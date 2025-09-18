Los desleales a Morena deben ser castigados por la ley: Hernández Bermúdez

A nadie debe solaparse, por muy encumbrado que esté políticamente * Los actuales funcionarios locales no buscarán la reelección, pese a que no está prohibido, pues la reforma constitucional entrará en vigor hasta el año 2030, pero que en congruencia con los postulados de Morena no van a participar en el 2027

ALFREDO IBÁÑEZ

En Morena no se encubre ni se encubrirá a nadie, si algún funcionario incurre en alguna irregularidad, en deslealtad al proyecto de la Cuarta Transformación, que sea juzgado por la ley, afirma de manera categórica la dirigente de ese partido en el Estado de México, Luz María Hernández Bermúdez.

En entrevista para IMPACTO, La Revista, hace referencia a los señalamientos que se han hecho en contra de diversos militantes del partido guinda, entre los que se encuentran políticos encumbrados.

Sin rodeos, reitera que no se solapa ni se solapará a ninguna persona y exhorta a sus compañeros de partido a apegarse a los estatutos y tener siempre presente el servir a la población.

Dice que ante hechos lamentables que involucran a morenistas, como el senador Adán Augusto López Hernández, que se aplique la ley.

Afortunadamente la gente distingue perfectamente entre lo que es el proyecto de la 4T y las personas que presuntamente actúan mal, expresa Hernández Bermúdez.

La líder estatal de Morena también aborda el tema de las elecciones que habrán de celebrarse en el 2027, año en que se renovarán las 125 alcaldías.

La lideresa de Morena mexiquense muestra confianza en que les irá bien, pues la Cuarta Transformación y sus aliados tienen en su poder 89 municipios.

Sostiene Luz María Hernández que van por la consolidación en los ayuntamientos que ya gobiernan y por ganar aquellos que tiene la oposición.

En ese sentido recordó que los actuales funcionarios locales no buscarán la reelección, pese a que no está prohibido, pues la reforma constitucional entrará en vigor hasta el año 2030, pero que en congruencia con los postulados de Morena no van a participar.

“Morena no va por la reelección”, añade.

Luz María también se manifiesta por el mal estado que presentan las diversas vialidades del Estado de México, las cuales están plagadas de baches.

Aclara de manera enfática que se requiere tiempo para erradicar ese tipo de problemas que heredaron de los gobiernos del PRI.

Señala que se está buscando la salida para mejorar las carreteras, toda vez que las vías de comunicación en buen estado favorecen las inversiones y el desarrollo de la entidad.

Revela que actualmente se lleva a cabo una revisión de los contratos o concesiones que las pasadas administraciones le hicieron a las empresas encargadas del mantenimiento.

Precisa que el mantenimiento de gran parte de las vías de comunicación en la entidad les corresponde a compañías particulares, las cuales han incumplido con su obligación, por lo que les han impuesto sanciones económicas.