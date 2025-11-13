No hay mal que por bien no venga

Causa furor durante su comparecencia en el Senado! * El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, para muchos el Batman mexicano, está en su mejor momento, goza de la aprobación de la Primera Mandataria Sheinbaum Pardo, de su partido, de la oposición y de los electores

ALFREDO IBÁÑEZ

Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), compareció ante el Senado de la República para dar su informe sobre seguridad.

García Harfuch demostró con hechos que goza del cariño y respeto de propios y extraños.

El respaldo que recibió tanto de sus compañeros de partido, Movimiento Regeneración Nacional (Morena), como de la oposición fue contundente.

Por algo tiene una alta preferencia ciudadana, de ahí que tenga la simpatía y respaldo de todo ciudadano.

Es un secretario de resultados, y eso más se valora cuando últimamente los morenistas tienen escándalos un día sí… y al otro día también.

El cúmulo de cifras que lleva consigo, que sustentan su trabajo en diversos rubros, pero sobre todo en materia del combate al narcotráfico y el huachicol fiscal, no fueron refutadas, al contrario, fueron aplaudidas.

La determinación de la Primera Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, de hacer del combate a la inseguridad su eje principal, está dando resultados, así como la determinación de poner fin a la táctica de “abrazos no balazos”, que ejerciera su antecesor Andrés Manuel López Obrador.

Si bien otro de sus puntos que ejerce su administración, para tener el apoyo de la población, es el referente a los programas sociales, pero lo cierto es que por ahora ha pasado a segundo término.

Con el apoyo del mejor de sus colaboradores, el hombre fuerte en materia de seguridad, lleva a cabo una tenaz y dirigida lucha contra el crimen organizado y para muestra un botón: Los 32 mil 400 detenidos son muestra del trabajo que desempeña, lo cual le ha valido el reconocimiento de la población.

Todos los días el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, da a conocer nuevas detenciones de delincuentes potenciales, el desmantelamiento de laboratorios clandestinos, la incautación de droga, entre ellos fentanilo, así como el decomiso de miles e incluso millones de litros de hidrocarburo.

El jefe policiaco, y para muchos el Batman mexicano, está en su mejor momento, goza de la aprobación de la Primera Mandataria, de su partido, de la oposición y de los electores; sin embargo, aún hay temas pendientes, pues la violencia en el país no cesa.

Las cifras que trae bajo el brazo y que repite una y otra vez son superadas por la realidad, ahí está el reciente caso del líder de los limoneros asesinado en Michoacán.

Un asesinato que pone en evidencia el dominio que tiene el crimen organizado sobre algunos sectores productivos del país, como lo es el campo, además de la complicidad de autoridades locales y estatales que, por miedo o por así convenir a sus intereses económicos, pactan con tales grupos delictivos.

El desempeño de García Harfuch es ampliamente reconocido, es el funcionario mejor evaluado, tan es así que en una reciente encuesta de México Elige, encaminada a conocer quién es quién rumbo a la elección presidencial, se impone ampliamente sobre sus compañeros de partido.

El trabajo de la encuestadora fue encaminado a saber, entre los morenistas, quién es el mejor posicionado de cara a las elecciones presidenciales del 2030.

Omar García, con 30.3 por ciento de aprobación supera a su compañero de partido, el actual titular de la Secretaría de Economía, Marcelo Ebrard Casaubón, quien alcanza un nivel de aceptación del 29.8 por ciento.

El responsable de seguridad tiene amplio dominio del sector que encabeza, lo cual se traduce en alta aprobación de su gestión que por cierto aún es incipiente.

Como pudo verse durante su visita al Senado de la República, donde los legisladores se esforzaban por tomarse una foto con él o acompañarlo durante su estancia, como fue el caso del defenestrado Adán Augusto López Hernández, también tiene contenta a la oposición, una cualidad que no la tienen los demás morenistas.

Pareciera que todo marcha bien, no obstante, la ola de violencia en el país sigue latente, y es que los principales líderes de las organizaciones criminales están libres y los políticos y empresarios que por años han tejido amplias redes de complicidad siguen intocables.

Como lo señalara párrafos arriba, por ahora goza de la simpatía de propios y extraños, será porque ha centrado su lucha en los círculos menores e intermedios tanto de los grupos criminales, como de los empresarios y políticos.

¿Qué va a pasar cuando la actual administración ya no pueda sostener más a esos gobernadores cercanos al narcotráfico, cuando se decida a aplicar la ley contra políticos señalados de delitos como el cártel inmobiliario o de enriquecimiento ilícito o cuando el gobierno de Estados Unidos presione para proceder en contra de las cabezas de los grupos criminales?

Dentro de los posibles escenarios está que sus bonos se vayan al cielo o bien que los opositores o detractores hagan todo lo posible para cerrarle el paso… e incluso surja el “fuego amigo”.

Es innegable que tarde o temprano el zar de la seguridad nacional tendrá que emplearse a fondo, la presión que ejerce el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, está latente y no le quedará otra que centrar su atención en peces mayores… y es que ya está a la vuelta de la esquina la renovación y revisión del T-MEC.

Recientemente el inquilino de la Casa Blanca volvió a las cargadas y sostuvo que en México los que mandan son los cárteles del narcotráfico y que por eso su gobierno se tiene que defender y combatir al crimen organizado trasnacional.

México está manejado por los cárteles, respeto a la Presidenta Claudia Sheinbaum, tremenda mujer; pero “a México lo manejan los cárteles y nos tenemos que defender de eso”, aseguró.

CALIFICACIÓN DESTACADA Y RESPETO MULTITUDINARIO

Cómo se ve cuando un funcionario público tiene resultados que presentar y además una cuidadosa preparación de su comparecencia legislativa.

García Harfuch presentó de forma ordenada y clara su trabajo, destacando la caída en homicidios dolosos, pero además, con resultados concretos como la aprehensión de otro sospechoso en el crimen contra el líder de los limoneros.

Claro, hubo opositores que no dejaron de cuestionar, pero el consenso, incluso de algunos de los críticos, fue el reconocimiento de un trabajo muy destacado.

La estima de sus compañeros senadores fue innegable.

El pleno del Senado se le entregó a García, quien cedió a las interminables peticiones de fotografías para el recuerdo de una comparecencia que provocó tumultos con su llegada y generó que el pleno interrumpiera su discurso con 19 aplausos.

No olvidar que García Harfuch también es senador con licencia y su presencia en el pleno del Senado se convirtió en el espacio que dejó ver que los afectos de los que goza en la Cámara Alta son plurales.

Tan sólo para salir del salón de plenos necesitó de 14 minutos, porque la insistencia de saludarlo y tomarse una foto con él le complicó acelerar su salida.

Un grupo de morenistas, entre ellos el tabasqueño José Sabino, quien no se le despegó en ningún momento, logró que se tomara con ellos una foto grupal. Estaba a unos pasos de tomar el elevador que lo llevaría de la zona llamada Pasos Perdidos al sótano uno, para salir del Senado y los morenistas seguían extasiados con las constantes fotos que le pedían.

Y momentos antes, desde tribuna, hasta los opositores le tendieron la mano con discursos en los que resaltaban pendientes, pero garantizaban entendimiento y reconocimiento a su trabajo.

“Aquí, en el Senado, el PAN reconoce el viraje que ha tomado la política de seguridad. Reconocemos los avances, la reducción en las cifras de homicidios dolosos, el aumento en los decomisos, el combate al huachicol, en apostarle a la coordinación y a la inteligencia; reconocemos el valor que han tenido para cambiar la política de seguridad desastrosa de seis años de cobardía y expansión criminal”, le dijo el panista Agustín Dorantes.

En un estilo poco visto en la tribuna, la petista Geovanna Bañuelos le habló de tú. “En un año la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana ha dado resultados que demuestran que esta ruta es la correcta (…) Sabemos que los retos persisten, la delincuencia evoluciona y las violencias cambian de rostro. También que las demandas sociales son cada día más complejas, pero hoy nos sentimos tranquilos y tranquilas en tus manos, reconociendo los avances de tu gestión”, añade.

Luis Donaldo Colosio le expresó que “en Movimiento Ciudadano acompañamos la Estrategia Nacional de Seguridad Pública, porque la consideramos un giro importante frente al pasado”.

Una comparecencia que no tuvo momentos tensos, pero es innegable que un liderazgo, como el del Batman Mexicano, le caería muy bien al país y eso lo reúne Omar García, quien aglutinaría a todos los sectores partidistas y uniría a todos los mexicanos. Al tiempo.