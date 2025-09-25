PULPO POLÍTICO
El dilema de Morena
En una encrucijada por los escándalos que provocan división interna * La 4T debe aprender la lección del PRI, que fue una maquinaria electoral durante 70 años, pues corre el riesgo de tropezar con su propia sombra * Hoy la principal amenaza para Morena no es la oposición, sino el propio partido guinda
MARCO ANTONIO FLORES***
La paradoja del poder en México es que, cuando la oposición parece más débil, los mayores riesgos vienen de casa.
No olvidar el caso del PRI, que a partir del proceso que condujo a las elecciones de 1988, empezó a entrar en crisis por sus divisiones internas.
Morena parece vivir hoy en día ese dilema.
La continuidad de la 4T no está en el presente en manos de un rival externo, sino de la propia capacidad de ese movimiento para procesar conflictos, administrar egos y blindar la narrativa de integridad que la llevó al gobierno.
Hay varios temas que se han convertido ya por lo menos en focos amarillos, con la posibilidad de que pasen a ser focos rojos.
Un tema superespinoso es el huachicol fiscal. La investigación alcanzó a mandos de la Marina y reveló operaciones que, según pesquisas periodísticas, acumularon decenas de embarques y beneficios millonarios.
La Primera Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo ha prometido ir hasta el fondo. El golpe simbólico es duro: Si el corazón del Estado participó, la bandera anticorrupción de la 4T enfrenta una prueba severa.
El segundo frente se llama Hernán Bermúdez. La captura del presunto líder de La Barredora es de suma gravedad por sus vínculos con quien fue su jefe, Adán Augusto López, pese a todos los intentos por distanciarse.
El caso erosiona la presunción de impermeabilidad del oficialismo y coloca a la Primera Mandataria ante una disyuntiva: Respaldar a su liderazgo parlamentario o marcar distancia con rigor. De una u otra manera, ambas rutas dejan heridas.
A la pólvora judicial se suman los tropiezos de imagen. El senador Gerardo Fernández Noroña, líder del Senado en el primer año de la Legislatura, defendió la compra -a crédito- de una casa en Tepoztlán valuada en 12 millones de pesos; legal o no, la escena choca con el discurso de Austeridad Republicana.
Andrés Manuel López Beltrán, dirigente partidista e hijo del expresidente, debió explicar un viaje a Japón “con recursos propios”, mientras notas periodísticas exhibían consumos suntuarios en restaurantes. Estos episodios no cambian la ley, pero sí la percepción. Ahora ya ventilan que el viaje no fue por vacaciones, sino para hacer negocios en hoteles de lujo.
El tercer nudo es institucional: La reforma político-electoral que empuja la eliminación de plurinominales y el recorte al financiamiento público.
Puede ser popular en las encuestas, pero dinamita los incentivos de los aliados que dan mayoría calificada: PT y PVEM.
También persisten fricciones entre liderazgos, como el de Adán Augusto López y Ricardo Monreal -por recursos del Congreso y control de bancadas-, que ya dejó la evidencia de que Morena no es un monolito.
Irónicamente, estas grietas aparecen cuando la popularidad presidencial se mantiene alta. Ese colchón social da margen, pero no inmunidad. La política no perdona la incongruencia sistemática: si el discurso promete “cero impunidad” y “austeridad republicana”, cada excepción duele el doble.
El partido guinda tiene tres urgencias si no quiere que el desgaste interno se vuelva implosión.
Una: método. La resolución de conflictos debe institucionalizarse: reglas claras en bancadas, arbitraje creíble y sanciones a tiempo.
Dos: transparencia quirúrgica en casos sensibles (huachicol fiscal, seguridad en Tabasco, patrimonio de figuras visibles).
Tres: realismo legislativo. Si la reforma electoral amenaza a los socios, el costo hay que pagarlo con concesiones explícitas o con una ruta alternativa. No hay magia en la política.
La 4T corre el riesgo de tropezar con su propia sombra. Hoy, la principal amenaza para Morena no es la oposición: es Morena. Así de fácil y sencillo.
ESCENARIO COMPLEJO
El escenario que enfrenta el Movimiento Regeneración Nacional (Morena) y Sheinbaum Pardo no podría estar más complejo y riesgoso para la legitimación y supervivencia, tanto del partido como de la titular del Poder Ejecutivo federal.
Los escándalos de corrupción del huachicol fiscal y de “La Barredora” significan un gran dilema.
Por un lado, abrir la investigación de estos dos casos, con el Vo. Bo. de la Primera Mandataria es una decisión firme, enérgica y una clara señal de que, ahora sí, se barrerá la corrupción como las escaleras, de arriba hacia abajo.
Puede ser el “golpe de timón”, necesario para consolidar el poder presidencial que -como lo señala el Artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos- se deposita en una sola persona.
Decía Maquiavelo que el poder no se comparte, la idea del florentino es la de un príncipe centralizado que ostenta el poder absoluto para asegurar la estabilidad del Estado.
El gobernante puede delegar tareas impopulares a otros para preservar su propia imagen, pero el poder y la responsabilidad final recaen en él.
La disyuntiva de obtener o consolidar el poder se da en dos vertientes, según el maestro de la ciencia política: Mediante la virtud y la fuerza (armas propias), que es más difícil de conseguir, pero más fácil de mantener, ya que el príncipe depende de sí mismo.
O bien mediante la fortuna y armas ajenas. Es fácil de obtener, pero difícil de mantener, ya que el príncipe está condicionado por factores externos.
Aquí la inquietud que surge es cuál de estos dos caminos habrá de recorrer la Primera Presidenta de México.
GRAN DILEMA
Por otro lado, en este gran dilema que enfrenta la Primera Mandataria está la ruta que tomen estas investigaciones.
Si se quedan en la opacidad y la impunidad, entonces su pérdida de credibilidad y de popularidad será inversamente proporcional al grado de transparencia con que se manejen estos dos grandes temas de corrupción.
En medio de este enredo, que no es menor, estaría una gran división interna de Morena por cualquiera de los dos motivos.
Porque si se llega hasta las últimas consecuencias y caigan los “peces gordos” como Adán Augusto López Hernández y el exsecretario de la Marina, Rafael Ojeda.
No necesariamente debiera incluirse al expresidente Andrés Manuel López Obrador y sus hijos, para, obviamente, no poner en riesgo todo el Segundo Piso de la Cuarta Transformación.
Todo indica, y así se comenta en los cafés políticos, es que la justicia sólo alcance a algunos “chivos expiatorios”, lo que dejaría inconformes a muchos grupos y sectores de Morena, pues un final así dejaría en mayor riesgo a su partido y aceleraría su declive.
Una historia ya vivida en el pasado con el Partido Revolucionario Institucional (PRI), que era una maquinaria electoral y tuvo la virtud de mantenerse así durante 70 años.
Morena ya escribe su historia y en sólo 7 años ya surgen escándalos y división interna.
SHEINBAUM, VOZ DE MUCHO PESO
La voz presidencial es muy poderosa, por ello es muy cuestionable que desde la tribuna de Palacio Nacional se juzgue a las celebridades políticas, como al líder del Senado y al expresidente López Obrador, a quienes se les exonera por adelantado sin iniciar investigaciones.
Las formas deben respetarse, pues corresponderá a la Fiscalía General de la República (FGR) y al Poder Judicial resolver el fondo jurídico penal en cada caso.
También deberá tomarse en cuenta las pruebas y presunciones tácitas y obvias, que se dan por signos inequívocos.
Está en la polémica si millones de mexicanos creerán que el exgobernador de Tabasco era ajeno a las actividades de uno uno de sus colaboradores más cercanos, su secretario de Seguridad Pública y líder del cártel de La Barredora, quien está preso en el penal de máxima seguridad del Altiplano Hernán Bermúdez.
CAÍDA DEL PRI
Al PRI le tomaron 70 años para su caída y ésta se dio en el momento en que el pueblo dejó de creer en él.
Todavía en 2012, la mayoría de los mexicanos refrendó su esperanza en el priísta Enrique Peña Nieto. Sin embargo, bastaron algunos escándalos de corrupción de gobernadores priístas, la famosa Casa Blanca y el caso Ayotzinapa para que el gran líder Andrés Manuel López Obrador convenciera a millones de mexicanos que acabaría con la corrupción, el “cáncer de México”, como él mismo le llamó.
En sólo seis años, AMLO duplicó la votación que había obtenido en 2012, logró 30 millones de votos.
Es de recordar que en 2012 había tenido 15 millones de votos contra 18 millones que obtuvo el ganador Peña Nieto.
Está comprobado que los temas que más influyen en la decisión del voto son el económico, el combate a la corrupción y la seguridad.
Los tiempos del electorado son muy caprichosos e impredecibles, pero estas variables, indudablemente, afectan sus predilecciones.
En el caso de Morena y la Presidenta Sheinbaum, ahora tienen un poder absoluto.
Los tres Poderes están centralizados en el Ejecutivo. Hoy en día, y ante los hechos, el Legislativo es una oficialía de partes y el Judicial está acotado y controlado.
Desaparecieron los organismos autónomos de transparencia e información. Por si lo anterior fuera poco, el Instituto Nacional Electoral (INE) y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) están también controlados.
Ahora, con la pretendida reforma electoral al parecer desaparecerán las posiciones políticas de las minorías (las llamadas plurinominales) y prácticamente los controles de los procesos electorales volverán al gobierno, como en los mejores tiempos del PRI.
A Morena se le olvida que gracias al INE (en sus inicios se llamó IFE, en los tiempos de Carlos Salinas de Gortari) vino la alternancia, pues gracias a eso el gobierno dejó de meter las manos en las elecciones. ¿Quién no recuerda la famosa “caída del sistema” cuando Manuel Bartlett era secretario de Gobernación, hoy integrante de Morena?
Quien no conoce la historia está condenado a repetirla. El PRI duró en el poder 70 años y aquí surge la siguiente pregunta: ¿Cuántos sexenios -o años- durará Morena en el poder?
PIDEN JUICIO POLÍTICO CONTRA ADÁN AUGUSTO LÓPEZ
La exdiputada del PAN, María Luisa Pérez Jaén, presentó una solicitud de juicio político en contra del senador de Morena, Adán Augusto López Hernández, por presuntos actos y omisiones durante su gestión como gobernador de Tabasco entre enero de 2019 y agosto de 2021.
En su escrito, entregado en la Oficialía de Partes de la Cámara de Diputados, Pérez Jaén solicitó sanciones de destitución e inhabilitación hasta por 20 años, además de la apertura de posibles procesos penales en caso de comprobarse responsabilidades.
De acuerdo con la exlegisladora, la denuncia se basa en supuestos vínculos del entonces gobernador con Hernán Bermúdez Requena, alias “Comandante H”, señalado como líder del grupo criminal La Barredora y actualmente bajo custodia.
Bermúdez fue designado como secretario de Seguridad en Tabasco durante la administración de López Hernández y permaneció en ese cargo hasta inicios de 2024. Según Pérez Jaén, el senador conocía las actividades ilícitas de su colaborador.
La solicitud detalla que Adán Augusto estaría implicado en delitos como tráfico de influencias, cohecho y encubrimiento favorecieron al crimen organizado durante su gestión como gobernador de Tabasco.
“En esta demanda estoy solicitando sanciones de destitución e inhabilitación de López Hernández hasta por 20 años, así como la apertura, de haberlos, de los procesos penales correspondientes”, señaló la exdiputada.
Pérez Jaén entregó su solicitud de juicio político en la Oficialía de Partes de la Cámara de Diputados.
ALITO DENUNCIA A ADÁN AUGUSTO ANTE LA DEA, FBI, TESORO Y FISCAL DE EU POR CRIMEN ORGANIZADO
Alejandro Moreno Cárdenas, presidente del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Revolucionario Institucional, anunció que presentó -ante diversas instituciones del gobierno estadounidense- una denuncia contra Adán Augusto López Hernández, coordinador del grupo parlamentario de Morena en el Senado, “por sus evidentes vínculos con el crimen organizado y su participación en el huachicol -robo ilícito de combustibles-, contrabando y lavado de dinero”.
Según la carátula de la denuncia, que presentó el también senador priísta en su cuenta de la red social X, la misma fue presentada en Washington D.C., ante la Fiscal General de Estados Unidos, Pamela Bondi, así como el Departamento del Tesoro, además de la DEA y el FBI.
ADÁN AUGUSTO SE BURLA: ‘NO HAGO CASO A MAFUFADAS’
Más rápido que furioso, Adán Augusto López Hernández le respondió a Alejandro Moreno.
“No, yo no le hago caso a las mafufadas”, expresa en entrevista cuando se le cuestionó por los señalamientos del priísta.
Alito Moreno considera que López Hernández también es responsable del nombramiento de los marinos, el vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna y su hermano contralmirante Fernando Farías Laguna, que tenían una red de huachicol fiscal, pues fue quien propuso al Senado los nombramientos cuando fue secretario de Gobernación, por orden del expresidente Andrés Manuel López Obrador.
Sobre el caso, Ignacio Mier, vicecoordinador de Morena, también rechazó que haya una salida del coordinador, así como que exista una rebelión en la bancada.
“El coordinador se llama Adán Augusto López Hernández y fue electo por unanimidad por seis años y así debe de ser”, dijo al ser cuestionado sobre el posible cambio de coordinador.
Además, negó que el asunto del coordinador con el caso de La Barredora esté generando una rebelión al anterior de la bancada luego de que la semana pasada un grupo de senadores pidió transparencia al coordinador.
“No, no hay rebelión, miren, nosotros nacimos en el debate, en la lucha en la plaza pública, en el señalamiento de las cosas que nosotros consideramos no estaban bien, en México hicimos una lucha por reivindicar la justicia, sería muy penoso que en Morena no hubiera ese debate”.
LA CERECITA AL PASTEL: GABRIELA ORTEGA MOLINA, ALCALDESA DE COLIPA
Y siguen los escándalos de morenistas. Ahora es Gabriela Ortega Molina, alcaldesa ligada al sobrino de Caro Quintero en Veracruz.
El cateo al rancho “Los Quintero”, ubicado en Vega de Alatorre, Veracruz, puso en el centro del debate público a Ortega Molina, presidenta municipal de Colipa.
El operativo fue ejecutado el 18 de septiembre de 2025 por elementos de la Marina, Ejército y la Fiscalía General de la República (FGR), con el objetivo de localizar a Neftalí González López, empresario maderero desaparecido desde julio pasado.
La presencia de la alcaldesa dentro del inmueble generó especulaciones sobre posibles vínculos con estructuras criminales.
En esta polémica alguien miente. La presidenta municipal señala que estuvo enferma durante el día del cateo. El mismo secretario de Gobierno de Veracruz señala que la edil presentó recetas y constancias médicas de que estuvo hospitalizada, papeles que no se mostraron durante la conferencia de prensa.
Pero resulta que Gabriela Ortega subió en sus redes sociales imágenes en donde estuvo haciendo eventos durante la semana pasada, estuvo en la calle, lo que contradice la versión de que estuvo hospitalizada.
¿Quién miente?, la pregunta que no tiene respuesta.
Pero mientras son peras o manzanas, el escándalo por su presencia en el rancho ligado a Los Caro Quintero ha puesto bajo la lupa su trayectoria.
Un escándalo más que afecta la imagen del partido guinda.
MOMENTO DE DEFINIRSE
Es momento de que la Primera Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo haga gala de su habilidad política, de su audacia, para favorecer su fortuna política -sin ser desleal a su antecesor-.
Un consejo: Debería mantener la unidad de su partido con la exclusión de las manzanas podridas, para darle seguimiento y continuidad al Segundo Piso de la Cuarta Transformación.
Es tiempo de definiciones, su prioridad deberá ser consolidar el poder presidencial.
Millones de mexicanos esperamos, por el bien de México, que sea mediante la virtud y la fuerza (armas propias). “La Patria es primero”. Ojalá así sea.
***Académico y consultor
PULPO POLÍTICO
Alineada a Estados Unidos
¿Aranceles de 50% es una decisión soberana? * Donald Trump quiere evitar, por todos los medios, que el mercado chino entre a EU a través de México * Funcionarios del gobierno chino ya lanzaron su advertencia: “Protegeremos con determinación nuestros intereses de acuerdo a las circunstancias actuales”
MARCO ANTONIO FLORES***
Marcelo Ebrard Casaubón, titular de la Secretaría de Economía, desempeñó el cargo de secretario de Relaciones Exteriores en la administración de Andrés Manuel López Obrador.
Ebrard Casaubón tuvo que librar el empecinamiento de su exjefe para formar un bloque de mandatarios latinoamericanos de “izquierda” cobijado por China.
Se recuerda que en la reunión de la CELAC que presidió México, se había invitado al gigante asiático que al final no asistió, pero envió un video-mensaje a los asistentes.
El abierto coqueteo del expresidente López Obrador con China con esas actitudes y ampliando el comercio con China, no fue bien visto por Estados Unidos y tuvo que ser corregido en la reunión de líderes de Norteamérica celebrada en Washington, a la que asistió AMLO con una actitud diametralmente diferente y alineada con sus socios del T-MEC.
Marcelo Ebrard tuvo que hacer gala de su dominio de la diplomacia para evitar que deslices políticos contra el vecino del norte perjudicaran la relación comercial más importante que tiene nuestro país.
Con el gobierno de la Primera Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, los tiempos han cambiado y ya no cabe aquello de “pobre México”, “tan lejos de Dios y tan cerca de Estados Unidos”.
Ahora se ve más claro, China es opción comercial relativa y menor. En el marco del gigantesco comercio bilateral que tenemos con nuestro vecino (por el T-MEC), el país más poderoso del mundo, deberíamos decir “in god we trust”.
A muchos sorprendió el anuncio del secretario de Economía, Marcelo Ebrard, que México impondrá el 50% de aranceles a las importaciones de automóviles chinos.
La pregunta que surge es si esta es una decisión soberana o sólo es una respuesta a las presiones de Trump, para evitar que el mercado chino entre a Estados Unidos por la puerta trasera -México-.
En cualquiera de los dos escenarios, México va por el camino correcto, ya que la economía mexicana está alineada, comprometida y estrechamente vinculada con nuestro vecino y principal socio comercial, por su ubicación en la geopolítica mundial, por la cercanía y por el T-MEC, suscrito desde 1994 en el gobierno de Carlos Salinas de Gortari.
Nuestra economía depende en gran medida de las relaciones comerciales con Estados Unidos, ya que representa más de tres cuartas partes de las exportaciones del país (83 por ciento) en 2024, mientras que con China apenas alcanzan el 1.5 por ciento. Con Canadá son del orden de 3 por ciento.
En cuanto a las importaciones, los principales orígenes son Estados Unidos (42.8%), China (19.1%), Alemania (3.5%), Japón (3.4%) y Corea del Sur (3.3%).
El secretario de Economía recientemente recordó que ahora el déficit de México con China es de 11 a 1: “Nosotros exportamos un dólar y les importamos 11; la tendencia de crecimiento de ese déficit para México es muy inconveniente”.
Desde hace un año, como candidato presidencial, Donald Trump advirtió: “Las automotrices chinas están construyendo enormes plantas en México”.
Durante su visita a Michigan prometió imponer aranceles del 200 por ciento a cualquier vehículo que salga de esas fábricas y sea enviado a Estados Unidos.
El mandatario estadounidense dijo que sus aranceles harían que los vehículos chinos fabricados en México fueran incapaces de venderse en Estados Unidos, lo que obligaría a las automotrices chinas y de otras partes del mundo a mudar sus operaciones a Estados Unidos.
“Son de propiedad china y construidas en México, ya hay varias de ellas en este momento”, dijo Trump sobre las fábricas chinas.
Con este antecedente Ebrard aclaró que la decisión de proponer esos aranceles no tiene que ver con presiones o “coerción” de Estados Unidos y que se trata de una decisión soberana de México “para proteger a diversas industrias nacionales con las que tenemos un desbalance fuerte en la relación con China”.
Sin embargo, la imposición de aranceles de 50 por ciento a China ha sido interpretado como un “alineamiento a la guerra comercial trumpista” en contra del régimen chino, atribuido a la reciente visita del secretario de Estado, Marco Rubio.
Los empresarios mexicanos de la industria automotriz están inquietos ante la reacción de Pekín, que advirtió que no aceptaría aranceles “por coerción de terceros” y llamó a México a sumarse a su plan para “promover el comercio global y la recuperación económica mundial”.
Y es que las marcas chinas no soportarían los aranceles tan altos, por lo que decidirían no continuar en el mercado mexicano, que es decimotercero en el consumo de autos a nivel mundial, mientras que a otros países del Oriente, como Japón, que arma vehículos en territorio chino y a la marca estadounidense General Motors, que ocupa el segundo lugar de ventas en México y que llegó a importar desde China casi el 70 por ciento de los autos que le vende a los mexicanos, no se le aplicarán los mismos aranceles que a los autos chinos, ya sean de combustión interna, híbridos y eléctricos.
La Primera Mandataria Claudia Sheinbaum ha reiterado que con estos aranceles se pretende proteger a la industria automotriz mexicana, estratégica para el país. Sin embargo, para lograrlo tendrán que atenderse otros temas como la transición energética a la que se ha comprometido México en los acuerdos sobre el cambio climático, para modificar el modelo de producción y consumo de los autos en el país. Además, no hay estímulos fiscales a la industria y venimos cargando con el “decreto automotriz” del expresidente Andrés Manuel, que fomenta la regularización de vehículos viejos de procedencia extranjera, conocidos como los “autos chocolate”, que en promedio ha regularizado a 3 millones de unidades chatarras y afectan la seguridad vial en el país, la certeza jurídica y la calidad del aire por las emisiones contaminantes; también repercuten en la recaudación fiscal, e incluso la participación del narco y el crimen organizado en el tráfico de estos vehículos chatarra.
Todo eso sería un paquete realista de medidas para impulsar, apoyar y proteger a la industria más potente que tenemos hoy los mexicanos, que es la automotriz.
Al imponer aranceles de 50 por ciento, se incluye sorpresivamente a Corea del Sur, ya que los coreanos tienen grandes inversiones en México y esas inversiones se podrían ver afectadas por la imposición de aranceles tan altos, sin contar que los consumidores mexicanos, que hoy buscan marcas coreanas como Kia y Hyundai, pagarían un alto costo inflacionario por adquirir los autos de procedencia coreana.
Otro de los argumentos del gobierno mexicano para imponer aranceles es impulsar el Plan México, el proyecto central de Sheinbaum Pardo para transformar la economía del país e impulsar su desarrollo.
Con los aranceles a los productos chinos de hasta un 50 por ciento, sale a relucir la siguiente inquietud de si podemos prescindir de las importaciones procedentes del gigante asiático.
China es el segundo socio comercial de México desde 2003, desplazando a la Unión Europea (UE). La pregunta es de qué manera se van a sustituir productos tales como partes y componentes de autos que empresas nacionales y extranjeras radicadas en México necesitan para producir coches si no vienen de China.
Claudia Sheinbaum niega ceder a presiones: “No está pensado en función de las negociaciones con Estados Unidos, sino de un proyecto nacional” para fortalecer la economía.
Queda claro que el motivo más importante de esta medida es reconocer la alineación con Estados Unidos. Esa es la razón de fondo.
En el entramado económico EU-China, México tiene que elegir dónde alinearse y México está inclinado del lado que le conviene, por lo que apuesta correctamente por Estados Unidos.
Una inquietud que surge es si podríamos esperar represalias por parte de China dado el volumen y tamaño del comercio que intercambiamos con China, pero no tiene elementos para castigar a México.
Los funcionarios del gobierno chino ya lanzaron su advertencia: “Protegeremos con determinación nuestros intereses de acuerdo a las circunstancias actuales”.
El conflicto puede tener diferentes aristas, pero al parecer México está actuando del lado correcto de la globalización, de nuestros intereses económicos, sobre todo con vistas a la renegociación del T-MEC.
***Académico y consultor.
PULPO POLÍTICO
Guerra interna en Morena
Pleitos entre morenistas afectan la imagen del partido * Paco Ignacio Taibo II le pide cuentas a Adán Augusto López Hernández: ¡Explícate o renuncia! * Saúl Monreal se serena, pero quiere la gubernatura de Zacatecas * Eduardo Cervantes deja su cargo por críticas a su partido * Gabriela Jiménez sigue firme en su cargo, pese al “fuego amigo”
MARCO ANTONIO FLORES***
Movimiento Regeneración Nacional (Morena) se convirtió en un partido hegemónico, único y con un poder que el Partido Revolucionario Institucional (PRI) ni en sus mejores tiempos habría tenido.
Era también hegemónico, pero desde los 70s comenzó a moderar y a abrir a la oposición en el Poder Legislativo.
En el Poder Judicial, aun cuando daba línea, respetaba las formas. Ahora Morena tiene un poder absoluto y el Poder Ejecutivo domina a los otros dos Poderes, pero sin respetar las formas.
Ahora desaparecieron contrapesos, con la supresión de organismos autónomos, al tiempo que Poder Legislativo se convirtió en oficialía de partes y dejó de “negociar” las incitativas presidenciales, mientras el Poder Judicial se encuentra acotado y controlado como nunca.
El Poder Ejecutivo (AMLO), transexenalmente, impuso a sus incondicionales, desde los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), los magistrados de tribunales y todos los jueces de distrito.
“Aguas, Presidenta Sheinbaum”, el Poder Judicial -el único que ha llevado a la cárcel a expresidentes de Brasil, Perú y Ecuador- está controlado por su antecesor.
Ante la ausencia de partidos de oposición y de nuevos líderes que impacten al electorado, muchos analistas anticipan que Morena retendrá el poder por al menos tres sexenios. Sin embargo, sería útil para los que están en el poder recordar cómo fue que el PRI, que duró en poder 70 años, comenzó a derrumbarse. No vaya a ser que el nuevo “partidazo” se caiga antes de tiempo. La división interna fue el primer paso.
En 1987, cuando se venía la sucesión presidencial de Miguel de la Madrid, los “priístas” Cuauhtémoc Cárdenas y Porfirio Muñoz Ledo se separaron del PRI y fundaron la Corriente Democrática -antecedente del PRD y de Morena-, cuyo candidato, en 1988, fue el propio Cuauhtémoc Cárdenas, quien en las elecciones presidenciales logró poner en jaque al PRI, poniendo en duda el triunfo de Carlos Salinas de Gortari.
Este antecedente debiera ser aprendido por Morena, pero las inercias políticas parecen rebasar al oficialismo.
FACTORES DE DESPRESTIGIO
Hay varios factores determinantes que podrían acelerar la división, desprestigio e incluso la caída del partido en el poder:
a). No aceptan la autocrítica. Uniformar criterios fue lo que fomentó el viejo autoritarismo que dejó de existir. De esto hay signos alarmantes con los gobernadores de Tamaulipas (Héctor de Mauleón); la de Campeche (periodista censurado); el de Puebla (ley censura) y, lamentablemente, la agresión y exhibición de periodistas desde Palacio Nacional, como Carlos Loret de Mola y Ciro Gómez Leyva.
b). Las críticas internas al partido en el poder pueden anticipar una división.
Recientemente, la propia Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo se declaró contra los excesos de sus correligionarios. Esto luego de los escándalos del hijo del expresidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, Andrés Manuel López Beltrán, por su viaje a Japón; a Ricardo Monreal Ávila, por cenar en un restaurante de lujo de Madrid; a Mario Delgado, por su estancia en Lisboa, Portugal, en hotel de alta gama; al diputado federal Enrique Vázquez, grabado en club nocturno en Ibiza.
Por otro lado, hay claros signos de desobediencia a las directrices presidenciales, como evitar el nepotismo.
Al respecto está el ejemplo de la familia Monreal en Zacatecas, que se muestran como la “familia” caciquil invencible. Así se vio la reunión pública de los Monreal: Ricardo, el actual líder de los diputados; David, el actual gobernador de esa entidad, y su “sucesor”, el hermanito menor, Saúl, quien dijo que “hay divisiones dentro de Morena en Zacatecas y manipulaciones a su propio hermano, el gobernador David Monreal”.
Y lanzó su advertencia el senador morenista Saúl Monreal: “Existe un grupo político al que sería un error permitirle que se adueñe del estado”.
Saúl acusa una campaña en su contra y que Morena se consolide en la entidad en 2027.
“Persisten intereses oscuros que buscan ponerme en el centro de un tema ya muy platicado por el Consejo Nacional de Morena: que familiares de quienes ocupan un cargo de elección no pueden participar como candidatos en 2027. No me entristece que se pueda ver limitada mi aspiración, lo que me duele es que se orquesten campañas para descalificar a alguien que ha entregado su vida al movimiento”.
Mientras la Primera Mandataria dice que en 2027 no se permitirá el nepotismo, Saúl Monreal afirma que buscará la gubernatura de Zacatecas incluso sin Morena y afirma “estar sereno” tras el exhorto de su hermano Ricardo.
Otra muestra de división, pero al mismo tiempo de honestidad, es el que dio el director general del Fondo de Cultura Económica (FCE), Paco Ignacio Taibo II: exigió al senador y coordinador de Morena en la Cámara Alta, Adán Augusto López Hernández, responder públicamente sobre sus presuntos vínculos con el grupo criminal La Barredora en el estado de Tabasco.
Taibo II fue tajante: “Que dé respuestas, cómo no te enteraste de que tenías como jefe de seguridad a uno de los capos del narco. Y si no te enteraste, demuestra que no te enteraste. Explícate o renuncia”.
También está el caso de Eduardo Cervantes, exdirigente de Morena en la Ciudad de México, quien fue separado de su cargo luego de criticar a varios sectores del partido por incumplir con los principios del movimiento fundado por el expresidente Andrés Manuel López Obrador.
Esta acción refleja las crecientes disputas en la Cuarta Transformación que van generando más grietas rumbo a las elecciones de 2027 y de 2030, contiendas clave para la continuidad de Morena.
El pasado 24 de agosto, durante la conferencia de prensa “La Chilanguera”, Cervantes advirtió que dentro del partido hay perfiles que no acatan los fundamentos de austeridad y honestidad, afectando la imagen de la misma fuerza política.
También Eduardo Cervantes denunció que el enemigo de Morena está dentro del propio partido.
“En nuestro partido hay mucha gente que miente, que es corrupta y que no comparte los fundamentos del proyecto de transformación de México. Yo creo que el principal enemigo de Morena está dentro de Morena”, añade.
Asimismo, denunció que hay integrantes con la ideología del “viejo régimen” -aludiendo a priístas- que ponen en riesgo la rentabilidad electoral del partido, así como su estabilidad.
Otro caso también destacable es la de Gabriela Jiménez Godoy, vicecoordinadora de Morena en la Cámara de Diputados, quien contra viento y marea se mantiene en su cargo.
En un año, a Gabriela Jiménez han intentado quitarla cuatro veces como vicecoordinadora de Morena, la última, el martes pasado, en la plenaria de ese grupo parlamentario.
Esta vez con un ardid repetido desde el 30 de agosto: Dolores Padierna exigió removerla en las últimas reuniones privadas de los diputados guindas para ocupar su lugar, “a propuesta de la Presidenta Claudia Sheinbaum”.
La estrategia no prosperó y Gabriela sigue firme, pese al “fuego amigo”.
Los casos antes mencionados son señales que hablan de una ruptura interna dentro de Morena, “avivado” más por los propios morenistas que no acatan la instrucción presidencial de vivir en la justa medianía.
La principal división en el partido guinda podría estarse configurando entre el fundador del Morena, AMLO, y algunos sectores del gobierno de Claudia Sheinbaum. Un claro ejemplo es el combate al “huachicolazo” que deja atrás el célebre “abrazos y no balazos”.
La congruencia y el compromiso de la Primera Presidenta están saliendo a flote. No a la impunidad y la corrupción, no al nepotismo.
La honestidad de la Mandataria Sheinbaum Pardo se refleja en las nuevas políticas públicas en materia de seguridad, salud y educación. Enhorabuena.
***Académico y consultor.
PULPO POLÍTICO
Los Tres Mosqueteros
Todos para uno y uno para todos * Tres eventos en un solo día: Kenia López Rabadán presidirá la nueva Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, el Primer Informe de Gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y entra en funciones el primer Poder Judicial electo
MARCO ANTONIO FLORES***
El 1 de septiembre de 2025 quedará marcado en la historia del país.
Por la noche se reunieron los tres Poderes: Ejecutivo, Judicial y Legislativo, que en teoría deberían tener autonomía, pero se reunieron durante el acto de cierre de la sesión solemne de instalación de los nuevos ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), un evento que marcó un hito tras la reciente reforma judicial.
En un solo lugar los tres Poderes del país, como si fueran Los Tres Mosqueteros en una mesa redonda, en donde “todos para uno y uno para todos”.
El 1 de septiembre pasado fue un día muy movidito, multicolor, pero que predominó el color guinda: El Primer Informe de Gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, las tensiones durante la instalación de la II Legislatura de la Cámara de Diputados y entra en funciones el nuevo Poder Judicial.
DOS HECHOS HISTÓRICOS
Por primera vez en la historia de México, una mujer presidenta, Claudia Sheinbaum Pardo, rinde su primer Informe de Gobierno ante el Congreso de la Unión y la nación entera, conforme al Artículo 69 de nuestra Carta Magna.
En la misma fecha toman posesión los nuevos ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, electos por vez primera, desde hace doscientos años, cuando en 1824 se instauró la división de Poderes en la Constitución General de la República.
Hecho inédito en el mundo. somos el único país del planeta en realizar este “experimento”.
Todo esto suena a fiesta nacional y la Primera Mandataria lo presume, nos motiva y nos invita a todos los mexicanos a festejar estos dos hechos históricos. Sin embargo, hay algunos peros o consideraciones al respecto.
La titular del Poder Ejecutivo federal ha resultado ser una revelación, por su preparación, inteligencia y habilidad política para sortear los primeros “terremotos de su sexenio”.
El principal, Donald Trump, presidente de nuestro vecino, el país más poderoso del mundo, una primera Presidenta excepcional y brillante.
Sheinbaum Pardo ha logrado actuar con cabeza fría y con resultados. Somos el tercer país en el mundo, con los aranceles más bajos impuestos por Estados Unidos.
Designó un brillante gabinete con los perfiles, casi idóneos, que corresponden a cada dependencia y entidad del gobierno federal.
DATOS RELEVANTES
En materia de seguridad, que es la mayor preocupación de los mexicanos, destacó la Presidenta Sheinbaum que los más graves delitos han disminuido en el plano nacional en un promedio de 25%, lo cual es muy relevante y significativo. Esto, a la luz de la visita del secretario de Estado de EU, Marco Rubio, y a pesar de las declaraciones de su jefe, el mandatario Donald Trump, quien -después de halagar a la Presidenta Claudia Sheinbaum- afirma que “su gobierno quiere ayudarla a combatir a los cárteles mexicanos, pero que simplemente no acepta la ayuda por temor a estos grupos de la delincuencia”.
El primer Informe de Gobierno de la Presidenta revela datos muy interesantes. Sheinbaum Pardo afirma que da continuidad al proyecto del expresidente Andrés Manuel López Obrador.
“Damos continuidad y avanzamos sustentados en la gran hazaña del presidente López Obrador, que no sólo separó el poder político del poder económico, sino que con un nuevo proyecto de justicia social sacó de la pobreza a más de 13.5 millones de personas”, añade.
“Quedó en el pasado la oscura noche neoliberal… En nuestro país, la corrupción dañó, durante muchos años, el bienestar del pueblo, el progreso sin justicia está destinado al fracaso”, agrega.
Claudia Sheinbaum destaca que el progreso debe estar acompañado de justicia.
“El progreso sin justicia no es sostenible ni social ni económica ni políticamente y está destinado al fracaso”, dice con firmeza la Primera Mandataria.
Puso de relieve que su administración no reprime ni censura: “En México no se reprime. No se usa la fuerza del Estado en contra del pueblo. Se practica la mayor libertad de expresión de toda la historia. No existe la censura, todas las autoridades son elegidas por el pueblo y la Presidenta camina sin miedo y con cercanía por todo el país”.
Sheinbaum afirma que la 4T se profundiza y arraiga en la gente: “Que se oiga bien, fuerte y lejos, la Cuarta Transformación no sólo continúa, sino que se profundiza, se arraiga en el pueblo con más fuerza que nunca. Es decir, la Transformación avanza”.
Respecto al nuevo Poder Judicial, la Primera Presidenta dio la bienvenida a nuevos integrantes, prometiendo un verdadero Estado de Derecho: “Bienvenido el nuevo Poder Judicial… Se termina la era del nepotismo, corrupción y privilegios, y comienza una nueva era de legalidad y justicia. Un verdadero Estado de Derecho”.
En el ámbito global destaca que México es respetado a nivel internacional: “México es respetado en el mundo entero. Se sabe que nuestro pueblo es noble, generoso y valiente, y que estamos viviendo un momento esteral en nuestra historia”.
Respecto al delicado tema del abasto de medicamentos, la Mandataria asegura que ya se abastece el 90% de medicamentos requeridos: “Somos persistentes y certeros, el acceso a la salud no es una mercancía ni un privilegio, es un derecho del pueblo de México”.
LAS CUESTIONES
El Informe de Gobierno es una pieza oratoria llena de datos agradables al pueblo sabio. Sin embargo, muy cuestionable en su real contenido.
México es el segundo país del mundo con menor desempleo; el IMSS-Bienestar ya es el sistema de salud más eficaz del mundo; se otorgan medicamentos gratuitos a todos los mexicanos sin seguridad social; antes de terminar el gobierno dejaremos de importar el 90 por ciento de los combustibles; no se aumentaron los precios de gasolinas; diesel, gas y electricidad bajaron; se acabó el huachicol; se redujo la informalidad; no se aumentó la deuda pública.
Todo muy bonito, pero la realidad es otra. ¿Es esto una réplica o continuidad del discurso de la mentira y del populismo de su antecesor?
La titular del Poder Ejecutivo se encuentra atrapada entre un poder heredado y una legitimación que le dieron 35 millones de mexicanos, con una actual aceptación de 72 por ciento de mexicanos.
Ojalá no sea el caso, pero al parecer, seguirán nublando su mandato todos los propósitos de su antecesor.
La habilidad política del expresidente Andrés Manuel López Obrador para lograr -a través de su movimiento político- controlar de manera absoluta el poder en México, es de reconocerse.
Están bajo control los tres Poderes de la Unión; desaparecieron los organismos autónomos, últimos contrapesos del Poder Ejecutivo; están bajo control 24 entidades de la Federación.
AMLO, de manera transexenal, sigue imponiendo todas y cada una de las reformas constitucionales que dio a conocer en febrero de 2024. De esas iniciativas destacan las más destructivas, la mal llamada “reforma del Poder Judicial”, que dio por resultado la Suprema Corte de Justicia del “Acordeón”, la desaparición de organismos autónomos y la “reforma electoral”. De estas, sólo falta completar la reforma electoral, pero ya lo advirtió la Presidenta: El pueblo quiere un aparato electoral más barato y menos dinero para los partidos políticos; que no le parece que existan consejeros electorales que disientan de sus directrices; que los diputados y senadores plurinominales – de minoría- deben desparecer.
Todo indica que el Instituto Nacional Electoral (INE) y el sistema electoral, que construimos los últimos 30 años, quedarán sepultados y esta reforma electoral acabará de destruir nuestro régimen democrático constitucional.
Sheinbaum Pardo ha convocado a contribuir una reforma plural y de consenso, por lo que esperamos que no sea el caso de acabar con la democracia.
A 130 millones de mexicanos nos queda la esperanza de que Claudia Sheinbaum reencause a la nación por la senda de la democracia, la división de Poderes, el crecimiento económico y prosperidad -compartida-. Que en materia de salud, los 50 millones de mexicanos que heredó sin servicios de salud, se reduzcan drásticamente; que, en materia de educación, la prueba PISA no sea un retroceso para el mejoramiento de la calidad educativa; que, en materia de seguridad, quede atrás la consigna de ‘abrazos y no balazos’.
Que se rescate un auténtico sistema de combate a la corrupción; que la “administración de justicia”, fiscalías, ministerio público -que corresponde al Ejecutivo- se reformen para dar paso a la “impartición de justicia” -que corresponde al Poder Judicial- y ésta se realice de forma autónoma, independiente e imparcial, refrendando la división de Poderes que ha normado nuestro régimen constitucional, desde hace 200 años. México merece el futuro de grandeza que le aguarda.
DOMINIO GUINDA
En una jornada cargada de simbolismo, Sheinbaum asistió al acto de cierre de la sesión solemne de instalación de los nuevos ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), evento que marcó un hito tras la reciente reforma judicial.
Su presencia, poco común en ceremonias de independencia de Poderes, fue destacada por la oposición y autoridades judiciales como un gesto de respeto institucional.
Una vez concluido el acto de toma de protesta en el Senado, la Presidenta acompañó la apertura de las puertas de la SCJN, en un gesto significativo que contrasta con la tradición de autonomía del Poder Judicial.
El presidente de la SCJN, Hugo Aguilar Ortiz, celebró su asistencia.
“Su acompañamiento representa el firme compromiso democrático y el respeto recíproco que debe regir entre los Poderes de la Unión en el beneficio de México”, añade.
Ese mismo día el proceso político había sido intenso: Desde el mediodía, la Mandataria presentó su primer Informe de Gobierno en Palacio Nacional, en medio de un ambiente político tenso en el Congreso, marcado por denuncias de exclusión de la oposición y confrontaciones verbales.
A las 16:00 horas inició en el Zócalo la ceremonia simbólica indígena de entrega de bastones de mando a los ministros, cargada de elementos ancestrales que evocaban la representación del pueblo.
Después la instalación formal de los ministros en el Senado de la República concluyó durante la noche.
La asistencia de la titular del Poder Ejecutivo, quien desde lo alto de su mando ha impulsado la reforma judicial, constituyó un reaseguro político implícito sobre el nuevo modelo institucional y su legitimación democrática.
No obstante, críticos apuntan que esta participación podría interpretarse como una intromisión poco acostumbrada en ceremonias de independencia judicial.
La noche del 1 de septiembre de 2025 quedó marcada por una combinación singular de rendición de cuentas presidencial, tensiones legislativas y un acto simbólico de consolidación del Poder Judicial, donde Sheinbaum Pardo decidió estar presente, una decisión que no pasó inadvertida en los círculos políticos y mediáticos del país.
KENIA LÓPEZ RABADÁN RINDE PROTESTA
La diputada federal Kenia López Rabadán asumió la presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, luego de que la mayoría del Grupo Parlamentario de Morena respaldara su nombramiento en una reunión privada.
El encuentro, al que únicamente ingresaron legisladoras y legisladores, inició a las 10:00 horas bajo estrictas medidas de control, pues debían entregar sus teléfonos celulares, los cuales fueron colocados en bolsas plásticas numeradas para su resguardo.
Tras 40 minutos, comenzó la deliberación formal. Se pusieron sobre la mesa los nombres de Margarita Zavala, Federico Döring, Germán Martínez y López Rabadán.
En ese contexto, Ricardo Monreal Ávila recordó que la presidencia correspondía al PAN y que, por criterios de paridad, debía ser ocupada por una mujer. Ante ello, pidió elegir entre las dos candidatas propuestas.
Previo al encuentro, Monreal Ávila sostuvo conversaciones con Jorge Romero y Elías Lixa, quienes solicitaron respetar el acuerdo legislativo y ceder al nombramiento de López Rabadán.
Al finalizar, el legislador morenista compartió con la prensa que los acuerdos fueron aprobados por unanimidad entre las y los 229 legisladores presentes. Además, indicó que la designación de diputada panista como presidenta de la Mesa Directiva representa un gesto de madurez política y envía “un buen mensaje al país” al demostrar que en la Cámara de Diputados es posible procesar acuerdos de alto nivel.
Asimismo, agradeció la actitud del Grupo Parlamentario, al señalar que “quienes apostaban a la división se equivocaron” y reiteró que la aceptación de los nombramientos fue unánime.
Además de la presidencia, se definieron otros cargos: Sergio Gutiérrez Luna fue elegido como vicepresidente de la Mesa Directiva, Julieta Villalpando Riquelme como vicecoordinadora del Grupo Parlamentario, y Carol Altamirano como presidente de la Comisión de Hacienda.
Como presidenta de la Mesa Directiva, Kenia López Rabadán desempeñará un rol importante en el funcionamiento interno y externo de la Cámara de Diputados.
***Académico y consultor.
