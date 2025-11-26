Antes chantajistas, hoy justifican la represión          

¿De qué privilegios goza el “Bloque Negro”? * Muchos personajes han hecho de la protesta una bandera para encumbrarse en el poder y en una vida de recursos económicos obtenidos de manera ilícita

EMMA ESPÍNDOLA

Promotores de violencia, vándalos que saquean comercios, agreden ciudadanos, lesionan autoridades uniformadas, destrozan lo que encuentran a su paso y pisotean las leyes.

Atacan propiedades privadas y espacios públicos, y cometen actos demoledores que son una afrenta a la sociedad.

Mas no hay autoridad que los someta, porque se presume son protegidos por el gobierno y grupos políticos afines al régimen.

Conocidos como ‘Bloque Negro’, usan ropa negra y van embozados para evitar ser identificados y detenidos.

Pero inexplicablemente las dependencias encargadas de la seguridad nacional y los organismos especializados en inteligencia, no los detiene y mucho menos los molestan.

La función del Bloque Negro es expresar una postura anarquista y una crítica radical en una manifestación. Pueden ser distintas células o grupos afines que se unen a una estructura mayor durante una protesta.

Infiltrados en manifestaciones de grupos opositores o de organizaciones civiles, gozan de absoluta impunidad ante la complacencia de los diversos cuerpos policiales.

A las acciones de esas facciones, entre las que destacan agredir y lesionar uniformados, como respuesta surge un mutismo cómplice que se convierte en tolerancia para blindarlos.

Como resultado colateral, se opta por detener y procesar a manifestantes a quienes se acusa de delitos fabricados y en la práctica son considerados presos políticos.

Más curioso es que activistas y dirigentes estudiantiles o de movimientos sociales con banderas democráticas del ayer, hoy se desgarran vestiduras para justificar actos represivos.

En el pasado encabezaban manifestaciones para buscar prebendas y chantajear su liderazgo en busca de canonjías.

Algunos ex dirigentes estudiantiles de movimientos significativos, como los de 1968, 1986 y la huelga de la UNAM de 1999, han llegado a ocupar cargos de alto nivel en la política y el gobierno de México, incluyendo la actual administración que se asume democrática.

Ejemplos hay.

Martí Batres Guadarrama: Ex líder del Consejo Estudiantil Universitario (CEU) de la UNAM en la década de 1980, ha ocupado varios cargos públicos. Fue jefe de Gobierno de la Ciudad de México, anteriormente secretario de Gobierno de la Ciudad de México, senador de la República y ahora director del ISSSTE.

Precisamente de aquellos jóvenes que derrotaron la intentona del entonces rector Jorge Carpizo por restringir y condicionar el acceso a la universidad, se incorporaron a la actividad política. Algunos forman parte del gabinete actual.

Entre los integrantes del Consejo Estudiantil Universitario (CEU) formaron parte Claudia Sheinbaum, Jesús Ramírez Cuevas, Fabrizio Mejía Madrid, Carlos Ímaz, Antonio Santos, Edgar Amador.

Jesús Ramírez Cuevas es coordinador de Asesores de la Presidenta de la República y fue vocero y coordinador de Comunicación Social de Andrés Manuel López Obrador.

Édgar Amador es actualmente titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

Carlos Ímaz Gispert, exesposo de la doctora Sheinbaum, fue jefe delegacional en Tlalpan y exhibido en los videos donde al igual que René Bejarano, recibían fajos de dinero de Carlos Ahumada.

José Manuel Oropeza Morales fue coordinador general de la Autoridad del Centro Histórico, director general de la Contraloría Ciudadana en el Gobierno del Distrito Federal en 2017. Fue diputado a la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México en el periodo de 2016 a 2017. Coordinador de asesores en la delegación Tlalpan en 2014-2015. Se desempeñó como director de Asuntos Políticos en el Gobierno del Distrito Federal de 2000 a 2005.

Hugo López-Gatell fue subsecretario de Salud del gobierno federal con López Obrador y en el presente régimen le inventaron un cargo como representante de México ante la Organización Mundial de la Salud (OMS) en Ginebra.

Ulises Lara, quien misteriosamente obtuvo un título profesional en lo que dura una llamada telefónica, fue coordinador general de Investigación Territorial de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. Diputado Federal en la LIV Legislatura y fiscal de la capital del país.

En esas controvertidas actuaciones también aparece el actual presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quien se desgañita para condenar a los manifestantes.

En marzo de 2020, la abogada y defensora de derechos humanos, Sandra Domínguez Martínez, denunció por medio de redes sociales la existencia de un chat de WhatsApp, en donde se exhibía y violentaba sexualmente a mujeres de comunidades mixes.

El chat, llamado Sierra XXX, contaba con la participación de funcionarios del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas. Posterior a la denuncia, la activista denunció acoso por parte de los funcionarios que conformaban ese chat, incluyendo a funcionarios que eran parte del equipo liderado por Hugo Aguilar.

En octubre de 2024 Sandra fue secuestrada y su cuerpo sin vida fue hallado junto al de su esposo en una fosa clandestina, el 24 de abril de 2025.

En ese conjunto de promotores de mítines, manifestaciones y movimientos de protesta, no pueden quedar fuera Lenia Batres Guadarrama, actualmente ministra de la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Diputada Federal en la LVII Legislatura del Congreso de la Unión.

Óscar Moreno Corzo, quien fuera director de la Oficina Especializada para la Consulta Pública y la Participación Social del gobierno capitalino.

Inti Muñoz, actualmente secretario de Vivienda del Gobierno de la Ciudad de México. Exsecretario de Desarrollo Urbano y Vivienda del Gobierno de la Ciudad de México. De 2008 a 2015 fungió como director general del Fideicomiso del Centro Histórico de la Ciudad de México. Exdiputado federal de 2003 a 2006.

Ingrid Gómez, exdirectora de la Secretaría de Mujeres en la Ciudad de México.

De la huelga de 1999, emerge Ariadna Montiel, exintegrante del Consejo General de Huelga (CGH) y actualmente secretaria de Bienestar, con la responsabilidad de manejar un billón de pesos en 2026 para los programas sociales.

Rosaura Ruiz, secretaria de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación del Gobierno de México, fue participante del Movimiento estudiantil de 1968.

En ese contexto, donde no han faltado los aplaudidores para condenar la manifestación de la llamada Generación Z, que derivó en hechos violentos protagonizados por el “Bloque Negro”, sobran los oportunistas.

Gobernadores, diputados y senadores, encabezados por Ricardo Monreal y Adán Augusto López Hernández que bastante saben de ilegalidades, conforman una larga lista de oportunistas que han salido a congraciarse con quienes se ufanan de haber reprimido un movimiento social.

Sobra decir que algunos de esos astutos convenencieros, han sido señalados de estar ligados con el crimen organizado, de haber robado dinero del erario y otras atrocidades de las que no se avergüenzan y hasta pudiera decirse presumen públicamente.

Desde luego, lector, que faltan muchos personajes que han hecho de la protesta un chantaje para encumbrarse en el poder y en una vida de recursos económicos obtenidos de manera ilícita.

Algunos hasta han comprado lujosas mansiones y se han dado una vida de reyes, cuando vivían de forma miserable.