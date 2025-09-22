Celia Marín alza la mano para suceder a Rafael Guerra

En el marco de la sucesión de la Presidencia del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México * ¿Y dónde están los dineros del PRD-CDMX?

LOS MALOSOS

Quien se mueve y alza la mano para ser la sucesora del presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, Rafael Guerra, es la ministra de la Quinta Sala Penal, Celia Marín Sasaki, a quien por cierto sus pares no ven con buenos ojos, más bien con recelo por su cercanía con la gente del partido político de Acción Nacional.

Cabe recordar que la abogada para llegar a ser magistrada contó con el apoyo de Mariana Gómez del Campo, prima de la esposa del expresidente Felipe Calderón, Margarita Zavala, quien por cierto también la impulsó.

Por esa relación tan cercana con los azules, sus pares no confían en ella, pero además se fue por la libre, es decir, no tiene el consenso ni el visto bueno de sus compañeros.

Por otro lado, quien también mueve sus piezas en este tablero de ajedrez para lograr su reelección es el presidente del Tribunal de Justicia capitalino, Rafael Guerra, quien a todo pulmón dice a quien quiera escucharlo que tiene la venia, la aprobación de los huéspedes de Palacio Nacional y del Ayuntamiento, lo cual todos saben que es una mentira para presionar y ganar votos en la próxima elección, además gente cercana a él busca por todos los medios desprestigiar a los magistrados y magistradas que no están de acuerdo con su reelección debido a que han hecho circular una lista en la que los califica de corruptos y de estar al mejor postor.

La cosa no para ahí, ya que se conoce de sus reuniones con varios legisladores locales de Morena, como es el caso de Pedro Haces Lago, Fernando Zárate y de Alberto Venegas, así como del legislador federal Julio César Moreno, cacique de la alcaldía Venustiano Carranza, cuyo objetivo es que ellos convenzan a sus pares de que él es el bueno, el ungido.

No cabe duda que Rafael Guerra Álvarez usará todo tipo de argucias no legales para repetir, por lo que uno se cuestiona ¿de esa forma se conduce al frente del Tribunal?

Es decir, ¿primero está su ambición que el Estado de Derecho? Es pregunta.

¿EN DÓNDE ESTÁN LOS RECURSOS FINANCIEROS DEL PRDCDMX?

El pleno del Congreso local exhorta a la Auditoría Superior de la Ciudad de México a informar el estatus que guarda la solicitud que hizo conforme a los puntos de acuerdo presentados y aprobados en las sesiones de los días 26 de septiembre y 21 de noviembre de 2024, en que se pide a la autoridad fiscalizadora realizar una amplia y exhaustiva auditoría a las finanzas del Partido de la Revolución Democrática en la capital.

La propuesta de la diputada Nora Arias Contreras (PRD) solicita la información de la auditoría correspondiente a los años 2023 y 2024, periodo del cual se desconoce el destino y manejo de los recursos financieros de este partido político.

Al exponer su punto de acuerdo, la legisladora Arias Contreras expresó su preocupación de que después de dos exhortos del Congreso local para realizar esta auditoría, aún no se cuente con una “respuesta concreta a esta solicitud por parte del órgano fiscalizador.

Por lo anterior, exigió una resolución puntual, al ser obligación de esta instancia revisar y auditar “el correcto uso de los recursos públicos que son de todas y todos los capitalinos”, y calificó de inaceptable no contar con una respuesta a esta petición, después de haber cumplido con los procedimientos legales.

Expresó que la ASCDMX no puede ni debe guardar silencio, ni retrasar sus resoluciones, “mucho menos utilizar el tiempo como excusa para dejar en la incertidumbre una legítima petición”.

Recordó que el PRD es un partido que ha luchado por la democracia y ha exigido la rendición de cuentas y la revisión de los recursos públicos, por lo que no se debe permitir la simulación y tolerar la omisión “porque el silencio de la Auditoría de la Ciudad de México no sólo alimenta la sospecha, sino que da paso a la complicidad, dejando abierta la puerta a la manipulación”.

Esta ciudad, insistió, ha sido referente de derechos y libertades, por lo que “no podemos permitir que las instituciones actúen con discrecionalidad y sesgo partidista”.