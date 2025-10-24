Urge rescatar a México: Romina Contreras

Lidera encuestas de presidenciales de la 4T * En toda su trayectoria ha demostrado ser un funcionario de resultados, de ahí que goce del cariño de la gente

EL TOPO

Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), demuestra que resultados son amores, un sello que lo ha tenido desde que estaba en la extinta Policía Federal.

Lo ratificó en la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la entonces Procuraduría General de la República (PGR), hoy Fiscalía General de la República (FGR).

Un funcionario que tiene como misión servir a su país no tiene tintes partidistas, por lo que colaboró en la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX), entonces bajo el mando de Ernestina Godoy Ramos.

Posteriormente llegó a la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) capitalina y puso orden para la tranquilidad y seguridad de los habitantes de la capital del país.

Luego tiene otros horizontes y lucha por la candidatura de Morena a la jefatura de Gobierno de la Ciudad de México (CDMX) y ganó de calle a Clara Brugada Molina, pero lo bajaron por la paridad de género.

Hace campaña para llegar al Senado de la República y de igual manera logró con merecimientos un escaño en la Cámara Alta.

Más tarde pide licencia para integrarse al gabinete federal por invitación de la hoy Primera Mandataria Claudia Sheinbaum Pardo.

En toda su trayectoria ha demostrado ser un funcionario de resultados, de ahí que goce del cariño de la gente y con una alta preferencia ciudadana.

No es de extrañar que García Harfuch lidere las preferencias dentro del bloque oficialista rumbo a la elección presidencial de 2030.

Según una encuesta telefónica a nivel nacional realizada por Territorial, publicada el 15 de octubre de 2025, coloca a Omar García con un 28.7% de la intención de voto, superando por amplio margen a otros aspirantes clave de la Cuarta Transformación.

A titular de la SSPC le siguen: Clara Brugada, 17.9%; Marcelo Ebrard, 16.5%, y Andrés Manuel López Beltrán con un 15.6 por ciento.

Otros perfiles, pero muy lejos, están: Gerardo Fernández Noroña (10.1%), Luisa María Alcalde (6.4%) y Ricardo Monreal (4.8%).

La encuesta se realizó del 5 al 10 de octubre de 2025, con un nivel de confianza de 95% y margen de error de ± 3.0%.

EL PUNTERO DE LAS ENCUESTAS

Hace dos semanas se difundieron encuestas sobre los presidenciables y los favoritos entre los morenistas para el 2030.

Según México Elige, que fue publicada el pasado 29 de septiembre, en la cual ante la pregunta ¿Quién le gustaría que fuera el candidato a Presidente de México por parte de Morena 2030?, aparece en primer lugar con las preferencias Omar García Harfuch.

Rocío Nahle García tiene sólo un 4.9% de preferencias, es la mujer de Morena mejor posicionada, por encima incluso de Luisa María Alcalde y Clara Brugada, quienes también aparecen en el decálogo.

García Harfuch también supera a Andy López Beltrán y otros personajes morenistas, no obstante, a la par también circuló otra encuesta de Demoscopia Digital, en donde Rocío aparece en el número 22 de gobernadores.

Ante los hechos, Omar García Harfuch, en base a sus resultados y por su vocación de servir a México, es el favorito de propios y extraños para suceder a Claudia Sheinbaum Pardo.