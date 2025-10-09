PUNTO… Y SEGUIMOS
Ante la falta de resultados, cambios en el gabinete mexiquense
Son dos años del gobierno de Morena y el cambio que prometieron no se ha materializado * Daniel Sibaja, secretario de Movilidad, y Macarena Montoya Olvera, secretaria de Salud, en la mira * De promesas los mexiquenses ya están cansados
ALFREDO IBÁÑEZ
Delfina Gómez Álvarez, gobernadora del Estado de México, anunció cambios en su gabinete.
La mandataria mexiquense dijo que aquellos que no estén a la altura de los requerimientos de los ciudadanos tendrán que renunciar.
Durante su segundo informe de gobierno lanzó la advertencia a sus colaboradores, y es que han transcurrido varias semanas y hasta ahora ninguno de los 18 secretarios ha sido removido.
Son dos años del gobierno de Morena y el cambio que prometieron no se ha materializado.
Hay rubros que incluso han empeorado, comparado con el trabajo que realizaron las administraciones del Partido Revolucionario Institucional (PRI), que gobernó la entidad por casi 100 años.
Uno de ellos es el que encabeza el secretario de Movilidad, Daniel Sibaja, personaje inexperto en el puesto, pero que se vale de la protección que le brinda el titular de la Secretaría de Economía, Marcelo Ebrard Casaubón, para mantenerse en la nómina estatal, pero sobre todo para hacer sus turbios negocios.
El servicio que brindan tanto los llamados peseros como los taxis es pésimo, operan en absoluta anarquía en perjuicio de los miles de pasajeros.
En el tema de las tarifas, los taxistas imponen el precio, cada una de las decenas de bases que operan en territorio estatal tienen una diferente.
Por lo general son los líderes de tales organizaciones los que fijan el tabulador.
Recientemente en diversos municipios como Huixquilucan, Naucalpan, Atizapán de Zaragoza, Tlalnepantla, Toluca, Lerma, Ocoyoacac, por sólo mencionar algunos, subieron el precio del pasaje 30 pesos más, en promedio.
Pese a los reclamos de los usuarios, Daniel Sibaja no interviene, hace caso omiso.
Las quejas formales se han multiplicado, sin embargo, protege a los miles de taxistas abusivos, que, por si lo anterior fuera poco, gradualmente han optado por dar el servicio como si fuera colectivo.
Ejemplo de ello es la base que opera en La Marquesa con dirección a Toluca.
Y es que los taxis, además de ser viejos e inseguros, suben a cinco pasajeros, seis con el chofer, cuando el cupo establecido es de cinco pasajeros.
En Huixquilucan los taxistas literalmente despojan de su dinero a los usuarios.
La tarifa mínima, dos o tres kilómetros, es de 40 pesos, y de ahí para arriba, llega hasta las nubes.
Respecto a los llamados peseros, la situación es peor: En las combis, los pasajeros no sólo van sentados, también de pie, el hacinamiento es terrible.
Los accidentes son el pan de cada día, pero nadie se hace responsable, y cómo no van a evadir a la justicia y a los afectados si muchos de ellos son irregulares.
De un total de 270 mil unidades que prestan su servicio en todo el estado, al menos 70 mil son piratas, no tienen concesión, no tienen placas.
Pero esa situación no le preocupa a Daniel Sibaja, está concentrado en darse la gran vida como funcionario, en hacer negocios que le llenen los bolsillos de dinero, como es el caso del reencarpetamiento de asfalto de la carretera Temoaya al Centro Ceremonial Otomí.
Un trabajo por el cual, según la denuncia, pidió a través de sus subalternos un sobrecosto de más del 200 por ciento, algo así como 400 millones de pesos, pese a que el trabajo no estaba concluido.
La serie de irregularidades se multiplican, la gobernadora Delfina Gómez Álvarez sabe perfectamente lo que pasa en Movilidad estatal, sólo que no se atreve a destituirlo.
En su calidad de titular del Poder Ejecutivo estatal, no necesita andar amagando a sus funcionarios.
Si de verdad la gobernadora quiere resultados que beneficien a los mexiquenses, ya se tardó en mandar a la calle a más de uno de sus 18 secretarios.
Otro caso de ineptitud, pero de tráfico de influencias en el gabinete de la mandataria estatal, es la secretaria de Salud, Macarena Montoya Olvera, la cual el único mérito que tiene y que le permitió asumir el cargo es ser íntima amiga del exsecretario del ISSSTE, Pedro Zenteno, cacique del municipio de Teoloyucan, donde fue alcalde y se alterna el poder con su hermano Luis.
Macarena Montoya, residente de Huixquilucan, pronto aprendió a traficar con sus influencias, utilizó el poder que le confiere su protector para colocar a su hermana Adriana Montoya Olvera como regidora en el municipio de Huixquilucan.
Su mérito como funcionaria es avalar en cabildo todo lo que propone el ayuntamiento panista, ve crecer su cuenta bancaria y recibir beneficios, como una camioneta de lujo. Es decir, opera para Acción Nacional y traiciona a Morena.
Pero volviendo al caso de Macarena Montoya, en escasos dos años ha hundido al sector, las protestas del personal médico son la constante, debido a que no cuentan con insumos suficientes para atender la salud de los mexiquenses.
En el plano laboral, al menos mil trabajadores, entre ellos médicos y enfermeras, han denunciado que sus derechos laborales han sido violentados, pues incluso ha habido meses que no les pagan su salario bajo el argumento de que no hay presupuesto.
El personal médico en más de una ocasión ha exigido la renuncia de Macarena Montoya Olvera, quien ha hecho valer el poder que le confiere el cargo y en respuesta ha despedido a personal con más de 15 años de antigüedad, bajo el argumento de que se terminó su contrato.
La lista de arribistas e incompetentes en el gobierno del Estado de México es larga, no por algo la entidad ocupa el primer lugar en inseguridad a nivel nacional.
Ojalá la gobernadora Delfina Gómez haga realidad su declaración de que no dará un paso atrás para poner fin a la corrupción y que proceda a destituir a sus funcionarios y allegados incompetentes.
Lo que sí es cierto, y lo que he palpado de primera mano, es que de promesas los mexiquenses ya están cansados.
TRAS BAMBALINAS
Repito, luego del segundo informe de la gobernadora Delfina Gómez, se ha desatado un fuerte cabildeo por impulsar los cambios en el gabinete.
El caso más sonado en los pasillos de Palacio de Gobierno es el de Maurilio Hernández en sustitución de Miguel Hernández en la Secretaría de Educación.
La salida de Maurilio de la mesa directiva del Congreso mexiquense abrió una zanja de dudas sobre los pactos que mantenían con el senador Higinio Martínez.
De igual forma, los grupos políticos del diputado Pedro Zenteno y del líder moral del PT, Óscar González, podrían validar los cambios en el gabinete tanto de la secretaria de Salud como del Trabajo, siempre y cuando puedan colocar a uno de sus afines.
Y es que están apretando el paso para mantener sus privilegios. Ahora falta ver cómo responde la maestra Delfina Gómez y su secretario de Gobierno, Horacio Duarte.
Está muy ‘Augusto’ con sus escándalos
En la polémica el líder de Morena en el Senado por sus ingresos millonarios * Por instrucción presidencial, el líder de los senadores morenistas tuvo que esclarecer su situación patrimonial, luego de ser evidenciado por Televisa a nivel nacional
ALFREDO IBÁÑEZ
Una serie de escándalos envuelve al senador de Movimiento Regeneración Nacional (Morena), Adán Augusto López Hernández, y es que aún no puede esclarecer su presunta relación con la organización criminal La Barredora, grupo armado que obtuvo millonarias ganancias a través del huachicol fiscal, cuando de nuevo le brota un escándalo que cimbra a la opinión pública: sus ingresos millonarios, los cuales negó de manera deliberada, hasta que públicamente fue evidenciado por una televisora a nivel nacional.
El amigo cercano, más bien “hermano”, del expresidente Andrés Manuel López Obrador está convertido en un auténtico traficante de influencias y aprovecha su posición política para impedir que el brazo de la justicia lo alcance.
Cómo se puede explicar que no sólo no sea tocado por las instancias encargadas de procurar justicia en el país -no hay alguna investigación en su contra-, sino que además en diversas ocasiones ha sido exonerado desde la tribuna más influyente del país: la Mañanera del Pueblo en Palacio Nacional.
Es un político hábil, consumado, con una vasta red de poderosos aliados, con gran poder dentro de la actual administración encabezada por la Primera Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, lo cual le permite gozar de protección.
No podemos dejar de mencionar el caso de su subalterno, el que fuera titular de la policía cuando fue gobernador de Tabasco, Hernán Bermúdez Requena, quien al amparo del poder estableció nexos con una célula del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) e hizo negocios millonarios.
Tras varias semanas de permanecer prófugo, finalmente fue detenido y encarcelado en el penal de máxima seguridad en Almoloya, Estado de México, bajo los cargos de asociación delictuosa, secuestro y extorsión agravada.
No obstante, pese a la gravedad de los hechos, de su posible responsabilidad, ha salido victorioso, pues las fiscalías responsables de abrir las correspondientes investigaciones en su contra, simplemente no se atreven a tocarlo, no quieren despertar la ira de su protector.
Otro hecho que acrecienta el descrédito del líder de los senadores de Morena es la investigación que recientemente dio a conocer N+, la cual puso al descubierto que Adán Augusto López es dueño de una cuantiosa fortuna, que en su cuenta bancaria hay decenas de millones de pesos, los cuales ocultó deliberadamente.
De acuerdo con el trabajo periodístico, mintió en sus declaraciones patrimonial y fiscal, pues recibió al menos 79 millones de pesos entre 2023 y 2024, dinero que el escurridizo político no declaró.
Pero no sólo le gusta evadir sus responsabilidades fiscales, sino que además pudo haber incurrido en lavado de dinero, pues una de las empresas que le entregaron el dinero no existe, es fantasma, de acuerdo con el Sistema de Administración Tributaria (SAT).
Con base en la documentación presentada por la televisora, obtuvo 79 millones de pesos bajo el concepto de “Servicios Profesionales” de las empresas GH Servicios Empresariales y Operadora Turística Rabatte.
Operaciones que se iniciaron a finales del año 2023, después de que terminara su encargo en la Secretaría de Gobernación para participar en la sucesión presidencial de Morena.
Los documentos señalan que, en noviembre de 2023, Adán Augusto López percibió 8.9 millones de pesos de GH Servicios Empresariales, por cierto, señalada por el SAT como empresa fantasma.
Un mes después, Operadora Turística Rabatte, contratista durante su gestión como gobernador de Tabasco, le entregó 11.5 millones de pesos, que suman para ese año 20.5 millones.
En 2024, GH Servicios Empresariales realizó un último pago de 2.8 millones de pesos antes de que el SAT suspendiera su sello digital por irregularidades fiscales, como informó la televisora.
Posteriormente, Capital Cargo del Golfo entregó 18.8 millones de pesos a Adán Augusto López, un ingreso que tampoco fue reportado.
El trabajo de investigación de la televisora puso al descubierto su insistencia por evitar a toda costa que se conociera su situación patrimonial, porque no se conocieran las decenas de millones de pesos que se ha llevado a la bolsa.
Frente al señalamiento público, la Primera Mandataria Sheinbaum Pardo fue cuestionada durante su Mañanera del Pueblo y esta vez no lo defendió, pero tampoco abrió la puerta para que las instancias responsables iniciaran las correspondientes investigaciones.
La titular del Poder Ejecutivo federal simplemente se limitó a decir “que aclare el senador”.
Y así fue efectivamente, el líder de los senadores morenistas salió al paso y así como ha negado conocer lo que hacía su delincuente jefe policiaco, ahora también niega haber ocultado sus millonarios ingresos y recibir dinero de empresas fantasma, pese a que el SAT así lo refiere.
Aquí la interrogante que surge es quién miente, quién es el mentiroso, porque la respuesta de Adán Augusto sutilmente dice que el SAT miente.
Sabedor del peso político que aún tiene dentro de Morena, de que ninguna fiscalía lo va a tocar, advirtió: “La información que presentaron es a todas luces falsa”, al tiempo que exhibió documentos del SAT, en el que muestra el pago de impuestos por su actividad profesional-empresarial y que, según él, coincide con lo que reportó en su declaración de ingresos.
Como puede advertirse, el senador morenista goza de la protección de su partido y de sus compañeros, quienes, en más de una ocasión, obligados o no, han compartido la defensa que en su momento hizo el expresidente Andrés Manuel López Obrador: “Es un hombre honesto”.
Es innegable que en los últimos días el exgobernador de Tabasco vive su peor momento político, está inmerso en un auténtico torbellino de acusaciones, como si estuviera muy Augusto con los escándalos.
BLINDADO A MÁS NO PODER
Más claro ni el agua: El diputado Hugo Eric Flores señala que el caso de Adán Augusto tendrá que esperar.
Y es que el presidente de la Sección Instructora de la Cámara de Diputados asegura que las solicitudes de juicio político contra el senador Adán Augusto López Hernández y la diputada Hilda Brown serían analizadas una vez que la Subcomisión de Examen Previo desahogue mil 200 casos presentados antes.
Estimó que alrededor de mil de esos asuntos estarían ya prescritos y los restantes 200 seguirían vigentes.
Interrogado sobre el riesgo de que los recursos contra López y Brown “duerman el sueño de los justos”, el legislador de Morena puntualizó:
“Yo espero que no, no depende de la Comisión Jurisdiccional, pero tengo que advertir un tema muy importante: Dice claramente la ley que se tienen que desahogar por prelación, es decir, si hay mil 200, pues faltaría mucho”.
Flores precisó que, hasta el momento, él no ha recibido las solicitudes de juicio político contra Adán Augusto López e Hilda Brown, porque primero deben pasar por la Subcomisión de Examen Previo, dependiente de las Comisiones de Justicia y de Gobernación en el Palacio de San Lázaro.
El diputado anticipó que la Sección Instructora fue citada para la primera semana de octubre para retomar la solicitud de desafuero presentada por la Fiscalía de Campeche contra el senador y dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno.
Subrayó que el caso “no está muerto” y se encuentra en estudio, conforme a los procedimientos previstos en la ley.
Así como está el panorama, de nada sirve que la diputada federal suplente María Elena Pérez-Jaén, del PAN, ratifique la demanda de juicio político presentada el 22 de septiembre contra el coordinador de Morena en el Senado de la República.
En concreto y sin hacernos bolas: La Presidenta Claudia Sheinbaum es quien puede definir su futuro, lo encubre o se deslinda para permitir que sea llevado ante la justicia, pero ojo, tiene fuero, por lo que es necesario un juicio político y antes que él hay que resolver primero mil 200 casos que están pendientes. ¿Cómo la ve, estimado lector?
A prueba integridad del gobierno federal
En una encrucijada por el huachicol fiscal * Es momento de demostrar que en la administración de la Primera Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo hay cero impunidad * A revertir el desencanto ciudadano y decepción por la administración de Morena, que siempre pregonaba “no somos iguales”
ALFREDO IBÁÑEZ
Grave descrédito enfrenta el gobierno federal por el caso del huachicol fiscal, independientemente de si hay detenidos o no, el desencanto entre los ciudadanos de a pie es muy grande.
La decepción hacia las administraciones de Morena es una realidad, especialmente hacia la gestión del expresidente Andrés Manuel López Obrador.
La desilusión cala hondo, hasta hace unos meses la población tenía la certeza que los gobiernos de Morena eran diferentes a los partidos Acción Nacional (PAN) y Revolucionario Institucional (PRI), que se han significado por su alto nivel de corrupción.
Sin embargo, al conocerse que los corruptos estaban dentro del gobierno federal anterior, que los funcionarios de alto nivel son los mafiosos, como es el caso de los hermanos Farías Laguna, sobrinos del exsecretario de la Marina José Rafael Ojeda Durán, se cae la imagen de incorruptible que el expresidente pretendido vender.
Pese a que la versión oficial insiste en que los malos elementos dentro de la Marina son unos cuantos y que el extitular de Marina nada tiene que ver con el huachicol fiscal, lo cierto es que es imposible que no se enterara de lo que pasaba, al igual que el exmandatario Andrés Manuel López Obrador, quien orgulloso se ufanaba de tener el control de su gobierno y de estar informado de lo que en el sucedía.
La administración de la Primera Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aún no define con claridad el rumbo a seguir, un día señala que en su administración no habrá impunidad y que, si bien las investigaciones tardan, se aplicará la ley, pero más adelante sale en defensa del exmandatario tabasqueño, así como de sus hijos, también señalados de presuntos actos de corrupción.
A Sheinbaum Pardo le han explotado casos que no son de su administración, son herencia de su antecesor, como es el relacionado con el exsecretario de Seguridad en Tabasco, el hoy preso Hernán Bermúdez Requena.
Un jefe policiaco durante la gestión de Adán Augusto López Hernández, presunto líder de la organización criminal La Barredora, el cual aprovechó el cargo para relacionarse con grupos delictivos y al amparo del poder cometer un sinnúmero de ilícitos.
Dentro de la serie de delitos que se le atribuyen destaca delincuencia organizada con la finalidad de cometer delitos contra la salud, acopio y tráfico de armas, secuestro y delitos en materia de hidrocarburos.
Con este caso, la Primera Mandataria se encuentra en una encrucijada, pues uno de los implicados directos es nada más y nada menos que el líder de Morena en el Senado de la República, Adán Augusto López.
Personaje cercano al expresidente Andrés Manuel López Obrador y el cual ha logrado evadir la acción de la justicia bajo el argumento de que nunca se enteró de lo que hacía su subordinado.
Una historia que se repite con el extitular de la Secretaría de Marina (Semar), José Rafael Ojeda Durán, quien ha señalado desconocer las actividades ilícitas de sus sobrinos políticos.
Incluso la Fiscalía General de la República (FGR) salió al paso y declaró que el almirante denunció hace dos años “problemas” en varias áreas de la Armada de México y pidió que se investigara a todo su personal sin distinciones, lo que llevó a descubrir una red de robo de hidrocarburos que derivó en la captura de 14 personas, entre ellos un sobrino político del mismo exfuncionario.
Pues bien, la titular del Poder Ejecutivo federal ha demostrado gobernar con honestidad y honradez, pero tiene dos casos trascendentales por resolver en materia de huachicol fiscal, en la que están involucrados personajes como Adán Augusto López y el almirante Ojeda Durán.
Con la resolución de tales asuntos se pone a prueba la integridad del gobierno federal actual.
En diversas ocasiones ha señalado que en su gestión habrá cero impunidad, pues bien, llegó el momento de llevar ante la justicia a los presuntos responsables o bien exonerarlos bajo el riesgo de dañar su imagen, la de su gobierno y la de Morena. Al tiempo.
SHEINBAUM ADVIERTE MÁS DETENCIONES
La Primera Presidenta advierte que vendrán más detenciones respecto a la red de huachicol fiscal en la que están involucrados integrantes de la Secretaría de Marina. Durante su Mañanera, la Primera Mandataria Sheinbaum Pardo enfatiza la participación de empresarios que se beneficiaron por el robo del combustible.
“Si se abre una investigación por contrabando de combustible o huachicol fiscal, como le quieran llamar, ¿qué hace la Fiscalía? Saca las otras investigaciones que ya tenía, que a lo mejor no tenían suficientes pruebas, y junta las investigaciones y, a partir de ahí, vienen las detenciones, y otras detenciones que tienen que venir hacia adelante. Y encuentran la participación de elementos de Marina y de empresarios, que son los que se estaban beneficiando de esta venta ilegal de combustible”, añade.
Además, Claudia Sheinbaum niega por enésima vez que las detenciones por el robo de combustible se hubieran dado por la presión de Estados Unidos; aunque reconoció que existe un “entendimiento” para combatir dicho delito.
“En el acuerdo que tenemos en este entendimiento viene el tema de combatir conjuntamente el tráfico ilegal de combustible, pero, en particular, sobre algún tema específico, no”, agrega.
Desde Palacio Nacional, la titular del Poder Ejecutivo federal recuerda cómo fue que las autoridades detectaron la red de robo de combustible. Las primeras señales comenzaron en marzo.
“En marzo de este año, Aduanas toma conocimiento de un buque que llega a Tampico, proveniente de Estados Unidos. El permiso con el que quiere entrar a descargar el contenido del buque es un permiso temporal de una sustancia química, de naftas. Se dan cuenta de que probablemente ahí viene combustible; detienen al buque y piden un análisis del contenido del buque”, explica Sheinbaum.
NO HABRÁ IMPUNIDAD
Sheinbaum Pardo enfatiza que el gobierno mantiene firme su compromiso de investigar a fondo cualquier caso de huachicol fiscal.
La Primera Presidenta defiende la integridad del almirante Secretario de Marina, Raymundo Morales, y del secretario de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla, calificándolos como hombres “íntegros y patriotas”, y destacó que las investigaciones comenzaron ya bajo su administración.
“¿Qué tan atrás venía esto? No lo sabemos”, expresa, pero enfatiza que la Fiscalía General de la República tiene la obligación de investigar a fondo y determinar quiénes estuvieron involucrados y cuántas empresas participaron. Sheinbaum destacó que, a diferencia de sexenios anteriores, ya no se registran buques con combustible ilícito ingresando al país.
Sobre señalamientos relacionados con el expresidente Andrés Manuel López Obrador y sus hijos, la Presidenta aseguró que “es un hombre íntegro. Eso lo sabe el Pueblo de México. Toda esta crítica se cae por su propio peso”.
Claudia concluyó subrayando que lo relevante es la acción actual.
“Lo importante es lo que se está haciendo, que no haya impunidad. El momento en que se conoce, no hay impunidad”, expresa de manera categórica la Primera Presidenta. Que así sea por el bien del pueblo de México.
“El presidente sabe todo”
Nada de que lo engañaron, expresó Andrés Manuel López Obrador durante su sexenio * La Primera Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo destapa una serie de corruptelas, herencia del político tabasqueño, que tuvieron su origen durante su gestión y que fueron solapadas y ocultadas afanosamente
ALFREDO IBÁÑEZ
“El presidente sabe todo, nada de que lo engañaron”, afirmó de manera contundente al inicio de su gestión presidencial Andrés Manuel López Obrador.
Con largos años de lucha contra gobiernos encabezados por el PRI o por el PAN, sostenía que la corrupción provenía de arriba, de las esferas gubernamentales donde se toman las decisiones.
Con un lenguaje directo, sin cortapisas, sostuvo en su momento, que la corrupción en México se extendió como un cáncer porque se permitió desde el más alto nivel de la Presidencia de la República.
“No es cierto que el presidente no sabía, o que lo engañaron o fueron desleales sus colaboradores.
“El presidente tiene toda la información, claro que sabe todo, los negocios más jugosos que se hacen al amparo del poder público llevan el visto bueno del presidente”, expresó López Obrador como una manera de ataque a sus antecesores.
Una y otra vez machacaba que los gobiernos de los partidos Revolucionario Institucional (PRI) y Acción Nacional (PAN) se significaron por corruptos y ante la insinuación de que en Morena también había casos, terminante soltaba una de sus frases preferidas “no somos iguales”.
Esto viene a propósito porque en lo que va de la gestión de la Primera Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, se ha destapado una serie de corruptelas, herencia del político tabasqueño, que tuvieron su origen durante su gestión y que fueron solapadas y ocultadas afanosamente.
Los ejemplos se multiplican, uno de ellos es la operación del crimen organizado en todo el país, el tráfico de drogas y el robo de combustible, el multicitado huachicol, ahora con el agregado de fiscal.
Hasta hace unas semanas el gobierno federal se negaba a reconocer que en su interior hay malos elementos que operan al amparo del poder.
Sin embargo, la realidad y presión de Estados Unidos los rebasó, fue así que el domingo pasado el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, dio a conocer la detención de 14 personas, relacionadas con una red de contrabando de combustible.
No se trata de cualquier tipo de delincuentes, en ese grupo están tres empresarios, cinco marinos en activo, cinco ex funcionarios de Aduanas y un marino en retiro.
Lo grave es que todo indica que la Secretaría de Marina (Semar), una de las instituciones más respetadas, ha sido vulnerada por la delincuencia organizada.
Entre los detenidos están Manuel Roberto y Fernando Farías Laguna, sobrinos políticos del exsecretario de Marina, Rafael Ojeda Durán, durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador; el primero operaba desde hace tres años en la aduana de Tampico, el segundo está prófugo.
Cobijados por la Marina y con cargos con poder de decisión, permitían el ingreso de grandes buques cargados con huachicol; como puede advertirse, las autoridades en turno se hacían de la vista gorda.
Tiene razón el expresidente Andrés Manuel: Los negocios más jugosos se hacen al amparo del poder, y este caso lo demuestra, pone en evidencia el grado de corrupción en los niveles más altos del gobierno federal.
Ante los hechos, la Primera Mandataria Sheinbaum Pardo salió en defensa del exsecretario de Marina Rafael Ojeda Durán, y lo exculpó al advertir que él mismo había denunciado el caso.
El titular de la Fiscalía General de la República (FGR), Alejandro Gertz Manero, no se quedó atrás, se sumó a la postura de Claudia Sheinbaum al señalar que Rafael Ojeda Durán denunció hace dos años ante la FGR problemas en varias áreas, por lo que pidió se investigara a todo el personal sin distinciones, lo que llevó a descubrir una red de robo de hidrocarburos.
Dos años es mucho tiempo, la inactividad de la FGR es preocupante, a qué le apostaba, quizá esperaba que el asunto no trascendiera y todo quedara en la impunidad.
Es evidente que la presión que ejerce Estados Unidos sobre el gobierno de México es determinante para que este tipo de casos salgan a la luz pública.
Afortunadamente para México la administración del presidente Donald Trump no cesa en su determinación de combatir a los grupos de criminales que operan en el país, de tal manera que la titular del Poder Ejecutivo, Sheinbaum, se ha visto obligada a proceder en contra de narcotraficantes que fueron intocables durante el sexenio pasado.
Aquí la inquietud que surge en los cafés políticos es qué pensará AMLO, ¿lo tomará a bien o habrá molestia?
Pero la exigencia del mandatario estadounidense va más allá de la detención de ese tipo delincuentes: Busca afanosamente poner tras las rejas a empresarios y políticos que los han protegido, que son parte de esos grupos criminales.
En ese contexto se llevó a cabo la detención del personal de Marina, sin duda alguna que es un duro golpe no sólo al prestigio de esa institución, sino también al expresidente Andrés Manuel López Obrador, quien tuvo conocimiento de lo que acontecía en las entrañas de la Marina, pues -según sus palabras- “el presidente tiene toda la información, claro que sabe todo, los negocios más jugosos que se hacen al amparo del poder público llevan el visto bueno del presidente”.
Más claro ni el agua.
