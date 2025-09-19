La Marina no puede optar por el disimulo ni el silencio: Morales Ángeles

Sería imperdonable callar actos reprobables, afirma el titular de la Semar * El secretario sostiene que la institución se mantiene como la más querida por los mexicanos y reitera que su única brújula es la honestidad

ARMANDO GARCÍA

Tras el escándalo por la red criminal de huachicol que involucra a mandos navales, el secretario de Marina, Raymundo Pedro Morales Ángeles, reconoce públicamente que ha sido duro aceptar la existencia de esos actos reprobables.

“Los actos no nos definen como institución, sino que podían enquistarse y quedarse para dañar a nuestro pueblo. Fue muy duro aceptarlo, pero hubiera sido mucho más, y absolutamente imperdonable, callarlo”, añade.

“Así, el mal tuvo un fin determinante en la Marina, no encontró lugar ni abrigo. Fuimos nosotros mismos quienes dimos el golpe de timón”, agrega.

En el marco del desfile cívico militar, de este 16 de septiembre, el almirante subrayó que la Secretaría de Marina ha actuado bajo una sola guía, que son la honestidad y la transparencia.

Reitera que, pese a los señalamientos recientes, la institución mantiene su compromiso de servir con honor, deber, lealtad y patriotismo.

“Pase lo que pase, duela lo que duela, se trate de quien se trate, porque el amor al pueblo sólo puede corresponderse con el mismo sentimiento”, asevera.

Afirma que la Marina no puede optar por el disimulo ni el silencio.

“Jamás fue para nosotros opción el disimulo, porque el silencio no nos define. La verdad nos cambia, nos fortalece, la justicia nos determina y la ley nos sustenta”, afirmó.

El secretario sostiene que la institución se mantiene como la más querida por los mexicanos y reitera que su única brújula es la honestidad.

“Contamos con una Marina que cree en la aplicación plena de la ley y que actúa bajo el código de honestidad y justicia, porque sólo se mantiene el honor con la verdad”, expresa.

El discurso de Morales ocurre en un contexto de indagatorias por los buques cargados de combustible que ingresaron a puertos como Altamira, Tampico y Ensenada con la presunta anuencia de mandos navales y personal de Aduanas.

Un grupo de marinos, encabezados por los hermanos Roberto y Fernando Farías Laguna, mandos de la Armada y responsables de las Aduanas de Altamira y Tampico, presuntamente están implicados en el desembarque de 31 buques de combustible bajo la modalidad de huachicol fiscal.

Los Farías Laguna son sobrinos políticos del almirante Rafael Ojeda, quien fuera secretario de Marina en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador.

También se responsabiliza a Francisco Javier Antonio Martínez, ex gerente de Administración y Finanzas de la ASIPONA en Tampico -detenido y preso en el penal del Altiplano-.