A prueba integridad del gobierno federal

En una encrucijada por el huachicol fiscal * Es momento de demostrar que en la administración de la Primera Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo hay cero impunidad * A revertir el desencanto ciudadano y decepción por la administración de Morena, que siempre pregonaba “no somos iguales”

ALFREDO IBÁÑEZ

Grave descrédito enfrenta el gobierno federal por el caso del huachicol fiscal, independientemente de si hay detenidos o no, el desencanto entre los ciudadanos de a pie es muy grande.

La decepción hacia las administraciones de Morena es una realidad, especialmente hacia la gestión del expresidente Andrés Manuel López Obrador.

La desilusión cala hondo, hasta hace unos meses la población tenía la certeza que los gobiernos de Morena eran diferentes a los partidos Acción Nacional (PAN) y Revolucionario Institucional (PRI), que se han significado por su alto nivel de corrupción.

Sin embargo, al conocerse que los corruptos estaban dentro del gobierno federal anterior, que los funcionarios de alto nivel son los mafiosos, como es el caso de los hermanos Farías Laguna, sobrinos del exsecretario de la Marina José Rafael Ojeda Durán, se cae la imagen de incorruptible que el expresidente pretendido vender.

Pese a que la versión oficial insiste en que los malos elementos dentro de la Marina son unos cuantos y que el extitular de Marina nada tiene que ver con el huachicol fiscal, lo cierto es que es imposible que no se enterara de lo que pasaba, al igual que el exmandatario Andrés Manuel López Obrador, quien orgulloso se ufanaba de tener el control de su gobierno y de estar informado de lo que en el sucedía.

La administración de la Primera Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aún no define con claridad el rumbo a seguir, un día señala que en su administración no habrá impunidad y que, si bien las investigaciones tardan, se aplicará la ley, pero más adelante sale en defensa del exmandatario tabasqueño, así como de sus hijos, también señalados de presuntos actos de corrupción.

A Sheinbaum Pardo le han explotado casos que no son de su administración, son herencia de su antecesor, como es el relacionado con el exsecretario de Seguridad en Tabasco, el hoy preso Hernán Bermúdez Requena.

Un jefe policiaco durante la gestión de Adán Augusto López Hernández, presunto líder de la organización criminal La Barredora, el cual aprovechó el cargo para relacionarse con grupos delictivos y al amparo del poder cometer un sinnúmero de ilícitos.

Dentro de la serie de delitos que se le atribuyen destaca delincuencia organizada con la finalidad de cometer delitos contra la salud, acopio y tráfico de armas, secuestro y delitos en materia de hidrocarburos.

Con este caso, la Primera Mandataria se encuentra en una encrucijada, pues uno de los implicados directos es nada más y nada menos que el líder de Morena en el Senado de la República, Adán Augusto López.

Personaje cercano al expresidente Andrés Manuel López Obrador y el cual ha logrado evadir la acción de la justicia bajo el argumento de que nunca se enteró de lo que hacía su subordinado.

Una historia que se repite con el extitular de la Secretaría de Marina (Semar), José Rafael Ojeda Durán, quien ha señalado desconocer las actividades ilícitas de sus sobrinos políticos.

Incluso la Fiscalía General de la República (FGR) salió al paso y declaró que el almirante denunció hace dos años “problemas” en varias áreas de la Armada de México y pidió que se investigara a todo su personal sin distinciones, lo que llevó a descubrir una red de robo de hidrocarburos que derivó en la captura de 14 personas, entre ellos un sobrino político del mismo exfuncionario.

Pues bien, la titular del Poder Ejecutivo federal ha demostrado gobernar con honestidad y honradez, pero tiene dos casos trascendentales por resolver en materia de huachicol fiscal, en la que están involucrados personajes como Adán Augusto López y el almirante Ojeda Durán.

Con la resolución de tales asuntos se pone a prueba la integridad del gobierno federal actual.

En diversas ocasiones ha señalado que en su gestión habrá cero impunidad, pues bien, llegó el momento de llevar ante la justicia a los presuntos responsables o bien exonerarlos bajo el riesgo de dañar su imagen, la de su gobierno y la de Morena. Al tiempo.

SHEINBAUM ADVIERTE MÁS DETENCIONES

La Primera Presidenta advierte que vendrán más detenciones respecto a la red de huachicol fiscal en la que están involucrados integrantes de la Secretaría de Marina. Durante su Mañanera, la Primera Mandataria Sheinbaum Pardo enfatiza la participación de empresarios que se beneficiaron por el robo del combustible.

“Si se abre una investigación por contrabando de combustible o huachicol fiscal, como le quieran llamar, ¿qué hace la Fiscalía? Saca las otras investigaciones que ya tenía, que a lo mejor no tenían suficientes pruebas, y junta las investigaciones y, a partir de ahí, vienen las detenciones, y otras detenciones que tienen que venir hacia adelante. Y encuentran la participación de elementos de Marina y de empresarios, que son los que se estaban beneficiando de esta venta ilegal de combustible”, añade.

Además, Claudia Sheinbaum niega por enésima vez que las detenciones por el robo de combustible se hubieran dado por la presión de Estados Unidos; aunque reconoció que existe un “entendimiento” para combatir dicho delito.

“En el acuerdo que tenemos en este entendimiento viene el tema de combatir conjuntamente el tráfico ilegal de combustible, pero, en particular, sobre algún tema específico, no”, agrega.

Desde Palacio Nacional, la titular del Poder Ejecutivo federal recuerda cómo fue que las autoridades detectaron la red de robo de combustible. Las primeras señales comenzaron en marzo.

“En marzo de este año, Aduanas toma conocimiento de un buque que llega a Tampico, proveniente de Estados Unidos. El permiso con el que quiere entrar a descargar el contenido del buque es un permiso temporal de una sustancia química, de naftas. Se dan cuenta de que probablemente ahí viene combustible; detienen al buque y piden un análisis del contenido del buque”, explica Sheinbaum.

NO HABRÁ IMPUNIDAD

Sheinbaum Pardo enfatiza que el gobierno mantiene firme su compromiso de investigar a fondo cualquier caso de huachicol fiscal.

La Primera Presidenta defiende la integridad del almirante Secretario de Marina, Raymundo Morales, y del secretario de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla, calificándolos como hombres “íntegros y patriotas”, y destacó que las investigaciones comenzaron ya bajo su administración.

“¿Qué tan atrás venía esto? No lo sabemos”, expresa, pero enfatiza que la Fiscalía General de la República tiene la obligación de investigar a fondo y determinar quiénes estuvieron involucrados y cuántas empresas participaron. Sheinbaum destacó que, a diferencia de sexenios anteriores, ya no se registran buques con combustible ilícito ingresando al país.

Sobre señalamientos relacionados con el expresidente Andrés Manuel López Obrador y sus hijos, la Presidenta aseguró que “es un hombre íntegro. Eso lo sabe el Pueblo de México. Toda esta crítica se cae por su propio peso”.

Claudia concluyó subrayando que lo relevante es la acción actual.

“Lo importante es lo que se está haciendo, que no haya impunidad. El momento en que se conoce, no hay impunidad”, expresa de manera categórica la Primera Presidenta. Que así sea por el bien del pueblo de México.