NACIONAL
Janecarlo Lozano hace historia en la GAM: da el Grito de Independencia de forma simultánea
Gran fiesta en dos puntos estratégicos: En la explanada de la alcaldía y en el deportivo Carmen Serdán de Cuautepec * El alcalde se solidarizó con las víctimas de Iztapalapa
ILDEFONSO PEREYRA
En un hecho insólito, Janecarlo Lozano, alcalde de Gustavo A Madero, logró reunir a más de 70 mil personas en la explanada de la demarcación para celebrar el 215 aniversario de la Independencia de México.
El edil maderense protagonizó un hecho histórico, pues realizó el Grito de Independencia de forma simultánea desde dos puntos estratégicos: la explanada de la alcaldía y el Deportivo Carmen Serdán en Cuautepec.
Una hazaña logística que convirtió a esta celebración en un hecho sin precedentes en la historia reciente de la alcaldía.
A las 23:00 horas, acompañado por la escolta de la Policía Auxiliar y al ritmo solemne de una banda de guerra, el edil recibió el Lábaro Patrio y salió al balcón para dar el tradicional Grito.
Las campanas resonaron sobre una multitud eufórica que coreaba cada uno de los “¡Viva!” con emoción contagiosa.
Durante su arenga, el alcalde Lozano no sólo evocó a los héroes de la patria, también destacó los valores que hoy siguen dando forma a la nación: la justicia social, la igualdad, la diversidad cultural y el papel de las mujeres mexicanas en la historia.
En un gesto que conmovió a los asistentes, expresó su solidaridad con las víctimas del reciente accidente en Iztapalapa, varias de las cuales están siendo atendidas en hospitales de la GAM.
Al salir al balcón tocó la campana frente al pueblo maderense y celebró el gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y reconoció el triunfo de la Cuarta Transformación en el país.
“¡Vivan los pueblos originarios de nuestra nación! ¡Vivan la justicia social e igualdad! ¡Vivan la diversidad cultural que nos enriquece! ¡Vivan la esperanza y la grandeza de nuestro pueblo! ¡Vivan las mujeres de México! ¡Vivan nuestras hermanas! ¡Vivan nuestras hermanas y nuestros hermanos de Iztapalapa que están pasando momentos difíciles! ¡Viva la primera Presidenta de México! ¡Claudia Sheinbaum! ¡Viva Gustavo A. Madero! ¡Viva México!”, dijo el alcalde.
La ciudadanía ovacionó cada uno de los vivas del alcalde Janecarlo Lozano y al término de las arengas pudo disfrutar del espectáculo de fuegos artificiales que desató la euforia de las familias asistentes.
Con saldo blanco y en un ambiente completamente festivo, las inmediaciones de la alcaldía recibieron a más de 70 mil personas que asistieron de distintas partes de la ciudad para disfrutar una noche llena de música.
El ambiente festivo se intensificó con la actuación de artistas de talla internacional.
Nicky Jam, ícono del reguetón, y el sinaloense Remmy Valenzuela pusieron a bailar a miles con sus éxitos, encendiendo aún más una noche que se volvió inolvidable para las familias maderenses.
En paralelo, la celebración en Cuautepec no se quedó atrás. Grupos como Kartel del Mambo, May González y El Gran Combo ofrecieron un espectáculo vibrante que convirtió el Deportivo Carmen Serdán en una pista de baile al aire libre.
Para garantizar la seguridad y tranquilidad de los asistentes, se desplegó un operativo especial con la participación de más de siete mil elementos de Protección Civil, la Secretaría de Seguridad Ciudadana y personal de la alcaldía, logrando que la velada transcurriera en un ambiente familiar y seguro.
Con música, tradición y un profundo sentimiento de orgullo patrio, Gustavo A Madero celebró una de sus noches más significativas, dejando huella en la memoria de miles de maderenses que fueron parte de este histórico Grito de Independencia.
NACIONAL
Ale Rojo se lanza contra la corrupción, impunidad y el mal gobierno
Este día ha sido el honor más grande de mi vida, expresa la alcaldesa al encabezar el Grito De Independencia en la Cuauhtémoc * Seguridad Ciudadana y Protección Civil de la demarcación reportaron saldo blanco * Servicios Urbanos realizó limpieza inmediata
EL TOPO
En la explanada de la alcaldía Cuauhtémoc se congregaron más de 10 mil personas para presenciar la ceremonia del Grito de Independencia encabezada por la alcaldesa Alessandra Rojo de la Vega, conmemorando el 215 aniversario del inicio de la Independencia, con un acto cívico, verbena popular y presentaciones musicales.
La jornada inició desde la tarde con la verbena gratuita, organizada con la participación de locatarias y locatarios de los mercados de la demarcación.
En punto de las 10:50 de la noche del lunes 15 de septiembre pasado, la escolta y banda de guerra de la escuela Pentathlón Deportivo Militarizado Universitario, integrada por jóvenes estudiantes, entregó la Bandera Nacional a la alcaldesa, quien se dirigió al balcón central para lanzar la arenga conmemorativa.
“¡Mueran los vicios corruptos y la doble moral que golpea a nuestro pueblo! ¡Muera la impunidad y el mal gobierno!”, proclamó Ale Rojo de la Vega, al tiempo que lanzó vivas a las heroínas y héroes de la Independencia, a las madres buscadoras, a los derechos de las mujeres, a la sociedad civil y la Resistencia democrática.
También afirma de manera categórica que fue un gran honor encabezar el Grito de Independencia en la Cuauhtémoc.
“Esperé mucho tiempo este momento. Mientras nos querían robar la elección una y otra vez, me imaginaba aquí parada, frente a ustedes, cambiando la forma de gobernar. De su mano, hombro a hombro. Este día ha sido el honor más grande de mi vida”, añade Ale Rojo.
“La Cuauhtémoc está volviendo a brillar. ¡Viva la Cuauhtémoc! ¡Viva México!”, agrega con un sentimiento patrio lleno de emociones.
El repique de la campana y el eco del triple “¡Viva México!” dieron paso al espectáculo de pirotecnia que iluminó el cielo de la demarcación.
La programación musical fue estelarizada por la Banda El Recodo de Cruz Lizárraga. Previamente se presentó Julio Preciado, Chicos N5, Sonido Cóndor y Sonido Caribbeans, que mantuvieron el ambiente festivo hasta el cierre de la celebración.
La Dirección General de Seguridad Ciudadana y la Dirección de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil reportaron saldo blanco, mientras que la Policía Auxiliar -los Oriones- resguardaron el evento de inicio a fin.
Tras la conclusión, cuadrillas de la Dirección General de Servicios Urbanos llevaron a cabo la limpieza de la explanada y calles aledañas.
El evento fue coordinado por la Dirección General de Cultura y Educación, con el objetivo de conmemorar la Independencia y garantizar un espacio de convivencia familiar en el corazón de la Cuauhtémoc.
NACIONAL
Primera Presidenta en dar el Grito de Independencia
Sheinbaum Pardo sigue haciendo historia * La Mandataria resalta a las heroínas anónimas, mujeres indígenas, a hermanas y hermanos migrantes * Reitera que México es un país libre, independiente y soberano
ERIC GARCÍA
En el 215 aniversario del Grito de la Independencia, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, primera mujer en encabezar esta ceremonia, resaltó a las heroínas anónimas, a las mujeres indígenas, a las hermanas y hermanos migrantes, además recordó que México es un país libre, independiente y soberano.
“Mexicanas, mexicanos: ¡Viva la Independencia! ¡Viva Miguel Hidalgo y Costilla! ¡Viva Josefa Ortiz Téllez- Girón! ¡Viva José María Morelos y Pavón! ¡Viva Leona Vicario! ¡Viva Ignacio Allende! ¡Viva Gertrudis Bocanegra! ¡Viva Vicente Guerrero! ¡Viva Manuela Molina ‘La Capitana’!
“¡Vivan las heroínas anónimas! ¡Vivan las heroínas y héroes que nos dieron patria! ¡Vivan las mujeres indígenas! ¡Vivan nuestras hermanas y hermanos migrantes! ¡Viva la dignidad del pueblo de México! ¡Viva la libertad! ¡Viva la igualdad! ¡Viva la democracia! ¡Viva la justicia! ¡Viva México libre, independiente, y soberano! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México!”, exclama acompañada de su esposo, Jesús María Tarriba.
Ante aproximadamente 280 mil mexicanas y mexicanos que se dieron cita en el magno Zócalo de la Ciudad de México, la titular del Poder Ejecutivo federal ondeó en el balcón principal de Palacio Nacional la Bandera Nacional, que recibió por primera vez en la historia de mujeres militares pertenecientes al Heroico Colegio Militar: de la abanderada teniente de Policía Militar, Jennifer Samantha Torres Jiménez y de la escolta conformada por las cabo de cadetes Samira Michel Delgadillo Chávez; Itzel Sarahi Martínez Tozcano; Karla Paola Guevara Pérez; y las cadetes Andrea Carvajal Audelo y Yetzelany Gallegos Ortiz.
La Mandataria retomó una tradición inaugurada por el expresidente Andrés Manuel López Obrador, al montar una Guardia de Honor durante su recorrido por la Galería de los Presidentes de Palacio Nacional, en un hecho inédito, frente al retrato de Leona Vicario, reconocida en 1823 como “Benemérita y Dulcísima Madre de la Patria”, hecho histórico ya que, por primera vez el cuadro de una mujer ingresa a la galería principal de Palacio Nacional.
Como parte de los festejos patrios, la también llamada Plaza de la Constitución se iluminó con los ya tradicionales juegos pirotécnicos y fue el escenario de las presentaciones musicales a cargo de la Arrolladora Banda El Limón, Alejandra Ávalos y Legado de Grandeza.
Este evento ya está marcado en el país y Claudia Sheinbaum Pardo sigue haciendo historia.
NACIONAL
Huixquilucan recuerda a los héroes que dieron patria y libertad a México
El evento del inicio de la Independencia fue encabezado por Romina Contreras Carrasco * La alcaldesa da el tradicional Grito de Dolores, el cuarto de manera consecutiva, en compañía de Enrique Vargas del Villar, vicecoordinador de los senadores panistas
EL TOPO
Romina Contreras Carrasco, presidenta municipal de Huixquilucan, Estado de México, encabeza la ceremonia del 215 Aniversario del Inicio de la Independencia de México, con la asistencia de más de 20 mil personas, quienes escucharon el tradicional Grito de Dolores, el cuarto durante su gestión frente al Gobierno de Huixquilucan.
Ante el júbilo de los huixquiluquenses que asistieron a la explanada municipal, Contreras Carrasco, acompañada por el vicecoordinador del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN) en el Senado, Enrique Vargas del Villar; sus hijas e integrantes del Cabildo y del gabinete, en punto de las 23:00 horas, salió al balcón del Palacio Municipal para recordar al cura Miguel Hidalgo y a los héroes que iniciaron la lucha en 1810 para dar patria y libertad a México.
Luego de recordar a los personajes de la historia nacional, con el objetivo de fortalecer la identidad nacional, la presidenta municipal Romina Contreras, con orgullo y entusiasmo, vitoreó a Huixquilucan, al Estado de México y a México.
“¡Mexicanos, viva la Independencia nacional!, ¡vivan los héroes que nos dieron libertad!, ¡viva Hidalgo!, ¡viva Morelos!, ¡viva Allende!, ¡viva Josefa Ortiz de Domínguez!, ¡viva Aldama!, ¡viva Guerrero!, ¡viva el Estado de México!, ¡Viva Huixquilucan!, ¡Viva Huixquilucan!, ¡Viva Huixquilucan!, ¡viva México!, ¡viva México!, ¡viva México!”, expresa Romina Contreras.
Posteriormente, los asistentes acompañaron a Romina Contreras con sus “¡Vivas!”, al tiempo en que la alcaldesa ondeó la Bandera Nacional y tocó la campana desde el balcón del Palacio Municipal, para dar paso a un espectáculo de luces y pirotecnia de más de 11 minutos que iluminaron el cielo en la noche del 15 de septiembre, como recordatorio de que México es un país libre, la cual se logró por la valentía de mujeres y hombres que participaron en este movimiento.
En un ambiente de fiesta, la población disfrutó de esta gran noche al ritmo de diversos grupos musicales que encabezaron el baile “Fiestas Patrias Huixquilucan 2025”, en el que la gente bailó y cantó con música en vivo, comida típica y un ambiente de sana convivencia familiar.
Estos festejos patrios se celebraron con una verbena popular que el Gobierno de Huixquilucan organizó en cuatro distintos escenarios, los cuales fueron la Explanada Municipal, Pirules, San Fernando y Magdalena Chichicaspa, en donde se presentaron diversos grupos musicales como La Original Banda Maguey, Aarón y su Grupo Ilusión, Horacio Ramírez y Sus Caminantes, La Máquina Destructora, Alberto López (la voz gemela de Joan Sebastian), Banda Cerro de la Gloria, Los Cadetes de México, Grupo Neuroziz, entre otros.
Las distintas celebraciones que organizó el Gobierno de Huixquilucan con motivo del Inicio de la Independencia de México, que congregaron a miles de personas culminaron con saldo blanco, luego del despliegue y presencia de elementos de la Dirección General de Seguridad Pública y Vialidad, Bomberos y Protección Civil por todo el territorio municipal.
LA REVISTA NO ES RESPONSABLE DE LA OPINIÓN DE LOS COLABORADORES
