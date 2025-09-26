Demostraremos que sí se puede construir un Naucalpan más seguro: Isaac Montoya

Se entrega equipamiento a la Guardia Municipal * Hay avances importantes emanados de la coordinación interinstitucional entre el gobierno federal, estatal y municipal, expresa el alcalde

EL TOPO

A fin de atender los diversos operativos de seguridad que se realizan de manera cotidiana en las comunidades de Naucalpan, Estado de México, en coordinación con corporaciones de los tres niveles de gobierno que han permitido la disminución de la incidencia delictiva y para reforzar las labores de la Guardia Municipal, el alcalde Isaac Montoya Márquez entregó 20 motopatrullas en San Antonio Zomeyucan.

En presencia de autoridades de los tres órdenes de gobierno, así como servidores públicos municipales, en el Parque conocido como Las Cuevitas, el presidente municipal llevó a cabo el Izamiento de Bandera y la entrega de equipamiento a las y los elementos.

Frente a la Biblioteca Municipal, se concentraron elementos de la Guardia Municipal de Naucalpan, la Guardia Nacional, el Ejército Mexicano (Sedena) y la Policía Estatal, a quienes el alcalde les reconoció su labor al disminuir los índices de violencia en el municipio.

Destacó: “Hoy se exigen resultados y lo estamos logrando, vamos con avances importantes en materia de seguridad y eso es gracias a todas y cada uno de ustedes que gracias a esta Mesa de Paz, donde hay una coordinación interinstitucional entre el gobierno federal, estatal y municipal, y estamos teniendo avances que a nivel estatal, regional, a nivel estatal e incluso a nivel Valle de México y nacional son reconocidos”.

Montoya Márquez apunta que “en Naucalpan estamos convencidos de que la paz no se construye únicamente con la fuerza pública”.

“La paz también se construye con oportunidades de empleo, con escuelas abiertas, con actividades culturales, con deporte, con espacios para la convivencia familiar. Pero el trabajo de las instituciones de seguridad es un pilar fundamental para que todo eso sea posible”.

Subrayó que la ciudadanía necesita ver en cada guardia, en cada policía y en cada soldado, no sólo a alguien que cuida las calles, sino a un aliado cercano, a alguien que extiende la mano y que esa cercanía, esa capacidad de escuchar, de comprender y de actuar con sensibilidad, es lo que da sentido al uniforme.

“El reto es enorme, cuidar a una sociedad diversa, exigente, que ha vivido momentos difíciles y que reclama resultados. Pero también es enorme la oportunidad de demostrar que sí se puede construir un municipio más seguro cuando el uniforme se porta con orgullo y se honra con acciones”, puntualiza.

Luego de la entrega de las motopatrullas de 700 centímetros cúbicos, se destinarán 10 a labores de movilidad segura y 10 los trabajos de seguridad en general. Agrupaciones de la Guardia Municipal, de la Guardia Nacional, de la Sedena y de la Policía Estatal llevaron a cabo de manera coordinada un operativo, como parte de la Estrategia Operativa Oriente por diversas comunidades.

La Estrategia Seguridad con Todo mantiene resultados tangibles que se han reforzado con la Estrategia Operativa Oriente, que tras la coordinación ha logrado reducir la incidencia delictiva, además de permitir la proximidad y la presencia en todas las comunidades de Naucalpan.