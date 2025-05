Inmoral conducta pisotea decálogo presidencial

Polos opuestos: Dirigentes que viven en la opulencia y militantes paupérrimos que son el soporte político de la proclama morenista * Muchos “sudan” porque el Chapito Ovidio está a punto de “cantar” y “soltar la sopa” * Nada pasará con los candidatos al Poder Judicial que favorecieron a grupos criminales

EMMA ESPÍNDOLA

La VI Sesión Ordinaria de Consejo Nacional de Morena hizo las funciones de escaparate para exhibir las contradicciones que hay entre un sueño imposible y una realidad innegable.

Ahí coincidieron los polos opuestos: Dirigentes que viven en la opulencia y militantes paupérrimos que son el soporte político de la simulación.

Dinastías intocables con privilegios y vidas ostentosas, mientras que en el extremo representantes y ejemplo de la pobreza extrema de quienes sobreviven y se mantienen con lo básico para resistir.

Adentro terratenientes dueños de miles de hectáreas, ranchos, haciendas y mansiones donde esconden y presumen colecciones de autos y arte que sirven para engalanar su impudicia y el cinismo.

Opulencia en su máxima expresión.

Afuera, entre los grupos que gritan y apoyan a los todopoderosos, personas que subsisten con salarios mínimos y habitan en barracas o minúsculos departamentos de interés social o vecindades.

Engalanados por ropajes de precios que escandalizan los unos, harapientos o cubiertos con playeras de las que se reparten como dádiva en las campañas electorales, los otros.

Por un lado, el exhibicionismo y la presunción del poder que les ha servido para mantenerse en el ejercicio de la “autoridad” y la “representación popular” para fortalecer su dominio mientras que los otros cargan con la medianía y los sueños aspiracionistas criticados desde la cúspide del mando.

Ahí se escuchó la proclama de conducirse con “honestidad, humildad y sencillez” y la condena a quienes anhelen “viajar en aviones o helicópteros privados, portar ropa de marca o tratar mal a las personas”.

También se reivindicó la lucha contra el racismo, la discriminación, el clasismo y el machismo.

Arenga aplaudida por los actores intocables que son dueños de las marquesinas de la obra teatral que escriben diariamente, y a la cual por supuesto no están decididos a renunciar.

Esos, quienes disfrutan del nepotismo y la arbitrariedad en la comedia que les permite funcionar como mercaderes del servicio público en donde las víctimas son aquellos que los respaldan.

En contraparte familias donde abundan los desempleados, las mártires de la segregación social y el exclusivismo, los que son clasificados y utilizados como “carne de cañón”, las atormentadas por el machismo y la violencia intrafamiliar.

Ricos, archimillonarios, en la cúpula del poder y propietarios de extravagancias que engalanan con lujos aportados por el sacrificio y la explotación de quienes no tienen otra más que seguir al servicio de los que pregonan austeridad y misticismo para ocultar sus desmedidas ambiciones de todo.

A esos que usan un disfraz de justicia social y se cubren con teorías de igualdad, no les quedan las recomendaciones de sujetarse a lo que significaría su extinción.

Pero no dejan de ser mensajes donde los pobres militantes dominados por el fanatismo, la necesidad y la precariedad, se conforman con las migajas y los residuos de promesas que los mantienen en el sueño del que no quieren o no pueden despertar.

Lejanos los escenarios de quienes asisten a eventos donde el precio es mayor al aguinaldo que reciben anualmente los que utilizan las tandas y los préstamos para viajar a una playa.

Una realidad que, seguramente, habrá quien rechace y menosprecie, pero que no pueden borrar ni negar que existe.

Dice la canción del grupo Elefante:

Así es la vida de caprichosa

A veces negra, a veces color rosa

Así es la vida, jacarandosa

Te quita, te pone, te sube, te baja y a veces te lo da.

HISTORIAS

Una tarea para los sabuesos y los escandalizados por información que fue difundida en la televisión abierta. Quienes abran algunas páginas de su computadora, como ésta que teclea para IMPACTO, verán con sorpresa un mensaje: No entre ilegalmente a EU. Es un viaje peligroso. Lo atraparán y lo enviarán de regreso. Ahí está la tarea para que justifiquen su presencia en las nóminas oficiales… Sin duda sobran los que pensaban que todo quedaría para el anecdotario, pero resulta que Los Alegres del Barranco, su representante y el promotor de sus conciertos vivirán momentos difíciles.

Un juez determinó que existen pruebas suficientes para vincularlos a proceso… No sólo Rubén Rocha Moya debe estar preocupado porque Ovidio Guzmán López haya alcanzado un acuerdo con el Departamento de Justicia de Estados Unidos para declararse culpable.

Hay otros de nivel superior que deben estar sudando, y no por el clima tropical, ahora que el “Chapito” estará a punto de “Cantar” y “soltar la sopa” de quienes encubrían, y protegen, al crimen organizado… Ahora que están de moda las diferencias del Partido del Trabajo (PT) y Morena, no puede dejarse pasar que “Tony” Flores (diputado local en Coahuila por el partido propiedad de Alberto Anaya) ha chocado su Lamborghini. Ah, pero no es que le costó 7.5 millones de pesos, sino otro que vale menos, ¡6 millones de pesos! Desde luego los dos vehículos adquiridos con los ahorros de su sueldo como legislador… Después de tanto enredo con los candidatos al Poder Judicial que “han favorecido a grupos criminales” no pasará nada. Puede usted, lector, estar seguro de que al final los podrá ver despachando en opulentas oficinas… Parece nada, pero que la Fiscalía General de Justicia del Estado de México haya logrado la recuperación de 121 inmuebles que habían sido despojados, es un hecho destacable. La cifra permite pensar en la dimensión del problema, porque habría que preguntarse de que tamaño es el total de ese ilícito. José Luís Cervantes Martínez, fiscal general, debe estar convencido de que no hay tiempo para pensar que el tema está resuelto.

Y el sustento está en lo expresado durante el Tercer Informe de Gestión que presentó ante la Legislatura local mexiquense. Ahí destacó el fortalecimiento de la transparencia y la rendición de cuentas. En resumen, Cervantes busca consolidar a una institución que escuche, atienda y dé respuesta a las exigencias de quienes han sido víctimas de algún delito. Más claro, ni el agua que baja del Nevado de Toluca.