En Tlalnepantla ninguna mujer está sola: Raciel Pérez
El alcalde acerca servicios gratuitos de prevención de cáncer de mama con “Macro Jornada Semana Rosa 2025” * La jornada dominical se desarrolló en el marco del Día Mundial de lucha contra el cáncer de mama.
El 19 de octubre es el Día Mundial de lucha contra el Cáncer de Mama, una fecha que nos hace reflexionar sobre la importancia de la prevención y autoexploración, toda vez que ésta es una de las causas de mayor incidencia de muerte en nuestro país.
En el Centro de Empoderamiento “Elvia Carrillo Puerto”, ubicado en la colonia Valle de las Pirámides, el presidente municipal Raciel Pérez Cruz asegura que en la demarcación ninguna mujer está sola, por lo que -en coordinación con el DIF Tlalnepantla- se llevó a cabo la “Macro Jornada Semana Rosa 2025” para brindar servicios gratuitos de mastografías y asesoramiento a las mujeres de Nuestra Ciudad.
En presencia de la presidenta honoraria del DIF Tlalnepantla, Rocío Pérez Cruz, el alcalde señala que “la prevención salva vidas, el cáncer detectado a tiempo se trata y tiene cura”.
Muchas veces, continuó, “por miedo, otras veces también por desinformación o porque no se cuenta con los recursos económicos, una mujer no tiene a su alcance el poder detectar el cáncer de mama a tiempo”.
El presidente municipal asevera que desde el gobierno de Tlalnepantla se redoblan esfuerzos para incidir directamente en la etapa de la detección oportuna para poder salvar el mayor número de vidas posible ante esta enfermedad.
Asimismo, Pérez Cruz reconoció a las vecinas de diversas comunidades que participaron en esta Macro Jornada y que realizaron su prueba de detección del cáncer de mamá, “porque quien padece de este cáncer, se enfrenta a una situación personal difícil para ellas y sus familias”.
El director general del Sistema Municipal DIF, Luis Trejo Molina, comentó que la jornada se desarrolló bajo la consigna “Cuida tu salud, conoce tu cuerpo” para hacer frente a uno de los principales retos de salud pública a nivel municipal, nacional y mundial.
La subdirectora médica del DIF Tlalnepantla, Laura Levario Jaramillo, explica que el cáncer de mamá ocupa el primer lugar de incidencia por cáncer en las mujeres.
“Estamos reunidos por una causa que nos recuerda que la salud de las mujeres no debe depender de la suerte, sino del acceso a los servicios médicos, la información y las redes que tejemos entre nosotras”, añade.
El PAN inicia su camino rumbo al 2027 y 2030: Enrique Vargas
La misión: Recobrar la confianza de los ciudadanos * Viene un PAN más abierto, más joven y más decidido para defender a nuestra patria”, afirma el vicecoordinador de los senadores panistas
Enrique Vargas del Villar, vicecoordinador del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN) en el Senado de la República, indica que el sábado 17 de octubre inicia un trabajo en territorio sumamente intenso rumbo al 2027 y 2030 para recobrar la confianza de las y los mexicanos.
Vargas del Villar afirma que el proceso de renovación que enfrenta Acción Nacional impulsará la ciudadanización del partido, para que los panistas vuelvan a salir a las calles a escuchar y abrir las puertas de los hogares de los mexicanos para construir un panismo que mira hacia el futuro, con esperanza presente y defendiendo las causas que lo distinguen: la familia, el humanismo, la libertad y la justicia.
“Durante años, nos han pedido abrir el partido a los ciudadanos y hoy es ese día. Con un clic, vas a poder ser panista. Queremos sumar a todas y todos los mexicanos que comparten nuestros valores y creen en la construcción de un México mejor”, añade.
Ante miles de panistas, Enrique Vargas señala que el PAN inicia una nueva etapa, con una nueva imagen más fresca y cercana a la gente, que conserva su visión humanista y sus valores como partido.
El senador por el Estado de México indica que, con este proceso, también inicia un trabajo en territorio sumamente intenso rumbo al 2027 y 2030 para recobrar la confianza de los mexicanos y que estos vean en Acción Nacional el verdadero cambio para México.
“Nos estamos preparando con estrategia, con unidad y convicción, porque cuando le va bien al PAN tenemos un México fuerte y, sobre todo, defendiendo a las familias”, agrega.
“Estoy convencido de que este relanzamiento marcará un antes y un después, viene un PAN más abierto, más joven y más decidido para defender a nuestra patria”, expresa el legislador panista, que al igual que su partido, tiene sus propios retos en el 2027 y 2029.
La Resistencia de Ale Rojo se mantiene firme
La alcaldesa de la Cuauhtémoc llama a recuperar la política desde la ciudadanía * “Derrotamos un sistema corrupto hasta los huesos. Lo hicimos sin dinero, sin estructuras, sin privilegios. Lo hicimos con lo único que los corruptos nunca tendrán: valentía, verdad y corazón”, expresa la también activista y feminista * En compañía de miles de personas, marchó del Monumento a la Madre al Ángel de la Independencia, durante el acto de relanzamiento del PAN
Alessandra Rojo de la Vega participó en el Relanzamiento del Partido Acción Nacional (PAN), acto encabezado por el presidente nacional Jorge Romero Herrera, en el que la alcaldesa de Cuauhtémoc hizo un llamado a recuperar el país y devolver el poder a la gente.
La también activista convocó a miles de personas para este acto, en el que encabezó un contingente que marchó del Monumento a la Madre al Ángel de la Independencia, donde pronunció un mensaje en el que urgió a reconstruir la política desde la valentía, la coherencia y los hechos, no desde los privilegios.
“Derrotamos un sistema corrupto hasta los huesos. Lo hicimos sin dinero, sin estructuras, sin privilegios. Lo hicimos con lo único que los corruptos nunca tendrán: valentía, verdad y corazón”, expresó al referirse a la elección por la Alcaldía Cuauhtémoc en 2024, en la que fue víctima de una agresión armada, acusada de violencia de género y su triunfo invalidado por decisión del tribunal electoral local, circunstancias a las que pudo sobreponerse con el apoyo de la ciudadanía.
En presencia de liderazgos políticos de todo el país, Rojo de la Vega sostuvo el llamado a rescatar las causas de la gente.
“Ignorar ese llamado es dejar que el crimen organizado decida quién puede vivir en paz y quién no. Y eso no lo vamos a permitir”, añade.
Alessandra Rojo subraya que el respaldo ciudadano no es un cheque en blanco, sino una confianza que se gana con hechos.
La también feminista convoca a construir un gran frente social que devuelva la dignidad y el equilibrio al país.
“México no necesita más promesas, necesita hechos. No necesita más políticos que hablen, necesita más ciudadanos que decidan. Aquí estamos, con el corazón ardiendo y la verdad en la voz”, expresa de manera categórica Ale Rojo, quien demuestra que La Resistencia está más fuerte que nunca.
Reconocimiento de propios y extraños a la labor de Romina Contreras
La presidenta municipal de Huixquilucan se convierte en la consejera nacional más votada por los panistas mexiquenses y por casi cuatro años es la alcaldesa mejor calificada no sólo del Estado de México sino de todo el país
Durante la XXVIII Asamblea Estatal del Partido Acción Nacional (PAN) en el Estado de México, Romina Contreras Carrasco, presidenta municipal de Huixquilucan, se convirtió en la consejera nacional más votada por los panistas mexiquenses.
Durante un evento realizado en la Unidad Cultural del SNTE, en Zinacantepec, participaron más de 2 mil delegadas y delegados del partido.
El ejercicio forma parte del proceso interno del PAN rumbo al Consejo Nacional, que se llevará a cabo este sábado 18 de octubre, en el cual se discutirán reformas a los estatutos del partido y se definirá su nueva estrategia de acercamiento con la ciudadanía.
Contreras fue elegida entre 57 consejeros que representarán al Estado de México tanto a nivel nacional como estatal, reafirmando su liderazgo político dentro del panismo mexiquense.
La asamblea estuvo encabezada por Anuar Azar Figueroa, presidente del PAN en el Estado de México, quien destacó que este proceso fue una muestra de la unidad y compromiso de la militancia con los valores del partido.
Los delegados elegidos en las asambleas municipales previas participaron en la votación que definió a los consejeros estatales y nacionales.
En total, 2 mil 150 panistas con derecho a voto acudieron a la asamblea estatal, donde se renovó la representación de Acción Nacional en el Estado de México.
Los 57 consejeros electos tendrán la tarea de impulsar la actualización de los estatutos y definir el rumbo del partido hacia los próximos procesos electorales.
El presidente estatal, Anuar Azar, agradeció la participación de la militancia y aseguró que el PAN mexiquense “se fortalece con la participación activa de sus integrantes”, reafirmando que el objetivo es consolidar un partido más cercano a la ciudadanía, transparente y con capacidad de respuesta ante los desafíos sociales y políticos actuales.
ROMINA CONTRERAS, CON LIDERAZGO Y RESPALDO
El resultado obtenido por Romina Contreras refleja el respaldo al trabajo que ha realizado en Huixquilucan, municipio que gobierna desde 2022 y que ha sido reconocido por sus niveles de desarrollo, seguridad y gestión administrativa.
De acuerdo con encuestas nacionales, Contreras se mantiene entre las cinco mejores presidentas municipales del país, lo que ha reforzado su proyección dentro del PAN a nivel nacional.
Su elección como consejera estatal con el mayor número de votos la posiciona como una de las figuras más influyentes del panismo mexiquense, y una voz clave en la próxima renovación de los estatutos nacionales del partido. La asamblea también permitió consolidar alianzas y acuerdos políticos de cara al relanzamiento del PAN.
Las acciones acordadas buscan consolidar un PAN más competitivo y participativo, con estructuras locales fortalecidas y consejeros capaces de impulsar acuerdos que respondan a las demandas sociales.
La Asamblea Estatal del PAN en Zinacantepec marca un paso importante en la reorganización del partido en el Estado de México y la elección de Romina Contreras como la consejera más votada, el panismo mexiquense proyecta una figura con liderazgo comprobado y resultados de gestión que le han permitido destacarse tanto a nivel local como nacional.
LA MEJOR ALCALDESA
Romina Contreras no sólo goza de reconocimiento del panismo, sino que también tiene una alta preferencia ciudadana.
En días pasados, cinco casas encuestadoras colocaron a Romina Contreras como la alcaldesa mejor calificada, no sólo del Estado de México (Edomex) sino de todo el país.
Los datos arrojados por Rubrum, Ceresearch y Gobernarte la colocan en la posición número uno por su desempeño servicios públicos, seguridad, cercanía y aprobación ciudadana.
Con estos resultados publicados en septiembre de 2025, suma ya 44 ocasiones consecutivas como la presidenta municipal mejor evaluada del Edomex y 22 a nivel nacional.
No cabe duda que resultados son amores y Romina es la vitamina de Huixquilucan. Así de sencillo y fácil.
