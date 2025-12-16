Piñatas electorales y palos de ciego

Dirigentes panistas explotan la época navideña * Acción Nacional pretende “pescar” precandidatos de todos sabores y todos colores, en total desapego a sus principios * Los personajes peores de la política: Américo Villarreal, Cuauhtémoc Blanco, Adán Augusto López, Roberto Velasco, Los Chuchos…

EMMA ESPÍNDOLA

Apegados a su origen cristiano y fieles creyentes de las tradiciones, dirigentes del Partido Acción Nacional (PAN) explotan la época navideña.

Fervientes devotos y sinceros con los orígenes que los rigen, ya elaboran sus piñatas electorales.

Mas no todo es festejo en esta temporada, porque aun sin que tengan los ojos vendados para arremeter contra las piñatas electorales, han empezado a dar palos de ciego.

En las piñatas mexicanas, un objeto tradicional cargado de frutas y dulces, al romperse se convierte en el objetivo principal sobre el cual se lanzan con avidez quienes están a la espera de que sean rotas.

Idéntica metáfora que adquiere vigencia ahora que Jorge Romero, presidente del PAN, pomposamente lanza la proclama:

“Si aspiras a una candidatura, levanta la mano”.

Dice Jorge Romero que el PAN tiene como meta sacar a Movimiento Regeneración Nacional (Morena) del poder.

Y para validar sus proclamas, el presidente de Acción Nacional lanzó sus argumentos:

Invitó a todas las personas a registrarse por una candidatura.

La piñata tradicional simboliza la lucha contra el mal y el pecado: sus siete picos representan los pecados capitales (soberbia, avaricia, lujuria, ira, gula, envidia, pereza) simbolizados por los colores brillantes que son las tentaciones.

Quien es escogido para buscar quebrarla es armado con un palo para golpearla y significa la virtud que vence al mal.

Los dulces y frutas con que se rellena son las bendiciones divinas que se obtienen al vencerlos.

Y vendar a quien tiene la encomienda de hacer añicos a la piñata tiene vendados los ojos porque simboliza la fe ciega en Dios.

Así, ahora que se hace la convocatoria para inscribirse en la búsqueda de una candidatura para ocupar una alcaldía, diputación, senaduría o la Presidencia de la República, se busca ciudadanos cegados que busquen los cargos electorales, aunque no sean militantes o partidarios del blanquiazul.

Debe tenerse presente que el Partido Acción Nacional (PAN) es un partido político mexicano de doctrina política conservadora, afín a las ideas de la democracia cristiana.

Que sus estatutos establecen que su posición ideológica es el humanismo cristiano, por lo que se le define como un partido de derecha.

La plataforma del PAN mantiene aún la importancia de los valores familiares, los derechos de la niñez, cuidar la vida desde la concepción hasta la muerte y mantener la libertad de la educación familiar.

En materia política, impulsa la independencia judicial, la división de Poderes, el federalismo, el fortalecimiento de los municipios, así como el establecimiento de elecciones primarias.

En materia económica, promueve un nuevo pacto fiscal, la libre competencia y la reducción de impuestos.

Más ahora se pretende “pescar” precandidatos de todos sabores y todos colores, en total desapego a sus principios.

Romero se salta las trancas y olvida que el PAN se organiza con una Asamblea Nacional de Delegados (Miembros Activos) propuestos por las Asambleas Municipales y ratificados por Asambleas Estatales.

Que este órgano es la máxima autoridad del partido, la cual delibera y aprueba los cambios de los estatutos y reglamentos, así como la elección de los miembros del Consejo Nacional.

Que el Consejo Nacional es formado por 300 miembros activos electos, así como por miembros exoficio y tiene como función nombramientos de los miembros del Comité Ejecutivo Nacional, el diseño de plataformas electorales y la disciplina interna del partido. Se renueva cada 3 años.

Que el instituto político cuenta con un control riguroso de sus miembros, divididos en activos y adherentes, siendo los primeros aquellos que cuentan con todas las obligaciones y deberes que el partido otorga y los segundos quienes están en proceso de adquirir la activación.

Pero con estilo que busca imponer, Jorge Romero inició formalmente la conversación interna sobre la candidatura presidencial rumbo a 2030 al incluir a Kenia López Rabadán, presidenta de la Cámara de Diputados, entre los perfiles con potencial para encabezar al partido en la próxima contienda federal.

Durante un mensaje público, el dirigente afirma que el PAN cuenta con “muchísimas fichas” para competir y que López Rabadán es parte central del abanico político que el panismo pretende fortalecer en los próximos años.

En un intento por justificarse, Romero destaca que el partido buscará construir una candidatura competitiva a partir de perfiles con trayectoria legislativa, de gobierno y de representación territorial.

Alocadamente sostiene que: “Acción Nacional busca reposicionarse con una reforma estatutaria, estrategias digitales y nuevas reglas de participación ciudadana”.

En su lista colocó a gobernadoras, gobernadores, coordinadores parlamentarios y figuras de la dirigencia.

Sin dudarlo, en su mención destacó a los mandatarios estatales en funciones, a quienes calificó como pilares políticos del partido. Actualmente gobierna 4 entidades: María Eugenia Campos Galván, gobernadora de Chihuahua; Mauricio Kuri González, gobernador de Querétaro; Libia Dennise García Muñoz Ledo, gobernadora de Guanajuato, y María Teresa Jiménez Esquivel, gobernadora de Aguascalientes.

Romero señala que estos gobiernos representan ejemplos de gestión que el partido pretende proyectar hacia 2030, en un contexto donde el PAN intenta reconstruir su presencia territorial después de ciclos electorales adversos.

El dirigente panista también destaca la presencia del partido en gobiernos locales, particularmente en la Ciudad de México, en donde encabeza seis alcaldías: Álvaro Obregón, Azcapotzalco, Benito Juárez, Coyoacán, Miguel Hidalgo y Tlalpan.

Además, el PAN cuenta con 71 diputaciones federales: 31 por mayoría relativa y 40 por representación proporcional, y en la Cámara de Senadores mantiene 21 escaños, lo que lo posiciona como una de las principales fuerzas opositoras dentro del Congreso de la Unión.

Estas posiciones, afirmó Romero, forman parte de la estructura que el partido quiere consolidar antes de definir a su aspirante presidencial.

Ya influenciado por la temporada en que pronto comenzarán las posadas, puntualizó: “Ya no hay vuelta atrás, estamos obligados a abrir las puertas a quien quiera y a poner a los mejores en las candidaturas, porque la meta es sacar del poder al mal gobierno de Morena”.

Durante la Sesión Extraordinaria para la Instalación del Consejo Nacional del PAN para el periodo 2025-2028, reitera que “ya no hay marcha atrás” y que con la reforma a los estatutos que se aprobaron la semana pasada en el marco de la XXVI Asamblea Nacional Ordinaria y la XX Asamblea Nacional Extraordinaria, la dirigencia nacional y las 32 dirigencias estatales abrirán las candidaturas del PAN a toda la ciudadanía.

Romero sostiene que el principal atributo del PAN en estos momentos es defender a México frente al desastroso gobierno de la denominada transformación y a resurgir como Acción Nacional.

Quizá el dirigente panista no ha dimensionado los estragos que ocasionará al instituto político, porque en su obstinación deja entrever que personas de tintes políticos antagónicos al PAN obtengan las candidaturas, aunque luego decidan alinearse con el adversario que pretenden derrocar.

En fin, en una de esas y los palos de ciego solamente golpean a militantes y simpatizantes de larga trayectoria para ser desplazados por candidatos que luego les den la espalda.

Esperemos.

HISTORIAS

A lo mejor es cuestión de fe o de invocar al mundo espiritual. Pero en un territorio donde impera la violencia, la extorsión, los secuestros, el contrabando, la corrupción, los crímenes y un extenso listado de actividades violatorias de la ley, sucede un hecho sorprendente. El gobernador tamaulipeco Américo Villarreal hace la entrega de una monumental escultura de la Virgen de la Misericordia.

Piedad y compasión es lo que piden los habitantes de esa entidad. La indulgencia debiera ser obtenida por el mandatario al recibir la noticia de que un sobrino suyo está detenido en Estados Unidos por tráfico de drogas, confeso por cierto. Y, sin duda, agradecer la benevolencia de que su hijo delegado del Bienestar en Coahuila haya sido bendecido con la indulgencia de no estar sujeto a una investigación por el manejo de los recursos. A eso se le llama clemencia… Algo deben tener los alimentos para fortalecer a individuos bañados en suerte y tolerancia. Vea usted, estimado lector, Cuauhtémoc Blanco cínicamente pregona: Coma frutas y verduras. Especialista en insultos, golpes y ofensas hizo gala de la prepotencia que es una vestimenta formal. Durante un partido de fútbol con jugadores retirados y leyendas de las Chivas de Guadalajara, golpeó al portero y lo pateó.

Y no sea que alguien tenga presente todavía la acusación de su hermana por acoso sexual, pero no pasa nada. No hay autoridad ni dirigente de su partido político (Morena) que esté dispuesto a meterlo en cintura. Aunque apegados a la realidad, educarlo sería tanto como esperar que Adán Augusto López haya gastado 17 millones de pesos para comprar los libros de su carnal que se fue a La Chingada. A lo mejor comió pejelagarto para agradecer que tras los escándalos de dinero no manifestado en su declaración patrimonial sean ignorados por UIF y por la esa secretaría que fue la Contraloría de la Federación. Y no se diga de sus nexos con el jefe de la Barredora y el manejo de recursos en la Cámara de Senadores. En verdad que tiene motivos para regalar los libros. Con sus antecedentes, era para que hubiera agotado toda la edición y congraciarse con el Ser Supremo que lo encumbró políticamente. También debe tomarse en cuenta el consumo de los cacahuates. Recordará a usted a Roberto Velasco (a quien los irrespetuosos llamaron Lord Cacahuates), es tan buena la leguminosa que hasta da suerte. De ser un desconocido, un empleado lejos de saber lo que son las jerarquías, se cobijó bajo la sombra de Marcelo Ebrard y ahora despacha como secretario de Relaciones Exteriores, o sea canciller… Por más esfuerzos que los seguidores de Los Chuchos, y ellos mismos acompañados de un Lobo despreciable, hacen para agandallarse los recursos del PRD capitalino, no se cumplen sus aviesos proyectos. Ya sepultaron el partido del Sol Azteca a nivel nacional, tuvieron descaro y tiempo para enriquecerse, aunque es mucho pedir que tengan un poco de pudor y de vergüenza. Pero no solamente andan tras el dinero del instituto político en la Ciudad de México que encabeza la diputada Nora Arias, sino que andan buscando incrustarse en un nuevo partido político que está por registrarse.

Cuando la ambición no tiene medida, es difícil encontrar un remedio.