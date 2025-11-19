PUNTO… Y SEGUIMOS
Tiembla el gobierno por la Generación Z
No son boots, es real su reclamo por los desaciertos gubernamentales * La bandera de Carlos Manzo ya fue tomada por los jóvenes del país, que se expresan de forma libre y sin ataduras * Su nuevo lema: “Mexicanos al grito de guerra”
ALFREDO IBÁÑEZ
“¡Fuera!, ¡fuera!, ¡fuera Claudia Sheinbaum!”, gritaron miles de jóvenes en diversos estados del país durante la marcha del pasado sábado convocado por la Generación Z.
Arropados con su energía y su determinación, se enfrentaron al ataque del gobierno de la 4T que desacreditó su movimiento.
Provistos únicamente con la bandera del manga One Piece, la cual muestra un fondo negro con un cráneo sonriente en el centro y con un sombrero de paja, hicieron saber que no son boots, que son de carne y hueso, y que están inconformes por los desaciertos gubernamentales, destacando sobre todo el tema de la inseguridad.
La Generación Z, que aglutina a muchachos nacidos entre 1995 y 2012, es decir, con edades entre los 13 y los 30 años, contagiaron al resto de la población, de manera que en los diversos puntos del país, en donde hicieron saber su malestar, se sumó la población en general.
El asesinato del alcalde de Uruapan, Michoacán, Carlos Alberto Manzo Rodríguez, desbordó la inconformidad de este importante sector de la población que no sólo ha sido olvidado por los tres niveles de gobierno, de los diferentes partidos políticos, sino que además son sometidos, castigados con políticas públicas que en nada les beneficia.
Por ejemplo, en materia de empleo, son pocas las oportunidades para los jóvenes, el gobierno en su estructura no los contempla, no los contrata, los utiliza sólo para fines políticos.
Pese a que suman más de 6 millones de empleos en la burocracia del país, que comprende el gobierno federal, los estatales y municipales, escasos son los espacios que se les concede.
En las estructuras de los tres niveles de gobierno imperan las mafias, controladas por los diversos partidos políticos, llámese PAN, PRI, Movimiento Ciudadano, Verde Ecologista y Morena, se reparten el presupuesto y los cargos entre familiares, amigos, incondicionales, hasta las amantes están en las nóminas, pero eso sí, a los de la Generación Z no les dan trabajo.
La política del gobierno federal es controlarlos, para ello los provee de migajas a través de su programa Jóvenes Construyendo el Futuro, que aglutina a quienes ni trabajan ni estudian y sus edades oscilan entre los 18 y 29 años.
Lejos de establecer las condiciones para impulsar el empleo en el sector privado, de ser el canal para que accedan a créditos que les permitan lograr su independencia económica, los coopta a través del apoyo mensual de 8,480 pesos.
Medida clientelar, electorera que no resuelve el desempleo que lastima a la juventud del país, pero sí fortalece las ambiciones políticas de los gobernantes en turno.
Sin embargo, con la marcha del sábado pasado se constató que no conocen de ataduras, que son libres y por supuesto mejores que los partidos de oposición; que gozan de credibilidad y liderazgo, un punto del que carecen los principales partidos políticos opositores como son el PRI y el PAN.
Con justa razón, pues el Revolucionario Institucional está secuestrado por su dirigente, sobre el cual pesan acusaciones de corrupción, de enriquecimiento ilícito, entre otras lindezas.
En el caso del PAN, la misma gata sólo que ni siquiera revolcada. Impera la doble moral, la hipocresía, la corrupción. Critican a Morena, de un sinnúmero de corruptelas, pero en su casa están peores.
Basta ver a quienes dirigen ese partido, es un puñado de personajes que se enriquecen al amparo de esa franquicia, que se nutre con el dinero del pueblo, pero que la detentan como si fuera su propiedad.
No se olvide que los dirigentes panistas están señalados por ser presuntamente líderes del Cártel Inmobiliario en la Ciudad de México y el Estado de México, por incurrir en lavado de dinero, por apropiarse de los gobiernos estatales y municipales, por heredarle a sus esposas los cargos. En fin, la corrupción en pleno.
De Morena, qué se puede decir, la capacidad de asombro se ha perdido y más bien se está a la espera de nuevos escándalos de corrupción.
Narcotráfico, huachicol fiscal, desabasto de medicamentos, desempleo, deuda pública, encarecimiento de los productos en el mercado nacional, desaparecidos, encubrimiento, y para muestra un botón: Ahí está el caso de Adán Augusto López, a quien -pese a los señalamientos directos de proteger al presunto líder de la organización criminal La Barredora cuando fue gobernador- ni un pelo le han tocado.
Alfonso Romo, con su lavandería disfrazada de casa de bolsa, otro asunto que ha sido ventilado. Casos en los que la Primera Presidenta toma partido y exonera a los implicados con su clásica exigencia: Pruebas, pruebas.
En ese marco se hizo presente la Generación Z que hace temblar al gobierno federal, el cual protegió con vallas metálicas las instalaciones de Palacio Nacional. Administración que -en lugar de escucharlos- se centra en desacreditarlos.
Miguel Ángel Elorza, coordinador de Infomedia del gobierno que encabeza la Mandataria Claudia Sheinbaum Pardo, previo a la marcha, acudió a la Mañanera del Pueblo, ahí soltó su ataque contra los jóvenes del país al sostener que su convocatoria fue orquestada por comunidades extranjeras, por perfiles políticos de oposición, por influencers y por actores vinculados a organizaciones internacionales de derecha.
Pero no sólo eso, de su chistera de mago sacó la cantidad de 90 millones de pesos. Según él, eso le costó a los convocantes para desplegar su invitación.
No quieren reconocer que es un gobierno plagado de desaciertos, que la inconformidad social va en aumento, que está a flor de piel entre los mexicanos y que sólo hacía falta un detonante… y eso fue el crimen cometido contra Carlos Manzo frente a su familia y a cientos de michoacanos, fue la gota de sangre que derramó el vaso.
Definitivamente diversos políticos oportunistas se colgaron de los jóvenes, pero es indudable que ese sector de la población y otros más reprueban al gobierno federal.
La verdad no se oculta y las estadísticas no mienten.
El asesinato del alcalde de Uruapan explotó el malestar, pero la inconformidad se ha incubado desde años atrás.
Paralelo a la irrupción de la Generación Z, crece el movimiento de la sombreriza, de ser meramente de ámbito local, rápidamente escaló al estatal y ahora a nivel nacional.
La bandera de Carlos Manzo ya fue tomada por los jóvenes del país, ese hombre que fue asesinado a balazos públicamente en Día de Muertos, dejó un legado de suma importancia, que los candidatos independientes, cuando gozan del respaldo de la población, pueden gobernar. Que no se requiere de los partidos políticos decadentes para que sea escuchada su voz.
Grecia Quiroz, viuda del edil acribillado y ahora alcaldesa de Uruapan, ya adelantó que en las elecciones del 2027 el Movimiento del Sombrero dará su voto de castigo a Morena.
Es más, se lanzó a fondo al criticar los recorridos de fuerzas federales que hacen en Uruapan, que eso no es necesario, que mejor vayan a los cerros que es ahí donde se esconden los delincuentes.
Cabe señalar que los recorridos ya se hicieron en Culiacán, Sinaloa, y sólo sirvió para tomarse la foto.
Definitivamente llegó noviembre y con ello la Generación Z y la sombreriza, las cuales ya están en las grandes ligas, su poder de convocatoria nacional quedó demostrado. Habrá que esperar para conocer si tienen fecha de caducidad o llegaron para quedarse… y todo indica que sí al convocar a nueva marcha para el 20 de noviembre, día de la Revolución Mexicana.
NUEVA MOVILIZACIÓN DE LA GENERACIÓN Z
La marcha convocada por el colectivo Generación Z México el pasado 15 de noviembre en la Ciudad de México reunió a miles de ciudadanos de diversos grupos generacionales, pero principalmente jóvenes, que manifestaron su rechazo a la inseguridad, la corrupción y la impunidad.
La protesta tuvo uno de sus detonantes más visibles y recientes en el asesinato cometido contra Manzo.
‘Doña Raquel’, abuela del extinto alcalde, participó en la marcha de la Ciudad de México.
Desde el Ángel de la Independencia, los manifestantes recorrieron Paseo de la Reforma hasta llegar al Zócalo capitalino, donde el evento terminó con enfrentamientos entre algunos grupos de manifestantes y elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México.
El movimiento, que se ha posicionado en redes sociales como un canal de expresión juvenil y apartidista, convocó desde semanas previas a la protesta, aprovechando plataformas digitales como X (antes Twitter) y TikTok para difundir su llamado.
En sus demandas se incluyen justicia pronta, combate a la corrupción, seguridad pública y desmilitarización.
La Generación Z ha convocado a una nueva marcha para el 20 de noviembre, que nuevamente partirá del Ángel de la Independencia al Zócalo bajo el lema “Mexicanos al grito de guerra”, como continuación a su exigencia de seguridad, justicia y libertad.
Durante la marcha, varios casos de represión y violencia policial fueron denunciados por participantes y figuras opositoras.
La Generación mostró gallardía al exigir justicia, el portavoz de millones de mexicanos.
Estuvo en el Zócalo, con valentía. Es curioso que cuando México se desmorona, el gobierno despliega más fuerza contra manifestantes que contra cárteles. ¿Por qué será?
No hay mal que por bien no venga
Tuvo que morir Carlos Manzo para el gobierno se pusiera bravo para rescatar a la tierra caliente michoacana * La Primera Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo presenta el Plan Michoacán por la Paz y la Justicia
ALFREDO IBÁÑEZ
La Primera Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo presentó el Plan Michoacán por la Paz y la Justicia.
Aunque es loable la intención, como que el anuncio es tardío, pues previamente esa entidad ha sufrido una ola de violencia que ha dejado una serie de asesinatos.
Para muestra dos botones: La del líder limonero Bernardo Bravo y la más reciente que encendió la ira de la población, la del alcalde de Uruapan, Carlos Alberto Manzo Rodríguez.
La Primera Mandataria Sheinbaum Pardo destaca los 12 ejes que lo conforman, así como una estrategia integral con más de 100 acciones y una inversión de más de 57 mil millones de pesos, incluyendo inversión mixta, que parte de la convicción de que la seguridad se sostiene garantizando los derechos del pueblo a la educación, a la salud, a la vivienda y al empleo digno para el desarrollo con justicia y bienestar.
En Palacio Nacional la titular del Poder Ejecutivo señala que en 2026 se destinarán 37 mil 450 millones de pesos en becas y programas para el Bienestar en beneficio de 1.5 millones de michoacanas y michoacanos.
Con su círculo más cercano de funcionarios, pero sin los liderazgos de Michoacán, dijo de manera categórica: “Con todo el Gabinete de Seguridad seguiremos reuniéndonos con la sociedad michoacana y sus autoridades para dar seguimiento puntual y continuar fortaleciendo este plan”.
Ya entrada en detalles, recuerda y expresa lo siguiente: “Llegamos al gobierno con un amplio apoyo popular, sustentado en una convicción: La seguridad y la paz son fruto de la justicia.
“Nunca traicionaremos la confianza que nos ha dado el pueblo de México. Nuestro esfuerzo, conocimiento, entrega cotidiana, es por el pueblo y para el pueblo, ese es nuestro mandato”.
Y remata la Presidenta con la frase siguiente: “A todas y todos los michoacanos les decimos: No están solos”.
DOCE EJES DEL PLAN MICHOACÁN
La Mandataria Claudia Sheinbaum detalla que personalmente dará seguimiento cada 15 días al Plan Michoacán e informará los avances cada mes en la conferencia matutina de Palacio Nacional: La Mañanera del Pueblo.
Dentro de los 12 ejes del Plan Michoacán destaca el de seguridad, que comprende el fortalecimiento de Inteligencia e Investigación, con el despliegue de recursos tecnológicos y unidades especializadas para detener generadores de violencia.
También otro punto es reforzar la estrategia anticorrupción, para realizar detenciones y debilitar estructuras criminales.
Otra labor será la creación de subsedes de la Unidad Antiextorsión para agilizar denuncias, unidades especializadas adicionales en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Secretaría de Marina (Semar), así como la Fiscalía General de la República (FGR) y capacitación avanzada de operadores del número 089, línea exclusiva para denuncia anónima.
Asimismo, el despliegue de 10 mil 506 elementos del Ejército Mexicano y la Guardia Nacional para implementar el Plan de Operaciones Paricutín y mil 781 de la Semar Marina para realizar operaciones en Lázaro Cárdenas, Aquila y Coahuayana.
Cabe destacar que ya han sido desplegados 277 elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) con 70 patrullas.
Para dar seguimiento a tales acciones, el Gabinete de Seguridad realizará visitas a la entidad michoacana para reunirse con autoridades locales.
Fiel a su política del actual gobierno de ir a las causas de la violencia, informa la Presidenta que se apoyará a las personas que menos tienen, a los Programas para el Bienestar se invertirán 30 mil 270 millones de pesos en beneficio de un millón 70 mil 637 personas que recibirán alguno de los programas sociales del Gobierno de México.
No podían faltar las becas, las cuales informa llegarán en 2026 a 892 mil 639 beneficiarios con una inversión de más de 6 mil 300 millones de pesos, a través de la incorporación gradual de estudiantes de primaria de la Beca Rita Cetina.
Se mantendrá la beca Benito Juárez a más de 124 mil estudiantes y la beca Jóvenes Escribiendo el Futuro a más de 17 mil 597 becarios; además se crea una nueva beca, la Gertrudis Bocanegra, para los más de 80 mil estudiantes de Educación Superior para apoyar en gastos de transporte público y apoyo del gobierno del estado para garantizar presencia de docentes.
BUENAS ACCIONES TRAS EL MALESTAR SOCIAL
Es innegable que inicia una serie de buenas intenciones derivadas de la ira social que ha vivido Michoacán tras el asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo Rodríguez, quien fue acribillado a bazos durante un acto público por un menor de edad, el cual fue abatido en el lugar de los hechos.
Un crimen que ha desbordado el malestar social, que por años ha estado contenido, toda vez que esa entidad ha estado sometida por largo tiempo por los diversos grupos criminales que ahí imperan.
La operación del narcotráfico no se entiende sin la participación de las autoridades estatales y municipales, las cuales hasta ahora no han sido tocadas por el actual gobierno, no obstante que ha habido señalamientos directos.
Quién no recuerda la acusación que hizo el alcalde asesinado Carlos Alberto Manzo contra el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, a quien señaló de tener en su gabinete a funcionarios corruptos que traicionan al pueblo de Michoacán y a los propios principios de la Cuarta Transformación.
Incluso Alberto Manzo acusó al gobernador michoacano de permitir que extorsionen y roben a la población con el apoyo de la guardia civil.
Los hechos demuestran que el crimen organizado manda en Michoacán, que las autoridades estatales solapan su operación.
Por cierto, durante el anuncio del Plan Michoacán, al gobernador Alfredo Ramírez Bedolla se le vio muy tranquilo departiendo con los integrantes del Gabinete de Seguridad.
Al parecer no le preocupa el descontento social que hay en la entidad que dice gobernar o que esté incluido en la lista de narcopolíticos, debido a su presunta relación con organizaciones criminales.
No se olvide que la plataforma iniciativa de organizaciones civiles y actores sociales, con documentos, ha sostenido que recibió financiamiento de grupos criminales para poder ganar la gubernatura de Michoacán.
Lo que salió a flote con la muerte del alcalde de Uruapan, es que Alfredo Ramírez es el nuevo “Rubén Rocha Moya”, por presuntamente tener nexos con los cárteles.
El gobierno de la Presidenta Sheinbaum se significa por proteger a gobernantes y políticos acusados de corrupción y narcotráfico.
Un claro ejemplo es el “hermano” del “presidente Andrés Manuel López Obrador” (así lo nombra la Mandataria Sheinbaum en Palacio Nacional), Adán Augusto López Hernández, exgobernador de Tabasco y líder de los senadores morenistas, quien está relacionado con la organización criminal La Barredora.
En el marco de este contexto, pronto se sabrá si el Plan Michoacán va en serio o son simplemente buenas intenciones, máxime que nada se sabe de los autores intelectuales del asesinato de Carlos Manzo.
En estos momentos, lo real, lo palpable, es el malestar social en Uruapan, el cual crece cada vez más y amenaza con extenderse en todo el país.
Tuvo que morir el presidente municipal Manzo para que el gobierno federal tomara cartas en el asunto, tan es así que para muchos Carlos Manzo es considerado casi como un héroe nacional, pero cuando menos es calificado como un ejemplo a seguir por todos los que se consideren funcionarios, sus discursos resuenan en todos los noticiarios, pese a que un menor de edad le apagó su voz.
Descanse en paz Carlos Alberto Manzo Rodríguez.
Latente el malestar de los campesinos
En cualquier momento puede estallar nuevamente * El gobierno federal no le da el mismo trato a su fábrica de votantes que a los agricultores, a quienes señala de moverse con fines políticos y con el electorado cautivo se esmera porque representan sufragios en elecciones, total, ¿qué más da endeudar al país?
ALFREDO IBÁÑEZ
Al gobierno federal, a la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo le estalló la inconformidad de uno de los sectores más sensibles del país: El campo.
Productores maíz se vieron obligados a protestar públicamente para que voltearan a verlos y conocer el abandono gubernamental en el que se encuentran.
Miles de campesinos de tres estados han bloqueado durante varios días importantes carreteras en busca de mejores precios para sus cosechas; como siempre, se les ignoró e incluso fueron señalados de pertenecer a algún partido político y como si eso fuera pecado o delito, se les acusó de moverse con fines políticos.
Los agricultores, cansados del bajo precio que le imponen a la tonelada de maíz, echaron mano de sus tractores y de su maquinaria agrícola para cerrar importantes vías de comunicación, lo que ha ocasionado pérdidas millonarias para diversos sectores, así como afectaciones a las personas que transitan por tales arterias.
La protesta de los campesinos se centra básicamente en demandar un precio justo por tonelada de maíz, el cual es de 7 mil 200 pesos, sin embargo, la postura del gobierno es negarles la posibilidad de fortalecer sus finanzas, pese a que es uno de los sectores más importantes en la economía nacional.
La administración federal ofreció inicialmente la cantidad de 6 mil 50 pesos por tonelada, algo así como 328 dólares, bajo el argumento de que en estos momentos hay una gran disponibilidad del producto en el mercado nacional e internacional y el costo está bajo y que incluso resulta más barato recurrir a las importaciones.
El ofrecimiento acrecentó la furia de los campesinos de los estados de Guanajuato, Michoacán y Jalisco, quienes desde el pasado 27 de octubre iniciaron sus protestas que se tradujeron en el cierre de 30 carreteras federales.
Dispuestos a obtener un precio justo por el maíz que producen, se negaron al ofrecimiento gubernamental e incrementaron la fuerza de sus acciones, las cuales no sólo provocaron malestar social entre millones de personas afectadas, sino que campesinos de otros estados iniciarán movilizaciones similares.
A la administración de la Primera Presidenta Claudia Sheinbaum no le quedó otra alternativa que voltear a ver a los campesinos, en su mayoría pertenecientes al sector social, es decir, aquellos que disponen de poca tierra y por lo general son de bajos recursos económicos.
A través del secretario de Agricultura y Desarrollo Rural, Julio Berdegué, se iniciaron las conversaciones, las cuales culminaron el miércoles pasado al firmar un acuerdo en el que se acordó que los agricultores tendrán un apoyo adicional de 950 pesos por tonelada, es decir, se suma a los 6 mil 50, cantidad aún por debajo de lo reclamado, pero que dio un respiro a la administración de la Primera Mandataria Sheinbaum.
Cabe destacar que el malestar de los campesinos está latente y en cualquier momento puede estallar, sólo que esta vez a nivel nacional, debido a que el acuerdo fue exclusivamente con los agricultores de los estados de Guanajuato, Michoacán y Jalisco, esto es, por ahora se logró aplacar a 90 mil productores, dueños de no más de 20 hectáreas, pero la deuda sigue con el resto de los hombres del campo.
Álvaro López Ríos, líder de la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas (UNTA), calificó como “madruguete” la postura de Julio Berdegué y pronosticó que no le va a funcionar.
Asimismo, criticó la postura de los campesinos que aceptaron los 7 mil pesos anunciados, pues están por debajo de lo reclamado inicialmente.
El líder campesino recordó el abandono en el que se encuentra el campo y adelantó que la inconformidad de ese sector no sólo se centra en los tres estados arriba señalados, sino que se ha trasladado a Guerrero, Morelos, Baja California, Sinaloa, Chihuahua, entre otras entidades.
La protesta de los campesinos de los estados de Guanajuato, Michoacán y Jalisco dejó ver que un sector organizado y con demandas justas puede hacer cambiar de opinión al gobierno federal.
Quedó claro que esa cerrazón o soberbia que muestra, resultado del control político y económico que tiene en el país, puede debilitarse cuando hay una organización real, un liderazgo fehaciente.
También puso de manifiesto que el interés del gobierno de la titular del Poder Ejecutivo, Sheinbaum Pardo, no está en los sectores que producen alimentos, como es el campo, sino en aquellos que le dan votos.
Repite la misma tónica de los gobiernos de los partidos Revolucionario Institucional (PRI) y Acción Nacional (PAN) de volver los ojos al campo sólo en tiempo de elecciones o cuando alzan la voz.
No le da el mismo trato que a su fábrica de votantes; a los agricultores los señala de moverse con fines políticos y con los votantes cautivos se esmera para que lleguen puntuales los programas sociales e incluso que se cobije a más sectores vulnerables, total, ¿qué más da endeudar al país?, el cual por cierto enfrenta una deuda pública neta de18.28 billones de pesos al tercer trimestre de 2025.
Es preocupante el nivel de endeudamiento si se considera que, en la administración de Enrique Peña Nieto, señalada por ser una de las más corruptas e ineptas, la deuda ascendía a 8.32 billones de pesos. ¿Dónde está ese caudal de millones? En la población y el desarrollo del país, no, máxime que la pobreza y carestía está más presente que nunca.
Y es que la deuda pública de México alcanzó un récord histórico bajo el gobierno de Andrés Manuel López Obrador y la tragedia continúa con Claudia Sheinbaum, superando con creces los niveles heredados de sexenios anteriores.
De acuerdo con cifras oficiales, el endeudamiento nacional pasó de 10.5 billones de pesos al final de Enrique Peña Nieto a 17.4 billones en 2024, durante el mandato de López Obrador, pero en 2025, bajo la presidencia de Claudia Sheinbaum, el saldo continúa en aumento.
Durante años, el expresidente López Obrador desestimó los señalamientos con su conocida frase: “Yo tengo otros datos”. Sin embargo, los números oficiales muestran que la política económica del sexenio multiplicó el peso de la deuda para los mexicanos, situación que ahora continúa en la actual administración.
Y vamos haciendo un poquito de historia, no vamos a hablar desde 1824, porque si hablamos de ese año hasta el 2018, estamos hablando de una deuda de 200 años por 10 billones de pesos.
Y Morena, en sólo 7 años de mandato, la duplicó en 20 billones de pesos. Así de sencillo y concreto. Las matemáticas no mienten. Ya lo que digan son “patadas de ahogado”.
Pero bueno, retomo a mi poquito de historia, sólo hablaré del crecimiento de la deuda desde el año 2000.
Vicente Fox Quesada recibió de Ernesto Zedillo una deuda pública de 2.04 billones de pesos. Para el final de su sexenio, los mexicanos ya debían 3.01 billones. Aumento de un billón de pesos en 6 años.
Posteriormente, Felipe Calderón, en medio de la crisis financiera global y su estrategia de seguridad, elevó el monto a 5.9 billones de pesos. Incremento de 3 billones de pesos en 6 años.
Peña Nieto incrementó aún más el adeudo, llevándolo a 10.5 billones en 2018. Se elevó 4 billones de pesos en 6 años.
El pueblo tuvo esperanza con la llegada de López Obrador, se esperaba una política diferente, pero lo que se observó fue un endeudamiento sin precedentes. Al cierre de su administración, México debía 17.4 billones, es decir, casi 7 billones más que en el sexenio anterior. Aumento de 7 billones de pesos en sólo 6 años.
En 2025, la Presidenta Sheinbaum reconoció la pesada carga financiera, pero aseguró que se trataba de una herencia de gobiernos pasados: “Esa deuda irresponsable, corrupta que adquirieron Calderón y Peña nos toca pagarla a nosotros”. De risa el comentario.
Pero la realidad es que el saldo continúa incrementándose bajo su gestión. En año y medio de gestión la aumentó en 3 billones de pesos.
Resumiendo: La deuda de muchas décadas, de los gobiernos neoliberales, fue de 10 billones de pesos en 200 años.
Con Morena, 10 billones de pesos en sólo 7 años.
Así, mientras los discursos oficiales insisten en que la responsabilidad es de los gobiernos anteriores, lo cierto es que AMLO y Sheinbaum llevaron a México a un récord de deuda que marcará la economía nacional en las próximas décadas.
Omar García, el favorito de los mexicanos
Causa furor durante su comparecencia en el Senado! * El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, para muchos el Batman mexicano, está en su mejor momento, goza de la aprobación de la Primera Mandataria Sheinbaum Pardo, de su partido, de la oposición y de los electores
ALFREDO IBÁÑEZ
Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), compareció ante el Senado de la República para dar su informe sobre seguridad.
García Harfuch demostró con hechos que goza del cariño y respeto de propios y extraños.
El respaldo que recibió tanto de sus compañeros de partido, Movimiento Regeneración Nacional (Morena), como de la oposición fue contundente.
Por algo tiene una alta preferencia ciudadana, de ahí que tenga la simpatía y respaldo de todo ciudadano.
Es un secretario de resultados, y eso más se valora cuando últimamente los morenistas tienen escándalos un día sí… y al otro día también.
El cúmulo de cifras que lleva consigo, que sustentan su trabajo en diversos rubros, pero sobre todo en materia del combate al narcotráfico y el huachicol fiscal, no fueron refutadas, al contrario, fueron aplaudidas.
La determinación de la Primera Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, de hacer del combate a la inseguridad su eje principal, está dando resultados, así como la determinación de poner fin a la táctica de “abrazos no balazos”, que ejerciera su antecesor Andrés Manuel López Obrador.
Si bien otro de sus puntos que ejerce su administración, para tener el apoyo de la población, es el referente a los programas sociales, pero lo cierto es que por ahora ha pasado a segundo término.
Con el apoyo del mejor de sus colaboradores, el hombre fuerte en materia de seguridad, lleva a cabo una tenaz y dirigida lucha contra el crimen organizado y para muestra un botón: Los 32 mil 400 detenidos son muestra del trabajo que desempeña, lo cual le ha valido el reconocimiento de la población.
Todos los días el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, da a conocer nuevas detenciones de delincuentes potenciales, el desmantelamiento de laboratorios clandestinos, la incautación de droga, entre ellos fentanilo, así como el decomiso de miles e incluso millones de litros de hidrocarburo.
El jefe policiaco, y para muchos el Batman mexicano, está en su mejor momento, goza de la aprobación de la Primera Mandataria, de su partido, de la oposición y de los electores; sin embargo, aún hay temas pendientes, pues la violencia en el país no cesa.
Las cifras que trae bajo el brazo y que repite una y otra vez son superadas por la realidad, ahí está el reciente caso del líder de los limoneros asesinado en Michoacán.
Un asesinato que pone en evidencia el dominio que tiene el crimen organizado sobre algunos sectores productivos del país, como lo es el campo, además de la complicidad de autoridades locales y estatales que, por miedo o por así convenir a sus intereses económicos, pactan con tales grupos delictivos.
El desempeño de García Harfuch es ampliamente reconocido, es el funcionario mejor evaluado, tan es así que en una reciente encuesta de México Elige, encaminada a conocer quién es quién rumbo a la elección presidencial, se impone ampliamente sobre sus compañeros de partido.
El trabajo de la encuestadora fue encaminado a saber, entre los morenistas, quién es el mejor posicionado de cara a las elecciones presidenciales del 2030.
Omar García, con 30.3 por ciento de aprobación supera a su compañero de partido, el actual titular de la Secretaría de Economía, Marcelo Ebrard Casaubón, quien alcanza un nivel de aceptación del 29.8 por ciento.
El responsable de seguridad tiene amplio dominio del sector que encabeza, lo cual se traduce en alta aprobación de su gestión que por cierto aún es incipiente.
Como pudo verse durante su visita al Senado de la República, donde los legisladores se esforzaban por tomarse una foto con él o acompañarlo durante su estancia, como fue el caso del defenestrado Adán Augusto López Hernández, también tiene contenta a la oposición, una cualidad que no la tienen los demás morenistas.
Pareciera que todo marcha bien, no obstante, la ola de violencia en el país sigue latente, y es que los principales líderes de las organizaciones criminales están libres y los políticos y empresarios que por años han tejido amplias redes de complicidad siguen intocables.
Como lo señalara párrafos arriba, por ahora goza de la simpatía de propios y extraños, será porque ha centrado su lucha en los círculos menores e intermedios tanto de los grupos criminales, como de los empresarios y políticos.
¿Qué va a pasar cuando la actual administración ya no pueda sostener más a esos gobernadores cercanos al narcotráfico, cuando se decida a aplicar la ley contra políticos señalados de delitos como el cártel inmobiliario o de enriquecimiento ilícito o cuando el gobierno de Estados Unidos presione para proceder en contra de las cabezas de los grupos criminales?
Dentro de los posibles escenarios está que sus bonos se vayan al cielo o bien que los opositores o detractores hagan todo lo posible para cerrarle el paso… e incluso surja el “fuego amigo”.
Es innegable que tarde o temprano el zar de la seguridad nacional tendrá que emplearse a fondo, la presión que ejerce el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, está latente y no le quedará otra que centrar su atención en peces mayores… y es que ya está a la vuelta de la esquina la renovación y revisión del T-MEC.
Recientemente el inquilino de la Casa Blanca volvió a las cargadas y sostuvo que en México los que mandan son los cárteles del narcotráfico y que por eso su gobierno se tiene que defender y combatir al crimen organizado trasnacional.
México está manejado por los cárteles, respeto a la Presidenta Claudia Sheinbaum, tremenda mujer; pero “a México lo manejan los cárteles y nos tenemos que defender de eso”, aseguró.
CALIFICACIÓN DESTACADA Y RESPETO MULTITUDINARIO
Cómo se ve cuando un funcionario público tiene resultados que presentar y además una cuidadosa preparación de su comparecencia legislativa.
García Harfuch presentó de forma ordenada y clara su trabajo, destacando la caída en homicidios dolosos, pero además, con resultados concretos como la aprehensión de otro sospechoso en el crimen contra el líder de los limoneros.
Claro, hubo opositores que no dejaron de cuestionar, pero el consenso, incluso de algunos de los críticos, fue el reconocimiento de un trabajo muy destacado.
La estima de sus compañeros senadores fue innegable.
El pleno del Senado se le entregó a García, quien cedió a las interminables peticiones de fotografías para el recuerdo de una comparecencia que provocó tumultos con su llegada y generó que el pleno interrumpiera su discurso con 19 aplausos.
No olvidar que García Harfuch también es senador con licencia y su presencia en el pleno del Senado se convirtió en el espacio que dejó ver que los afectos de los que goza en la Cámara Alta son plurales.
Tan sólo para salir del salón de plenos necesitó de 14 minutos, porque la insistencia de saludarlo y tomarse una foto con él le complicó acelerar su salida.
Un grupo de morenistas, entre ellos el tabasqueño José Sabino, quien no se le despegó en ningún momento, logró que se tomara con ellos una foto grupal. Estaba a unos pasos de tomar el elevador que lo llevaría de la zona llamada Pasos Perdidos al sótano uno, para salir del Senado y los morenistas seguían extasiados con las constantes fotos que le pedían.
Y momentos antes, desde tribuna, hasta los opositores le tendieron la mano con discursos en los que resaltaban pendientes, pero garantizaban entendimiento y reconocimiento a su trabajo.
“Aquí, en el Senado, el PAN reconoce el viraje que ha tomado la política de seguridad. Reconocemos los avances, la reducción en las cifras de homicidios dolosos, el aumento en los decomisos, el combate al huachicol, en apostarle a la coordinación y a la inteligencia; reconocemos el valor que han tenido para cambiar la política de seguridad desastrosa de seis años de cobardía y expansión criminal”, le dijo el panista Agustín Dorantes.
En un estilo poco visto en la tribuna, la petista Geovanna Bañuelos le habló de tú. “En un año la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana ha dado resultados que demuestran que esta ruta es la correcta (…) Sabemos que los retos persisten, la delincuencia evoluciona y las violencias cambian de rostro. También que las demandas sociales son cada día más complejas, pero hoy nos sentimos tranquilos y tranquilas en tus manos, reconociendo los avances de tu gestión”, añade.
Luis Donaldo Colosio le expresó que “en Movimiento Ciudadano acompañamos la Estrategia Nacional de Seguridad Pública, porque la consideramos un giro importante frente al pasado”.
Una comparecencia que no tuvo momentos tensos, pero es innegable que un liderazgo, como el del Batman Mexicano, le caería muy bien al país y eso lo reúne Omar García, quien aglutinaría a todos los sectores partidistas y uniría a todos los mexicanos. Al tiempo.
