Está muy ‘Augusto’ con sus escándalos

En la polémica el líder de Morena en el Senado por sus ingresos millonarios * Por instrucción presidencial, el líder de los senadores morenistas tuvo que esclarecer su situación patrimonial, luego de ser evidenciado por Televisa a nivel nacional

ALFREDO IBÁÑEZ

Una serie de escándalos envuelve al senador de Movimiento Regeneración Nacional (Morena), Adán Augusto López Hernández, y es que aún no puede esclarecer su presunta relación con la organización criminal La Barredora, grupo armado que obtuvo millonarias ganancias a través del huachicol fiscal, cuando de nuevo le brota un escándalo que cimbra a la opinión pública: sus ingresos millonarios, los cuales negó de manera deliberada, hasta que públicamente fue evidenciado por una televisora a nivel nacional.

El amigo cercano, más bien “hermano”, del expresidente Andrés Manuel López Obrador está convertido en un auténtico traficante de influencias y aprovecha su posición política para impedir que el brazo de la justicia lo alcance.

Cómo se puede explicar que no sólo no sea tocado por las instancias encargadas de procurar justicia en el país -no hay alguna investigación en su contra-, sino que además en diversas ocasiones ha sido exonerado desde la tribuna más influyente del país: la Mañanera del Pueblo en Palacio Nacional.

Es un político hábil, consumado, con una vasta red de poderosos aliados, con gran poder dentro de la actual administración encabezada por la Primera Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, lo cual le permite gozar de protección.

No podemos dejar de mencionar el caso de su subalterno, el que fuera titular de la policía cuando fue gobernador de Tabasco, Hernán Bermúdez Requena, quien al amparo del poder estableció nexos con una célula del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) e hizo negocios millonarios.

Tras varias semanas de permanecer prófugo, finalmente fue detenido y encarcelado en el penal de máxima seguridad en Almoloya, Estado de México, bajo los cargos de asociación delictuosa, secuestro y extorsión agravada.

No obstante, pese a la gravedad de los hechos, de su posible responsabilidad, ha salido victorioso, pues las fiscalías responsables de abrir las correspondientes investigaciones en su contra, simplemente no se atreven a tocarlo, no quieren despertar la ira de su protector.

Otro hecho que acrecienta el descrédito del líder de los senadores de Morena es la investigación que recientemente dio a conocer N+, la cual puso al descubierto que Adán Augusto López es dueño de una cuantiosa fortuna, que en su cuenta bancaria hay decenas de millones de pesos, los cuales ocultó deliberadamente.

De acuerdo con el trabajo periodístico, mintió en sus declaraciones patrimonial y fiscal, pues recibió al menos 79 millones de pesos entre 2023 y 2024, dinero que el escurridizo político no declaró.

Pero no sólo le gusta evadir sus responsabilidades fiscales, sino que además pudo haber incurrido en lavado de dinero, pues una de las empresas que le entregaron el dinero no existe, es fantasma, de acuerdo con el Sistema de Administración Tributaria (SAT).

Con base en la documentación presentada por la televisora, obtuvo 79 millones de pesos bajo el concepto de “Servicios Profesionales” de las empresas GH Servicios Empresariales y Operadora Turística Rabatte.

Operaciones que se iniciaron a finales del año 2023, después de que terminara su encargo en la Secretaría de Gobernación para participar en la sucesión presidencial de Morena.

Los documentos señalan que, en noviembre de 2023, Adán Augusto López percibió 8.9 millones de pesos de GH Servicios Empresariales, por cierto, señalada por el SAT como empresa fantasma.

Un mes después, Operadora Turística Rabatte, contratista durante su gestión como gobernador de Tabasco, le entregó 11.5 millones de pesos, que suman para ese año 20.5 millones.

En 2024, GH Servicios Empresariales realizó un último pago de 2.8 millones de pesos antes de que el SAT suspendiera su sello digital por irregularidades fiscales, como informó la televisora.

Posteriormente, Capital Cargo del Golfo entregó 18.8 millones de pesos a Adán Augusto López, un ingreso que tampoco fue reportado.

El trabajo de investigación de la televisora puso al descubierto su insistencia por evitar a toda costa que se conociera su situación patrimonial, porque no se conocieran las decenas de millones de pesos que se ha llevado a la bolsa.

Frente al señalamiento público, la Primera Mandataria Sheinbaum Pardo fue cuestionada durante su Mañanera del Pueblo y esta vez no lo defendió, pero tampoco abrió la puerta para que las instancias responsables iniciaran las correspondientes investigaciones.

La titular del Poder Ejecutivo federal simplemente se limitó a decir “que aclare el senador”.

Y así fue efectivamente, el líder de los senadores morenistas salió al paso y así como ha negado conocer lo que hacía su delincuente jefe policiaco, ahora también niega haber ocultado sus millonarios ingresos y recibir dinero de empresas fantasma, pese a que el SAT así lo refiere.

Aquí la interrogante que surge es quién miente, quién es el mentiroso, porque la respuesta de Adán Augusto sutilmente dice que el SAT miente.

Sabedor del peso político que aún tiene dentro de Morena, de que ninguna fiscalía lo va a tocar, advirtió: “La información que presentaron es a todas luces falsa”, al tiempo que exhibió documentos del SAT, en el que muestra el pago de impuestos por su actividad profesional-empresarial y que, según él, coincide con lo que reportó en su declaración de ingresos.

Como puede advertirse, el senador morenista goza de la protección de su partido y de sus compañeros, quienes, en más de una ocasión, obligados o no, han compartido la defensa que en su momento hizo el expresidente Andrés Manuel López Obrador: “Es un hombre honesto”.

Es innegable que en los últimos días el exgobernador de Tabasco vive su peor momento político, está inmerso en un auténtico torbellino de acusaciones, como si estuviera muy Augusto con los escándalos.

BLINDADO A MÁS NO PODER

Más claro ni el agua: El diputado Hugo Eric Flores señala que el caso de Adán Augusto tendrá que esperar.

Y es que el presidente de la Sección Instructora de la Cámara de Diputados asegura que las solicitudes de juicio político contra el senador Adán Augusto López Hernández y la diputada Hilda Brown serían analizadas una vez que la Subcomisión de Examen Previo desahogue mil 200 casos presentados antes.

Estimó que alrededor de mil de esos asuntos estarían ya prescritos y los restantes 200 seguirían vigentes.

Interrogado sobre el riesgo de que los recursos contra López y Brown “duerman el sueño de los justos”, el legislador de Morena puntualizó:

“Yo espero que no, no depende de la Comisión Jurisdiccional, pero tengo que advertir un tema muy importante: Dice claramente la ley que se tienen que desahogar por prelación, es decir, si hay mil 200, pues faltaría mucho”.

Flores precisó que, hasta el momento, él no ha recibido las solicitudes de juicio político contra Adán Augusto López e Hilda Brown, porque primero deben pasar por la Subcomisión de Examen Previo, dependiente de las Comisiones de Justicia y de Gobernación en el Palacio de San Lázaro.

El diputado anticipó que la Sección Instructora fue citada para la primera semana de octubre para retomar la solicitud de desafuero presentada por la Fiscalía de Campeche contra el senador y dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno.

Subrayó que el caso “no está muerto” y se encuentra en estudio, conforme a los procedimientos previstos en la ley.

Así como está el panorama, de nada sirve que la diputada federal suplente María Elena Pérez-Jaén, del PAN, ratifique la demanda de juicio político presentada el 22 de septiembre contra el coordinador de Morena en el Senado de la República.

En concreto y sin hacernos bolas: La Presidenta Claudia Sheinbaum es quien puede definir su futuro, lo encubre o se deslinda para permitir que sea llevado ante la justicia, pero ojo, tiene fuero, por lo que es necesario un juicio político y antes que él hay que resolver primero mil 200 casos que están pendientes. ¿Cómo la ve, estimado lector?