El Rey Sol de Macuspana fabrica su eclipse

El expresidente ejerce un control férreo sobre la militancia y es el dueño de la monarquía que construyó * De política y cosas peores: José Ramón López Beltrán, Paco Ignacio Taibo II, Ublester Santiago Pineda, Ariel Juárez Rodríguez, Julio Scherer Ibarra, Pedro Haces, Evelyn Salgado, Ernestina Godoy…

EMMA ESPÍNDOLA

Desde las sombras iluminadas de Palenque, el Rey Sol de Macuspana fabricó su eclipse personal.

Convertido en una bola de fuego en el cielo, surgió intempestivamente para incendiar el horizonte.

Tras la renuncia (un despido disfrazado) del fiscal Alejandro Gertz Manero y la tormenta política que desató, Andrés Manuel López Obrador apareció y decidió apegarse a una frase:

“Detrás de la nube sigue brillando el sol”.

Refugiado en su finca, desde que se fue a La Chingada, es consumido por el protagonismo y sus excentricidades.

Fiel al exhibicionismo que ha patentado, para figurar como el feudal que está dominado por la ambición del poder, muestra su esencia:

“La bondad verdadera brilla como el sol: no hace ruido, pero ilumina a todos”.

Amparado en el pretexto de anunciar la aparición de un libro escrito por él, desde luego ninguna obra literaria que deslumbre a la gente de letras o con una sólida cultura, se adueñó de los espacios informativos nacionales.

Prácticamente rompe la distancia y la lejanía para recordar a sus súbditos del Movimiento Regeneración Nacional (Morena):

“El Estado soy yo”.

Quizá con la finalidad de mostrar que sigue con el poder en las manos y que, apegado a sus costumbres, ejerce un control férreo sobre la militancia y es el dueño de la monarquía que construyó.

De sobra sabe que el fanatismo y la adoración irracional de sus seguidores es tal que lo siguen venerando con obsesión.

Como si estuviera dominado por el espíritu y la esencia de Luis XIV (Saint-Germain-en-Laye, 5 de septiembre de 1638-Versalles, 1 de septiembre de 1715), manda el mensaje de que representa la ideología absolutista que defendía y resume su ambición y poderío.

El “Rey Sol” francés expresaba la idea de que su poder era tan grande que no tenía que rendirle cuentas a nadie, tal y como sucede con el tabasqueño.

Testimonio de ese imperio y supremacía, está el haber pulverizado el Poder Judicial y haberse adueñado ilegalmente del Poder Legislativo.

En la reaparición pública para anunciar su libro ‘Grandeza’, Andrés Manuel López Obrador usó el método que le es característico, dijo que no recorrerá el país para presentarlo porque no es caudillo y “no hay que hacerle sombra a la presidenta” Claudia Sheinbaum, a quien pidió respaldar.

Pero con el mensaje con duración de 50 minutos, construyó su eclipse para opacar a quien ocupa la Primera Magistratura.

No obstante, resaltó que sólo saldría a las calles por tres razones: “Si atentan contra la democracia, para defenderla a ella (a Sheinbaum); si hay intentos de Golpe de Estado, si la acosan, entonces sí, pero no creo que eso pase; y para defender la soberanía de México, porque nuestro país es libre, independiente, soberano, no somos colonia de ningún país extranjero”.

Intolerancia manifiesta o quizá tenga información privilegiada con la que pueda justificar que las Fuerzas Armadas traman una asonada o conspiran para adueñarse del poder.

Con fervor se apega a tesis de Luis XIV en las que afirma:

“Sé noble como el sol; deja que incluso quienes te resienten por brillar se beneficien de tu calor. Se como el sol; nunca dejes que las opiniones de quienes te odian opaquen tu brillo. Si le arrojas hielo al sol, se derretirá; si lanzas lanzas se quemarán; y si lanzas ladrillos, se desmoronarán”.

En el video de marras, AMLO sostiene que no recorrerá el país para presentar el libro, “porque voy a seguir retirado, jubilado”.

“Por eso decidí ya retirarme, no sentirme insustituible. Porque ese es el otro problema, actuar como cacique, caudillo, jefe máximo, poder tras el trono. No, no, no”.

Pero los hechos evidencian que está empecinado en seguir influyendo en las esferas del poder y que tiene el control de quienes ciegamente se ajustan a sus caprichos.

La doctora Sheinbaum descartó que los 3 conceptos esgrimidos por su antecesor existan. Luego entonces, prácticamente lo descalifica.

Sólo habría que precisar: Un eclipse es un fenómeno astronómico que ocurre cuando un cuerpo celeste se interpone en la trayectoria de la luz de otro.

Y recordar que el Rey Sol fue monarca desde 1643 hasta su muerte en 1715. Su reinado, de 72 años y 110 días, es el más longevo de la historia de los reyes cuyas fechas puedan ser verificables.

¿Será esa la aspiración del tabasqueño?​

HISTORIAS

Por cierto, entre quienes festinaron la reaparición del exmandatario, se encuentran su hijo José Ramón López Beltrán y Paco Ignacio Taibo II.

Obvio que la quema de incienso está más que justificada, noticia sería que emitieran juicios críticos sobre el desastre que se deriva en el sector salud, el incremento del huachicol fiscal, las fortunas económicas estratosféricas gastadas en las megaobras, las muertes generadas por la errática política aplicada durante el Covid-19, el fraude en Segalmex, el invento de una megafarmacia que es una bodega vacía y la corrupción demostrada por muchos de sus fervientes seguidores. Pero eso sería pedir que de las piedras salga agua… En estado de ebriedad Ublester Santiago Pineda, diputado federal del Partido del Trabajo (PT), y el titular de la Junta de Caminos del Estado de México, Ariel Juárez Rodríguez, protagonizaron un zafarrancho en las instalaciones de la plaza comercial Town Square, en el municipio de Metepec, donde causaron daños materiales que se estiman en más de 300 mil pesos y agredieron físicamente a personal de seguridad privada.

Pero con evidencias y denunciantes, hasta el momento de redactar esta colaboración para IMPACTO no pasaba nada… Y a propósito de apariciones literarias, está la publicación de Julio Scherer Ibarra que se titula “Ni venganzas ni perdones”.

En dicho ejemplar, el exconsejero Jurídico de la Presidencia de la República fija posturas que revelan ajustes de cuentas pendientes… Acostumbrado al derroche de recursos y alarde de poderío, el diputado Pedro Haces organizó un evento con israelitas en San Lázaro. Una recepción con el gran rabino sefardí de Israel, David Yosef, en la Cámara de Diputados que incluyó a un grupo de empresarios mexicanos de origen judío y generó una fuerte polémica y confrontación entre legisladores… Evelyn Salgado, gobernadora del estado de Guerrero, recorre la entidad presumiendo grandes inversiones en obras realizadas por su gobierno. Ah, pero misteriosamente no refiere que los acapulqueños siguen padeciendo los efectos de ciclones y movimientos telúricos y que continúan padeciendo el no tener agua potable y que hay zonas devastadas que siguen en ruinas.

Cuestión de estilos, pero los guerrerenses que sufren las consecuencias del abandono no tienen forma alguna de ser atendidos y ver que su problemática sea resuelta… A nadie sorprendió que Senado de la República haya elegido a Ernestina Godoy titular de la Fiscalía General de la República (FGR), con 97 votos a favor del bloque legislativo de la 4T y de MC. Fue un trámite en el que hasta los más incrédulos sabía anticipadamente el resultado.