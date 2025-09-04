Efemérides del 1 de septiembre

No sólo es Informe de Gobierno ni la nueva Suprema Corte * También se celebran: el 310 aniversario de la muerte -en 1715- de Luis XIV, rey de Francia; el Día Internacional de los Primates y el 86 aniversario del inicio de la Segunda Guerra Mundial

ADOLFO LÓPEZ MAÑÓN

Histrionismo e impudor.

Tía Lucha tenía una costumbre feíta: cada año hacía una gran fiesta, como de bodas, en el aniversario de la muerte de su esposo, tío Luis.

La criticaban mucho en Toluca, pero había pleitos por conseguir invitación; eran de veras, grandes fiestas. Otro día con tiempo, le cuento más… y verá que tenía razón la tía.

DÍA DE MUCHO MOVIMIENTO

El pasado lunes 1 de septiembre es día de efemérides dignas de recordación (así se dice, no haga gestos).

Destacan los acontecidos en nuestra risueña patria que no se pueden dejar de mencionar: 1. Primer Informe de Gobierno de la Presidenta; 2. Instalación del nuevo Poder Judicial, electo por voto popular (así se dice, aunque no sea cierto y si fuera, igual sería de pena ajena); y 3. Inicio del segundo año de ejercicio de la LXVI Legislatura del Congreso de la Unión, aunque algunos mal pensados ya le llaman Circo Unión. Comentemos cuidadosamente uno por uno:

Primer informe de construcción del segundo piso a cargo de la Presidenta: … Instalación del Poder Judicial del Bienestar: … Inicio del periodo en el Congreso: …

No dirá usted que este menda no atendió debidamente tan destacados eventos. Bueno, a otra cosa.

Fuentes sin ninguna información que exigieron el anonimato, comunicaron a este juntapalabras que a la Presidenta que reside en el Palacio de los Virreyes, en las primeras horas del lunes le entregaron una tarjeta informativa, haciéndole saber que el 1 de septiembre, día de su Primer Informe, también fue el 310 aniversario de la muerte -en 1715- de Luis XIV, rey de Francia, ‘le Roi Soleil’, el Rey Sol, en confianza.

Los que inventan información y por eso exigen anonimato, dijeron que la señora al principio no entendió por qué le informaban eso, hasta que siempre, según esos que no saben nada, le hicieron notar que Luisito gobernó Francia 72 años y 110 días, por lo que el régimen transformador de Morena & Cía. debe igualar la marca para no ser menos que nadie, pues a la fecha, ni el PRI empata con el Rey Sol, pues el tricolor en sus diferentes presentaciones, estuvo en la Presidencia de la República sólo 71 años (del 1 de diciembre de 1929 -como PNR- al 1 de diciembre de 2000).

Así que, a aplicarse, llevan menos de siete años y les faltan muchos para alcanzar al PRI y luego un esfuercito más, para hacerle trompetillas al rey Luis XIV. No está fácil.

En eso de las efemérides se dan concordancias muy interesantes. Por ejemplo, lo de la instalación del nuevo Poder Judicial coincide con la celebración anual del Día Internacional de los Primates, evento conmemorado desde hace 20 años, cada 1 de septiembre, a iniciativa de la organización Animal Defenders International, con sede en la Gran Bretaña, con el apoyo creciente de diversas sociedades de defensa de los primates superiores e inferiores, en particular de los que están en peligro de extinción, extremo que no debe preocuparnos en México: los nuestros gozan de cabal salud.

Vale la pena mencionar que esa asociación británica, incluye con gorilas, chimpancés, bonobos, orangutanes, micos y otros, a los seres humanos. ¡Bendito sea Dios! Y la cosa va en serio, por eso proponen y no dejan de insistir en la creación del concepto ‘persona no humana’ (en México, ya se les llama a los animalitos todos, ‘seres sintientes’, bonito), pero para los changos han ideado el Proyecto Gran Simio y le insisten de un hilo a las Naciones Unidas para que ya promulgue la Declaración Mundial sobre los Grandes Simios, otorgándoles derechos, pero como los derechos implican obligaciones y los macacos no las tienen, les dicen “intereses fundamentales”.

Esos “intereses fundamentales”, que les corresponden según esos iluminados, por tener cierto de grado de conciencia (como alma, pero apenitas), han llevado las cosas a impulsar el proyecto “comunidad de iguales”, buscando que los simios tengan, entre otros derechos, el de amparo (‘habeas corpus’).

Ruegue usted al Dios en el que crea, que no llegue esa iniciativa a México, porque con su mayoría en el Congreso lo meten a la Constitución y si alguien promoviera una acción de inconstitucionalidad, ya tienen su Suprema Corte del Bienestar… que… pensándolo bien, a lo mejor sería bueno porque podríamos catalogar así a cierto tipo de legisladores modelo Lloroñas… es cosa de meditarlo.

Por cierto, también el 1 de septiembre fue el 86 aniversario del inicio de la Segunda Guerra Mundial, con la invasión alemana de Polonia y no se le olvide jamás que en esa invasión participó también la URSS (Pacto Ribbentrop-Mólotov), nada más que ellos le entraron hasta el día 17, pero ambos nenes, Hitler y Stalin, provocaron la peor guerra hasta ahora.

Nada más por esa malhadada coincidencia, ya podían nuestros legisladores pasar la fecha de su inauguración de trabajos (es un decir) al día siguiente.

Pero ni se enteran y si alguien se los dice, no faltaría algún tribuno cuatrotero que vociferara que para invasiones, sólo las de ellos.

Es cierto, pregunte usted en la Península de Yucatán a las comunidades indígenas que padecen el trenecito Maya.

Hablando de comunidades indígenas, las primeras actividades de la Suprema del Bienestar fueron la “purificación” de las oficinas de la sede del máximo tribunal del país y la consagración del Bastón de Mando, ambas a cargo de indios (no es grosería) de la alcaldía de Iztapalapa.

Sólo le pido, imagine usted, el escandalazo que hubieran armado los varios noroñas cuatroteros si hubiera sido un cura católico el que bendijera la sede de la Suprema. Nomás imagínelo. Y todo por el indigenismo actuado del Señor de los Abrazos.

Y del bastón de mando de los indios (que no es grosería, caramba), recuerde que simboliza el autoritarismo indígena que no acepta elecciones universales, secretas y en muchas de esas tribus (tampoco es grosería), las mujeres no tienen derecho a votar y ser votadas.

Y el bastón de mando lo incorporarán al logotipo de la Suprema Corte y lo seguirá usando la Presidenta, sin saber lo que representa, sin tener ni la menor idea.

Sí, estamos en tiempos de bufonadas, payasadas, histrionismo e impudor.