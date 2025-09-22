LOS MALOSOS
Celia Marín alza la mano para suceder a Rafael Guerra
En el marco de la sucesión de la Presidencia del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México * ¿Y dónde están los dineros del PRD-CDMX?
Quien se mueve y alza la mano para ser la sucesora del presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, Rafael Guerra, es la ministra de la Quinta Sala Penal, Celia Marín Sasaki, a quien por cierto sus pares no ven con buenos ojos, más bien con recelo por su cercanía con la gente del partido político de Acción Nacional.
Cabe recordar que la abogada para llegar a ser magistrada contó con el apoyo de Mariana Gómez del Campo, prima de la esposa del expresidente Felipe Calderón, Margarita Zavala, quien por cierto también la impulsó.
Por esa relación tan cercana con los azules, sus pares no confían en ella, pero además se fue por la libre, es decir, no tiene el consenso ni el visto bueno de sus compañeros.
Por otro lado, quien también mueve sus piezas en este tablero de ajedrez para lograr su reelección es el presidente del Tribunal de Justicia capitalino, Rafael Guerra, quien a todo pulmón dice a quien quiera escucharlo que tiene la venia, la aprobación de los huéspedes de Palacio Nacional y del Ayuntamiento, lo cual todos saben que es una mentira para presionar y ganar votos en la próxima elección, además gente cercana a él busca por todos los medios desprestigiar a los magistrados y magistradas que no están de acuerdo con su reelección debido a que han hecho circular una lista en la que los califica de corruptos y de estar al mejor postor.
La cosa no para ahí, ya que se conoce de sus reuniones con varios legisladores locales de Morena, como es el caso de Pedro Haces Lago, Fernando Zárate y de Alberto Venegas, así como del legislador federal Julio César Moreno, cacique de la alcaldía Venustiano Carranza, cuyo objetivo es que ellos convenzan a sus pares de que él es el bueno, el ungido.
No cabe duda que Rafael Guerra Álvarez usará todo tipo de argucias no legales para repetir, por lo que uno se cuestiona ¿de esa forma se conduce al frente del Tribunal?
Es decir, ¿primero está su ambición que el Estado de Derecho? Es pregunta.
¿EN DÓNDE ESTÁN LOS RECURSOS FINANCIEROS DEL PRDCDMX?
El pleno del Congreso local exhorta a la Auditoría Superior de la Ciudad de México a informar el estatus que guarda la solicitud que hizo conforme a los puntos de acuerdo presentados y aprobados en las sesiones de los días 26 de septiembre y 21 de noviembre de 2024, en que se pide a la autoridad fiscalizadora realizar una amplia y exhaustiva auditoría a las finanzas del Partido de la Revolución Democrática en la capital.
La propuesta de la diputada Nora Arias Contreras (PRD) solicita la información de la auditoría correspondiente a los años 2023 y 2024, periodo del cual se desconoce el destino y manejo de los recursos financieros de este partido político.
Al exponer su punto de acuerdo, la legisladora Arias Contreras expresó su preocupación de que después de dos exhortos del Congreso local para realizar esta auditoría, aún no se cuente con una “respuesta concreta a esta solicitud por parte del órgano fiscalizador.
Por lo anterior, exigió una resolución puntual, al ser obligación de esta instancia revisar y auditar “el correcto uso de los recursos públicos que son de todas y todos los capitalinos”, y calificó de inaceptable no contar con una respuesta a esta petición, después de haber cumplido con los procedimientos legales.
Expresó que la ASCDMX no puede ni debe guardar silencio, ni retrasar sus resoluciones, “mucho menos utilizar el tiempo como excusa para dejar en la incertidumbre una legítima petición”.
Recordó que el PRD es un partido que ha luchado por la democracia y ha exigido la rendición de cuentas y la revisión de los recursos públicos, por lo que no se debe permitir la simulación y tolerar la omisión “porque el silencio de la Auditoría de la Ciudad de México no sólo alimenta la sospecha, sino que da paso a la complicidad, dejando abierta la puerta a la manipulación”.
Esta ciudad, insistió, ha sido referente de derechos y libertades, por lo que “no podemos permitir que las instituciones actúen con discrecionalidad y sesgo partidista”.
Nuevos aires en SAPASA
En cuestión de horas Pedro Rodríguez, presidente municipal de Atizapán de Zaragoza, designará al nuevo director tras la salida de Vences * Es de sabios cambiar de opinión y Luis René Elías Ramírez, hombre de casa, bien podría sacar adelante la crisis hídrica
Es por todos conocido que la crisis hídrica “ahoga” a los habitantes del Valle de México y Atizapán de Zaragoza, Estado de México, no es la excepción.
SAPASA siempre ha estado en el ojo del huracán y las movilizaciones contra los directores generales ha sido “el pan nuestro de cada día”.
Es por todos sabido que el agua siempre ha sido un gran negocio, hay muchos intereses y la grilla al interior de SAPASA está muy fuerte.
El alcalde Pedro Rodríguez Villegas ha tenido como prioridad abastecer el vital líquido a los atizapenses, pero no ha tenido los resultados esperados, por lo que es una asignatura pendiente en sus administraciones.
Alfredo Vázquez González hizo un gran trabajo e intentó hacer cambios en pro de los habitantes, pero afectó intereses dentro de SAPASA, por lo que fue bloqueado y le montaron plantones para provocar su salida, cosa que finalmente sucedió.
Vázquez González dio a conocer a la opinión pública que la mitad de los atizapenses no paga agua. Una verdad de a kilo que no le cayó nada bien a los morosos.
Luis René Elías Ramírez fue el sucesor y tomó el toro por el cuerno, capacidad la tenía de sobra, debido a que sus más de 20 años en el interior de SAPASA conocía de pe a pa el teje y maneje del organismo. Logró grandes resultados e hizo mejoras, además de implementar bien el programa de tandeo.
Trabajó toda una vida en SAPASA, por lo que todavía nadie se explica su salida (diplomáticamente le llaman renuncia), pese a su gran experiencia, capacidad y profesionalismo.
Sus más de 20 años de trabajo de nada le sirvieron, pues le dieron una patada en el trasero.
El que llegó con mucho bombo y platillo fue Jaime Alejandro Vences Mejía, con muchas cartas credenciales, pero SAPASA salió de Guatemala para entrar a Guatepeor.
Vences Mejía no dio el ancho, nada que ver con lo que hicieron Elías Ramírez y Vázquez González.
Jaime Alejandro Vences ya se fue, por lo que en las próximas horas el presidente municipal Rodríguez Villegas nombrará al nuevo director de SAPASA.
Es de sabios cambiar de opinión y Pedro Rodríguez seguramente ya tiene tomada la decisión, pero Luis René Elías es un funcionario que no puede estar en el banquillo, no se debe desaprovechar su experiencia y seguramente tendrá cabida en cualquier ayuntamiento, pero para Elías Ramírez SAPASA es su casa.
Otra opción es Alfredo Vázquez, pero él tiene tantas ocupaciones que su retorno sería una decisión que lo analizaría muy bien, pero capacidad la tiene… y de sobra.
ANDRÉS VALENCIA HACE MUCHO CON POCO
El que sufre las de Caín es Andrés Valencia Pacheco, quien hace lo que puede y con lo que tiene.
Valencia Pacheco recibe en carne propia las protestas de los habitantes de Atizapán de Zaragoza por la falta de agua, una situación en donde Andrés Valencia no tiene vela en el entierro porque la Comisión del Agua del Estado del Estado de México sólo les manda 480 litros por segundo, cuando antes recibía mil 200 en el 2020.
Pese a que los inconformes se quejan porque el programa de tandeo les está fallando, el subdirector de Operación de SAPASA señala que se trabaja de acuerdo con las condiciones y con el volumen de agua que tienen disponibles.
Valencia no es mago, pero sí muestra y demuestra que hace mucho con poco.
¿Quién ordenó el desalojo en el Foro Alicia?
Los rondines de vigilancia y operativos de la SSC en forma conjunta con el Ejército Mexicano y Guardia Nacional están a cargo del gobierno capitalino * Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Gobernación, y Clara Brugada Molina, jefa de Gobierno de la CDMX, condenan los lamentables hechos
Los rondines de vigilancia y operativos en todas las alcaldías de la Ciudad de México están a cargo del gobierno capitalino. No le busquen tres pies al gato.
Lo que sucedió en el Foro Alicia es muy lamentable y recibió la condena unánime de diversos sectores de la sociedad.
Aquí lo importante es saber quién ordenó el desalojo y la clausura (que sólo duró unas cuantas horas) de dicho lugar.
La baja de los mandos del sector de la SSC, ordenado por el secretario Pablo Vázquez Camacho tras la instrucción de la jefa de Gobierno Clara Brugada Molina de hacer una investigación a fondo, no tiene la menor importancia, pues ellos son el famoso “chivo expiatorio”, no olvidar que ellos reciben órdenes, ¿quién se las dio?
El escándalo subió de tono con la intervención de Rosa Icela Rodríguez,, secretaria de Gobernación, quien condenó los lamentables hechos y pide dar con los responsables.
El hecho de que se haya presentado un supuesto inspector de la alcaldía Cuauhtémoc no indica nada, y más en estos tiempos que hay muchos malandrines que se hacen pasar por altos funcionarios con el fin de sacar la “mordida”… pero sí es de resaltar que tras la partida del supuesto inspector hayan llegado policías y militares, un hecho que nos hace pensar que ya están militarizadas las calles, pero, repito, esto corrobora que alguien de mucho peso ordenó la intervención del Ejército, Guardia Nacional y la SSC-CDMX.
Las alcaldías lo pueden realizar, pero bajo un protocolo. Hacer la solicitud por escrito y esperar la autorización del gobierno capitalino. Eso lleva su “tiempecito”, cosa que en el Foro Alicia fue una acción “express”.
Fue una acción muy rara, pero mientras no digan quién ordenó el desalojo del Foro Alicia se prestará a muchas interpretaciones y conjeturas.
Ya ciertos personajes, como César Cravioto, quieren involucrar y culpar a la alcaldesa de la Cuauhtémoc de lo acontecido. Si fuera así, ya hubieran mostrado el oficio de la petición para la intervención de la policía y militares. Así de fácil. Ya todo lo demás se presta a dimes y diretes.
Repetimos, lo importante es saber quién ordenó la orden del desalojo, es una pregunta de muy fácil respuesta, con documentos en mano se corrobora, pero le hacen mucho al misterio.
Mientras el gobierno capitalino no dé una respuesta, surgirán muchas teorías, situación que le conviene a las autoridades para distraer la atención.
Todo indica que el gobierno de la CDMX cometió el error y ahora ya no sabe cómo salir de este hecho condenable.
Es innegable que ya inició la “guerra sucia” en contra de Ale Rojo, la alcaldesa de mayor preferencia ciudadana en la Ciudad de México.
“Zar de la limpieza” continúa apoyando malas prácticas
¿Por qué mataron a funcionarios de la CDMX? * Ante la ola de violencia, ¿por qué no implementar el plan Bukele?
La Unión Nacional Independiente de Trabajadores y Empleados de Limpieza, Seguridad, Mensajería, mantenimiento, Construcción, Similares y Conexos de la República Mexicana (UNITYEL), que preside Marco Antonio Jesús Reyes Saldívar, conocido como “El Zar de la Limpieza”, continúa tapando las inconsistencias de algunas empresas a las que se le ha ligado desde hace varios años, como Ocram Seyer, S. A. de C. V., la cual enfrenta una serie de denuncias por parte de su personal.
Y es que sus empleados acusan irregularidades laborales, como falta de pago, carencia de prestaciones sociales y despidos sin justificación… Como quien dice, totalmente desamparados. ¿Y Ocram Seyer? Bien, gracias.
LA OLA DE VIOLENCIA ESTÁ IMPARABLE, ¡SÁLVESE QUIEN PUEDA!
La violencia imparable no respeta a nadie. Todo México se consternó con la muerte de la influencer Valeria Márquez, ocurrida en Jalisco en su estética, en donde hasta el momento todavía no detienen a nadie y mucho menos se sabe el móvil del crimen.
Pero resulta que la ola de violencia ni a los funcionarios respeta. Ximena Guzmán y José Muñoz, dos pilares del equipo de Brugada, fueron asesinados a plena luz del día.
El asesinato ha cimbrado no sólo a la administración capitalina sino a todo el entramado político nacional.
Interrogantes sobre el móvil hay muchas, pero para muchos expertos la ejecución tan calculada es un mensaje que lleva destinatario.
Este artero crimen no sólo tocó a Brugada en lo más profundo, al arrebatarle a dos de sus más cercanos colaboradores, sino que también provocó momentos de desconcierto, tensión y preocupación dentro del Palacio Nacional. La reacción y el gesto de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo fue un reflejo del impacto que este doble homicidio ha causado en el régimen.
El hecho de que el asesino eligiera ese lugar, tan expuesto y vigilado, despierta sospechas sobre la intención detrás del crimen: Mostrar músculo, enviar un mensaje y dejar huella. El reto es evidente.
Para muchos especialistas, el doble crimen está relacionado con intereses criminales de mayor calado. No olvidar que en el penúltimo año del sexenio pasado, el Gabinete de Seguridad alertó al expresidente López Obrador de que el Cártel de la Unión Tepito puso precio a la cabeza de Clara, en represalia por reacomodos político-criminales en Iztapalapa.
Ahora este dato cobra vidas y surgen interrogantes: ¿Podría tratarse de una advertencia? ¿Rompimiento de un pacto? ¿Un ajuste de cuentas indirecto? ¿O un intento por reposicionar territorios y estructuras de poder dentro de la capital?
Una interrogante es saber el móvil del doble asesinato y otra muy importante: ¿Quién los puso? Esto es evidente porque el asesino o quienes lo contrataron tenían acceso a información privilegiada sobre los movimientos de las víctimas.
Las autoridades deberán determinar si el sicario actuó solo o es parte de una red mayor, y si su vida también corre peligro al ser una pieza desechable dentro del engranaje criminal.
Si el objetivo era matar a Guzmán, ¿por qué no hacerlo en su casa, en condiciones más seguras para el asesino? ¿Por qué escoger un punto expuesto, a plena luz del día, y arriesgarse? La respuesta estaría en el simbolismo del acto: un mensaje brutal lanzado al corazón del poder capitalino.
¿PLAN BUKELE EN MÉXICO?
Ahora que vimos los lamentables acontecimientos en la CDMX con el artero asesinato de dos cercanos a la jefa de Gobierno, Clara Brugada, lo que deben hacer los gobiernos desde lo local es capacitarse, invertir y profesionalizarse en temas de seguridad pública.
Parece que es buen momento para que los gobiernos municipales se lo tomen en serio y se sumen en este grave problema que intranquiliza la vida diaria de quienes aquí vivimos y convivimos: La grave inseguridad.
Ante la ola de violencia imparable sería bueno voltear a ver ejemplos exitosos, escuchar y replicar buenas prácticas para cada uno de los más de mil 500 municipios en todo el país.
Para muchos el presidente de El Salvador, Nayin Bukele, violentó derechos humanos, y para otros es justificado sea el mandatario con mayor aprobación del mundo.
Lo cierto es que la incidencia delictiva ha bajado mucho en ese país vecino gracias al plan Bukele, demostrando que no tiene pactos al mostrar mano dura contra el crimen organizado.
