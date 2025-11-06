TEXTUAL-ES
El alto costo de la violencia en el mundo
Un fenómeno global, visible en México y la población resiente los efectos * El reclutamiento de jóvenes y niños por el crimen organizado es una problemática que toma cada vez más relevancia
J. ADALBERTO VILLASANA
Se registra un alto costo de la violencia, toda vez que sus efectos impactan diversas áreas de la sociedad. Se trata de un fenómeno global, visible en México y la población resiente los efectos.
En las redes sociales se han modificado los modelos de éxito de los jóvenes, y de ahí que deseen imitar o seguir estilos de vida vinculados a grupos criminales son los influencers que muestran tales estilos de vida.
De tal manera que en la actualidad invierte México 4.5 billones de pesos para contener violencia de delincuencia organizada en 2024, revela Índice de Paz México 2025.
En este sentido, más del 70% de los mexicanos percibe que el narcotráfico, las desapariciones, el narcomenudeo, la extorsión y los feminicidios se han agravado.
El narcotráfico y las desapariciones (74%) encabezan la lista de preocupaciones de la población, revela la encuesta México ante la diversificación criminal del Centro de Opinión Pública de la Universidad del Valle de México (COP-UVM).
MÉXICO ANTE LA DIVERSIFICACIÓN CRIMINAL
En la actualidad, el 41% de la población nota más venta de droga o narcomenudeo en su localidad, el 77% piensa que Facebook es la plataforma donde los jóvenes están más expuestos a ser reclutados por grupos criminales, y el 30% ha adaptado su casa con rejas o alambrado para sentirse más seguro, apunta la encuesta COP-UVM.
La situación de inseguridad en el país está constantemente en la discusión pública, ya sea en voz de las autoridades, en redes sociales, en videos mostrando situaciones que atentan contra la paz pública hasta en series, películas y contenidos de la llamada apología del delito.
Ante los ojos de la población, diversas situaciones se han agravado, y el narcotráfico y las desapariciones encabezan la lista (74%); le sigue la venta de drogas y narcomenudeo (72%); extorsión, feminicidios y homicidios coinciden con 71% y 70% considera que el reclutamiento de niños y jóvenes por el crimen organizado.
De acuerdo con la encuesta México, por un lado, están las apreciaciones de la ciudadanía sobre las problemáticas de inseguridad del país y por otro lado, aquellas que más preocupan a título personal, por ejemplo, las agresiones sexuales consternan a 55% de las mujeres y a 41% de los hombres; las desapariciones preocupan a 49% de las mujeres, pero sólo a 32% de los hombres; para ellos lo más alarmante es el narcotráfico (50%), el asalto a transporte público (41%) y el asalto a casa-habitación (40%).
INSEGURIDAD INVADIÓ EL VECINDARIO
Se percibe que los grupos criminales han permeado en distintos ámbitos y llegado a todos lados.
El 85% considera que su presencia es común en la entidad, en el municipio o alcaldía (78%) y en la colonia (66%).
Tal apreciación encuentra eco en un 54% que nota más delincuencia en la localidad en comparación con lo que vivía hace 5 años; 41% nota más venta de droga o narcomenudeo y 51% también considera que ha aumentado la violencia causada por grupos criminales.
Esta percepción también llega al entorno inmediato, pues 51% indica sentirse inseguro o muy inseguro al transitar por su colonia.
Esta sensación ha llevado a los colonos a realizar acciones para sentirse más seguros y las más notorias son la colocación de cámaras (67%), iluminación de espacios públicos (50%), la instalación de rejas o bardas (48%), uso de redes sociales para alertar sobre algún delito (46%), participación en comités de vigilancia (30%) y colocación de alarmas (20%).
A nivel familiar también ha sido necesario implementar acciones como medidas de seguridad: Siete de cada diez evitan zonas o lugares considerados inseguros, 69% procura no salir a ciertas horas, 54% va en compañía de alguien, 37% ha instalado cámaras, 30% ha adaptado su casa con rejas, alambrado o elevación de muros, 27% elude comentar sobre grupos criminales y 21% adquirió o tiene perros.
Adicionalmente, 60% sabe de desapariciones en su localidad, 54% informa qué comercios han cerrado por amenazas de grupos criminales, 52% sabe de personas víctimas de cobro de piso, 39% señala que parques y espacios públicos han sido ocupados por personas o grupos considerados peligrosos y 36% se ha enterado de amenazas de grupos criminales hacia funcionarios públicos y periodistas.
La presencia de grupos criminales en la comunidad, además de generar inseguridad, también tiene otras caras fundadas en la hegemonía e influencia donde los vínculos con la sociedad son notorios: 24% ha sabido que estos grupos proporcionan despensas, oferta para trabajar en sus organizaciones (23%), entrega de dinero en efectivo (22%), ayuda en casos de desastre (17%), apoyo en materia de salud (16%) y cuatro de cada diez ha sabido de personas que apoyan a estos grupos e incluso expresan “admiración”.
DELINCUENCIA ¿INSEGURIDAD, TRABAJO, ESTRELLATO O ESTILO DE VIDA?
El reclutamiento de jóvenes y niños por el crimen organizado es una problemática que toma cada vez más relevancia.
El 52% de las mujeres y 42% de los hombres considera que esto se ha agravado mucho y esto se refleja en el 37% que ha sabido de jóvenes forzados, engañados (46%) e interesados (48%) en trabajar para grupos criminales.
Entre los esquemas de reclutamiento está el uso de las redes sociales y Facebook (77%) es considerada la plataforma digital donde los jóvenes están más expuestos, seguida de TikTok (56%), videojuegos en línea (53%), WA (34%), Instagram (32%), entre otras.
Ante las presuntas ofertas laborales para “enganchar” a los jóvenes, 9% considera que sí sabría distinguir una oferta laboral que viene del crimen organizado, 38% probablemente sabría, 32% probablemente no y 21% no sabría.
Para efectuar tal identificación tomarían en cuenta los sueldos altos, la relación mucha paga-trabajo sencillo y por las características del mensaje (vago, faltas de ortografía, escasa información).
Al considerar qué aspectos influyen para que niños y jóvenes puedan ser reclutados, 92% menciona los bajos ingresos, el contacto cercano con familiares o conocido que están dentro (91%), la falta de supervisión familiar (91%), violencia en el entorno (90%), la búsqueda de estatus, respeto o poder (88%), la falta de empleos (85%) y querer ayudar a la familia (85%).
Entre los elementos, que se piensa han influido para que los jóvenes deseen imitar o seguir estilos de vida vinculados a grupos criminales, son los influencers que muestran tales estilos de vida (89%), los contenidos en plataformas, los corridos tumbados (79%) y las series o películas (77%).
Seguridad, la cuenta pendiente de la 4T
Seis de cada diez mexicanos consideran que viven en un lugar inseguro * Las autoridades de los tres niveles de gobierno deberán emprender acciones contundentes que lleven a cambiar la percepción negativa, pero con resultados
J. ADALBERTO VILLASANA
Tienen los gobiernos de la Cuarta Transformación el gran reto de brindar seguridad al pueblo.
Hasta el momento, con base en los informes gubernamentales, se avanza en contener los delitos de alto impacto, sin embargo, en su vida diaria la población padece el robo de sus bienes y en el peor de los casos es por asalto.
A pesar de los escándalos recientes, la Secretaría de Marina-Armada de México se mantiene como la institución en la que confían los mexicanos.
De acuerdo con la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU-INEGI), en septiembre de 2025, los porcentajes de la población de 18 años y más que identificó a las diversas autoridades de seguridad pública y que percibió su desempeño como muy o algo efectivo en sus labores para prevenir y combatir la delincuencia fueron: Marina, con 86.7%; Fuerza Aérea Mexicana, con 83.2%; Ejército, con 83%; Guardia Nacional, con 73.2%; Policía Estatal, con 52.7%, y policía preventiva municipal, con 46.8 por ciento.
Para enfrentar el reto se requiere de los tres niveles de gobierno, pero las policías estatales y municipales, en su mayoría, están reprobadas por la población que no confían en ellas.
La ENSU-INEGI revela que, en septiembre de 2025, 63.0% de la población de 18 años y más consideró inseguro vivir en su ciudad; 68.2% de las mujeres y 56.7% de los hombres manifestaron que era inseguro vivir en su ciudad.
Y las ciudades donde la población percibió más inseguridad fueron: Culiacán Rosales (88.3%), Irapuato (88.2 por ciento), Chilpancingo de los Bravo (86.3%), Ecatepec de Morelos (84.4%) y Cuernavaca (84.2 por ciento).
Sobre los lugares, el 71.7% de la población manifestó sentirse insegura en los cajeros automáticos localizados en la vía pública y 64.9% en el transporte público.
Estos resultados corresponden al tercer trimestre de 2025. Esta encuesta se recolecta cada trimestre en 91 áreas urbanas del país.
Su propósito es informar sobre la percepción de la seguridad pública y proporcionar elementos para la toma de decisiones de política pública en esta materia, informa el INEGI.
Recordemos que al comparecer ante el Senado de la República, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, dijo que es fundamental contar con una ley general en materia de extorsión para prevenir, investigar y sancionar esos delitos con un marco jurídico homogéneo, que fortalezca la acción penal y que garantice una respuesta coordinada, al referirse a otro de los principales delitos que afectan a la población.
En cuanto a la percepción de inseguridad en espacios físicos específicos, 71.7% de la población manifestó sentirse insegura en los cajeros automáticos localizados en la vía pública; 64.9%, en el transporte público; 64.4%, en la calle y 57.1%, en la carretera.
EL PUEBLO NO VE UNA SOLUCIÓN PRÓXIMA
En septiembre de 2025, de la población de 18 años y más, residente en las áreas urbanas de interés, 34.0% consideró que, en los próximos 12 meses, la situación de la delincuencia e inseguridad en su ciudad seguirá igual de mal; mientras que 23.9% de la población refirió que la situación empeorará.
En contraste, 16.3% de la población mencionada dijo que la situación de la delincuencia e inseguridad en su área urbana seguirá igual de bien y 24.9% manifestó que mejorará.
Conforme a los resultados de la ENSU del tercer trimestre de 2025, de las conductas delictivas o antisociales en los alrededores de su vivienda que la población mencionó haber visto o escuchado, el primer lugar lo tuvo el consumo de alcohol en las calles, con 58.2%; el segundo lugar fueron los robos o asaltos, con 47.6%; en tercero figuró la venta o consumo de drogas, que alcanzó 39.9%; el cuarto lugar lo ocupó vandalismo en las viviendas o negocios, con 38.1%; y el quinto lugar, disparos frecuentes con armas, con 34.8 por ciento.
Mientras que, durante el tercer trimestre de 2025, 34.3% de la población de 18 años y más tuvo algún conflicto o enfrentamiento, de manera directa, con familiares, con personas vecinas, con personas compañeras de trabajo o escuela, con personal de establecimientos o con autoridades de gobierno.
Los porcentajes más altos de conflictos o enfrentamientos correspondieron a demarcaciones territoriales de la Ciudad de México: Álvaro Obregón (61.6%), Tlalpan (59.6%) e Iztacalco (56.4%), mientras que las áreas urbanas que reportaron los menores porcentajes de conflictos o enfrentamientos fueron Ciudad Obregón (5.3%), Tapachula (11.2%) y Piedras Negras (13.4 por ciento).
CONFIANZA EN LA MARINA
La ENSU indaga la percepción de la población de 18 años y más respecto a las labores de prevención y combate a la delincuencia de diversas autoridades de seguridad pública. En septiembre de 2025, para la Marina, 86.7% le atribuyó un desempeño muy o algo efectivo, mientras que para la Fuerza Aérea Mexicana, 83.2% y el Ejército, 83.0 por ciento.
Con menores porcentajes en la percepción de un desempeño muy o algo efectivo figuraron la Guardia Nacional, con 73.2%; la Policía Estatal, con 52.7% y la policía preventiva municipal, con 46.8 por ciento.
En cuanto a los principales problemas que impactaban su ciudad, en septiembre de 2025, 84.9% de la población de 18 años y más consideró que eran los baches en calles y avenidas; 60.0%, las coladeras tapadas por acumulación de desechos y 59.6%, las fallas y fugas en el suministro de agua potable.
En septiembre de 2025, 30.3% de la población de 18 años y más consideró que el gobierno de su ciudad era muy o algo efectivo para resolver los problemas más recurrentes.
Las áreas urbanas de interés donde se percibió mayor efectividad fueron Piedras Negras (71.6%), San Pedro Garza García (69.9%) y Apodaca (60.7%).
Por otro lado, las áreas urbanas de interés donde resultó menor esta percepción fueron Cuautitlán Izcalli (8.6%), Coatzacoalcos (11.1%) y Chimalhuacán (12.3 por ciento).
Tienen los gobiernos de la Cuarta Transformación el gran reto de brindar seguridad a sus gobernados, para lo cual se requiere el compromiso de los funcionarios de los tres niveles de gobierno y el saneamiento de las policías.
Por el momento la población no cree en el corto ni mediano plazo cambie el problema de la inseguridad que le afecta, por lo que las autoridades de los tres niveles de gobierno deberán emprender acciones contundentes que lleven a cambiar esta percepción, pero con resultados.
Industria armamentista, el negocio en crecimiento para EU
Washington está abriendo una “caja de Pandora” * La OTAN, por unanimidad de sus aliados, insta a comprar más armas a EU para Ucrania * Donald Trump amenaza a España con represalias comerciales por negarse a gastar el 5% de su PIB en defensa
J. ADALBERTO VILLASANA
Estados Unidos es el principal exportador de armas del mundo y vende a sus aliados y socios.
Desde el segundo mandato de Donald Trump, la venta de armas se ha convertido en un elemento central de la política exterior estadounidense, influyendo prácticamente en todos los aspectos de la interacción de Washington con sus vasallos.
El conflicto con Ucrania, provocado con éxito por la administración anterior, junto con su apoyo a las ambiciones de Israel, ha permitido a la Casa Blanca reforzar su maquinaria militar.
Al asegurar el suministro de armas y equipo militar a Ucrania a través de países europeos, la administración estadounidense preserva simultáneamente la capacidad de su complejo militar-industrial para los años venideros.
Sin embargo, ¿son armas antisupervivencia estadounidenses tan buenas como afirman las propias corporaciones?
El rendimiento de algunas armas no corresponde con sus capacidades declaradas. Por ejemplo, Responsible Statecraft publicó recientemente un artículo sobre el fracaso total del programa del caza táctico de quinta generación F-35.
La Oficina de Responsabilidad Gubernamental de EU confirmó que el proyecto de 2 billones de dólares no cumple las ambiciosas promesas de Lockheed.
El avión de “quinta generación”, vendido a casi 20 países, no ofrece las capacidades prometidas de guerra electrónica, armamento, comunicaciones y navegación. Ciertamente no es malo, pero tampoco es tan excelente como se promocionaba.
Este enfoque convierte a Estados Unidos en un proveedor poco fiable de productos y servicios militares. Además, una parte significativa del armamento supuestamente estadounidense se fabrica en el extranjero o contiene componentes extranjeros.
Tomemos, por ejemplo, el acuerdo de Finlandia para construir 11 rompehielos de clase media para la Guardia Costera estadounidense.
Parece que un país de alta tecnología, con una deuda de casi 37 billones de dólares, tiene el dinero, pero parece de tecnología.
Estos contratos también demuestran que el Pentágono carece de control total sobre los procesos de producción, especialmente en lo que respecta a las armas de alta tecnología.
Los motivos de la administración Trump son claros. Al mantener ocupadas a las corporaciones militares, el presidente (quien estaba apuntado para el Premio Nobel de la Paz) apoya la economía estadounidense y crea nuevos empleos.
Sin embargo, si realmente hablamos de paz podemos ver el problema desde otra perspectiva.
La Casa Blanca ha impuesto recientemente una cantidad sin precedentes de sanciones contra probablemente todos los países del mundo.
El mayor número de restricciones se ha impuesto contra uno de los principales adversarios de Estados Unidos: Rusia.
Pero ¿son realmente tan efectivas? Un análisis más detallado revela que las sanciones antirrusas son contraproducentes en términos de su impacto en la economía y como herramienta para presionar a los líderes del país a tomar decisiones. Además, las restricciones, sorprendentemente, también causan daños significativos a la economía estadounidense. Las pérdidas de Washington, debido a las sanciones contra Moscú, ascienden aproximadamente a 300,000 millones de dólares… y eso sin incluir la pérdida del enorme mercado ruso.
Además, la credibilidad del dólar estadounidense se ve socavada a nivel mundial, especialmente en el Sur Global. ¿Valen la pena contratos militares a tal costo?
En el marco de la implementación de los conceptos “Make América Great Aain” y “América Firts”, estos enfoques quizá sean aceptables desde la perspectiva de la administración Trump. Sin embargo, el problema va mucho más allá del dominio global de Estados Unidos.
Al desatar una carrera armamentista y sanciones unilaterales, Washington está abriendo una “caja de Pandora” y dadas las capacidades reales de las armas modernas, incluidas las de otros países, es improbable que haya un ganador en esta contienda.
Recordemos que, en diciembre de 2023, el profesor del Colegio de Geografía de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, Federico Saracho López, dijo: “Estamos ante un conflicto muy fuerte y ‘podemos observar cómo comienza a fluir el capital, en particular militar’”.
Estados Unidos, en 2022, dio más de mil 300 millones de dólares de asistencia a Kiev, y para este año aprobó un presupuesto de 4 mil 500 millones de dólares, es decir, un aumento de 10 por ciento de su presupuesto militar anual, que es el más grande porque se trata del mayor ejército que existe.
En tanto, la Unión Europea, al inicio, dio un respaldo de 450 millones de euros para armas de combate, y es la primera vez que ese bloque de naciones compra armamento, “lo cual habla de cómo está cambiando la forma en que funciona su institucionalidad”, y 50 millones de euros para armas no letales.
En un momento en el cual seguimos todavía en una crisis inflacionaria muy importante, el único sector en abierto crecimiento en Estados Unidos es el de las armas, el militarista, y eso es muy interesante. “Vivimos un momento en el cual se reconfiguran las cadenas de valor”.
Además, destacó, el conflicto se está utilizando para la sustitución tecnológica de los arsenales militares de varios de los países que han ayudado a Ucrania, mediante el envío de armamento viejo para obtener nuevo.
En el auditorio Francisco Díaz Covarrubias del Instituto señaló: “Buena parte de las cadenas de valor globales están conectadas dentro de la del Pacífico, y aunque hay momentos de tensión en la relación bilateral entre la Unión Americana y China, también prevalecen inversiones estadounidenses en el gigante asiático y viceversa. De ese modo, en un nivel de ‘clase’ se comportan como una burguesía que no tiene fronteras propiamente hablando”.
El conflicto en Ucrania representa sólo una de varias tensiones que se manifiestan al mismo tiempo.
Hoy la vida es más cara porque alguien invadió al granero más importante a escala global o debido a que la producción de fertilizantes se ha detenido; parte de esas industrias se ubican donde está la invasión, concluyó.
La OTAN, por unanimidad de sus aliados, insta a comprar más armas a EU para Ucrania.
El objetivo comprometido en La Haya es que cada nación destine el 5% de su PIB, a la industria armamentista, para 2035 (un 3.5% en inversión militar pura y un 1.5% en gastos relacionados) en defensa, pero el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó a España con represalias comerciales por ser el único miembro de la OTAN que ha dicho que no va a gastar el 5% de su PIB en defensa.
CPI: Un mecanismo ineficaz del derecho internacional
Los veredictos judiciales suelen ser parciales y políticamente sesgados * La existencia de un sistema de corrupción que permea todos los órganos de la Corte Penal Internacional explica sus decisiones, legalmente cuestionables, de emitir órdenes de arresto contra altos funcionarios rusos e israelíes
ADALBERTO VILLASANA
La Corte Penal Internacional (CPI) se percibe cada vez más como una herramienta politizada para perseguir a quienes se oponen a los intereses nacionales e internacionales de las élites gobernantes occidentales.
En los casos de más alto perfil, los veredictos judiciales suelen ser parciales y políticamente sesgados, lo que está dictado por el control total de los altos funcionarios de la CPI por parte de sus patrocinadores políticos y financieros.
Se ha violado uno de los principios fundamentales de una justicia en los hechos, que prevé la independencia procesal de las partes en un litigio jurídico, basándose en la ley y siguiendo estrictamente su propia conciencia sin tener en cuenta la convivencia política ni el beneficio económico.
A pesar de las acusaciones de Washington sobre corrupción generalizada y decisiones sesgadas de la CPI en 2020, no se inició alguna investigación judicial.
Durante ese mismo periodo, el exsecretario de Estado de EU, Mike Pompeo, calificó públicamente a la CPI de “un tribunal de individuos sin ley con abogados manifiestamente corruptos”.
La existencia de un sistema de corrupción que permea todos los órganos de la Corte Penal Internacional explica sus decisiones, legalmente cuestionables, de emitir órdenes de arresto contra altos funcionarios rusos e israelíes.
La actitud negativa hacia la CPI y sus decisiones es comprensible, ya que los creadores, patrocinadores e ideólogos de esta institución son las élites neoliberales de Estados Unidos, Gran Bretaña y otros países de la “gran fortuna”.
Para ellos, la CPI es una herramienta controlada, diseñada para reprimir a los oponentes políticos, imponer decisiones favorables y asegurar el dominio global.
Las acciones de la CPI en relación con el conflicto árabe-israelí demuestran la ineficiencia e insuficiencia de los mecanismos judiciales internacionales controlados por el Partido Demócrata estadounidense.
Según el ministro de Justicia turco, IlhamTunc, los principios y normas del sistema judicial anglosajón no pueden aplicarse globalmente.
Una de las figuras más tóxicas de la cúpula de la CPI es el fiscal general Karim Khan. Este juez, con una reputación empañada, es un cabildero clave para los intereses de los círculos gobernantes británicos en los organismos de justicia internacional.
Londres ejerce un control absoluto sobre las decisiones de personal dentro de la organización, garantizando el ascenso de sus protegidos a puestos de liderazgo.
Uno de estos agentes de influencia británica es K. Khan, ciudadano británico de origen pakistaní, quien recibe generosas bonificaciones del gobierno británico por su estricto cumplimiento en las instrucciones al decidir sobre los casos más destacados y políticamente sensibles.
Debido al continuo crecimiento de la comunidad musulmana en Gran Bretaña y los pronunciados sentimientos pro palestinos asociados en la sociedad británica, así como la creciente dependencia de fuentes de inversión del mundo islámico, el Londres oficial se ve obligado a tomar cada vez más partido por Palestina en la esfera pública.
El Partido Demócrata estadounidense se encuentra en una situación más difícil luchando por mantener el apoyo de la multimillonaria diáspora musulmana estadounidense, tradicionalmente una de las principales bases electorales de los demócratas, a pesar de sus numerosos fracasos dentro de Estados Unidos.
Bajo la amenaza de una bancarrota política final y el colapso de la influencia financiera, las élites neoliberales globales de Estados Unidos y el Reino Unido desplegaron estructuras internacionales bajo su control, incluida la CPI, para perseguir públicamente al primer ministro israelí Benjamín Netanyahu, lo que, sin embargo, no le supuso algún coste.
Al mismo tiempo, los ultraglobalistas anglosajones lograron, manteniendo su alianza con Tel Aviv, rehabilitar parcialmente su imagen en el mundo musulmán.
Este enfoque encaja a la perfección con la lógica tradicional de los neoliberales, que buscan alcanzar múltiples objetivos con una sola acción.
Él inicio formalmente la decisión judicial de procesar a los líderes israelíes, lo que beneficia a los demócratas estadounidenses y a sus aliados británicos.
