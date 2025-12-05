Marchas y plantones, las armas perfectas del chantaje                                         

Las movilizaciones han sido utilizadas por políticos que de la nada se encumbran en las más altas esferas del poder * De política y cosas peores: Juan Miguel Rodríguez, Gerardo Fernández Noroña, Raúl Rocha Cantú, connacionales…

EMMA ESPÍNDOLA

El activismo de grupos sociales, organizaciones y expresiones políticas promotores de marchas y plantones, arruinan la economía.

Porque esas movilizaciones trastornan el sistema educativo, paralizan comercios, empresas, desquician el transporte, alteran los mecanismos laborales y afectan a millones de personas.

Usadas como método de chantaje para garantizar prebendas y canonjías, esas expresiones de protesta son utilizados por dirigentes que algunas ocasiones las toman como amenaza.

Convertidos en disturbios donde impera la violencia, empañan paros que legítimamente se hacen presentes para reclamar injusticias o diferencias apegadas al sentido común y demandas justificadas.

Esos tumultos han sido utilizados por políticos que de la nada se encumbran en las más altas esferas del poder.

Una manifestación, protesta o marcha es la exhibición pública de la opinión de un grupo activista (económica, política o social) que en una concentración se hace presente en las calles y otros espacios públicos.

Teóricamente el propósito de una manifestación es mostrar que una parte significativa de la población está en favor o en contra de una determinada política, persona, ley o una decisión.

El éxito de una manifestación generalmente es medida o considerada por el número de asistentes que participan.

Durante algunos de esos eventos, convertidos en motines, se producen disturbios y violencia contra establecimientos, peatones, la policía, o incluso contra los mismos manifestantes.

Bajo la óptica de los gobiernos en turno, hay varias formas de contar el número de personas que asisten a una manifestación para exaltarla o minimizarla.

Desde luego el cálculo está basado en la conveniencia de quienes la evalúan para legitimarla o descalificarla.

Por ejemplo, para contar el número de individuos que pasan por un punto determinado en un minuto y multiplicar la cifra por los minutos que dura la manifestación.

O bien multiplicar los metros cuadrados que ocupa la marcha por un número determinado de manifestantes. En la zona central este número suele ser 1.5.

Si se dispone de fotografías de alta resolución desde el aire, esta técnica es más precisa, pues se puede determinar mejor la aglomeración.

Las protestas callejeras han servido lo mismo para exigir derechos, reclamar ajustes salariales, demandar pagos equitativos, rechazar políticas públicas o justificar posturas ideológicas y partidistas.

Para ejemplificar el impacto de esas concentraciones, debe referirse que la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México informó que del 1 de enero de 2023 al 31 de diciembre de 2024 hubo 6 mil 273 marchas. Eso quiere decir que, en promedio, al día hubo más de 8 marchas.

Las marchas que suelen concentrarse en la capital del país van desde celebraciones, conmemoraciones hasta protestas por problemáticas que no son atendidas por las autoridades, pendientes políticos o en defensa de los derechos humanos o contra el maltrato animal.

Abundan las causas de las manifestaciones relacionadas con temas laborales, jurídicos, de vivienda, por la educación, contra los feminicidios, o el reclamo del pago justo de precios de garantía como sucede actualmente con campesinos y transportistas que exigen alto a las extorsiones y robos en las carreteras.

El reciente caos carretero, señalado por Rosa Icela Rodríguez, titular de la Secretaría de Gobernación, señala que fue respaldado por partidos políticos… y ese dato es muy revelador.

“La protesta que encabezo no tiene color” fueron las palabras del activista y exdiputado federal por Morena, Heraclio “Yako” Rodríguez Gómez, quien indicó que la toma de aduanas, carreteras y puentes es justificada.

El dirigente del Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano (FNRCM) afirmó que llevarían a cabo bloqueos durante tres días… y lo cumplieron con creces.

Mas muchos de esos movimientos son promovidos, organizados, respaldados y financiados por grupos políticos a manera de chantaje para justificar sus revueltas.

No puede dejarse de lado, documentadamente, la carrera emprendida por Andrés Manuel López Obrador, que de la invasión de pozos petroleros pasó a los plantones, recorridos y levantamientos hasta encumbrarse políticamente.

Aunque como él hay decenas de izquierdistas que cobran con la derecha y más que zurdos, son chuecos.

Como también deben tenerse presentes las agitadas expresiones de El Barzón, movimientos estudiantiles y hasta las organizadas por cuerpos policiales o las fuerzas armadas.

Entre los temas que fueron más recurrentes en las marchas pueden citarse: Laboral, mil 7 manifestaciones; comercio ambulante, 981; jurídico, 466; legislativo, 344; vivienda, 328; agua, 304; tenencia de la tierra, 300 manifestaciones; educación, 271; conmemorativo, 224; desaparición forzada, 175; programas sociales, 169; violencia de género, 146; político, 137 manifestaciones.

Las movilizaciones más frecuentes fueron en las alcaldías Cuauhtémoc, Miguel Hidalgo, Coyoacán, Álvaro Obregón y Venustiano Carranza.

Motivos han sobrado para sembrar el caos y la violencia, ante la indiferencia y tolerancia policial, sobre todo cuando se trata de concentraciones afines al régimen.

HISTORIAS

Juan Miguel Rodríguez, alcalde de Celaya, la capital cajetera guanajuatense, peca de cínico o de inocente. Afirma que antes de tomar posesión fue llevado a una reunión con gente del crimen organizado. Ahí le pidieron algunas posiciones dentro del gabinete municipal. Confeso, debiera ser citado por la Fiscalía General de la República para conocer detalles y poder identificar a quienes conforman esas bandas… Por más que se quieran ignorar las tropelías del ex pordiosero y ahora millonario Gerardo Fernández Noroña, es imposible. Los ataques miserables, fieles a su investidura, en contra de Grecia Quiroz son misóginos y faltos de calidad moral. Calificó a la presidenta municipal de Uruapan, Michoacán, y viuda de Carlos Manzo, de ambiciosa y fascista.

Convertido en un monumento a la estupidez, no hay quién pueda frenarlo. Una vez más la doctora Claudia Sheinbaum Pardo le recriminó públicamente su proceder, pero es inútil. No hay poder humano que pueda evitar que muestre de lo que está hecho… Raúl Rocha Cantú, propietario del concurso Miss Universo, ha sido imputado por la FGR de traficar armas, droga y combustibles.

Sigue empañándose el triunfo de la tabasqueña Fátima Bosch y de seguir como va el asunto, no sería difícil que La Barredora vuelva a ponerse de moda… En unos días habrá una significativa afluencia de mexicanos radicados en Estados Unidos para estar con sus familias en las fiestas decembrinas. Vienen, seguramente, con dinero en efectivo, ropa y otros enseres domésticos. La pregunta es cómo se evitará que sean extorsionados por las autoridades aduanales, cuerpos policiales y bandas organizadas que sistemáticamente los explotan ante la nula intervención de las autoridades municipales, estatales y federales durante su recorrido por las carreteras nacionales.

No es problema menor, porque esos connacionales significan un soporte para la economía mexicana con el envío de remesas que altamente significativas. El Gobierno de la República está a tiempo de tomar medidas para evitar la explotación de quienes arriban a México con el deseo de disfrutar la celebración de la época tradicional. Un reto que debe enfrentarse para protegerlos y, además, evitar abusos.