NACIONAL
Demostraremos que sí se puede construir un Naucalpan más seguro: Isaac Montoya
Se entrega equipamiento a la Guardia Municipal * Hay avances importantes emanados de la coordinación interinstitucional entre el gobierno federal, estatal y municipal, expresa el alcalde
EL TOPO
A fin de atender los diversos operativos de seguridad que se realizan de manera cotidiana en las comunidades de Naucalpan, Estado de México, en coordinación con corporaciones de los tres niveles de gobierno que han permitido la disminución de la incidencia delictiva y para reforzar las labores de la Guardia Municipal, el alcalde Isaac Montoya Márquez entregó 20 motopatrullas en San Antonio Zomeyucan.
En presencia de autoridades de los tres órdenes de gobierno, así como servidores públicos municipales, en el Parque conocido como Las Cuevitas, el presidente municipal llevó a cabo el Izamiento de Bandera y la entrega de equipamiento a las y los elementos.
Frente a la Biblioteca Municipal, se concentraron elementos de la Guardia Municipal de Naucalpan, la Guardia Nacional, el Ejército Mexicano (Sedena) y la Policía Estatal, a quienes el alcalde les reconoció su labor al disminuir los índices de violencia en el municipio.
Destacó: “Hoy se exigen resultados y lo estamos logrando, vamos con avances importantes en materia de seguridad y eso es gracias a todas y cada uno de ustedes que gracias a esta Mesa de Paz, donde hay una coordinación interinstitucional entre el gobierno federal, estatal y municipal, y estamos teniendo avances que a nivel estatal, regional, a nivel estatal e incluso a nivel Valle de México y nacional son reconocidos”.
Montoya Márquez apunta que “en Naucalpan estamos convencidos de que la paz no se construye únicamente con la fuerza pública”.
“La paz también se construye con oportunidades de empleo, con escuelas abiertas, con actividades culturales, con deporte, con espacios para la convivencia familiar. Pero el trabajo de las instituciones de seguridad es un pilar fundamental para que todo eso sea posible”.
Subrayó que la ciudadanía necesita ver en cada guardia, en cada policía y en cada soldado, no sólo a alguien que cuida las calles, sino a un aliado cercano, a alguien que extiende la mano y que esa cercanía, esa capacidad de escuchar, de comprender y de actuar con sensibilidad, es lo que da sentido al uniforme.
“El reto es enorme, cuidar a una sociedad diversa, exigente, que ha vivido momentos difíciles y que reclama resultados. Pero también es enorme la oportunidad de demostrar que sí se puede construir un municipio más seguro cuando el uniforme se porta con orgullo y se honra con acciones”, puntualiza.
Luego de la entrega de las motopatrullas de 700 centímetros cúbicos, se destinarán 10 a labores de movilidad segura y 10 los trabajos de seguridad en general. Agrupaciones de la Guardia Municipal, de la Guardia Nacional, de la Sedena y de la Policía Estatal llevaron a cabo de manera coordinada un operativo, como parte de la Estrategia Operativa Oriente por diversas comunidades.
La Estrategia Seguridad con Todo mantiene resultados tangibles que se han reforzado con la Estrategia Operativa Oriente, que tras la coordinación ha logrado reducir la incidencia delictiva, además de permitir la proximidad y la presencia en todas las comunidades de Naucalpan.
NACIONAL
PRD, firme contra viento y marea
El partido del sol azteca inicia una agenda de trabajo de forma conjunta con visión progresista, expresa Nora Arias Contreras * Los dirigentes estatales de Guerrero, Michoacán, Morelos y CDMX cierran filas y ponen como prioridad las causas de la gente
ILDEFONSO PEREYRA
Durante una reunión en la Ciudad de México con Evodio Velázquez Aguirre, presidente del PRD-Guerrero; Octavio Ocampo, presidente del PRD-Michoacán; Sergio Prado Alemán, presidente del PRD en Morelos, y la presidenta del PRD de la Ciudad de México, Nora Arias Contreras, los dirigentes estatales perredistas agendaron un plan de trabajo conjunto y cerraron filas para impulsar las siglas del Sol naciente.
“Siempre es un gusto compartir y coincidir sobre los temas medulares en nuestros estados, así como la visión progresista de nuestra agenda que pone en el centro las causas de la gente”, añade la maestra Arias Contreras.
“Fue un encuentro muy productivo para fortalecer nuestro partido y seguir trabajando en las causas que nos dieron identidad”, declaró la también coordinadora de su bancada en el Congreso de la Ciudad de México.
Arias Contreras informó sobre lo anterior tras la reunión con sus homólogos en sus oficinas del norte de la capital del país.
NACIONAL
Tío de Fernando Vilchis, la “mano que mece la cuna” en Ecatepec, Edomex
Encabeza la revuelta Germán Rufino Contreras, acusado de desvío de recursos, y exige los privilegios que tenía en la administración anterior * Obliga a alumnos de escuelas públicas a manifestarse contra el gobierno de Ecatepec, encabezado por Azucena Cisneros
ALFREDO IBÁÑEZ
Cerca de 60 alumnos de las escuelas secundaria “Camarada Profesor Misael Núñez Acosta” y preparatoria “Compañero José Revueltas”, ubicadas en la colonia Sergio Méndez Arceo, fueron utilizados por Germán Rufino Contreras, dirigente de la Unión Popular Revolucionaria Emiliano Zapata Línea de Masas (UPREZ LM), para presionar al gobierno de Ecatepec y mantener privilegios que tenían con la anterior administración municipal.
Germán Rufino Contreras es tío de Fernando Vilchis Contreras, exalcalde de Ecatepec y actual diputado federal del PT, señalado en múltiples ocasiones de cometer irregularidades durante su gestión, entre ellas desvío de recursos y en cuya administración los servicios y obras públicas fueron totalmente abandonados, lo que sumió a las comunidades en una grave crisis.
Entre las exigencias del cuestionado líder social destaca la entrega de programas sociales al plantel, los cuales serían administrados por la propia UPREZ.
También piden servicios públicos, como suministro de agua potable, a pesar de que la UPREZ controla un pozo construido irregularmente en 2021 con recursos municipales, además de que en la colonia Méndez Arceo viven familiares de Vilchis Contreras.
El 26 de mayo de 2021, el entonces gobierno de Ecatepec contrató de manera irregular la perforación del pozo en la colonia Méndez Arceo, con monto de 12 millones de pesos.
El actual gobierno municipal, encabezado por Azucena Cisneros Coss, denunció el presunto desvío de recursos para financiar la obra en el citado predio irregular, que no está registrado como propiedad municipal.
A pesar de que el pozo se encuentra funcionando y es operado por la propia UPREZ, los dirigentes de esta organización exigen al gobierno municipal el suministro de agua potable.
Los alumnos de ambos planteles, en su gran mayoría menores de edad, marcharon hasta el palacio municipal, donde bloquearon avenida Juárez, a un costado de la explanada, lo que afectó cientos de automovilistas que circulan por el lugar.
Los jóvenes relataron que son obligados por la UPREZ a participar en las protestas o de lo contrario serán afectados académicamente, por lo que tienen que asistir a las mismas, aunque no estén de acuerdo.
Los inconformes fueron recibidos por autoridades municipales, quienes ofrecieron diálogo para evaluar las demandas de la UPREZ.
Simultáneamente un grupo de militantes del Movimiento Antorchista, de la colonia La Laguna Chiconautla, se manifestó con pancartas frente al Puente de Fierro, donde exigieron a la gobernadora Delfina Gómez Álvarez la prestación de servicios públicos en su comunidad.
Susana García Esparza, ex directora del Instituto Municipal de las Mujeres e Igualdad de Género de Ecatepec durante la administración de Vilchis Contreras, fungió como líder del Movimiento Antorchista en La Laguna, cuando el lugar fue invadido por esta organización y vendidos los lotes a pesar de carecer de servicios públicos.
La Laguna Chiconautla es un asentamiento irregular promovido por el Movimiento Antorchista, cuyos líderes vendieron desde hace décadas lotes a personas necesitadas, sin que hasta el momento cuenten con servicios públicos, entre ellos drenaje, lo que afecta la calidad de vida de miles de pobladores.
NACIONAL
Los municipios del llamado “corredor azul” volverán a ser del PAN: Enrique Vargas
El equipo panista de Huixquilucan, el más sólido del país * Debemos estar preparados para dar la batalla en el 2027, expresa el vicecoordinador de los senadores panistas
EL TOPO
“El Partido Acción Nacional es la única opción con proyecto y experiencia comprobada para el 2027… y eso se tiene que informar a la ciudadanía, que sepa que el PAN sabe gobernar”, dice Enrique Vargas del Villar, vicecoordinador de los senadores panistas, durante una reunión con líderes de las estructuras de Naucalpan y Cuautitlán Izcalli en el Estado de México.
Reitera que los y las panistas se deben preparar para llevar el mensaje a todos los rincones de la entidad del por qué Acción Nacional es la opción para el 2027 y con ello recuperar municipios del Valle de México -el llamado corredor azul- y otros con amplias posibilidades y refrendar donde es gobierno, además de ampliar la presencia en distritos electorales locales y federales.
Vargas del Villar confió en que los Congresos locales y federal van a cambiar su conformación y dejará de haber una mayoría que sólo ha dañado al país y eso –abundó- se empieza a poner en evidencia al ver el descontento de las y los mexicanos por diferentes acciones que ha tomado el Gobierno de la República.
Por ello el Partido Acción Nacional debe estar atento e informar a la ciudadanía de lo que está pasando, pero -sobre todo- dar a conocer por qué el PAN es la opción que permita dar ese viraje antes de que sea demasiado tarde.
“Debemos caminar unidos, como un equipo sólido porque no solo somos la mejor militancia del Estado de México, sino del país para darlo todo por la ciudadanía que merece vivir en un mejor país”, añade.
Ahí tiene que estar Acción Nacional, caminando las calles, tocando puertas y convenciendo con argumentos, porque el blanquiazul es la única opción para ganar solos municipios y distritos de la entidad y del país, agrega Vargas del Villar.
Es de resaltar que durante el encuentro, los líderes panistas de Naucalpan y Cuautitlán Izcalli se comprometieron a trabajar en unidad a favor de Acción Nacional.
Durante el encuentro, realizado en Huixquilucan, Vargas del Villar recordó que en 2015 el PAN obtuvo el triunfo en solitario y que, posteriormente, en la elección de 2018 y su reelección, alcanzó una ventaja de 26 puntos también sin coaliciones.
“Necesitamos prepararnos para 2027 solos. Debemos creer en nuestro partido y decirle a la gente que vote por Acción Nacional, porque en 2027 seremos la opción”, reitera el legislador panista.
El senador también asumió un compromiso con la militancia al reiterar que “en este municipio no vamos a perder una sola sección electoral. En Naucalpan, Cuautitlán Izcalli, Huixquilucan, el corredor azul y muchos otros municipios los vamos a volver a ganar para Acción Nacional”.
Con este mensaje, Vargas del Villar reforzó la idea de consolidar al PAN como una fuerza competitiva en el Estado de México, apostando a la unidad interna y al fortalecimiento de sus estructuras municipales.
