NACIONAL
Isaac Montoya, el aliado de las mujeres naucalpenses
El 8M es un día de memoria, lucha y reconocimiento a las féminas que exigieron igualdad, justicia y libertad * El presidente municipal de Naucalpan, Estado de México, trabaja para que tengan el derecho pleno de ocupar el espacio público, social y político que les corresponde
EL TOPO
En el marco de las actividades conmemorativas por el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, el Gobierno de Naucalpan, encabezado por el alcalde Isaac Montoya Márquez, realizó una Feria de Servicios de Salud para la Mujer y el Festival Feminista de Música Naucalpan: Vivas, libres y sonando, donde se destacó que el edil es el principal aliado de las mujeres naucalpenses.
El Sistema DIF Municipal efectuó 60 mastografías diarias, además de brindar atención médica mediante pruebas de glucosa, toma de presión arterial y aplicación de vacunas contra neumococo y sarampión, entre otros servicios preventivos.
En el Festival Feminista de Música Naucalpan: Vivas, libres y sonando que, se realizó en la explanada del Palacio Municipal, organizado por el Instituto de las Mujeres Naucalpenses y la Igualdad Sustantiva (IMNIS), se convirtió en un espacio en el que la música, el arte y la sororidad se conjuntaron para celebrar la fuerza y el talento de las mujeres.
El IMNIS puso a disposición de las asistentes la Caravana Estamos Contigo con sus oficinas móviles de atenciones jurídicas y psicológicas, además de juegos de mesa (Lotería, Creación de Pulseras y Memorama), un módulo de fotografía creativa.
Como parte de las actividades del Festival, participaron La Cora de Cuidadoras DIF, Prania Esponda, Vanni Moon, Andamar Castillo, Nidia Barajas, Mariana Flores, Leticia Servín, Yes S. Molina y Musas Sonideras.
Además, se instaló un módulo de información para la prevención de la violencia de género, otro de fotografía creativa, serigrafía y grabado, tendedero de historias de vida y un módulo de Atención a la Salud.
Así como el taller de defensa personal, Atención médica, Pruebas de detección de ETS, Métodos anticonceptivos y Atención odontológica.
Los talleres de creación de jabones artesanales y el Bazar Feminista también fueron los que tuvieron asistencia de quienes acompañaron el evento.
El Sistema DIF Municipal realizó otras 74 mastografías totalmente gratuitas en su unidad móvil y brindó diferentes servicios de salud a quien lo requiriera.
De igual forma, la Subdirección de Cultura y el Instituto de las Juventudes Naucalpenses se unieron para llevar a cabo actividades de diferentes talleres de manualidades y pintura.
La Directora del IMNIS, Mitzi Segura, destaca que el Alcalde es el principal aliado de las mujeres en Naucalpan y que trabaja para que tengan el derecho pleno de ocupar el espacio público y social y político que les corresponde.
Agrega que el 8M es un día de memoria, de lucha y reconocimiento a las mujeres que exigieron igualdad justicia y libertad y que gracias a ellas hoy se está avanzando.
Resalta que por primera vez en México hay una Presidenta como Claudia Sheinbaum y una gobernadora como Delfina Gómez Álvarez, resultado de décadas de lucha de mujeres que abrieron camino desde distintos espacios.
Refiere que en los diferentes ámbitos de la vida, como el arte, la música y la participación de las mujeres, demuestra que cuando se organizan, también están transformando las comunidades.
En el pueblo de Santiago Occipaco, el IMNIS trasladó su unidad móvil para ofrecer servicios gratuitos a la población, entre ellos asesorías jurídicas y psicológicas con perspectiva de género, consultas médicas, orientación sobre microcréditos y opciones para continuar con los estudios, entre otros apoyos dirigidos a las mujeres del municipio.
NACIONAL
Ale Rojo, la alcaldesa protectora de las mujeres
Feminista y activista, su pasión y convicción de toda la vida * La edil de la Cuauhtémoc encabeza contingente de mujeres en la marcha del 8M * Miles de féminas partieron desde la Diana Cazadora rumbo al Zócalo capitalino * La alcaldía brindó hidratación, sanitarios móviles y acompañamiento de Protección Civil durante la jornada * “Esta marcha no es de un partido, no es de un gobierno. Esta marcha es de todas las mujeres”, afirma Rojo de la Vega
EL TOPO
Miles de mujeres se congregaron en la Fuente de la Diana Cazadora para iniciar la movilización por el Día Internacional de la Mujer.
Desde ahí, la alcaldesa Alessandra Rojo de la Vega Piccolo encabezó un contingente que avanzó por Paseo de la Reforma, Avenida Juárez, Eje Central Lázaro Cárdenas y Calle 5 de Mayo, hasta llegar al Zócalo de la Ciudad de México.
Antes de iniciar el recorrido, la alcaldesa dirigió un mensaje a las mujeres reunidas en la Diana Cazadora, donde recordó que la movilización del 8 de marzo surge de una exigencia básica: el derecho a vivir sin violencia.
“Hoy miles de mujeres salen a la calle por algo muy simple: queremos vivir”.
Durante su intervención, también subrayó que la movilización pertenece a las mujeres y no a intereses políticos.
“Esta marcha no es de un partido, no es de un gobierno. Esta marcha es de todas las mujeres”, añade.
A lo largo de la jornada, la Cuauhtémoc instaló sanitarios móviles en puntos como Fuente de la Diana Cazadora y El Caballito, además de habilitar puntos de hidratación para las mujeres que participaron en la movilización.
Personal de la Dirección de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil también acompañó la jornada para brindar atención médica en caso de ser necesario y apoyar ante cualquier eventualidad durante el recorrido.
Como parte de las acciones conmemorativas del 8 de marzo, la fachada del edificio sede de la alcaldía Cuauhtémoc fue iluminada de color morado, en reconocimiento a la lucha de las mujeres por sus derechos.
NACIONAL
Mujeres, motor fundamental en la sociedad tlalnepantlense
El alcalde Raciel Pérez Cruz fortalece el liderazgo femenino en el cuerpo de bomberos * En el marco del 8M, la administración municipal reafirma su compromiso con las féminas para el fortalecimiento de las corporaciones a fin de garantizar un servicio eficiente y humano * La bombera Daniela Castelán destaca el crecimiento profesional y la colaboración estrecha entre las unidades de rescate y médicas para salvaguardar a la población
EL TOPO
En el gobierno municipal que encabeza el presidente Raciel Pérez Cruz, existe como eje fundamental la visión de servicio institucional.
La administración ha enfocado sus esfuerzos en el fortalecimiento y crecimiento de mujeres operativas en distintas áreas.
Un caso emblemático es el de Daniela Castelán, bombera de Tlalnepantla, Estado de México, que detrás del equipo y el casco, tiene una historia de determinación que comenzó con una aspiración infantil.
“Me gustaría agradecer a cada una de mis compañeras dentro de los servicios de emergencia que han estado y que siguen luchando para que sea un entorno seguro y digno de nuestro trabajo, tanto para nosotras como para las futuras generaciones”, afirma Castelán.
Para ella, la mayor satisfacción no reside sólo en el cumplimiento del deber, sino en el crecimiento compartido con sus compañeras, compañeros y en la oportunidad de brindar ayuda a quien lo requiere, tanto dentro como fuera de su jornada laboral.
La experiencia de Daniela Castelán refleja el compromiso del personal que, movido por una vocación que surge desde la infancia, dedican su vida al aprendizaje continuo y al fortalecimiento del tejido social, rompiendo estigmas y tener en claro que las mujeres son un motor fundamental en la sociedad.
El Gobierno de Tlalnepantla celebra la valentía de mujeres como Daniela, quienes con su ejemplo invitan a todas las jóvenes a perseguir sus sueños con dedicación.
El fortalecimiento de la seguridad en el municipio sigue avanzando con honor, profesionalismo y, sobre todo, con la convicción de la pasión por servir.
NACIONAL
Mi reconocimiento al PT y al PVEM para mantenerse firmes por México: Vargas del Villar
El vicecoordinador de los senadores panistas llama a los abogados a trabajar coordinados ante los retos judiciales y políticos del país
EL TOPO
Enrique Vargas del Villar, vicecoordinador de los senadores panistas, llama a las y los abogados del Estado de México a trabajar coordinados para hacer frente a los tiempos complicados que seguirán en el país, derivado de una reforma judicial que, a través de una tómbola, Morena eligió a los nuevos jueces y magistrados que están hoy en funciones.
Durante la toma de protesta de la mesa directiva de la filial Huixquilucan del Colegio de Abogados del Valle de México, lamenta que la carrera judicial haya desaparecido para dar paso a impartidores de justicia, muchos de ellos sin experiencia.
“Ustedes saben perfectamente lo que cuesta ser juez o magistrado y toda la carrera que tienen que hacer para que ahora Morena, con una tómbola claramente amañada, eligiera jueces y magistrados sin la preparación adecuada”.
Por eso, Vargas del Villar reconoce el trabajo de las y los abogados que, pese a estas circunstancias adversas, siguen trabajando y defendiendo el Derecho que los lleve a entregar buenas cuentas.
“Por eso mi reconocimiento al Colegio de Abogados del Valle de México, que por muchos años han sido ejemplo de disciplina y constancia en la abogacía en el país”.
REFORMA ELECTORAL Y ALIANZAS PARTIDISTAS
En relación a la reforma electoral, Enrique Vargas reitera que finalmente no fue aprobada por los partidos aliados de Morena, que ven en esta iniciativa un retroceso en la vida democrática del país.
“Por más presiones que han querido hacer en el Senado y en la Cámara de Diputados, no traen los votos de sus aliados”, asevera.
El senador panista reconoce al PT y al Partido Verde Ecologista porque se sostuvieron por México, ya que no se puede dejar a Morena que en 2027 se quede con las Cámaras de Diputados y senadores como ya lo hizo con la sobrerrepresentación, tema que se tiene que atender con urgencia porque tienen más legisladores de los que les corresponden, lo que les ha permitido aprobar leyes que han dañado a México, como lo es la reforma judicial.
El senador Enrique Vargas del Villar critica la designación de jueces y magistrados sin experiencia en el Estado de México y llama a los abogados a trabajar coordinados ante los retos judiciales y políticos del país.
LA REVISTA NO ES RESPONSABLE DE LA OPINIÓN DE LOS COLABORADORES
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