Ale Rojo, la alcaldesa protectora de las mujeres

El 8M es un día de memoria, lucha y reconocimiento a las féminas que exigieron igualdad, justicia y libertad * El presidente municipal de Naucalpan, Estado de México, trabaja para que tengan el derecho pleno de ocupar el espacio público, social y político que les corresponde

EL TOPO

En el marco de las actividades conmemorativas por el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, el Gobierno de Naucalpan, encabezado por el alcalde Isaac Montoya Márquez, realizó una Feria de Servicios de Salud para la Mujer y el Festival Feminista de Música Naucalpan: Vivas, libres y sonando, donde se destacó que el edil es el principal aliado de las mujeres naucalpenses.

El Sistema DIF Municipal efectuó 60 mastografías diarias, además de brindar atención médica mediante pruebas de glucosa, toma de presión arterial y aplicación de vacunas contra neumococo y sarampión, entre otros servicios preventivos.

En el Festival Feminista de Música Naucalpan: Vivas, libres y sonando que, se realizó en la explanada del Palacio Municipal, organizado por el Instituto de las Mujeres Naucalpenses y la Igualdad Sustantiva (IMNIS), se convirtió en un espacio en el que la música, el arte y la sororidad se conjuntaron para celebrar la fuerza y el talento de las mujeres.

El IMNIS puso a disposición de las asistentes la Caravana Estamos Contigo con sus oficinas móviles de atenciones jurídicas y psicológicas, además de juegos de mesa (Lotería, Creación de Pulseras y Memorama), un módulo de fotografía creativa.

Como parte de las actividades del Festival, participaron La Cora de Cuidadoras DIF, Prania Esponda, Vanni Moon, Andamar Castillo, Nidia Barajas, Mariana Flores, Leticia Servín, Yes S. Molina y Musas Sonideras.

Además, se instaló un módulo de información para la prevención de la violencia de género, otro de fotografía creativa, serigrafía y grabado, tendedero de historias de vida y un módulo de Atención a la Salud.

Así como el taller de defensa personal, Atención médica, Pruebas de detección de ETS, Métodos anticonceptivos y Atención odontológica.

Los talleres de creación de jabones artesanales y el Bazar Feminista también fueron los que tuvieron asistencia de quienes acompañaron el evento.

El Sistema DIF Municipal realizó otras 74 mastografías totalmente gratuitas en su unidad móvil y brindó diferentes servicios de salud a quien lo requiriera.

De igual forma, la Subdirección de Cultura y el Instituto de las Juventudes Naucalpenses se unieron para llevar a cabo actividades de diferentes talleres de manualidades y pintura.

La Directora del IMNIS, Mitzi Segura, destaca que el Alcalde es el principal aliado de las mujeres en Naucalpan y que trabaja para que tengan el derecho pleno de ocupar el espacio público y social y político que les corresponde.

Agrega que el 8M es un día de memoria, de lucha y reconocimiento a las mujeres que exigieron igualdad justicia y libertad y que gracias a ellas hoy se está avanzando.

Resalta que por primera vez en México hay una Presidenta como Claudia Sheinbaum y una gobernadora como Delfina Gómez Álvarez, resultado de décadas de lucha de mujeres que abrieron camino desde distintos espacios.

Refiere que en los diferentes ámbitos de la vida, como el arte, la música y la participación de las mujeres, demuestra que cuando se organizan, también están transformando las comunidades.

En el pueblo de Santiago Occipaco, el IMNIS trasladó su unidad móvil para ofrecer servicios gratuitos a la población, entre ellos asesorías jurídicas y psicológicas con perspectiva de género, consultas médicas, orientación sobre microcréditos y opciones para continuar con los estudios, entre otros apoyos dirigidos a las mujeres del municipio.