Los municipios del llamado “corredor azul” volverán a ser del PAN: Enrique Vargas

El equipo panista de Huixquilucan, el más sólido del país * Debemos estar preparados para dar la batalla en el 2027, expresa el vicecoordinador de los senadores panistas

EL TOPO

“El Partido Acción Nacional es la única opción con proyecto y experiencia comprobada para el 2027… y eso se tiene que informar a la ciudadanía, que sepa que el PAN sabe gobernar”, dice Enrique Vargas del Villar, vicecoordinador de los senadores panistas, durante una reunión con líderes de las estructuras de Naucalpan y Cuautitlán Izcalli en el Estado de México.

Reitera que los y las panistas se deben preparar para llevar el mensaje a todos los rincones de la entidad del por qué Acción Nacional es la opción para el 2027 y con ello recuperar municipios del Valle de México -el llamado corredor azul- y otros con amplias posibilidades y refrendar donde es gobierno, además de ampliar la presencia en distritos electorales locales y federales.

Vargas del Villar confió en que los Congresos locales y federal van a cambiar su conformación y dejará de haber una mayoría que sólo ha dañado al país y eso –abundó- se empieza a poner en evidencia al ver el descontento de las y los mexicanos por diferentes acciones que ha tomado el Gobierno de la República.

Por ello el Partido Acción Nacional debe estar atento e informar a la ciudadanía de lo que está pasando, pero -sobre todo- dar a conocer por qué el PAN es la opción que permita dar ese viraje antes de que sea demasiado tarde.

“Debemos caminar unidos, como un equipo sólido porque no solo somos la mejor militancia del Estado de México, sino del país para darlo todo por la ciudadanía que merece vivir en un mejor país”, añade.

Ahí tiene que estar Acción Nacional, caminando las calles, tocando puertas y convenciendo con argumentos, porque el blanquiazul es la única opción para ganar solos municipios y distritos de la entidad y del país, agrega Vargas del Villar.

Es de resaltar que durante el encuentro, los líderes panistas de Naucalpan y Cuautitlán Izcalli se comprometieron a trabajar en unidad a favor de Acción Nacional.

Durante el encuentro, realizado en Huixquilucan, Vargas del Villar recordó que en 2015 el PAN obtuvo el triunfo en solitario y que, posteriormente, en la elección de 2018 y su reelección, alcanzó una ventaja de 26 puntos también sin coaliciones.

“Necesitamos prepararnos para 2027 solos. Debemos creer en nuestro partido y decirle a la gente que vote por Acción Nacional, porque en 2027 seremos la opción”, reitera el legislador panista.

El senador también asumió un compromiso con la militancia al reiterar que “en este municipio no vamos a perder una sola sección electoral. En Naucalpan, Cuautitlán Izcalli, Huixquilucan, el corredor azul y muchos otros municipios los vamos a volver a ganar para Acción Nacional”.

Con este mensaje, Vargas del Villar reforzó la idea de consolidar al PAN como una fuerza competitiva en el Estado de México, apostando a la unidad interna y al fortalecimiento de sus estructuras municipales.