En Tlalnepantla ninguna mujer está sola: Raciel Pérez

El alcalde acerca servicios gratuitos de prevención de cáncer de mama con “Macro Jornada Semana Rosa 2025” * La jornada dominical se desarrolló en el marco del Día Mundial de lucha contra el cáncer de mama.

EL TOPO

El 19 de octubre es el Día Mundial de lucha contra el Cáncer de Mama, una fecha que nos hace reflexionar sobre la importancia de la prevención y autoexploración, toda vez que ésta es una de las causas de mayor incidencia de muerte en nuestro país.

En el Centro de Empoderamiento “Elvia Carrillo Puerto”, ubicado en la colonia Valle de las Pirámides, el presidente municipal Raciel Pérez Cruz asegura que en la demarcación ninguna mujer está sola, por lo que -en coordinación con el DIF Tlalnepantla- se llevó a cabo la “Macro Jornada Semana Rosa 2025” para brindar servicios gratuitos de mastografías y asesoramiento a las mujeres de Nuestra Ciudad.

En presencia de la presidenta honoraria del DIF Tlalnepantla, Rocío Pérez Cruz, el alcalde señala que “la prevención salva vidas, el cáncer detectado a tiempo se trata y tiene cura”.

Muchas veces, continuó, “por miedo, otras veces también por desinformación o porque no se cuenta con los recursos económicos, una mujer no tiene a su alcance el poder detectar el cáncer de mama a tiempo”.

El presidente municipal asevera que desde el gobierno de Tlalnepantla se redoblan esfuerzos para incidir directamente en la etapa de la detección oportuna para poder salvar el mayor número de vidas posible ante esta enfermedad.

Asimismo, Pérez Cruz reconoció a las vecinas de diversas comunidades que participaron en esta Macro Jornada y que realizaron su prueba de detección del cáncer de mamá, “porque quien padece de este cáncer, se enfrenta a una situación personal difícil para ellas y sus familias”.

El director general del Sistema Municipal DIF, Luis Trejo Molina, comentó que la jornada se desarrolló bajo la consigna “Cuida tu salud, conoce tu cuerpo” para hacer frente a uno de los principales retos de salud pública a nivel municipal, nacional y mundial.

La subdirectora médica del DIF Tlalnepantla, Laura Levario Jaramillo, explica que el cáncer de mamá ocupa el primer lugar de incidencia por cáncer en las mujeres.

“Estamos reunidos por una causa que nos recuerda que la salud de las mujeres no debe depender de la suerte, sino del acceso a los servicios médicos, la información y las redes que tejemos entre nosotras”, añade.