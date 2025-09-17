Ale Rojo se lanza contra la corrupción, impunidad y el mal gobierno

Este día ha sido el honor más grande de mi vida, expresa la alcaldesa al encabezar el Grito De Independencia en la Cuauhtémoc * Seguridad Ciudadana y Protección Civil de la demarcación reportaron saldo blanco * Servicios Urbanos realizó limpieza inmediata

En la explanada de la alcaldía Cuauhtémoc se congregaron más de 10 mil personas para presenciar la ceremonia del Grito de Independencia encabezada por la alcaldesa Alessandra Rojo de la Vega, conmemorando el 215 aniversario del inicio de la Independencia, con un acto cívico, verbena popular y presentaciones musicales.

La jornada inició desde la tarde con la verbena gratuita, organizada con la participación de locatarias y locatarios de los mercados de la demarcación.

En punto de las 10:50 de la noche del lunes 15 de septiembre pasado, la escolta y banda de guerra de la escuela Pentathlón Deportivo Militarizado Universitario, integrada por jóvenes estudiantes, entregó la Bandera Nacional a la alcaldesa, quien se dirigió al balcón central para lanzar la arenga conmemorativa.

“¡Mueran los vicios corruptos y la doble moral que golpea a nuestro pueblo! ¡Muera la impunidad y el mal gobierno!”, proclamó Ale Rojo de la Vega, al tiempo que lanzó vivas a las heroínas y héroes de la Independencia, a las madres buscadoras, a los derechos de las mujeres, a la sociedad civil y la Resistencia democrática.

También afirma de manera categórica que fue un gran honor encabezar el Grito de Independencia en la Cuauhtémoc.

“Esperé mucho tiempo este momento. Mientras nos querían robar la elección una y otra vez, me imaginaba aquí parada, frente a ustedes, cambiando la forma de gobernar. De su mano, hombro a hombro. Este día ha sido el honor más grande de mi vida”, añade Ale Rojo.

“La Cuauhtémoc está volviendo a brillar. ¡Viva la Cuauhtémoc! ¡Viva México!”, agrega con un sentimiento patrio lleno de emociones.

El repique de la campana y el eco del triple “¡Viva México!” dieron paso al espectáculo de pirotecnia que iluminó el cielo de la demarcación.

La programación musical fue estelarizada por la Banda El Recodo de Cruz Lizárraga. Previamente se presentó Julio Preciado, Chicos N5, Sonido Cóndor y Sonido Caribbeans, que mantuvieron el ambiente festivo hasta el cierre de la celebración.

La Dirección General de Seguridad Ciudadana y la Dirección de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil reportaron saldo blanco, mientras que la Policía Auxiliar -los Oriones- resguardaron el evento de inicio a fin.

Tras la conclusión, cuadrillas de la Dirección General de Servicios Urbanos llevaron a cabo la limpieza de la explanada y calles aledañas.

El evento fue coordinado por la Dirección General de Cultura y Educación, con el objetivo de conmemorar la Independencia y garantizar un espacio de convivencia familiar en el corazón de la Cuauhtémoc.