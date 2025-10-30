Seguridad, la cuenta pendiente de la 4T

Seis de cada diez mexicanos consideran que viven en un lugar inseguro * Las autoridades de los tres niveles de gobierno deberán emprender acciones contundentes que lleven a cambiar la percepción negativa, pero con resultados

Tienen los gobiernos de la Cuarta Transformación el gran reto de brindar seguridad al pueblo.

Hasta el momento, con base en los informes gubernamentales, se avanza en contener los delitos de alto impacto, sin embargo, en su vida diaria la población padece el robo de sus bienes y en el peor de los casos es por asalto.

A pesar de los escándalos recientes, la Secretaría de Marina-Armada de México se mantiene como la institución en la que confían los mexicanos.

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU-INEGI), en septiembre de 2025, los porcentajes de la población de 18 años y más que identificó a las diversas autoridades de seguridad pública y que percibió su desempeño como muy o algo efectivo en sus labores para prevenir y combatir la delincuencia fueron: Marina, con 86.7%; Fuerza Aérea Mexicana, con 83.2%; Ejército, con 83%; Guardia Nacional, con 73.2%; Policía Estatal, con 52.7%, y policía preventiva municipal, con 46.8 por ciento.

Para enfrentar el reto se requiere de los tres niveles de gobierno, pero las policías estatales y municipales, en su mayoría, están reprobadas por la población que no confían en ellas.

La ENSU-INEGI revela que, en septiembre de 2025, 63.0% de la población de 18 años y más consideró inseguro vivir en su ciudad; 68.2% de las mujeres y 56.7% de los hombres manifestaron que era inseguro vivir en su ciudad.

Y las ciudades donde la población percibió más inseguridad fueron: Culiacán Rosales (88.3%), Irapuato (88.2 por ciento), Chilpancingo de los Bravo (86.3%), Ecatepec de Morelos (84.4%) y Cuernavaca (84.2 por ciento).

Sobre los lugares, el 71.7% de la población manifestó sentirse insegura en los cajeros automáticos localizados en la vía pública y 64.9% en el transporte público.

Estos resultados corresponden al tercer trimestre de 2025. Esta encuesta se recolecta cada trimestre en 91 áreas urbanas del país.

Su propósito es informar sobre la percepción de la seguridad pública y proporcionar elementos para la toma de decisiones de política pública en esta materia, informa el INEGI.

Recordemos que al comparecer ante el Senado de la República, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, dijo que es fundamental contar con una ley general en materia de extorsión para prevenir, investigar y sancionar esos delitos con un marco jurídico homogéneo, que fortalezca la acción penal y que garantice una respuesta coordinada, al referirse a otro de los principales delitos que afectan a la población.

En cuanto a la percepción de inseguridad en espacios físicos específicos, 71.7% de la población manifestó sentirse insegura en los cajeros automáticos localizados en la vía pública; 64.9%, en el transporte público; 64.4%, en la calle y 57.1%, en la carretera.

EL PUEBLO NO VE UNA SOLUCIÓN PRÓXIMA

En septiembre de 2025, de la población de 18 años y más, residente en las áreas urbanas de interés, 34.0% consideró que, en los próximos 12 meses, la situación de la delincuencia e inseguridad en su ciudad seguirá igual de mal; mientras que 23.9% de la población refirió que la situación empeorará.

En contraste, 16.3% de la población mencionada dijo que la situación de la delincuencia e inseguridad en su área urbana seguirá igual de bien y 24.9% manifestó que mejorará.

Conforme a los resultados de la ENSU del tercer trimestre de 2025, de las conductas delictivas o antisociales en los alrededores de su vivienda que la población mencionó haber visto o escuchado, el primer lugar lo tuvo el consumo de alcohol en las calles, con 58.2%; el segundo lugar fueron los robos o asaltos, con 47.6%; en tercero figuró la venta o consumo de drogas, que alcanzó 39.9%; el cuarto lugar lo ocupó vandalismo en las viviendas o negocios, con 38.1%; y el quinto lugar, disparos frecuentes con armas, con 34.8 por ciento.

Mientras que, durante el tercer trimestre de 2025, 34.3% de la población de 18 años y más tuvo algún conflicto o enfrentamiento, de manera directa, con familiares, con personas vecinas, con personas compañeras de trabajo o escuela, con personal de establecimientos o con autoridades de gobierno.

Los porcentajes más altos de conflictos o enfrentamientos correspondieron a demarcaciones territoriales de la Ciudad de México: Álvaro Obregón (61.6%), Tlalpan (59.6%) e Iztacalco (56.4%), mientras que las áreas urbanas que reportaron los menores porcentajes de conflictos o enfrentamientos fueron Ciudad Obregón (5.3%), Tapachula (11.2%) y Piedras Negras (13.4 por ciento).

CONFIANZA EN LA MARINA

La ENSU indaga la percepción de la población de 18 años y más respecto a las labores de prevención y combate a la delincuencia de diversas autoridades de seguridad pública. En septiembre de 2025, para la Marina, 86.7% le atribuyó un desempeño muy o algo efectivo, mientras que para la Fuerza Aérea Mexicana, 83.2% y el Ejército, 83.0 por ciento.

Con menores porcentajes en la percepción de un desempeño muy o algo efectivo figuraron la Guardia Nacional, con 73.2%; la Policía Estatal, con 52.7% y la policía preventiva municipal, con 46.8 por ciento.

En cuanto a los principales problemas que impactaban su ciudad, en septiembre de 2025, 84.9% de la población de 18 años y más consideró que eran los baches en calles y avenidas; 60.0%, las coladeras tapadas por acumulación de desechos y 59.6%, las fallas y fugas en el suministro de agua potable.

En septiembre de 2025, 30.3% de la población de 18 años y más consideró que el gobierno de su ciudad era muy o algo efectivo para resolver los problemas más recurrentes.

Las áreas urbanas de interés donde se percibió mayor efectividad fueron Piedras Negras (71.6%), San Pedro Garza García (69.9%) y Apodaca (60.7%).

Por otro lado, las áreas urbanas de interés donde resultó menor esta percepción fueron Cuautitlán Izcalli (8.6%), Coatzacoalcos (11.1%) y Chimalhuacán (12.3 por ciento).

Tienen los gobiernos de la Cuarta Transformación el gran reto de brindar seguridad a sus gobernados, para lo cual se requiere el compromiso de los funcionarios de los tres niveles de gobierno y el saneamiento de las policías.

TEXTUALMENTE HAY QUE DECIRLO

Por el momento la población no cree en el corto ni mediano plazo cambie el problema de la inseguridad que le afecta, por lo que las autoridades de los tres niveles de gobierno deberán emprender acciones contundentes que lleven a cambiar esta percepción, pero con resultados.

