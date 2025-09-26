Tío de Fernando Vilchis, la “mano que mece la cuna” en Ecatepec, Edomex

Encabeza la revuelta Germán Rufino Contreras, acusado de desvío de recursos, y exige los privilegios que tenía en la administración anterior * Obliga a alumnos de escuelas públicas a manifestarse contra el gobierno de Ecatepec, encabezado por Azucena Cisneros

ALFREDO IBÁÑEZ

Cerca de 60 alumnos de las escuelas secundaria “Camarada Profesor Misael Núñez Acosta” y preparatoria “Compañero José Revueltas”, ubicadas en la colonia Sergio Méndez Arceo, fueron utilizados por Germán Rufino Contreras, dirigente de la Unión Popular Revolucionaria Emiliano Zapata Línea de Masas (UPREZ LM), para presionar al gobierno de Ecatepec y mantener privilegios que tenían con la anterior administración municipal.

Germán Rufino Contreras es tío de Fernando Vilchis Contreras, exalcalde de Ecatepec y actual diputado federal del PT, señalado en múltiples ocasiones de cometer irregularidades durante su gestión, entre ellas desvío de recursos y en cuya administración los servicios y obras públicas fueron totalmente abandonados, lo que sumió a las comunidades en una grave crisis.

Entre las exigencias del cuestionado líder social destaca la entrega de programas sociales al plantel, los cuales serían administrados por la propia UPREZ.

También piden servicios públicos, como suministro de agua potable, a pesar de que la UPREZ controla un pozo construido irregularmente en 2021 con recursos municipales, además de que en la colonia Méndez Arceo viven familiares de Vilchis Contreras.

El 26 de mayo de 2021, el entonces gobierno de Ecatepec contrató de manera irregular la perforación del pozo en la colonia Méndez Arceo, con monto de 12 millones de pesos.

El actual gobierno municipal, encabezado por Azucena Cisneros Coss, denunció el presunto desvío de recursos para financiar la obra en el citado predio irregular, que no está registrado como propiedad municipal.

A pesar de que el pozo se encuentra funcionando y es operado por la propia UPREZ, los dirigentes de esta organización exigen al gobierno municipal el suministro de agua potable.

Los alumnos de ambos planteles, en su gran mayoría menores de edad, marcharon hasta el palacio municipal, donde bloquearon avenida Juárez, a un costado de la explanada, lo que afectó cientos de automovilistas que circulan por el lugar.

Los jóvenes relataron que son obligados por la UPREZ a participar en las protestas o de lo contrario serán afectados académicamente, por lo que tienen que asistir a las mismas, aunque no estén de acuerdo.

Los inconformes fueron recibidos por autoridades municipales, quienes ofrecieron diálogo para evaluar las demandas de la UPREZ.

Simultáneamente un grupo de militantes del Movimiento Antorchista, de la colonia La Laguna Chiconautla, se manifestó con pancartas frente al Puente de Fierro, donde exigieron a la gobernadora Delfina Gómez Álvarez la prestación de servicios públicos en su comunidad.

Susana García Esparza, ex directora del Instituto Municipal de las Mujeres e Igualdad de Género de Ecatepec durante la administración de Vilchis Contreras, fungió como líder del Movimiento Antorchista en La Laguna, cuando el lugar fue invadido por esta organización y vendidos los lotes a pesar de carecer de servicios públicos.

La Laguna Chiconautla es un asentamiento irregular promovido por el Movimiento Antorchista, cuyos líderes vendieron desde hace décadas lotes a personas necesitadas, sin que hasta el momento cuenten con servicios públicos, entre ellos drenaje, lo que afecta la calidad de vida de miles de pobladores.