.

Por su parte la Primera Mandataria Claudia Sheinbaum, quien ha sido tajante en exigir orden y congruencia a sus funcionarios, está al tanto de estos encuentros.

Y es que mientras el discurso oficial llama a la disciplina, algunos ya parecen estar en campaña… y en cafeterías ajenas al horario de trabajo.

Lo que brinca es que todavía estamos en el 2025 y ya muchos hacen su luchita, en 2027 son las elecciones, pero ya desde ahorita están metiéndole la carne al asador.

Esto recuerda mucho a los espectaculares de las “corcholatas”, en donde Adán Augusto López Hernández y Sheinbaum Pardo brillaron de forma “espectacular”, pues fueron anuncios desplegados por todo el país… y eso que todavía no iniciaba la campaña presidencial del 2024, por lo que para muchos eso fue considerado como actos anticipados de campaña.

Pues esa estrategia ya está siendo replicada por Dulce Silva y Óscar Flores, falta mucho para el 2027, pero ellos ya están en campaña, valiéndoles máiz el proceso electoral… y el llamado presidencial de Claudia Sheinbaum.

En concreto: Con el erario mexiquense Óscar Flores hace campaña en Tlaxcala… y en horas de trabajo.

Óscar tiene una relación de telenovela con Dulce Silva, “amigos y rivales”, pues ambos quieren la gubernatura de Tlaxcala.

La imagen dice más que mil palabras: ¿Amistad, diplomacia, campaña o hipocresía? Usted, estimado lector, tiene la última palabra.

Pero la frase de Dulce Silva., “¡Juntos somos más fuertes mi líder adorado!”, da mucho en qué pensar.

¿Harán mancuerna por la gubernatura? Conste, es sólo pregunta que flota en el ambiente político.