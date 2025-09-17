Janecarlo Lozano hace historia en la GAM: da el Grito de Independencia de forma simultánea

Gran fiesta en dos puntos estratégicos: En la explanada de la alcaldía y en el deportivo Carmen Serdán de Cuautepec * El alcalde se solidarizó con las víctimas de Iztapalapa

ILDEFONSO PEREYRA

En un hecho insólito, Janecarlo Lozano, alcalde de Gustavo A Madero, logró reunir a más de 70 mil personas en la explanada de la demarcación para celebrar el 215 aniversario de la Independencia de México.

El edil maderense protagonizó un hecho histórico, pues realizó el Grito de Independencia de forma simultánea desde dos puntos estratégicos: la explanada de la alcaldía y el Deportivo Carmen Serdán en Cuautepec.

Una hazaña logística que convirtió a esta celebración en un hecho sin precedentes en la historia reciente de la alcaldía.

A las 23:00 horas, acompañado por la escolta de la Policía Auxiliar y al ritmo solemne de una banda de guerra, el edil recibió el Lábaro Patrio y salió al balcón para dar el tradicional Grito.

Las campanas resonaron sobre una multitud eufórica que coreaba cada uno de los “¡Viva!” con emoción contagiosa.

Durante su arenga, el alcalde Lozano no sólo evocó a los héroes de la patria, también destacó los valores que hoy siguen dando forma a la nación: la justicia social, la igualdad, la diversidad cultural y el papel de las mujeres mexicanas en la historia.

En un gesto que conmovió a los asistentes, expresó su solidaridad con las víctimas del reciente accidente en Iztapalapa, varias de las cuales están siendo atendidas en hospitales de la GAM.

Al salir al balcón tocó la campana frente al pueblo maderense y celebró el gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y reconoció el triunfo de la Cuarta Transformación en el país.

“¡Vivan los pueblos originarios de nuestra nación! ¡Vivan la justicia social e igualdad! ¡Vivan la diversidad cultural que nos enriquece! ¡Vivan la esperanza y la grandeza de nuestro pueblo! ¡Vivan las mujeres de México! ¡Vivan nuestras hermanas! ¡Vivan nuestras hermanas y nuestros hermanos de Iztapalapa que están pasando momentos difíciles! ¡Viva la primera Presidenta de México! ¡Claudia Sheinbaum! ¡Viva Gustavo A. Madero! ¡Viva México!”, dijo el alcalde.

La ciudadanía ovacionó cada uno de los vivas del alcalde Janecarlo Lozano y al término de las arengas pudo disfrutar del espectáculo de fuegos artificiales que desató la euforia de las familias asistentes.

Con saldo blanco y en un ambiente completamente festivo, las inmediaciones de la alcaldía recibieron a más de 70 mil personas que asistieron de distintas partes de la ciudad para disfrutar una noche llena de música.

El ambiente festivo se intensificó con la actuación de artistas de talla internacional.

Nicky Jam, ícono del reguetón, y el sinaloense Remmy Valenzuela pusieron a bailar a miles con sus éxitos, encendiendo aún más una noche que se volvió inolvidable para las familias maderenses.

En paralelo, la celebración en Cuautepec no se quedó atrás. Grupos como Kartel del Mambo, May González y El Gran Combo ofrecieron un espectáculo vibrante que convirtió el Deportivo Carmen Serdán en una pista de baile al aire libre.

Para garantizar la seguridad y tranquilidad de los asistentes, se desplegó un operativo especial con la participación de más de siete mil elementos de Protección Civil, la Secretaría de Seguridad Ciudadana y personal de la alcaldía, logrando que la velada transcurriera en un ambiente familiar y seguro.

Con música, tradición y un profundo sentimiento de orgullo patrio, Gustavo A Madero celebró una de sus noches más significativas, dejando huella en la memoria de miles de maderenses que fueron parte de este histórico Grito de Independencia.