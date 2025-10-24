Cuauhtémoc y Noroña, el Blanco del escándalo

El examericanista se conecta a sesión de San Lázaro jugando pádel y el senador Gerardo Fernández pide licencia para viajar a Palestina * La Primera Presidenta Sheinbaum pide castigo a diputados

ERIC GARCÍA

Tras revelarse que el diputado Cuauhtémoc Blanco se conectó a una sesión de Comisiones desde una cancha de pádel, la Primera Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo dice que la Cámara de Diputados debe sancionar a los legisladores.

En la Mañanera del Pueblo, la Mandataria federal afirma que ella no opinará, pero que la Cámara Baja debe tener un reglamento interno para determinar qué hacer.

“Que tome la Cámara de Diputados sus sanciones a los diputados, no es algo que tenga yo que estar opinando”, añade.

“La Cámara de Diputados tiene suficiente criterio como para decir esto es factible, esto no es factible, si se hace esto hay una sanción, a cualquier diputado que esté en esta circunstancia, en fin, tienen que tener un reglamento interno”, agrega.

Mientras los legisladores federales participaban en una reunión “semipresencial” para analizar el trabajo de la Comisión de Presupuesto en la Ley de Aguas Nacionales, el exfutbolista se conectó por zoom desde una cancha de pádel.

La modalidad “semipresencial” permite que los legisladores elijan acudir a la Cámara de Diputados o conectarse a distancia.

Cuando la presidenta de la Comisión, la también morenista Merilyn Gómez Pozos, le pedía el sentido de su voto, Blanco, sudoroso, agitado y entre golpes de pelotas, pedía que le tomaran asistencia.

“Si me pueden poner asistencia, por favor, muchas gracias…”, dijo el legislador cuando abrió su cámara y micrófono, lo que evidenció que no seguía los detalles de la sesión.

“¿Y el sentido de su voto, diputado?”, decía la morenista Gómez Pozos.

“Está jugando pádel… ¡no sabe que está votando!”, reclama el priísta Mario Zamora.

También la diputada panista Patricia Jiménez lanzó: “Anda acosando mujeres”.

Después de que apareció en la cámara, el legislador morenista ya no participó en la votación… regresó a lanzar unos cruzados a la cancha de pádel.

Y OTRA DE FERNÁNDEZ NOROÑA: PIDE LICENCIA PARA VOLAR A PALESTINA

Gerardo Fernández Noroña, senador de Morena, se separará de sus actividades legislativas por 12 días para viajar a Palestina.

En conferencia de prensa, aclaró que la licencia que solicitará al pleno del Senado y que entra en vigor este miércoles es para evitar especulaciones y señalamientos en su contra.

“Sólo será por un tiempo”, añade.

Detalló que el vuelo es cortesía del gobierno de Emiratos Árabes Unidos, a través de su aerolínea.

“Podría no haber pedido licencia, simplemente estaría sin asistencias, pero como hay una observación absoluta sobre mi quehacer legislativo y no es compatible el viaje con la atención a las sesiones de la Cámara de Senadores, decidí presentar esta licencia por tiempo definido”, dijo.

Fernández Noroña anuncia que tendrá encuentros con autoridades de Palestina, Emiratos Árabes Unidos y de Jordania, con quienes abordará la situación política de aquella zona.

También aclaró que mantiene una buena relación con la Presidenta Claudia Sheinbaum, con su coordinador parlamentario, Adán Augusto López Hérnandez y con su fracción, por lo que descartó presiones para dejar su cargo de manera definitiva.

Fernández Noroña también señaló que Miguel Ángel Osorio Chong, exsecretario de Gobernación, también buscó acercarse a Morena, aunque no especificó la candidatura exacta que pretendía.