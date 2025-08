Como “anillo al dedo” la liberación de Israel Vallarta * Justo cuando la 4T está envuelta en el escándalo surge este caso emblemático, alrededor del cual, desde su captura y encarcelación, hubo polémica y controversia por las dudas y polémicas

MARCO ANTONIO FLORES***

Por donde se le vea, la liberación de Israel Vallarta le cae como “anillo al dedo” al gobierno de la 4T.

Por un lado, se traduce en enorme distractor de los más recientes escándalos del oficialismo.

El caso Adán Augusto López Hernández y La Barredora; las especulaciones sobre la información que Ovidio Guzmán pueda aportar al gobierno norteamericano acerca de los vínculos del Cártel de Sinaloa con peces grandes de la Transformación

Además, los oprobiosos dispendios que los principales dirigentes morenistas han hecho en sus recientes viajes al extranjero.

Por otro lado, es el oportuno pretexto para descargar venganzas contra periodistas y exfuncionarios prianistas “conservadores”, actuales y del pasado, por atentar contra la justicia y “fabricar” culpables “inocentes”.

Esto, como consecuencia de una sentencia del Poder Judicial, sustentada jurídicamente en la falta de pruebas contra el inculpado. O bien, por una consigna ordenada al Poder Judicial por el oficialismo, lo que parece casi imposible en un gobierno que ha demostrado ser respetuoso de la División de Poderes, de la legalidad y del Estado de Derecho.

El 1 de agosto de 2025, después de 20 años de “prisión preventiva”, una juez federal absolvió a Israel Vallarta Cisneros, señalado como líder de la banda de secuestradores Los Zodiaco y ordenó su liberación inmediata.

Mariana Vieyra Valdez, juez titular del Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal con sede en Toluca, resolvió que no existen pruebas suficientes para acreditar la responsabilidad de Israel Vallarta Cisneros en los delitos que le imputó la Fiscalía General de la República (FGR), entre ellos delincuencia organizada, secuestro, portación y posesión de armas de fuego, así como de cartuchos de uso exclusivo del Ejército

De las 236 mil 773 personas en reclusión que hay en México, un total de 85 mil 547 carecen de sentencia, lo que equivale al 36.3 por ciento, según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) -Censo Nacional de Sistemas Penitenciarios 2025-.

De esos casi 86 mil reclusos que hay en el país y que carecen de sentencia, hoy se da sentencia absolutoria a uno, tras casi 20 años preso, acusado de secuestro.

Un caso emblemático, el de Israel Vallarta Cisneros, alrededor del cual, desde su captura y encarcelación, hubo escandalosas dudas y polémica.

Que si su detención fue un montaje orquestado por el entonces director de la Agencia Federal de Investigación (AFI), Genaro García Luna,; que si los seis secuestrados que se encontraron en el lugar de su captura y que en entrevistas públicas reconocieron a Vallarta y a Florence Cassez como sus secuestradores y torturadores, fueron parte del montaje; que si la célebre pareja de acusados es inocente o siendo culpables sólo se cometieron errores en el debido proceso; que si son inocentes, entonces surgen estas interrogantes: ¿Quiénes tenían amagados a los secuestrados, dónde están y quiénes son los verdaderos secuestradores?

¿Por qué la liberación de Vallarta en medio del escándalo de Adán López Hernández, por sus presuntos vínculos con el cártel de La Barredora; cuando está en suspenso y en el foco de la atención nacional el caso Ovidio Guzmán y ante los desplantes de célebres morenistas por sus excesos en sus viajes y ostentosas vacaciones?

Justo cuando está la polémica de Andy López Beltrán en Japón, Ricardo Monreal en España, Mario Delgado en Portugal, la Primera Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo pone en el centro de la atención nacional este caso,que ocurrió hace 20 años y que si bien no había sido juzgado por el Poder Judicial, la opinión pública ya había dado su veredicto.

Por qué o para qué la titular del Poder Ejecutivo se asume como la gran juzgadora y da un veredicto en su Mañanera del Pueblo al recordar el montaje televisivo en la detención de Los Zodiaco, conducido por Carlos Loret de Mola, en Televisa, y orquestado por Genaro García Luna, en aquel entonces titular de la Agencia Federal de Investigación (AFI), siendo presidente Vicente Fox Quesada.

“No se nos puede olvidar cómo fue la detención y el montaje televisivo conducido por (Carlos) Loret de Mola. De lo que después fue reconocido como un montaje. ¿Y de quién fue el montaje? Pues de (Genaro) García Luna, hoy preso en Estados Unidos por narcotraficante”, dijo la Primera Mandataria.

Es de sobra conocida la animadversión de la 4T contra el periodista Carlos Loret de Mola, debido a que ha investigado y documentado diversos escándalos de corrupción del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, como Segalmex, y de sus hijos durante todo su mandato.

El exinquilino de Palacio utilizó los medios públicos para inculpar y exhibir a Loret en sus Mañaneras, como un periodista opositor a su gobierno y difundiendo su patrimonio, sueldo y propiedades, acusándolo de corrupto.

Por todo ello es que el caso Vallarta viene como “anillo al dedo” para que el Segundo Piso de la 4T descargue rencores y agravios pendientes contra Loret.

Ya es público que en la mañana del 9 de diciembre de 2005, en el noticiario Primero Noticias, de Televisa, conducido por el periodista Loret de Mola, se presentó una transmisión “en vivo” de un operativo en el rancho “Las Chinitas”, ubicado en la carretera libre México-Cuernavaca, para mostrar la detención de Los Zodiaco, una banda de supuestos secuestradores.

Aquel día -cuya noticia también fue cubierta por TV Azteca- fueron detenidos Israel Vallarta y la francesa Florence Cassez, ya exculpada y liberada en 2013 por fallas en el debido proceso y por intervención del entonces presidente de Francia, Nicolás Sarkozy.

Tras ser exhibido el “telemontaje”, los dos conductores estelares de Televisa y TV Azteca justificaron lo sucedido.

“Yo no me di cuenta de este montaje, no me di cuenta de esta trampa”, aseguró Loret de Mola.

“El caso implicó una sacudida para todos los que trabajamos en Primero Noticias. Nos tocó transmitir la información de su captura y luego supimos que se trató de un montaje. A la ciudadana francesa la habían detenido un día antes y la autoridad fingió y simuló un operativo como si estuviera sucediendo en vivo”, agregó Loret de Mola.

Por su parte Javier Alatorre dijo: “Es importante destacar que los primeros engañados fuimos los medios de comunicación que respondimos a la invitación de la entonces Agencia Federal de Investigación de Genaro García Luna, quien, con tal de publicitar sus capturas, mintió a los medios y mintió a la sociedad. Pero al final, como siempre sucede, la verdad salió a flote”.

YA NOS VEREMOS CARLOS: ISRAEL VALLARTA

Ahora, con toda la seguridad que le da sentirse arropado por la 4T, tras su salida del penal de máxima seguridad, el Altiplano, Israel Vallarta pidió a Loret de Mola ser invitado a su programa o a algún medio que quiera escuchar para platicar sobre el hecho que lo llevó a permanecer casi 20 años en la cárcel.

“Ya nos veremos, Carlos, ya platicaremos, no te odio, porque insisto: todo cae por su propio peso. Tú sabes bien por qué saliste de Televisa, tú y yo lo sabemos, pero esa plática me gustaría tenerla de frente y sí me gustaría, Carlos Loret de Mola, que escuches esto.

“Ojalá y me quieras invitar a tu programa, porque yo con mucho gusto te acepto la invitación si la quieres hacer.

“Carlos Loret de Mola Álvarez, aquí estoy, no te deseo nada malo, te deseo bendiciones de corazón y creo que es justo que platiquemos, me debes una plática, me debes una explicación, es lo único que voy a decir de ti, Carlos”, concluye Israel Vallarta.

EL GOBIERNO NECESITABA UNA ‘CORTINA DE HUMO’: MARÍA ELENA MORERA

La conocida activista María Elena Morera publicó tuits sobre el caso Vallarta.

“Nado sincronizado entre la 4T y la liberación de Israel Vallarta. No es coincidencia. El gobierno necesitaba una ‘cortina de humo’. ¿Para qué? Para que no hablemos de lo importante.

“Hoy salió libre Israel Vallarta, secuestrador señalado, no por una sino por al menos 6 víctimas. Casualmente su liberación se da en momentos críticos para la 4T, escándalos de corrupción y crimen organizado, así que muy pertinente llevar la conversación pública al pasado”.

Otro dato relevante que se ha retomado es el de Azucena Pimentel, quien trabajaba como productora en Televisa en el noticiario de Carlos Loret de Mola cuando ocurrió el caso Florence Cassez.

Irónicamente, trabajó primero en Presidencia con el vocero de AMLO, Jesús Ramírez, y en 2021 fue designada titular de la Dirección General de Televisión Educativa de la SEP.

Si en la #MananeraDelPueblo señalaron que fue un montaje lo de #IsraelVallarta, ¿cómo se explican que Azucena Pimentel pasó de ser la que produjo el presunto montaje a ser la productora de las Mañaneras? No será que AMLO es el verdadero #LordMontajes.

***Académico y consultor.